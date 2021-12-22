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Новости Агрессия России против Украины Война
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Продолжаем внимательно следить за обстановкой: министр обороны Британии Уоллес и генсек НАТО Столтненберг обсудили ситуацию вокруг Украины

Продолжаем внимательно следить за обстановкой: министр обороны Британии Уоллес и генсек НАТО Столтненберг обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен наращиванием российских сил на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - цитирует минобороны Великобритании заявление Уоллеса.

Отмечается, что Великобритания и НАТО едины в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, и это вызывает беспокойство у чиновников в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, к тому же атака будет "намного разрушительнее, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находится около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

Также читайте: Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес

В Кремле назвали сообщение о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток - 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизационные действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

Автор: 

армия РФ (19129) Великобритания (4943) НАТО (9970) Столтенберг Йенс (1619) Уоллес Бен (184)


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А не проще просто....посмотреть архивы?
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22.12.2021 07:56 Ответить
А какие сссанкции введут Великобританцы? Экспорт прокладок или памперсов запретят?
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22.12.2021 07:59 Ответить
Самое главное для США и Британии - смогут ли они "закрьіть небо" Украиньі в случае вторжения. Думаю , что єто и обсуждают.
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22.12.2021 08:25 Ответить
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22.12.2021 08:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O6Z0blyfDq0 https://www.youtube.com/watch?v=O6Z0blyfDq0


От ультиматума США Кремль плавно переходит к пониманию реальной жизни / Полный обзор / Видео №105
Юрий Швец. Аминь стараниям Илларионова в Украине?
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22.12.2021 08:28 Ответить
сейчас прослушала 👏👏👏
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22.12.2021 08:40 Ответить
Уважно стежити? Так для цього є журналісти.
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22.12.2021 08:57 Ответить
ıʞsʍoɓuoɹʇs ɥsɐılǝ @strng

https://twitter.com/strng/status/1473413703949340672 9 ч



А чого я про це нічого не чув ніде?
17 грудня 2021 року набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Перелік, затверджений https://profpressa.com/documents/pro-zatverdzhennia-pereliku-spetsialnostei-taabo-profesii-sporidnenikh-z-vidpovidnimi-viiskovo-oblikovimi-spetsialnostiami-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik-viiskovozoboviazanikh наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313 , охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати і головний бухгалтер, і менеджери, і начальник юридичного відділу.
Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти у них наявність військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.


Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві - 60 років.

https://profpressa.com/news/nabuv-chinnosti-perelik-spetsialnostei-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik

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22.12.2021 09:25 Ответить
Это министр обороны ? А Березовский точно умер ?
Он ещё путину отомстит.
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22.12.2021 10:06 Ответить
 
 