Получаю письма от Саакашвили и разговариваю с руководством Грузии о нем, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с Михеилом Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в Грузии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области.
"Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка", - добавил он.
Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.
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Этот Чел например с 22 тыс подписчиков с Канады..
Michael MacKay
@mhmck
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https://twitter.com/mhmck/status/1473403293581942789 26 мин
As Russia prepares for an offensive there's a complete absence of leadership from the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy. "Ze" has run away from confronting the reality of Russia's invasion. Ukrainians are deeply regretting choosing a TV comedian to be their war leader.
Пока Россия готовится к наступлению, у президента Украины Владимира Зеленского полное отсутствие руководства. «Зе» сбежал от реальности вторжения России.
Украинцы глубоко сожалеют о том, что выбрали телешоу в качестве своего военного лидера.
тогда решишь - кацап он или нет
Що неправильно написано?
Чи може зе-чмо не втік, а готується до війни? - та ні, реально втік наркоша...
твой обдолбыш всех реально достал.
Посмотри на последние опросы.
Только с горя потом не вешайся
И да. На ахметовских медиапомойках тоже сидят абизяны на зарплате и хлопают в защиту олигархов, а под ними комменты народа совсем другого толка.... 😂 Такие же и "опросы".
этот пРезидент ОБВОРОВАЛ украинских граждан в особо крупных размерах и вывел украденное через офшоры....
важкі часи для Украіни !???😠
Він в цьому році вже 13- й раз відпочиває, а може потрібно лікуватися від наркотичноі залежності і почати працювати , а не відосиками розважати украінців 😡
Сьогодні давав інтерв'ю із Гути ,це малоприємне видовище , коли перед вами стоіть обдолбаний , так званий ************
А керівництво Сакартвело про це в курсі ? 😏
Краткая инструкция из одного предложения:
Вы разрушаете их хабитат, то есть уничтожаете их привычную среду обитания и тогда они саму уползут (самовыпилятся).
Пример.
В Австралии поссумы находятся под охраной государства, как protected and endangered вид.
То, что поссумы защищены, это понятно, но вот то, что поссум - животное редкое, это большой вопрос, ибо поссумы - они везде, они гадят и уничтожают растения, пожирая их (хотя внешне - это очень милые животные с розовым носом, прямо как Бубочка).
Казалось бы, раз поссум - представитель местной фауны, то жрать он должен местную флору, а вот фиг. Я стерпела, когда поссумы убили два деревца авокадо, я стерпела, когда поссумы убили мою розу, я терпела, когда поссумы жрали абрикосы и персики, но вот когда поссумы принялись систематически уничтожать мою красавицу камелию, то поссумам была объявлена открытая война на их изгнание.
Муж вечерами сидел в засаде в саду и при появлении поссумов обдавал их холодным душем из шланга. Поссумам это крайне не понравилось, видать, у них гидрофобия.
На заборе были разложены пропитанные скипидаром тряпки, что поссумам крайне не нравилось тоже.
Однако камелию они продолжали по мере возможности убивать, и тут случилось чудо.
Было обрезано дерево гревилия, в ветвях которого гнездовались эти прожорливые твари - и они сами, добровольно, без ансамбля эвакуировались от греха подальше.
Тут то мы и смекнули, что самое важное - нарушить хабитат, привычные места и порядки обитания, и уголовники сами смотаются на более привлекательные для них пастбища,
С Бубочкиной ОПГ нужно поступать точно так же.
Куда бы они не сунулись их следует встречать "холодным душем".
Куда бы ни ткнулись - их нужно встречать "вонючей тряпкой" в морду (как в Конгрессе США, где Бубочке вручили книгу "Легкие поражения головного мозга").
И самое главное: Бубочкину ОПГ необходимо лишить доступа к деньгам, чтобы нигде перекредитоват-ся не могли, тогда они сами в Оман улетят, когда начнуться массовые
увольнения госслужащих, веерные отключения электричества и прочие "веселые" штуки.
Лишите этих уголовников денег - и они сами либо передохнут, как мамонты, либо сбегут, потому без денег их защищать никто не будет, свою защиту такие, как Бубочка и его ОПГ, могут только покупать.
"Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение в Центробанк, чтобы регулятор объяснил, почему из России в 2021 году было вывезено почти все добытое золото. Согласно данным Федеральной таможенной службы, Россия экспортировала 240,5 тонн золота за январь - октябрь при добыче в 256,5 тонн."
https://kapital-rus.ru/articles/article/gosduma_potrebovala_ot_centrobanka_obyasnit_vyvoz_pochti_vsego_zolota_iz_ro/
Должны быть пункты обогрева. И, думаю, бомжи ща продвинутые и знали что будет резкое похолодание.
https://mrpl.city/news/view/zhitelej-donetchiny-preduprezhdayut-ob-opasnom-meteoyavlenii