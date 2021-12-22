Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль аргументировала срыв конкурса тем, что она "устала", - Жернаков

Аргументы главы комиссии по избранию руководителя САП Екатерины Коваль относительно того, почему нельзя утвердить результаты конкурса, не выдерживают критики.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Жернаков привел набор аргументов, которыми Коваль аргументировала срыв конкурса.

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"Ну, мне нужно сутки посоветоваться с Офисом Генпрокурора, написать письмо, я вообще не знаю, какая процедура, я первый раз глава комиссии";

"Мы так и не получили из ОГП информацию о допуске к гостайне, очистке власти, спецпроверке. Также нужно узнать, как победители будут увольняться с предыдущих должностей";

"Мнения в Офисе Генпрокурора разошлись, нужно проводить спецпроверку или нет";

"Да, решение ОАСК не вступило в законную силу, но оно есть, мы не можем его не признавать";

"Я вообще больна";

"Я устала".

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"Что вам пообещали за этот позор, от которого вам до конца жизни уже не отмыться? Каков ваш аналог 30 серебряников? Всегда интересовала мотивация людей, продающих свою страну", - добавил Жернаков от себя.