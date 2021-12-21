Вдова убитого журналиста Гонгадзе Мирослава возвращается работать в Украину

Мирослава Гонгадзе возглавит представительство "Голоса Америки" в Восточной Европе.

Об этом она сообщила в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"20 лет в США помогли мне понять больше, куда стремится моя душа. Ждите скоро в Украине, теперь в новой роли. Буду развивать вещание "Голоса Америки" в регионе для глобальной англоязычной службы", - написала она.

Гонгадзе назвала Киев линией фронта в борьбе за демократию. Она отметила, что имеет возможность быть на линии фронта в борьбе с дезинформацией.

На сайте "Голоса Америки" отмечено, что журналистка переедет в украинскую столицу в 2022 году.

Читайте также: В Киеве почтили память убитого 21 год назад журналиста Гонгадзе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж