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"Общественная и политическая жизнь Кати - это была история противостояния ее и Мангера", - отец убитой активистки Гандзюк

21 декабря в Днепровском суде Киева допросили отца убитой херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктора Гандзюка. Во время допроса он рассказал о связях его дочери с местным сотрудником Службы безопасности Украины и конфликте с обвиняемым по делу Владиславом Мангером.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеотрансляцию.

В начале допроса Виктор Гандзюк заявил, что годы общественной и политической жизни Екатерины Гандзюк – это была история ее противостояния с Владиславом Мангером. Также отец активистки отметил, что Екатерина была причастна к фильму о Владиславе Мангере "Кто вы, мистер Мангер?", который они снимали вместе с ее другом и коллегой журналистом Сергеем Никитенко, на которого впоследствии совершили нападение.

Также отец убитой активистки рассказал, что за несколько дней до нападения на его дочь он видел нападающих рядом с их домом, где они с Екатериной и ее мужем проживали. После допроса прокурором Виктор Гандзюк заявил в суде, что отказывается отвечать на вопросы адвокатов обвиняемого Владислава Мангера - Андрея Мрашкина и Дмитрия Ильченко, а также обвиняемого Левина.

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"Ваша честь, учитывая такой токсичный бекграунд двух человек, находящихся в этом зале, уважаемых адвокатов, я считаю, что эти люди имели информацию о подготовке к нападению. Они причастны к нападению, причастны к фальсификации после нападения, поэтому я воспользуюсь правом на вопрос господ Мурашкина и Ильченко не отвечать", – обратился к судье Гандзюк.

Однако вопросы могли задать другие адвокаты, которые спрашивали отца Екатерины Гандзюк о связях его дочери с местным СБУ. Виктор Гандзюк ответил, что его дочь была знакома с сотрудником службы безопасности Украины в Херсоне Доценко, однако не сотрудничала.

Также во время допроса мужчина рассказал о том, в каком состоянии Екатерина находилась в больнице, ведь Виктор Гандзюк по образованию и профессии врач.

"Действие серной кислоты. Мы говорим о термических ожогах, а составная часть это химические. То есть 80% кожи у Кати не было", – отметил отец Екатерины. — "Я часто задавался вопросом: а что было бы, если бы Катя выжила. У нее никогда бы не было волос на голове. Она бы никогда не надела короткий рукав платья. Она бы никогда не могла иметь обнаженную шею. У Кати не работала бы левая рука. У Кати не было бы правой молочной железы. У Кати была бы перекошенная голова, из-за рубцов, они все больше деформировали шею. У Кати перестал из-за рубцов закрываться левый глаз, рано или поздно это привело бы до слепоты из-за пересыхания роговицы глаза".

Автор: 

суд (25085) Гандзюк Екатерина (549) Мангер Владислав (189)


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Топ комментарии
+6
Шкода що в нас не сша, а не УК авторства Портнова, то впаяли б цим виродкам пожиттєве
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21.12.2021 23:40
+3
Важливо, хто замовник нападу на Гандзюк, а не з ким вона ворогувала. І це не Мангер.
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22.12.2021 08:14
+3
Ну чого є, нарешті відправили справу у суд, де вона ганебно розвалиться, бо повністю сфабрикована феесбеушниками по наказу Грицака, шістки Порошенка. І робився цей злочин виключно з метою ****** брудом через Мангера кандидатку Тимошенко, яку сучий Потрох вважав головним суперником, та помилився. Справа скандальна і токсична, маю надію, фСБ(у)шний гнійник хоч трохи почистять, хоча, так можуть і Баканова підставити, бо він, звичайно, ВСЕ ЗНАЄ.
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22.12.2021 08:24
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Шкода що в нас не сша, а не УК авторства Портнова, то впаяли б цим виродкам пожиттєве
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21.12.2021 23:40 Ответить
Какая низость - девушку облить кислотой. Должны сидеть по максимуму!
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22.12.2021 01:48 Ответить
Жаль,гинуть ті хто хотів змінити країну,Царство Небесне дівчині і кара Божа вбивцям,на справедливість людську надії мало !
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22.12.2021 06:52 Ответить
Важливо, хто замовник нападу на Гандзюк, а не з ким вона ворогувала. І це не Мангер.
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22.12.2021 08:14 Ответить
Як Зеля став президентом йому відразу стало не цікавим хто замовив Катю Ганзюк.
Були ж часи на стадіоні...
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22.12.2021 08:16 Ответить
Ну чого є, нарешті відправили справу у суд, де вона ганебно розвалиться, бо повністю сфабрикована феесбеушниками по наказу Грицака, шістки Порошенка. І робився цей злочин виключно з метою ****** брудом через Мангера кандидатку Тимошенко, яку сучий Потрох вважав головним суперником, та помилився. Справа скандальна і токсична, маю надію, фСБ(у)шний гнійник хоч трохи почистять, хоча, так можуть і Баканова підставити, бо він, звичайно, ВСЕ ЗНАЄ.
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22.12.2021 08:24 Ответить
ФСБ гнійник сидить на банковій!
А у зелебоб у всьому винен Порошенко, а ще він брата вбив 😂😂😂
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22.12.2021 08:59 Ответить
Чомусь нікого не цікавить той факт, що Мангер не знав особисто К.Ганзюк і взагалі їх інтереси не перетинались. А не то що якась війнушка між ними.
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22.12.2021 08:52 Ответить
Мангер бандит системно боровшийся за власть в Херсоне, а Катя и была по сути этой властью "он реал" при мягком мере Николаенко. И конечно они знали друг друга, хороводы не водили, но знакомы были
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22.12.2021 09:44 Ответить
Добавлю что оба эти персонажа неадекватны, но Мангер при этом пропоссиская мразь и бандит
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22.12.2021 09:45 Ответить
 
 