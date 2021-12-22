США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters
Если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину, Соединенные Штаты могут ограничить ее возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в администрации Байдена, передает Цензор.НЕТ.
Эти возможные ограничения Белый дом будет рассматривать 21 декабря в дополнение к другим чрезвычайным мерам экспортного контроля, которые готовятся на случай вторжения России в Украину.
Ограничения могут стать для России беспрецедентными. Они перекроют россиянам доступ к широкому спектру промышленных и предназначенных для массового потребителя технологий, сообщил источник агентства.
Сегодня на российском рынке мобильных телефонов доминируют иностранные компании – Apple, Samsung и Huawei.
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Или всю торговлю с Китаем?
що це за санкціі,? у нас ВІЙНА
з ФАШИСТОМ путлером ,
а захід спромігся тільки на такі санкціі?
хоча що дивуватись
то ж не їх країни хоче КАТЮГА захопити
от і стоять скраю .не хочуть допомагати
у них же торгові відносини
вони всі в рашці БАБЛО заробляють,
УВАГА УВАГа УВАГа
потрібно всім нам показати всьому світу
що ми будемо ЗАХИЩАТИСЬ
і ЗАХИЩАТИ свою землю .
всіми доступними нам способами .
ДАВАЙТЕ в ніч на НОВИЙ РІК,
біля новорічних ЯЛИНОК,
де ми будемо святкувати ,
підняти ПЛАКАТИ з написом
ПУТЛЕР ФАК.Ю УКРАЇНА ЕДИНА! МИ УКРАЇНЦІ
зробити селфі і виставляти в соц мережах ,
щоб з кожного куточка нашої УКРАЇНИ,
приходили такі СЕЛФІ .
таким чином ми покажемо що
УКРАЇНА ЕДИНА. і тут немає МОСКАЛІВ
і нема кого тут йому захищати .
ВЕСЬ СВІТ хай побачить
що у нас не громадянська ВІЙНА
а ВІЙНА з ПУТЛЕРОМ.
ми МИРНІ люди у нас немає в хаті РАКЕТ .
але як треба буде ми їх зробимо
і кожного непрошеного
" ЗЕЛЁНОГО ЧЕЛОВЕЧКАмоскалика"
будемо відправляти в мішку
з ракетою в "ЖОПЕ"
як ПОДАРОЧЕК від УКРАЇНЦІВ
РОЗПОВСюДЖУЙТЕ цей пост
де тільки можете
і памятайте
ніхто КРІМ нас, не ЗАХИСТИТЬ
НАШУ УКРАЇНУ. НАШУ ЗЕМЛЮ,
та нічого вони не можуть. Це пук у калюжу.
Нагадаю, що офіційно ті ж айфони в Україну не ввозились до літа цього року, і це якось не дуже заважало українцям роками їх купувати та користуватись сервісами, якщо дозволяє гаманець.
Заголовок про "лишити смартфонів" - просто неправда.