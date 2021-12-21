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Задержанный на взятке в Ивано-Франковской области - начальник тамошней таможни Пересунько, - журналист Плинский

Задержанный на взятке в Ивано-Франковской области - начальник тамошней таможни Пересунько, - журналист Плинский

Святослав Пересунько – человек заместителя председателя таможни Сергея Звягинцева.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Евгений Плинский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пересунько считается человеком заместителем председателя таможни Сергея Звягинцева, которого тот и привел в команду Рябикина, поручившись за его добродетель", - написал он.

Плинский напомнил, что Пересунько недавно руководил Кропивницкой таможней, но потом "ушел на Ивано-Франковскую".

"Удар по Пересунько – в большей степени бьет именно по Звягинцеву, которого без Рябикина будут активно качать такими кейсами", - отметил Плинский.

Напомним, ранее СБУ сообщила, что раскрыла схему на таможне. Чиновники там заставляли экспортеров платить по $10 тыс. взяток в месяц. Один человек был задержан с поличным во время получения денег.

Автор: 

взятка (6154) таможня (1958) Плинский Евгений (38)


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Принесет чемодан налички в ОП и на этом все закончится😁
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21.12.2021 23:26 Ответить
"...Сергія Звягінцева, якого той і привів у команду Рябікіна..."

Одні щирі українці, я вже не говорю за патріотизм.
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21.12.2021 23:31 Ответить
Треба створювати свої розстрільні групи,бо цей совок задовбав.
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21.12.2021 23:44 Ответить
Не верю

Ведь после "решительного и окончательного"(с) наступления Зе на контрабанду, в результате которого были увольнены десятки работники таможни, попавшие в санкционный список СНБО, коррупционеров на таможне не осталось!


Правда, злые языки клевещут, что

"127 сотрудников таможни, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", - заявили в Гостаможслужбе."

Zaxid.net.
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21.12.2021 23:52 Ответить
Та то вони були "вирвані із контексту"!
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22.12.2021 06:57 Ответить
Допересували з місця на місце, але нічого, картатий плед виручить. Головне вміло притворитися майже смертельно хворим.
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22.12.2021 06:56 Ответить
Порадовало словосочетание "тамошней таможни" в заголовке. Хорошо, хоть не "тутошней". Видимо,писали в Рязани.
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22.12.2021 07:54 Ответить
Замовне шоу . Дискредитація спеціалістів щоб на тепленьке місце посадити чергового лизуна від влади бовдурів. А шоу хто поставив.- це треба розбиратися .
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24.12.2021 11:03 Ответить
 
 