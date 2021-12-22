Получаю письма от Саакашвили и разговариваю с руководством Грузии о нем, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переписывается с Михеилом Саакашвили, который в настоящее время находится в тюрьме в Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я скажу откровенно: получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузия относительно господина Саакашвили. И так в диалоге встречались мы, и по телефону отдельно. Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могли попасть к нему. Я звонил, просил об этом, скажу честно. И они нам не отказали", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области.

"Единственное, что я хотел, чтобы наши врачи были привлечены к процессу. С этим пока что задержка", - добавил он.

Зеленский указал, что обсуждал эти вопросы с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и некоторыми другими высокопоставленными политиками.

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