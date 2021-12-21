Задержанный на взятке в Ивано-Франковской области - начальник тамошней таможни Пересунько, - журналист Плинский
Святослав Пересунько – человек заместителя председателя таможни Сергея Звягинцева.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пересунько считается человеком заместителем председателя таможни Сергея Звягинцева, которого тот и привел в команду Рябикина, поручившись за его добродетель", - написал он.
Плинский напомнил, что Пересунько недавно руководил Кропивницкой таможней, но потом "ушел на Ивано-Франковскую".
"Удар по Пересунько – в большей степени бьет именно по Звягинцеву, которого без Рябикина будут активно качать такими кейсами", - отметил Плинский.
Напомним, ранее СБУ сообщила, что раскрыла схему на таможне. Чиновники там заставляли экспортеров платить по $10 тыс. взяток в месяц. Один человек был задержан с поличным во время получения денег.
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Одні щирі українці, я вже не говорю за патріотизм.
Ведь после "решительного и окончательного"(с) наступления Зе на контрабанду, в результате которого были увольнены десятки работники таможни, попавшие в санкционный список СНБО, коррупционеров на таможне не осталось!
Правда, злые языки клевещут, что
"127 сотрудников таможни, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", - заявили в Гостаможслужбе."
Zaxid.net.