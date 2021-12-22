Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль аргументировала срыв конкурса тем, что она "устала", - Жернаков
Аргументы главы комиссии по избранию руководителя САП Екатерины Коваль относительно того, почему нельзя утвердить результаты конкурса, не выдерживают критики.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета добропорядочности, председатель правления DEJURE, юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
Жернаков привел набор аргументов, которыми Коваль аргументировала срыв конкурса.
- "Ну, мне нужно сутки посоветоваться с Офисом Генпрокурора, написать письмо, я вообще не знаю, какая процедура, я первый раз глава комиссии";
- "Мы так и не получили из ОГП информацию о допуске к гостайне, очистке власти, спецпроверке. Также нужно узнать, как победители будут увольняться с предыдущих должностей";
- "Мнения в Офисе Генпрокурора разошлись, нужно проводить спецпроверку или нет";
- "Да, решение ОАСК не вступило в законную силу, но оно есть, мы не можем его не признавать";
- "Я вообще больна";
- "Я устала".
"Что вам пообещали за этот позор, от которого вам до конца жизни уже не отмыться? Каков ваш аналог 30 серебряников? Всегда интересовала мотивация людей, продающих свою страну", - добавил Жернаков от себя.
Топ комментарии
+50 Sophia-Maria Duglass
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+39 Иван Иван #488996
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+32 Evgeny N
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Оскара однозначно!!!
- Что вы про это допытываетесь? Мине конфузно. Я же барышня.(с)
"Я втомилася".
Так вона здиснула у відпустку, щоб не підпиисувати фейкову підозру Пороху. Схоже, що й для того, щоб не приймати участь у запланованому і втіленому Вованом зриві конкурсу на голову САП.
Вовремя предать , это не предать,это предвидеть.
Питання: чи можна розпустити ВРУ з аргументауією "взагалі хворі"?
Питання: чи можна зараз написати найвеличнішому заяву "я устал, я ухожу" для стабілізації внутрішнього становища в країні?
Питання: ....
"Узеленські" лишають лише питання, а жодної відповіді (окрім "крали, крадемо і будем красти") не дають. Де ті, хто вже "я за нєго нє галасавал"??? Ще не нажерлися?
ЗАШКВАР, причому - жирний
Все в стиле Зеленского. Хоть и тупая, но своя.
Зелені слуги Путіна | ПолітФанКлуб
Дмитро Чекалкін
https://www.youtube.com/watch?v=-IeHBPZWQXU
так от і відбувається неприродній відбір найгірших особин в Україні, коли кращі уходять в еміграцію зовнішню або внутрішню, а жлоби банкують.., бо жлоби обирають..
На трассу курву....
Фури мыть .
перший заступник голови Союзу юристів Катерина Коваль. У 2011 році вказала 23 тис.грн доходу. Водночас того ж року придбала за 326 тис. грн (14 річних доходів) новий позашляховик Hyundai Santa FE. Крім того, у її власності на той час перебували ще два авта: КІА Сееd, та Scoda Octavia.
Має пам'ятну медаль «За заслуги у захисті прав і свобод громадян» Федеральної палати адвокатів Російської Федерації.
Але "какая разница" - Ценный кадр! Нове обличчя нової влади!((((
А тут "пять минут позора" и правнуки обеспеченны...