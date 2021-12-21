"Общественная и политическая жизнь Кати - это была история противостояния ее и Мангера", - отец убитой активистки Гандзюк

21 декабря в Днепровском суде Киева допросили отца убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка. Во время допроса он рассказал о связях его дочери с местным сотрудником Службы безопасности Украины и конфликте с обвиняемым по делу Владиславом Мангером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию.

В начале допроса Виктор Гандзюк заявил, что годы общественной и политической жизни Екатерины Гандзюк – это была история ее противостояния с Владиславом Мангером. Также отец активистки отметил, что Екатерина была причастна к фильму о Владиславе Мангере "Кто вы, мистер Мангер?", который они снимали вместе с ее другом и коллегой журналистом Сергеем Никитенко, на которого впоследствии совершили нападение.

Также отец убитой активистки рассказал, что за несколько дней до нападения на его дочь он видел нападающих рядом с их домом, где они с Екатериной и ее мужем проживали. После допроса прокурором Виктор Гандзюк заявил в суде, что отказывается отвечать на вопросы адвокатов обвиняемого Владислава Мангера - Андрея Мрашкина и Дмитрия Ильченко, а также обвиняемого Левина.

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"Ваша честь, учитывая такой токсичный бекграунд двух человек, находящихся в этом зале, уважаемых адвокатов, я считаю, что эти люди имели информацию о подготовке к нападению. Они причастны к нападению, причастны к фальсификации после нападения, поэтому я воспользуюсь правом на вопрос господ Мурашкина и Ильченко не отвечать", – обратился к судье Гандзюк.

Однако вопросы могли задать другие адвокаты, которые спрашивали отца Екатерины Гандзюк о связях его дочери с местным СБУ. Виктор Гандзюк ответил, что его дочь была знакома с сотрудником службы безопасности Украины в Херсоне Доценко, однако не сотрудничала.

Также во время допроса мужчина рассказал о том, в каком состоянии Екатерина находилась в больнице, ведь Виктор Гандзюк по образованию и профессии врач.

"Действие серной кислоты. Мы говорим о термических ожогах, а составная часть это химические. То есть 80% кожи у Кати не было", – отметил отец Екатерины. — "Я часто задавался вопросом: а что было бы, если бы Катя выжила. У нее никогда бы не было волос на голове. Она бы никогда не надела короткий рукав платья. Она бы никогда не могла иметь обнаженную шею. У Кати не работала бы левая рука. У Кати не было бы правой молочной железы. У Кати была бы перекошенная голова, из-за рубцов, они все больше деформировали шею. У Кати перестал из-за рубцов закрываться левый глаз, рано или поздно это привело бы до слепоты из-за пересыхания роговицы глаза".