Вдова убитого журналиста Гонгадзе Мирослава возвращается работать в Украину
Мирослава Гонгадзе возглавит представительство "Голоса Америки" в Восточной Европе.
Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"20 лет в США помогли мне понять больше, куда стремится моя душа. Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы", - написала она.
Гонгадзе назвала Киев линией фронта в борьбе за демократию. Она отметила, что имеет возможность быть на линии фронта в борьбе с дезинформацией.
На сайте "Голоса Америки" отмечено, что журналистка переедет в украинскую столицу в 2022 году.
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З нетерпінням чекаємо Мирославу в Києві 😊
Ваш Георгій завжди з нами!
Роботи Вам тут чимало....
На прошлых выборах у него появился конкурент - Гандзюк. Но как Пороха согнали, так сразу всем стало посрать на убитую активистку. А Гонгадзе - это таки бренд, выдержаный годами.
БИБИСИ про Украину рассказывает раз в 5 лет.
Так шо нечего наезжать на Гонгадзе - хоть она миру про Украину расскажет и про войска хутина на границе
А дитина и так про Украину все знает - она просто обратила мое внимание на отсутствие инфы ЗАРУБЕЖОМ.
«Я розумію, що люди можуть бути незадоволені, але помічаю шалений прогрес з точки зору питання обслуговування: ресторани, сервіс. Все це з'явилося, це дуже приємно. Звичайно, ми можемо говорити про дуже багато негативних речей, але все ж таки дороги, раніше я не могла доїхати, пів року тому чи рік були жахливі дороги. Зараз це все стає досить пристойно і це дуже приємно. Україна для мене все ж таки Європа, принаймні є відчуття Європи. Як би там не критикували «Велике будівництво», ось я їхала зі Львова до Бережан і всюди ремонтують дорогу», - розповіла Гонгадзе."https://glavcom.ua/country/society/miroslava-gongadze-prijihala-z-ameriki-v-ukrajinu-i-pobachila-shaleniy-progres-pri-zelenskomu-797405.html Мирослава Гонгадзе приїхала з Америки та побачила «шалений прогрес» при Зеленському
Просто так співпало,що про чудові дороги вона розказувала на телеканалі олігарха,дуже пов'язаного з тими дорогами.
А зле і зрада,-коли ремонтують вдвічі дорожче,ніж має бути,і в борг,що тяжітиме на наступних урядах і поколіннях. (Але ж Мирося про це не розкаже).
удивительным образом обе политических смерти в Украине ( Гонгадзе и Шеремет ) связаны с Притулой , что вызывает вопросы в стиле раши : « совпадение ? Не думаю»
Цікаво, в яку суму обійдеться Гонгадзе нашому бюджету?