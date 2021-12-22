Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны
За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Так, в направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.
В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".
"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-службе Минобороны.
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Nadya NF
@nadyanfsnf
·
https://twitter.com/nadyanfsnf/status/1473551306665115649 17 мин
Неужели эти дураки, которых за людей власть на россии не держит, еще все согласятся на мобилизацию
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
· 32 мин
ВЕРСIЯ Путин провел закрыт\совещание в узком составе с Патрушевым,Шойгу.. Утвердил Концепцию начальной стадии конфликта с Украиной Без привязки к дате ПЛАН В результате провокаций на Донбассе,на террит\РФ будут ликвидированы.. Пострадают мирные жители.. https://t.me/generalsvr/637
https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Во время закрытой части совещания Владимир Путин утвердил концепцию начальной стадии конфликта с Украиной, пока без привязки к определённой дате, фактически приняв одно из предложений разработанных совместно Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Николаем Патрушевым. План следующий: в результате нескольких провокаций в Донбассе и на территории России будут ликвидированы несколько действующих и бывших руководителей ЛДНР, а также несколько бывших лидеров вооруженных формирований граждан России. Во время ликвидации пострадают мирные жители. При оперативном расследовании будет обнаружен очевидный "украинский след". Далее Путин ставит ультиматум и обращается к народу России, предъявляя
Він був на самому початку доби поранений, ясно що це снайпер і могло бути ще гірше.
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.
Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.
Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.
Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.
Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.
Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!
Автор: волонтер Василь Ковтун.
Т.е., белорашка поставляет вооружение зверям. И шо по этому поводу прогнусавит Переворотько, или хотя бы Кулеба?