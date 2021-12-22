Зеленский лично несет ответственность за срыв конкурса на должность главы САП, - Маселко
Члены комиссии от Верховной Рады откровенно сорвали проведение конкурса на должность главы САП.
Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В то время когда нам так важна поддержка международных партнеров, а Зеленский пообещал Байдену завершить конкурс до конца года, глава комиссии Екатерина Коваль и 4 члена, делегированные парламентом, просто плевали в глаза членам комиссии от международников", - пишет он.
По словам Маселко, иностранные члены комиссии не могли поверить, что можно так просто не утвердить результаты конкурса.
"2 часа они убеждали представителей парламента проголосовать. Томас Файерстоун, чтобы подчеркнуть абсурдность позиции, предложил проголосовать, что 230 + 16 НЕ равняется 246, потому что за то что результатом является 246 эти члены комиссии не проголосовали", - отметил он.
Действия главы комиссии Коваль Маселко называет "фарисейством", а отказ комиссии голосовать - "откровенным издевательством".
"Все понимают, кто стоит за такой позицией. Это прямо сказал член комиссии Драго Кос. Только теперь это даже не вопрос Татарова. За это персональную ответственность несет Зеленский", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
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- Две НАТЬІ!
Жалкое зрелище.
Ему нужно скорее стремится к прямым переговорам с психиатром, и это вопрос национальной безопасности.
https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4652340641469695
Вот,кого боится Зеленский на самом деле 😁
І на чолі всього цього 2,5 роки стоїть "узеленський". ЗЕ! тут ні до чого - він не приймає рішень, а лише грає роль і буде, як "зіц-прєдсєдатєль Фунт" за все відповідати так і не розуміючи "За що?" Питання до Разумкова, Боргдана, д'Єрмака і ще 73%, які ЗА це голосували... Адже в бюлетені не було "проти Порошенка", "проти всіх", "па пріколу" і т.п.... Ці овочі віддали свій голос за серіал... То най жеруть свого голохвастова доки не вдаляться! Але, на жаль, своїми діями вони топлять країну...
Це так, крик душі... Бо для тих 73%, навіть при порожньому золодильнику - "какая разніца"! Їм лише "на шару", "хлєба і зрєліщ", а якщо хліба не вистачає, то "зрєліщ" і якомого більше!
Щоб вас, курви, вдавило до стадії "про мерця або добре, або ніяк, окрім правди"!
Більш того. Цілком природно, що після виходу України з шахт Донбасу - там з'явилася росія. І тепер своє вугілля ми купуємо в "суміші" поставок із країни-агресора. Тепер уже прямо фінансуючи військову машину ворога.
А також ми знову купуємо там електроенергію. Все у великій кількості.
А власні вугільна та енергетична галузі вже доведені до ручки.
Але "зрадник" та організатор "фінансування ворога" - все одно... Порошенко.
Це як із фільмами та медіапродуктами 95 кварталу. Які на всю "працюють" у Росії. І своїм обігом теж приносять дохід до російського бюджету. Лише через треті руки. І всі задоволені, правда? Все чисто.
"Вугільна справа" не скінчиться нічим. А продавлена "нахабно" - призведе до величезного ляпаса від міжнародних судів. Але дозволить виграти час. Час на усунення політичного опонента, найнебезпечнішого конкурента і просто людину, ім'я якої змушує одного маленького "недодиктатора" прокидатися в холодному поті.
https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p843x403/269686374_447398023628095_108172235938982720_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kxGciHzvg6sAX8RZU9f&tn=BLkxOl0hXXbBIUcJ&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AT8Fcq2S9zdCuqdg71ndg81tO-3Bjc99gCFKhPQ8huSFWg&oe=61C6F059
Дмитро Чекалкін
https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU
Мнения 22-дек, 00:33
По версии народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федыны президент Владимир Зеленский все еще зол и в обиде на Порошенко.
Дело в том, что он в годы своего президенства запретил транслировать сериал "Сваты".
Судя по ее словам, получается, дело не продаже угля из Донбасса.
"Где-то 2017-2018 год Зеленский встречался с Порошенко. где просил, чтобы ему разрешили показывать "Сваты".
Но показывать "Сваты" непосредственно с тем актером, который поддерживает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.
Ну и конечно не Порошенко это решать чисто технически, а оппозиционного Зеленского конечно послали с его антигосударственной позицией.
И говорят, что именно с того момента Зеленский так "ОБИДЕЛОСЬ", что в результате мы имеем 2,5 года вот такой циничной, кровной мести, которая не имеет ничего общего с президентством, государственностью и работой на народ Украины, который выдал безумный кредит доверия неизвестно кому".