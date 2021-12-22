Зеленский лично несет ответственность за срыв конкурса на должность главы САП, - Маселко

Члены комиссии от Верховной Рады откровенно сорвали проведение конкурса на должность главы САП.

Об этом пишет в Фейсбуке адвокат Роман Маселко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В то время когда нам так важна поддержка международных партнеров, а Зеленский пообещал Байдену завершить конкурс до конца года, глава комиссии Екатерина Коваль и 4 члена, делегированные парламентом, просто плевали в глаза членам комиссии от международников", - пишет он.

По словам Маселко, иностранные члены комиссии не могли поверить, что можно так просто не утвердить результаты конкурса.

"2 часа они убеждали представителей парламента проголосовать. Томас Файерстоун, чтобы подчеркнуть абсурдность позиции, предложил проголосовать, что 230 + 16 НЕ равняется 246, потому что за то что результатом является 246 эти члены комиссии не проголосовали", - отметил он.

Действия главы комиссии Коваль Маселко называет "фарисейством", а отказ комиссии голосовать - "откровенным издевательством".

"Все понимают, кто стоит за такой позицией. Это прямо сказал член комиссии Драго Кос. Только теперь это даже не вопрос Татарова. За это персональную ответственность несет Зеленский", - подытожил он.

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