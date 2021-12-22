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Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль аргументировала срыв конкурса тем, что она "устала", - Жернаков

Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль аргументировала срыв конкурса тем, что она

Аргументы главы комиссии по избранию руководителя САП Екатерины Коваль относительно того, почему нельзя утвердить результаты конкурса, не выдерживают критики.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

Жернаков привел набор аргументов, которыми Коваль аргументировала срыв конкурса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс на главу САП: победителя нет, больше всего баллов - у детектива НАБУ Клименко

  • "Ну, мне нужно сутки посоветоваться с Офисом Генпрокурора, написать письмо, я вообще не знаю, какая процедура, я первый раз глава комиссии";
  • "Мы так и не получили из ОГП информацию о допуске к гостайне, очистке власти, спецпроверке. Также нужно узнать, как победители будут увольняться с предыдущих должностей";
  • "Мнения в Офисе Генпрокурора разошлись, нужно проводить спецпроверку или нет";
  • "Да, решение ОАСК не вступило в законную силу, но оно есть, мы не можем его не признавать";
  • "Я вообще больна";
  • "Я устала".

Также читайте: В избрании главы САП объявили перерыв. Когда оно продолжится – неизвестно

"Что вам пообещали за этот позор, от которого вам до конца жизни уже не отмыться? Каков ваш аналог 30 серебряников? Всегда интересовала мотивация людей, продающих свою страну", - добавил Жернаков от себя.

Автор: 

конкурс (1142) САП (2062) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+50
Отправьте ее на фронт - пусть узнаёт , что значит уставать .
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22.12.2021 00:54
+39
походу хозяин не отвечает на звонки, баба в шоке, что делать не знает
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22.12.2021 01:10
+32
Питання: чи можна скасувати вибори преЗЕдента у 2019 році під аргументацію "народ втомився"?
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....

"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
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22.12.2021 01:13
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Правила форума Совет форумчан
Отправьте ее на фронт - пусть узнаёт , что значит уставать .
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22.12.2021 00:54 Ответить
зелений караул втомився. цікавий маразм.
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22.12.2021 10:02 Ответить
Оказывается, что на работе нужно понимать, что конкретно "работать" и кроме этого ещё и устаешь...
Оскара однозначно!!!
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22.12.2021 11:27 Ответить
- Теперь у нас есть деньги и будет краля-Галя!
- Что вы про это допытываетесь? Мине конфузно. Я же барышня.(с)
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22.12.2021 13:04 Ответить
Таки да - бессмертная классика...
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22.12.2021 13:18 Ответить
"Я вазагалі хвора";

"Я втомилася".
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22.12.2021 00:59 Ответить
"я у мамы дурочка"
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22.12.2021 10:47 Ответить
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22.12.2021 01:01 Ответить
походу хозяин не отвечает на звонки, баба в шоке, что делать не знает
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22.12.2021 01:10 Ответить
Хузяйка.
Так вона здиснула у відпустку, щоб не підпиисувати фейкову підозру Пороху. Схоже, що й для того, щоб не приймати участь у запланованому і втіленому Вованом зриві конкурсу на голову САП.
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22.12.2021 07:50 Ответить
Венедиктова понимает что после такого зашквара, она будет токсична до конца жизни.
Вовремя предать , это не предать,это предвидеть.
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22.12.2021 12:49 Ответить
Питання: чи можна скасувати вибори преЗЕдента у 2019 році під аргументацію "народ втомився"?
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....

"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
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22.12.2021 01:13 Ответить
👍
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22.12.2021 07:52 Ответить
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22.12.2021 01:29 Ответить
одним словом:

ЗАШКВАР, причому - жирний
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22.12.2021 01:36 Ответить
ГАДИТ ОПГ хитросделанных Калопомойных клоунов , на головы недоразвитым любителям "быдлосватов "
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22.12.2021 08:36 Ответить
Робітники втомились працювати 😬
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22.12.2021 03:43 Ответить
Проте гарні дороги будуються в Україні! (сарказм - для апологетів вазелинових)
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22.12.2021 03:50 Ответить
Караул устал (с) ничего нового
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22.12.2021 05:03 Ответить
В отставку и не занимай кресло
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22.12.2021 05:33 Ответить
А как эта особа без опыта могла быть назначена на столь высоковажную роль главы комиссии по избранию ПРОКУРОРА САП? Это же не комиссия по платьям-шубам,а назначение очень ответственного чиновника,который будет на должности после ухода нынешнего президента????
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22.12.2021 07:29 Ответить
Точно так же как и Безуглая, без опыта, знань и допуска, с медицинским образованием "семейного врача" руководила комиссией по расследованию действий внешней разведки (вагнергейта).
Все в стиле Зеленского. Хоть и тупая, но своя.
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22.12.2021 09:33 Ответить
Как можно ? Да точно так же как ГринПоцу главой СБУ поставить дружбана детства Бакланова, который к силовым структурам имеел такое же отношение как морская свинка к морю !
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22.12.2021 10:44 Ответить
Выращена особая холуйская порода: служиво-лживо-циничная...
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22.12.2021 07:37 Ответить
та да. Безумная тому пример.
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22.12.2021 08:31 Ответить
Аби цю жирну мордату курву так втомило аби жерти не могла і ходити
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22.12.2021 07:49 Ответить
Нема дієвих патріотів, націоналістів, зовсім нема кому цю ворожу Україні злочинну шавку залити лайном та засунути її в сміттєвий бак. Так скоро з такою продажною бандитскою антиукраїнською владою загубим Україну !
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22.12.2021 07:56 Ответить

Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб
Дмитро Чекалкін

https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU
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22.12.2021 08:00 Ответить
Непорозуміння звичайне зелене (falsa Ordinarius viridi)
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22.12.2021 08:30 Ответить
Втупішньочерепна Менструвція?
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22.12.2021 08:30 Ответить
Устала "принимать со всех сторон".
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22.12.2021 08:41 Ответить
якщо втомилась, то марш на кухню "щи варить"
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22.12.2021 08:53 Ответить
мне нужно посоветоваться с шефом!
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22.12.2021 08:54 Ответить
А кто её на должность поставил? Чьи задачи она выполняет?
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22.12.2021 09:17 Ответить
Яка "чесна, добропорядна" рожа. Інтелектом аж світиться. Звідки взагалі ця кугутка взялась?
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22.12.2021 09:17 Ответить
тупа хвойда взяла гроші, не уявляючи обсяг роботи, яким і подавилася..
так от і відбувається неприродній відбір найгірших особин в Україні, коли кращі уходять в еміграцію зовнішню або внутрішню, а жлоби банкують.., бо жлоби обирають..
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22.12.2021 09:36 Ответить
Та ні...вона взяла гроші у Коломойші саме за зрив конкурсу...
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22.12.2021 09:59 Ответить
Игра в "дурочку" всегда срабатывает. Как спорить с "нелепыми" аргументами?
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22.12.2021 09:37 Ответить
Так істотта ж не безплатно
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22.12.2021 09:39 Ответить
Устала- на пенсию нах..!
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22.12.2021 09:47 Ответить
Какую пенсию, за что пенсию?
На трассу курву....
Фури мыть .
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22.12.2021 13:04 Ответить
Таких продажных существ к госструктурам и близко подпускать нельзя!А их там "хоть греблю гати".
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22.12.2021 09:49 Ответить
КУРВА.
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22.12.2021 09:57 Ответить
це все що потрібно РОЗУМІТИ про цю ... :


перший заступник голови Союзу юристів Катерина Коваль. У 2011 році вказала 23 тис.грн доходу. Водночас того ж року придбала за 326 тис. грн (14 річних доходів) новий позашляховик Hyundai Santa FE. Крім того, у її власності на той час перебували ще два авта: КІА Сееd, та Scoda Octavia.
Має пам'ятну медаль «За заслуги у захисті прав і свобод громадян» Федеральної палати адвокатів Російської Федерації.
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22.12.2021 10:01 Ответить
Розумінню це не піддається. Це як безкінечність Всесвіту. Енштейн розводить руками.
Але "какая разница" - Ценный кадр! Нове обличчя нової влади!((((
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22.12.2021 10:06 Ответить
Втомлена Сонцем-Бубочкою!
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22.12.2021 10:02 Ответить
Если она больная, то почему ее заставляют работать? Это недопустимо в правовом государстве!!! Так нельзя! Считаю, что ей просто надо уйти на больничный и поправить здоровье. А вдруг у нее КОВИД? Она же может просто заразить окружающих! Какой-то ...ц творится....
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22.12.2021 10:34 Ответить
Продажна дівка. Позор їй та всім її нащадкам, якщо вони є чи будуть. Хоча,плодити майбутніх хабарників...
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22.12.2021 10:34 Ответить
і це влада?.........один сморід
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22.12.2021 10:36 Ответить
Я даже знаю что именно она устала: больше года включать дурочку - это не так легко !
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22.12.2021 10:36 Ответить
Якшо хвора так шо ти курва там робиш? Хворі в лікарні лежать!
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22.12.2021 10:40 Ответить
Збіговисько неляканих ідіотів.
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22.12.2021 10:41 Ответить
Втомилася? Звільнити пані з усіх посад.Взяток вона нахапалась, хай летить на Мальдіви, відпочине. Може там Венедіктову зустріне...
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22.12.2021 10:44 Ответить
Всьго за 2.5 роки вирощена нова українська порода "людішек".Продажноублюдочна зелена погань *во главе" с лідером наркоманом.Отака х..ня малята,дожились,довибирались...
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22.12.2021 10:46 Ответить
и все они с рашкованскими паспортами.
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22.12.2021 12:11 Ответить
позор на всю жизнь. А пошла бы на принцип и утвердила - вошла бы в историю
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22.12.2021 10:54 Ответить
За ПРИНЦИП не платят....
А тут "пять минут позора" и правнуки обеспеченны...
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22.12.2021 11:49 Ответить
Сенсації не вийшло, під@раси не підвели-зробили так ,як від них і очікували. Тиждень тому вангувалося, що так і буде.
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22.12.2021 10:56 Ответить
Черговий "бєспредел" Зе-команди -махінації з САП. ГОЛОВНІ прикмети зе-кадрів , в т.ч. блазня - їх профнепригодність та дебілизм.Виключення - кілька чоловік . А дебілів та явних ворогів держави - тьма. НАВИБИРАЛИ ЛОХИ73 !!!!
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22.12.2021 11:12 Ответить
Політична хвойда!
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22.12.2021 11:13 Ответить
Вона просто маріонетка. Це ЗЕшобло зриває конкурс.
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22.12.2021 11:24 Ответить
Їй треба отримати інструктаж не в офісі Генпрокурора,а у монголо-татарова і портянкіна...
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22.12.2021 11:33 Ответить
Хай вибачать мене монголи і татари,до них це немає ніякого відношення...
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22.12.2021 11:34 Ответить
А деньги она не устала получать? Зе помойщица
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22.12.2021 12:40 Ответить
Тікай,бабо, бо посадять...
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22.12.2021 20:31 Ответить
 
 