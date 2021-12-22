Продолжаем внимательно следить за обстановкой: министр обороны Британии Уоллес и генсек НАТО Столтненберг обсудили ситуацию вокруг Украины
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время телефонного разговора обсудили ситуацию на границе Украины с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я по-прежнему глубоко обеспокоен наращиванием российских сил на границе с Украиной. Мы поддерживаем правительство Украины против российской агрессии и продолжим пристально следить за ситуацией", - цитирует минобороны Великобритании заявление Уоллеса.
Отмечается, что Великобритания и НАТО едины в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, в конце октября 2021 года американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной, и это вызывает беспокойство у чиновников в США и Евросоюзе.
21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, к тому же атака будет "намного разрушительнее, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находится около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.
В Кремле назвали сообщение о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров Байден.
По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток - 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.
По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизационные действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.
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От ультиматума США Кремль плавно переходит к пониманию реальной жизни / Полный обзор / Видео №105
Юрий Швец. Аминь стараниям Илларионова в Украине?
https://twitter.com/strng/status/1473413703949340672 9 ч
А чого я про це нічого не чув ніде?
17 грудня 2021 року набув чинності Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
Перелік, затверджений https://profpressa.com/documents/pro-zatverdzhennia-pereliku-spetsialnostei-taabo-profesii-sporidnenikh-z-vidpovidnimi-viiskovo-oblikovimi-spetsialnostiami-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik-viiskovozoboviazanikh наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313 , охоплює сотні спеціальностей та професій, наприклад, на облік мають стати і головний бухгалтер, і менеджери, і начальник юридичного відділу.
Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки, які вже працюють на підприємстві за Переліком, встали на військовий облік. Також при прийнятті на роботу жінок за Переліком слід перевіряти у них наявність військово облікових документів та відміток про взяття на військовий облік.
Нехтування цими нормами загрожує штрафами від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві - 60 років.
https://profpressa.com/news/nabuv-chinnosti-perelik-spetsialnostei-pislia-oderzhannia-iakikh-zhinki-berutsia-na-viiskovii-oblik
Он ещё путину отомстит.