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Новости Война
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США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters

США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters

Если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину, Соединенные Штаты могут ограничить ее возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ.

Эти возможные ограничения Белый дом будет рассматривать 21 декабря в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай вторжения России в Украину.

Ограничения могут стать для России беспрецедентными. Они перекроют россиянам доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник агентства.

Сегодня на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании – Apple, Samsung и Huawei.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должны быть мощные превентивные санкции против РФ, чтобы не было никаких мыслей по поводу эскалации, - Зеленский

Автор: 

россия (95420) санкции (11268) США (26513)


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Топ комментарии
+58
Глядя на эти санкции приходит понимание, что война неизбежна. В очередной раз цивилизация ментально не может противостоять варварам
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22.12.2021 01:34
+40
Вони навіть не зможуть пожувати снікерса ? О ,Боже , яка втрата ...
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22.12.2021 01:24
+40
А ти тримав бійця, якому в голову влучили із свд, пів-голови немає, а він живий і руку тобі тисне, живий, хрипить, дихає відкритим горлом, отримує ще 30 з лишнім куль і ще живий, бо хоче жити і бачити виконання "мінських" дагововорённостей"", а потім тобі питання, чому, "чому", і вже нікому не в змозі нічого відповісти. Які нахрен правила. Вони брешуть з 1917, катують, грабують, всі їм повинні, бо в них, в них, ейфорія від бабла. Щі лаптєм хлєбалі, а ща ми імпєрія. Більша половина генералітету - вихідці, з корнями з України, бо вміють служити і воювати, але рідна Ненька на той час була не спроможна, не здатна і зараз в повній мірі перебороти цю пропаганду "рускага міра". Все тянеться з радянських часів. Все повернеться, але дуже багато загине людей, але там, як завжди, "баби єщє наражают". 100 років пройшло, а в них нічого не змінилося. То ж включайтесь історики, держава відкрий архіви, що ще у нас є, віддайте людству хоч краплю правди про всю їхню суть, люди підтримають, всіх не перестріляють. Гуртом і Батьку легше бити. А в танкі головне нє бздєть.!!!!!!!
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22.12.2021 02:06
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Самсунг тут приплетён не в тему, это союзник США)
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22.12.2021 10:23 Ответить
Корпорации Apple и Google могли бы заблокировать все телефоны со своими аккаунтами на территории РФ хотя бы на час. Это подействовало бы намного убедительнее и быстрее.
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22.12.2021 08:52 Ответить
Айфон это девайс женщин и голубых. Представляете что будет.)
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22.12.2021 08:56 Ответить
Google аккаунт имеет большинство неайфонов. Их тоже можно блокануть.
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22.12.2021 09:03 Ответить
Героїчно перднули в калюжу! Шедеврально
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22.12.2021 08:55 Ответить
Запретят Huawei ??
Или всю торговлю с Китаем?
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22.12.2021 08:58 Ответить
Xiaomi и других почему-то решили пожалеть.
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22.12.2021 09:05 Ответить
Одной торговлей с Китаем сильно не наешься.
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22.12.2021 09:43 Ответить
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22.12.2021 09:01 Ответить
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22.12.2021 09:03 Ответить
это всё ?????
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22.12.2021 09:11 Ответить
А нищим касабам и этого хватит, им джинсы со сникерсом за счастье всегда были.
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22.12.2021 09:36 Ответить
Саме страшне для України у цій окупаційній ситуації з московитською ордою то, що на 8-му році терористичної війни з варварами, тільки 54% українців прагнуть приєднатися до оборонного блоку NATO, в той час решта хахєломалороської біомаси ще так і не визначилися з тим, що та хто для них вбиці, кати та терористи московські, що вбивають їхніх співвітчизників на півдні та всході неньки України.
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22.12.2021 09:11 Ответить
Импортозаместят.

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22.12.2021 09:14 Ответить
Браты, браты, ну шо ж вы коите!!!?? Мы тут ждем 1 миллионный десантный корпус с джавенлинами наголо, а вы так касапов смешите))))
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22.12.2021 09:18 Ответить
США нужен второй Афганистан, а не спасение рядового Райана. Они даже от условных нормандских переговоров держатся на расстоянии, не дай Бог.
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22.12.2021 09:21 Ответить
А що мудаче твоїм дикоазійським варварам-кацапам-терористам "нужна" в Україні ?
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22.12.2021 09:26 Ответить
Это просто геополитика Сеня.
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22.12.2021 09:39 Ответить
Будет вам казламордое второй афганистан, так сказать по просьбе трудящихся
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22.12.2021 14:29 Ответить
я в шоці СМАРТФОНИ їм не дадуть,
що це за санкціі,? у нас ВІЙНА
з ФАШИСТОМ путлером ,
а захід спромігся тільки на такі санкціі?
хоча що дивуватись
то ж не їх країни хоче КАТЮГА захопити
от і стоять скраю .не хочуть допомагати
у них же торгові відносини
вони всі в рашці БАБЛО заробляють,
УВАГА УВАГа УВАГа
потрібно всім нам показати всьому світу
що ми будемо ЗАХИЩАТИСЬ
і ЗАХИЩАТИ свою землю .
всіми доступними нам способами .
ДАВАЙТЕ в ніч на НОВИЙ РІК,
біля новорічних ЯЛИНОК,
де ми будемо святкувати ,
підняти ПЛАКАТИ з написом
ПУТЛЕР ФАК.Ю УКРАЇНА ЕДИНА! МИ УКРАЇНЦІ
зробити селфі і виставляти в соц мережах ,
щоб з кожного куточка нашої УКРАЇНИ,
приходили такі СЕЛФІ .
таким чином ми покажемо що
УКРАЇНА ЕДИНА. і тут немає МОСКАЛІВ
і нема кого тут йому захищати .
ВЕСЬ СВІТ хай побачить

що у нас не громадянська ВІЙНА

а ВІЙНА з ПУТЛЕРОМ.

ми МИРНІ люди у нас немає в хаті РАКЕТ .
але як треба буде ми їх зробимо
і кожного непрошеного

" ЗЕЛЁНОГО ЧЕЛОВЕЧКАмоскалика"

будемо відправляти в мішку

з ракетою в "ЖОПЕ"

як ПОДАРОЧЕК від УКРАЇНЦІВ

РОЗПОВСюДЖУЙТЕ цей пост

де тільки можете
і памятайте

ніхто КРІМ нас, не ЗАХИСТИТЬ

НАШУ УКРАЇНУ. НАШУ ЗЕМЛЮ,

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22.12.2021 09:23 Ответить
Яке горе. Телефонии не імпортують. В мене досі андроїд 5.1 шестирічний і мені його з головою)))
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22.12.2021 09:27 Ответить
главное телек не забирайте... а то как срашка будет сватами и папиком любоваться ?
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22.12.2021 09:28 Ответить
Ахаха, сколько кремлеботиков задёргалось сразу, как свиньи на верёвке, помнят 1991 год, когда сникерсом и джинсами помахали и огромный магучий совок развалился)
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22.12.2021 09:40 Ответить
Почитай комменты.) 99% кремлеботов. И только ты с навечно застывшей на лице оптимистической улыбкой дауна.
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22.12.2021 10:18 Ответить
ну так тема для питуна острая, понятное дело, что кремлятины в комменты нанесёт)
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22.12.2021 10:25 Ответить
Не забудьте навушники і зарядні прилади включити в санкції, бо частенько вони йдуть окремо від телефонів.
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22.12.2021 09:48 Ответить
Сценарий :раша нападает на Украину,Америка вводит санкции после дебатов в конгрессе.К тому времени Украина капитулирует или просто уничтожается,как как государство. ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВСЕ ПОНИМАЮТ,ЧТО ОБИЖЕНОГО УЖЕ НЕТ- ОН МЕРТВ.А бизнес страдает.Санкции снимают.Путин принимается за Молдову,грузин и прочих поляков,которых на самом деле нет,как и венгров и голландцев --они все русские.
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22.12.2021 10:18 Ответить
Какие влажные касабские мечты)
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22.12.2021 10:28 Ответить
Это не мечты.Это так может быть,судя по событиям. Лучше голову в песок и жопой изображать патриота.Патриот не обязан быть идиотом.
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22.12.2021 10:45 Ответить
Ты бы патриот швабру для начала вытащил
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22.12.2021 14:30 Ответить
Ойфссё экономика в клочья теперь. Дядюшка Ляо утер слезу умиления и пододвинул вторую корзинку с заготовками сматфонов.
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22.12.2021 10:22 Ответить
Потом увидел, что у покупателя пустой кошелек и отодвинул)
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22.12.2021 10:27 Ответить
Почем сейчас пост? Подскажи говнобот
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22.12.2021 14:31 Ответить
Оте-то, курва, жестко! А еще королева Великобритании не приедет на чемпионат по футболу "санкции от Англии в 2018 году). Путин аж присел от неожиданности!
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22.12.2021 10:44 Ответить
На бутылку присел? Замечательно
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22.12.2021 14:32 Ответить
Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть обмежити її можливості імпортувати смартфони, основні компоненти літаків та автомобілів Джерело:

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22.12.2021 10:50 Ответить
Против литаков у них вроде уже санкции. Из-за технологического развития в Азии скоро эти санкции станут бессмысленными и начнут вредить самому Западу. Так что самое время пока поезд не ушел. Успеть навредить. Нападут не нападут какая разница.
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22.12.2021 10:58 Ответить
Поки сонце зійде роса очі виїсть.
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22.12.2021 11:06 Ответить
санкции так себе,айфон в россии могут позволить еденицы(нищая страна),а вот виндовсы заблочить что бы в интернет не могли зайти вот это будет бомба
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22.12.2021 11:33 Ответить
У 99% россиян на домашних компах стоит ломаная винда. Очередной пук в лужу от США.
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22.12.2021 11:39 Ответить
А хто эта расисян? Свинособаки шоле?
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22.12.2021 14:34 Ответить
Якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгення до України, Сполучені штати можуть...

та нічого вони не можуть. Це пук у калюжу.
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22.12.2021 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XXVMdjyhKig&ab_channel=Fantigorachannel
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22.12.2021 11:50 Ответить
ЭТО ПУТИНА РОДИТЕЛИ ! СРАЗУ ПОСЛЕ ЕГО РОЖДЕНИЯ !
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22.12.2021 12:30 Ответить
ТАК ЭТО НЕОБХОДИМО УЖЕ ДЕЛАТЬ !!!
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22.12.2021 12:28 Ответить
Янкі ви дійсно хочете зробити дієві санкциї? Та гавно вапрос - відкличте з козломордих боліт усі сертифікати безпеки для серверів та вінди.
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22.12.2021 12:29 Ответить
Старики говорили, что раньше была такая организация - ООН, которая как-то могла влиять на состояние дел в мире...
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22.12.2021 12:39 Ответить
Зверніть увагу, що в статті на Reuters йде мова лише про іморт пристроїв, тобто навіть не йде мова про обмеження підтримки операційної системи чи сервісівв рос. регіоні, що дійсно могло б завдати удару і зробити айфони нефункціональними.

Нагадаю, що офіційно ті ж айфони в Україну не ввозились до літа цього року, і це якось не дуже заважало українцям роками їх купувати та користуватись сервісами, якщо дозволяє гаманець.

Заголовок про "лишити смартфонів" - просто неправда.
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22.12.2021 13:18 Ответить
в 2014г. это уже слышали
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22.12.2021 13:56 Ответить
А теперь увидите
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22.12.2021 14:35 Ответить
Они в своих парашах на улице, с антенами на березах для того что бы ловить мобильный интернет в жописках и жрущих бояру очень огорчатся. Да им телевизор все пояснит и ваше "беспокойство" когда рашисты будут убивать украинцев и ваши смешные санкции. Тому кто жрет говно,пьет говно,смотрит на говно,делает всю жизнь говно глубоко плевать на ваши санкции. Вы заставили украинцев отказаться от ЯО в обмен ни на что. Нам нужно больше чем вы заявляете. Нам нужна сильная экономика и технологии для защиты. Вы нам должны!
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22.12.2021 14:41 Ответить
А чего вцепились за сша. У нас было 8 лет на перевооружение. Как-то укрепили, но абсолютно недостаточно. Надо было в 2015м переводить на военные рельсы все. Денег нам бы дали, это запад дает.
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22.12.2021 14:45 Ответить
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