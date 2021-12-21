Иран скрывает должности и имена лиц, обвиняемых в причастности к крушению рейса МАУ, - Офис генпрокурора

Иран нарушает договоренности, которые были достигнуты во время межгосударственных переговоров по авиакатастрофе самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, в частности, украинским прокурорам не дали возможности ознакомиться с материалами иранского уголовного дела, которое уже отправили в суд.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Максим Якубовский, передает Цензор.НЕТ.

"Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве. И мы не единственные в этой борьбе за справедливость. Канада, Великобритания и Швеция являются надежными нашими партнерами как в межправительственном процессе, так и в криминальном блоке вопросов", – отметил Якубовский.

Уточняется, что в рамках уголовного производства исследованы 8 отчетов, подготовленных представителями иностранных стран и организаций: 4 – иранские, 3 – канадские и 1 – специальный докладчик ООН.

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"Прокуроры Офиса генпрокурора и следователи СБУ еженедельно мониторят сведения в открытых источниках информации, собирают доказательства и обеспечивают надежную сохранность всей доступной информации об обстоятельствах происшествия", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Также в рамках расследования в качестве свидетелей допрошены более 50 человек, проведено более 100 обзоров фото и видеоматериалов, проведен с привлечением специалистов следственный эксперимент, продолжается комплексная комиссионная криминалистическая экспертиза.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".

21 ноября 2021 года в Иране военный суд начал рассматривать дело о катастрофе самолета МАУ.