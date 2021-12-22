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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны

Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа

За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-службе Минобороны.

Автор: 

беспилотник (3565) обстрел (27016) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+17
Українським воїнам-черговий респект...
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22.12.2021 07:30
+17
"Квадро" це бєларашковский коптер, бульбоїди хваляться що на нього мож поставити 2шт рпг7 чи 2шт "Шмеля". Він просто створений щоб його збивати. Нехай ЗЄля щось предявляє калгазніку і весе обломки в Берлін до "озабочених"
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22.12.2021 07:44
+9
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення !!!
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22.12.2021 09:42
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Українським воїнам-черговий респект...
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22.12.2021 07:30 Ответить
"Квадро" це бєларашковский коптер, бульбоїди хваляться що на нього мож поставити 2шт рпг7 чи 2шт "Шмеля". Він просто створений щоб його збивати. Нехай ЗЄля щось предявляє калгазніку і весе обломки в Берлін до "озабочених"
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22.12.2021 07:44 Ответить
Вот здесь четче!....состояние ...Проворного!....это не просто пожар, это квинтэссенция корабельных пожаров. Жоооппппаааааааа........!!
https://twitter.com/censor_net/status/1472657643437273091?t=z91f_vk7xp70L2pYWGWUoA&s=19
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22.12.2021 07:46 Ответить
Щиро дякую пан за ссылку
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22.12.2021 16:27 Ответить
А слабо "озабоченим" якщо їх так хвилює застосування БПЛА ввести санкції проти калгазніка = заборонити експорт е.двигунів, акб та електроніки до будь яких літальних апаратів, від коптера до вантажного. З китайським фаршем ці гамнольоти на експорт не дуже продаш
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22.12.2021 07:59 Ответить
https://twitter.com/BorisenkoBoris Boris Borisenko ретвитнул(а)















Nadya NF


@nadyanfsnf

·
https://twitter.com/nadyanfsnf/status/1473551306665115649 17 мин



Неужели эти дураки, которых за людей власть на россии не держит, еще все согласятся на мобилизацию

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Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

· 32 мин

ВЕРСIЯ Путин провел закрыт\совещание в узком составе с Патрушевым,Шойгу.. Утвердил Концепцию начальной стадии конфликта с Украиной Без привязки к дате ПЛАН В результате провокаций на Донбассе,на террит\РФ будут ликвидированы.. Пострадают мирные жители.. https://t.me/generalsvr/637

https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Во время закрытой части совещания Владимир Путин утвердил концепцию начальной стадии конфликта с Украиной, пока без привязки к определённой дате, фактически приняв одно из предложений разработанных совместно Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Николаем Патрушевым. План следующий: в результате нескольких провокаций в Донбассе и на территории России будут ликвидированы несколько действующих и бывших руководителей ЛДНР, а также несколько бывших лидеров вооруженных формирований граждан России. Во время ликвидации пострадают мирные жители. При оперативном расследовании будет обнаружен очевидный "украинский след". Далее Путин ставит ультиматум и обращается к народу России, предъявляя
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22.12.2021 09:28 Ответить
пораненому воїну найскорішого одужання і повного відновлення !!!
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22.12.2021 09:42 Ответить
Одужання бійцю!
Він був на самому початку доби поранений, ясно що це снайпер і могло бути ще гірше.
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22.12.2021 10:01 Ответить
***
Мороз з'їдає пальців шкіру,
Прилип на груди автомат,
Вже загубив слова про Віру,
Крізь зуби тільки чортів мат.

Холодне лезо ріже спину,
Примерзла до щоки сльоза,
Ще й вітер, курва, без зупину
Січе безжально, мов лоза.

Застигли, як в бетоні, берці,
В полоні не ворушать слід,
Гаряча тільки кров у серці,
Все інше просто - мертвий лід.

Вогнем дуріє клятий ворог,
Від жару тільки сніг хрипить,
Та сохне в автоматі порох,
Та в жилах лише лють кипить.

Я не боюсь гармат пожежі,
Я вже давно забув про страх,
Для духу - не існують межі,
Характер - не згорає в прах.

Дивуйтесь, паничі, в Європі,
Дурійте, кляті москалі,
Я не замерз! Я тут! В окопі!
Зігрітий з рідної землі!

Автор: волонтер Василь Ковтун.
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22.12.2021 09:50 Ответить
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼✊🙏🏼

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22.12.2021 12:58 Ответить
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22.12.2021 13:05 Ответить
Дякую ВАМ - НАШІ ЗАХИСНИКИ !!! Доземний уклін всім вам ! Пораненому - швидкого одужання !!! УКРАЇНІ ПЕРЕМОГИ !!!
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22.12.2021 18:06 Ответить
https://***********.com/posts/id15595-cf9qn7algrtu3w3pk1hp Во время проведения совместных стратегических учений (ССУ) «Запад - 2021» прошел практические испытания разработанный в Белоруссии ударный беспилотный авиационный комплекс «Квадро -1400». Об этом сообщает Государственный комитет ОПК Беларуси.

Т.е., белорашка поставляет вооружение зверям. И шо по этому поводу прогнусавит Переворотько, или хотя бы Кулеба?
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23.12.2021 00:16 Ответить
 
 