Украинские воины уничтожили беспилотник войск РФ типа "Квадро" в районе Красногоровки. За сутки - три вражеских обстрела, ранен боец, - Минобороны

За прошедшие сутки, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Так, в направлении Широкиного враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Марьинки противник совершил обстрел из минометов калибра 120 мм.

В районе Красногоровки обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат противника типа "Квадро".

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"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 22 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-службе Минобороны.