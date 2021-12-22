Продолжаем внимательно следить за обстановкой: министр обороны Британии Уоллес и генсек НАТО Столтненберг обсудили ситуацию вокруг Украины

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я по-прежнему глубоко обеспокоен наращиванием российских сил на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - цитирует минобороны Великобритании заявление Уоллеса.

Отмечается, что Великобритания и НАТО едины в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, в конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, и это вызывает беспокойство у чиновников в США и Евросоюзе.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, к тому же атака будет "намного разрушительнее, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находится около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

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В Кремле назвали сообщение о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток - 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизационные действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.