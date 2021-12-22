Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины недостоверную информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Прайс написал в Твиттере.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - написал он.

Прайс отметил, что "вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

Кроме того, Шойгу заявил о готовящихся провокациях в Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

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