Задержанный на взятке в Ивано-Франковской области - начальник тамошней таможни Пересунько, - журналист Плинский

Святослав Пересунько – человек заместителя председателя таможни Сергея Звягинцева.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пересунько считается человеком заместителем председателя таможни Сергея Звягинцева, которого тот и привел в команду Рябикина, поручившись за его добродетель", - написал он.

Плинский напомнил, что Пересунько недавно руководил Кропивницкой таможней, но потом "ушел на Ивано-Франковскую".

"Удар по Пересунько – в большей степени бьет именно по Звягинцеву, которого без Рябикина будут активно качать такими кейсами", - отметил Плинский.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что раскрыла схему на таможне. Чиновники там заставляли экспортеров платить по $10 тыс. взяток в месяц. Один человек был задержан с поличным во время получения денег.