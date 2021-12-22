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Зеленский лично несет ответственность за срыв конкурса на должность главы САП, - Маселко

Зеленский лично несет ответственность за срыв конкурса на должность главы САП, - Маселко

Члены комиссии от Верховной Рады откровенно сорвали проведение конкурса на должность главы САП.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время когда нам так важна поддержка международных партнеров, а Зеленский пообещал Байдену завершить конкурс до конца года, глава комиссии Екатерина Коваль и 4 члена, делегированные парламентом, просто плевали в глаза членам комиссии от международников", - пишет он.

По словам Маселко, иностранные члены комиссии не могли поверить, что можно так просто не утвердить результаты конкурса.

"2 часа они убеждали представителей парламента проголосовать. Томас Файерстоун, чтобы подчеркнуть абсурдность позиции, предложил проголосовать, что 230 + 16 НЕ равняется 246, потому что за то что результатом является 246 эти члены комиссии не проголосовали", - отметил он.

Действия главы комиссии Коваль Маселко называет "фарисейством", а отказ комиссии голосовать - "откровенным издевательством".

"Все понимают, кто стоит за такой позицией. Это прямо сказал член комиссии Драго Кос. Только теперь это даже не вопрос Татарова. За это персональную ответственность несет Зеленский", - подытожил он.

Также читайте: В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) конкурс (1142) САП (2062) Маселко Роман (94)


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Топ комментарии
+20
Ничего, завтра этот урод снова будет рассуждать про НАТО и как он старается. Только вот всмотреться в себя у него мозгов нет.

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22.12.2021 00:31
+14
ЗЕчмо відповідає за всьо.
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22.12.2021 00:28
+10
Просто немає слів. Це сором на весь світ. Зелених покидьків треба гнати від влади чим скоріше.
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22.12.2021 00:40
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ЗЕчмо відповідає за всьо.
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22.12.2021 00:28 Ответить
зиц-председатель Фунт
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22.12.2021 00:48 Ответить
Ничего, завтра этот урод снова будет рассуждать про НАТО и как он старается. Только вот всмотреться в себя у него мозгов нет.

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22.12.2021 00:31 Ответить
- Две.
- Две НАТЬІ!
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22.12.2021 00:36 Ответить
Несвязное блуждание мысли обнюханного торчка на должности президента Украины.

Жалкое зрелище.

Ему нужно скорее стремится к прямым переговорам с психиатром, и это вопрос национальной безопасности.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/4652340641469695
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22.12.2021 02:11 Ответить
Смех. Перед кем "Зеленский несет видповидальнисть"? Плевали они. Единственное, шо заботит "молодых реформаторов"-рейтинг среди слабоумных избирателей. А рэйтинг среди этой категории- зашкаливает. Ишо новый сериальчик, пару-тройку видосов с поеданием шаурмы и беганьем по фонтанам и второй срок в кармане!
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22.12.2021 00:35 Ответить
это точно, они работают по рейтингу
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22.12.2021 07:43 Ответить
🤡🤢 оно полностью обдолбанное
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22.12.2021 09:44 Ответить
Просто немає слів. Це сором на весь світ. Зелених покидьків треба гнати від влади чим скоріше.
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22.12.2021 00:40 Ответить
Собака-нюхачь.
Вот,кого боится Зеленский на самом деле 😁
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22.12.2021 00:45 Ответить
План путлєра, активна стадія: нарощування протесних настроїв в середині країни, обмеження фінансування ЗСУ, зупинка розробки та виробництва новітнього озброєння, руйнування міжнародної коаліції, економічна, енергетична і, як наслідок, фінансова та соціальна кризи....

І на чолі всього цього 2,5 роки стоїть "узеленський". ЗЕ! тут ні до чого - він не приймає рішень, а лише грає роль і буде, як "зіц-прєдсєдатєль Фунт" за все відповідати так і не розуміючи "За що?" Питання до Разумкова, Боргдана, д'Єрмака і ще 73%, які ЗА це голосували... Адже в бюлетені не було "проти Порошенка", "проти всіх", "па пріколу" і т.п.... Ці овочі віддали свій голос за серіал... То най жеруть свого голохвастова доки не вдаляться! Але, на жаль, своїми діями вони топлять країну...

Це так, крик душі... Бо для тих 73%, навіть при порожньому золодильнику - "какая разніца"! Їм лише "на шару", "хлєба і зрєліщ", а якщо хліба не вистачає, то "зрєліщ" і якомого більше!
Щоб вас, курви, вдавило до стадії "про мерця або добре, або ніяк, окрім правди"!
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22.12.2021 00:48 Ответить
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22.12.2021 00:52 Ответить
А кода ДБР будет вручать подозрение в госизмене Зеленскому за все то что он сейчас делает ?
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22.12.2021 01:18 Ответить
Когда его переназначат ,а действующих сейчас холуев зедерьмачья пересажают !
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22.12.2021 09:48 Ответить
Універсальний текст підозри розрахований і на клоуна.
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22.12.2021 02:03 Ответить
Пред'явлення Петру Порошенку звинувачення по "вугільній справі" говорить про паніку та відчай в офісі на Банковій. У принципі, зрозуміло. Вугілля тепер купується в росії, і на сьогоднішній день сума цих закупівель перевищила 3 ​​мільярди доларів. А також в Беларусі (яка не має свого вугілля - вгадайте чіє воно?)

Більш того. Цілком природно, що після виходу України з шахт Донбасу - там з'явилася росія. І тепер своє вугілля ми купуємо в "суміші" поставок із країни-агресора. Тепер уже прямо фінансуючи військову машину ворога.

А також ми знову купуємо там електроенергію. Все у великій кількості.

А власні вугільна та енергетична галузі вже доведені до ручки.

Але "зрадник" та організатор "фінансування ворога" - все одно... Порошенко.

Це як із фільмами та медіапродуктами 95 кварталу. Які на всю "працюють" у Росії. І своїм обігом теж приносять дохід до російського бюджету. Лише через треті руки. І всі задоволені, правда? Все чисто.

"Вугільна справа" не скінчиться нічим. А продавлена "нахабно" - призведе до величезного ляпаса від міжнародних судів. Але дозволить виграти час. Час на усунення політичного опонента, найнебезпечнішого конкурента і просто людину, ім'я якої змушує одного маленького "недодиктатора" прокидатися в холодному поті.

https://scontent.fiev26-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/p843x403/269686374_447398023628095_108172235938982720_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=kxGciHzvg6sAX8RZU9f&tn=BLkxOl0hXXbBIUcJ&_nc_ht=scontent.fiev26-1.fna&oh=00_AT8Fcq2S9zdCuqdg71ndg81tO-3Bjc99gCFKhPQ8huSFWg&oe=61C6F059
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22.12.2021 02:04 Ответить
Вся тупа надія Вови, що Порошенко злякається і не повернеться на Україну, і не буде кому в гівно мордою мочити. Але, якщо повернеться, то Вова буде метушитися і шукати дорогу до Ростову. Тільки туди таким зелена дорога.
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22.12.2021 08:38 Ответить
Вы 💯не правы ! Бандюкович в РФ это поражение - имеем СЕЙЧАС РЕВАНШ :портнов , Татаров и вся шобла мегааферистов -каламой и его клоунарий Тогда нужно было всех под трибунал за расстрел безоружных людей
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22.12.2021 09:52 Ответить
Ну что же стоит сказать - что теперь Зеленский не имеет никакого отношения к интересам Украины....
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22.12.2021 03:51 Ответить
А что,он когда нибудь имел? Умные до выборов знали,что только о своем личном кармане печется,помогая воровать деньги каломойше. Тупые повелись на халяву,сейчас злые ходят с болью в заднем проходе.
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22.12.2021 09:13 Ответить
Ну шо,ми вже в НАТІ !
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22.12.2021 06:38 Ответить
Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб

Дмитро Чекалкін

https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU

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22.12.2021 07:59 Ответить
Неужели Зеленский обещал Байдену дело бурисмы расследовать. Как то слабо верится.
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22.12.2021 08:19 Ответить
Получается, что Богдан сказал правду про преЗЕдента и его окружение?....
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22.12.2021 08:19 Ответить
Правду, тільки всі давно це знали
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22.12.2021 08:31 Ответить
Повернеться Порошенко і пояснить хто путінський щур(криса). Чекаємо з нетерпінням його повернення і розборок із сцикуном і його "вироком".
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22.12.2021 08:30 Ответить
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22.12.2021 08:58 Ответить
...Как человек широких взглядов, он не мог обойти вопросов текущей политики. И он заказал прекрасный универсальный штамп, над текстом которого трудился несколько дней. Это была дивная резиновая мысль, которую Полыхаев мог приспособить к любому случаю жизни. Помимо того, что она давала возможность немедленно откликаться на события, она также освобождала его от необходимости каждый раз мучительно думать.
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22.12.2021 11:20 Ответить
"Очевидное - Невероятное" - Путін заздалегідь підготувався до такого "ПЕРЕВОРОТУ", яким лякав Україну Єврейтор Головнокомандувач ЗЕ. Народна мудрість гласить, що "злодій голосніше за всіх кричить "Ловіть ЗЕлодія"". В новорічному відосику нам пояснять, що Європа нас не чекає, а "путинские ВАГНЕРОВЦЫ - устали ждать", коли Україна вернеться в "СТОЙЛО Российской Империи"- МУТНЫЙ СОЮЗ!
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22.12.2021 08:58 Ответить
На Порошенко открыли дело из-за сериала "Сваты"
Мнения 22-дек, 00:33

По версии народного депутата от фракции "Европейская солидарность" Софии Федыны президент Владимир Зеленский все еще зол и в обиде на Порошенко.

Дело в том, что он в годы своего президенства запретил транслировать сериал "Сваты".

Судя по ее словам, получается, дело не продаже угля из Донбасса.

"Где-то 2017-2018 год Зеленский встречался с Порошенко. где просил, чтобы ему разрешили показывать "Сваты".

Но показывать "Сваты" непосредственно с тем актером, который поддерживает аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Ну и конечно не Порошенко это решать чисто технически, а оппозиционного Зеленского конечно послали с его антигосударственной позицией.

И говорят, что именно с того момента Зеленский так "ОБИДЕЛОСЬ", что в результате мы имеем 2,5 года вот такой циничной, кровной мести, которая не имеет ничего общего с президентством, государственностью и работой на народ Украины, который выдал безумный кредит доверия неизвестно кому".
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22.12.2021 09:11 Ответить
Під час війни за зрадницькі дії (блокування допомоги від основних союзників та розкрадання країни) всю цю зелень можна підводити вже до стіночки..
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22.12.2021 10:06 Ответить
Мразь
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22.12.2021 10:54 Ответить
адвокат маселко звучит как сын ефрейтор
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22.12.2021 10:58 Ответить
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:14 Ответить
о яка фигня...яким боком якись адвокат до конкурсу на должность главы САП??? Он що, "смотрящий" за "поддержкой международных партнеров"? Що це вообще за чудо-юдо?
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22.12.2021 11:16 Ответить
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22.12.2021 12:26 Ответить
Зеленский лично не несёт ответственность за всё , за что зеленский лично насёт ответственность...
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24.12.2021 14:28 Ответить
 
 