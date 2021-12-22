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Получаю письма от Саакашвили и разговариваю с руководством Грузии о нем, - Зеленский

Получаю письма от Саакашвили и разговариваю с руководством Грузии о нем, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с Михеилом Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области.

"Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка", - добавил он.

Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.

Читайте также: Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, его болезнь может резко обостриться, и мы получим инвалида, - врач Тоидзе

Автор: 

Грузия (4499) Зеленский Владимир (20268) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+20
Два дебила - это сила!
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21.12.2021 23:49
+20
Більше 300 полонених українців знаходить в Мордорі... А він дбає про грузина, який повернувся на "історічєскую родіну" в Грузію....
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22.12.2021 00:05
+19
Це його кумир з якого він бере приклад.
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22.12.2021 00:01
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Два дебила - это сила!
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21.12.2021 23:49 Ответить
все чаще и чаще встречаю такое в соц.сетях
Этот Чел например с 22 тыс подписчиков с Канады..

Michael MacKay


@mhmck

·
https://twitter.com/mhmck/status/1473403293581942789 26 мин



As Russia prepares for an offensive there's a complete absence of leadership from the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. "Ze" has run away from confronting the reality of Russia's invasion. Ukrainians are deeply regretting choosing a TV comedian to be their war leader.

Пока Россия готовится к наступлению, у президента Украины Владимира Зеленского полное отсутствие руководства. «Зе» сбежал от реальности вторжения России.

Украинцы глубоко сожалеют о том, что выбрали телешоу в качестве своего военного лидера.
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21.12.2021 23:52 Ответить
А хіба в Канаді нема кацапської агентури?
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21.12.2021 23:57 Ответить
зайди на его страничку и почитай..
тогда решишь - кацап он или нет
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22.12.2021 00:01 Ответить
Кацапи запускають лякалки, а корисні ідіоти підхоплюють "и разносят по умам"(С)
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22.12.2021 00:12 Ответить
Тобто зе викид кацапської агентури про Зеленського?))
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22.12.2021 00:44 Ответить
до чого якась агентура?

Що неправильно написано?

Чи може зе-чмо не втік, а готується до війни? - та ні, реально втік наркоша...
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22.12.2021 07:00 Ответить
Не понимаю, как какое-то чучело, сидящее в Канаде, может знать, о чём "жалеют украинцы"? Да только одной этой фразой он помножил на ноль себя и все свои "тезисы"!
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22.12.2021 02:58 Ответить
расслабься, подоляковское.
твой обдолбыш всех реально достал.
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22.12.2021 07:01 Ответить
А я и не напрягаюсь. Нас, "подоляковских", 73%. 😂 Так что за "всех" не расписывайся!
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22.12.2021 08:13 Ответить
та не. вас, упоротых, где-то 12% осталось.
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22.12.2021 08:27 Ответить

Посмотри на последние опросы.
Только с горя потом не вешайся
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22.12.2021 11:19 Ответить
Какие "опросы"? Те, что по три раза на неделю штампуют олигархи? Спасибо, видел. И даже в этой заказухе Зе опережает всех с большим отрывом! А теперь прикинь, если бы за эти "опросы" не платило ворье и если бы была предвыборная агитация со стороны Зе- то, чем занимается 2,5 года Порошенка! Думаю, повеситься ты. 😂
И да. На ахметовских медиапомойках тоже сидят абизяны на зарплате и хлопают в защиту олигархов, а под ними комменты народа совсем другого толка.... 😂 Такие же и "опросы".
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22.12.2021 16:32 Ответить
С Лукашенко наспилкувалося воно....
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21.12.2021 23:57 Ответить
Це його кумир з якого він бере приклад.
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22.12.2021 00:01 Ответить
03.10.21 . Я буду добиваться возвращения Саакашвили в Украину, Зеленский. Дружбан верный Михрютку из кичи вытащит. Зеленский-вор. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза. Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского.
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21.12.2021 23:59 Ответить
Ще на стадіоні Порох казав про ЗЕопшори, але лохи не слухали і верещали шо він прастой чувак з народу і хуженібудіт.
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22.12.2021 00:06 Ответить
та НЕ офшоры - офшоры это фигня.

этот пРезидент ОБВОРОВАЛ украинских граждан в особо крупных размерах и вывел украденное через офшоры....
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22.12.2021 07:58 Ответить
21 грудня народився Саакашвілі , своє наступне день народження він зустріне в буцигарні абсолютно здоровим , без шкідливих звичок на заздрість віслюку 🙂
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22.12.2021 00:02 Ответить
Чому ця наркозалежна потвора не знаходиться на робочому місці в такі
важкі часи для Украіни !???😠
Він в цьому році вже 13- й раз відпочиває, а може потрібно лікуватися від наркотичноі залежності і почати працювати , а не відосиками розважати украінців 😡
Сьогодні давав інтерв'ю із Гути ,це малоприємне видовище , коли перед вами стоіть обдолбаний , так званий ************

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22.12.2021 00:04 Ответить
Тому і була землетруска.
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22.12.2021 00:08 Ответить
Більше 300 полонених українців знаходить в Мордорі... А він дбає про грузина, який повернувся на "історічєскую родіну" в Грузію....
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22.12.2021 00:05 Ответить
переписьівается оно, зеленин и каутский, блин. лучше б вьі перестукивались из соседних камер
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22.12.2021 00:09 Ответить
Я розмовляв з керівництвом держави Грузія щодо пана Саакашвілі Джерело:
А керівництво Сакартвело про це в курсі ? 😏
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22.12.2021 00:17 Ответить
Кто с тобой разговаривает,дегенерат?Если, когда ты приезжал с визитом в Грузию ,президент не нашла время даже с тобой встретится...
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22.12.2021 00:22 Ответить
"Тихо сам с собою, тихо сам с собою я веду беседу". Мождиво десь так, в такому ключі.
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22.12.2021 06:50 Ответить
нелох знает что делать! Мы в безопасности.
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22.12.2021 00:28 Ответить
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22.12.2021 00:29 Ответить
Маляву получил от корешка."Володя запомни совэт в будущэм прыгодится - эсли пры в входэ в хату тэбэ под ноги постэлят полотэнцэ это провэрка на лоха. Но ты вэть не лох. Заходы вытырай ногы и говоры "дякую дужэ дякую" не забудь угостыть марафэтом."
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22.12.2021 00:39 Ответить
Хотите поржать )хламидия предложил что то придумать,шоб Пороха в Раду не пускать
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22.12.2021 00:41 Ответить
не только хламидия... там весь гадюшник в ступоре )))

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22.12.2021 08:47 Ответить
правильно.
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22.12.2021 00:50 Ответить
Два наркоши переписуються чи *************???
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22.12.2021 00:52 Ответить
Представляю те письма))))
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22.12.2021 01:02 Ответить
В чьом правда, брят?
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22.12.2021 01:34 Ответить
вова! наедай морду, скоро голодать будеш
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22.12.2021 01:58 Ответить
... а, с Крупской он не коммутирует? А, что "причесон" у неё оригинальный.
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22.12.2021 04:05 Ответить
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22.12.2021 04:59 Ответить
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22.12.2021 08:48 Ответить
Как избавиться от Бубочки с подельниками, иностранных агентов и прочих предателей родины, если они защищены законом и их прищучить нельзя.
Краткая инструкция из одного предложения:

Вы разрушаете их хабитат, то есть уничтожаете их привычную среду обитания и тогда они саму уползут (самовыпилятся).

Пример.
В Австралии поссумы находятся под охраной государства, как protected and endangered вид.
То, что поссумы защищены, это понятно, но вот то, что поссум - животное редкое, это большой вопрос, ибо поссумы - они везде, они гадят и уничтожают растения, пожирая их (хотя внешне - это очень милые животные с розовым носом, прямо как Бубочка).
Казалось бы, раз поссум - представитель местной фауны, то жрать он должен местную флору, а вот фиг. Я стерпела, когда поссумы убили два деревца авокадо, я стерпела, когда поссумы убили мою розу, я терпела, когда поссумы жрали абрикосы и персики, но вот когда поссумы принялись систематически уничтожать мою красавицу камелию, то поссумам была объявлена открытая война на их изгнание.
Муж вечерами сидел в засаде в саду и при появлении поссумов обдавал их холодным душем из шланга. Поссумам это крайне не понравилось, видать, у них гидрофобия.
На заборе были разложены пропитанные скипидаром тряпки, что поссумам крайне не нравилось тоже.
Однако камелию они продолжали по мере возможности убивать, и тут случилось чудо.
Было обрезано дерево гревилия, в ветвях которого гнездовались эти прожорливые твари - и они сами, добровольно, без ансамбля эвакуировались от греха подальше.
Тут то мы и смекнули, что самое важное - нарушить хабитат, привычные места и порядки обитания, и уголовники сами смотаются на более привлекательные для них пастбища,

С Бубочкиной ОПГ нужно поступать точно так же.
Куда бы они не сунулись их следует встречать "холодным душем".
Куда бы ни ткнулись - их нужно встречать "вонючей тряпкой" в морду (как в Конгрессе США, где Бубочке вручили книгу "Легкие поражения головного мозга").
И самое главное: Бубочкину ОПГ необходимо лишить доступа к деньгам, чтобы нигде перекредитоват-ся не могли, тогда они сами в Оман улетят, когда начнуться массовые
увольнения госслужащих, веерные отключения электричества и прочие "веселые" штуки.

Лишите этих уголовников денег - и они сами либо передохнут, как мамонты, либо сбегут, потому без денег их защищать никто не будет, свою защиту такие, как Бубочка и его ОПГ, могут только покупать.
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22.12.2021 05:39 Ответить
Бубочка, не ходит за деньгами в Кремль, там денег нет, остались только юани:

"Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы регулятор объяснил, почему из России в 2021 году было вывезено почти все добытое золото. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 240,5 тонн золота за январь - октябрь при добыче в 256,5 тонн."
https://kapital-rus.ru/articles/article/gosduma_potrebovala_ot_centrobanka_obyasnit_vyvoz_pochti_vsego_zolota_iz_ro/
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22.12.2021 06:02 Ответить
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22.12.2021 06:11 Ответить
Ну прямо Владимир чЛенин и Ленка Крупская.
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22.12.2021 06:39 Ответить
Ясько забыл, а Бубочку помнит! Тут - помню, тут - не помню
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22.12.2021 06:43 Ответить
Думаю, ему в камере не холодно, а вот в Мариуполе, в течение 10 часов, температура упала с +2 до -11... Как-то очень быстро, что печалит. Сегодня обмороженных много будет, трупы, скорее всего, тоже. Уж больно резко, БОМЖи наверняка не успели подготовиться! Я и не упомню такого...
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22.12.2021 06:54 Ответить
ой, та не нагнетай...
Должны быть пункты обогрева. И, думаю, бомжи ща продвинутые и знали что будет резкое похолодание.
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22.12.2021 08:03 Ответить
Я отслежу городские новости. Повторяюсь: слишком быстро. И- неожиданно. Прогноз был всего до -5. А тут- поболее. Да и не знаю я пунктов обогрева в округе, только далеко, на Левобережье.
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22.12.2021 08:06 Ответить
Даже вот такой местный прогноз: ночью от +2 до -3, со снегом, которого не выпало ни единой снежинки:
https://mrpl.city/news/view/zhitelej-donetchiny-preduprezhdayut-ob-opasnom-meteoyavlenii
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22.12.2021 08:12 Ответить
 
 