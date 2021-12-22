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Новости Агрессия России против Украины Война
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Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе

Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины недостоверную информацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Прайс написал в Твиттере.

"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - написал он.

Прайс отметил, что "вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

Кроме того, Шойгу заявил о готовящихся провокациях в Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ, - Госдепартамент

Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе 01

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Шойгу Сергей (712) Минобороны рф (925) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+10
лапатно-балалайне лайно увесь час свого існування займалось провокаціями по усьому світу...
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22.12.2021 08:04
+8
і продовжує замість налагодження випуску "Нептунів" і "Богдани", бюджетні кошти заривають глибоко у "Велике крадівництво".
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22.12.2021 08:16
+8
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22.12.2021 08:34
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лапатно-балалайне лайно увесь час свого існування займалось провокаціями по усьому світу...
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22.12.2021 08:04 Ответить
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22.12.2021 08:36 Ответить
Лише зелена влада, з наполегливістю ідіота, продовжує триндіти про ху*лівський блеф, хоча масований напад на Україну буде логічним продовженням політики кремлівського маніяка.
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22.12.2021 08:12 Ответить
і продовжує замість налагодження випуску "Нептунів" і "Богдани", бюджетні кошти заривають глибоко у "Велике крадівництво".
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22.12.2021 08:16 Ответить
Підрив обороноздатності країни у критичний період, ці паскуди вже "напрацювали" на довічне.
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22.12.2021 08:24 Ответить
Танібитож вже на другий дивізіон Нептунів (216 ракет) гроші виділили?
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22.12.2021 08:29 Ответить
Вы уже определитесь шо трындеть, мол, Нептуны, чи Патриоты...
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22.12.2021 09:56 Ответить
А нефиг амерам посылать в лаптестан врачей лечить муйла... Пусть уже рак съест его. Бо нет недопалка и проблемы не будет. Мордва, вон , ждет не дождется этого мыколайчыка, бо на своем хурале уже объявили о возрождении своей государственности. Да здравствует свободное волеизъявление на конгломерате.
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22.12.2021 08:17 Ответить
ЗЫ ... А тем временем угорцы устраивают у себя , бодрящие мордву фестивали песни и пляски. Под общим названием "ВЕЛИКИЙ ТУРАН" , бо считают себя титульными туранцами. На фестиваль приглашают как мордву, так и монголов, как коренных жителей ВеликосиМбирского ТУРАНА. И те с гордостью и достоинством, целыми художественными коллективами, участвуют в великотуранском фестивале. Венгры конечно же, и только они, могут возглавитькоренных туранцев и указать им путь к великотуранским горизонтам.
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22.12.2021 08:26 Ответить
мадяри не тюрки.

Согласно географическим данным книг мусульманских историков, Тураном называли горную местность в восточном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Белуджистане , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD Мекрана . Однако свою известность слово «Туран» приобрело в качестве наименования территории, лежащей северо-восточнее от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD Хорасана и реки Амударьи и населяемой тюркскими и другими неиранскими народами
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22.12.2021 08:47 Ответить
Драсти я ваша тетя... Во-первых: объясняйте это, хоть разобъясняйтесь, венграм . Во-вторых: объясните это историку Р. Говарду. Который туран соотносит к временам , когда о тюркских народах даже наметок не было. В третьих , Даже румыны из Трансильвании(этнические негры) на 70% , без переводчика понимают лэнгвич аборигенов сибирских епеней... Кста, кацапы Туран считают кацапским , как и Киев.
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22.12.2021 09:07 Ответить
Сорри- этнические венгры
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22.12.2021 09:12 Ответить
Блин , тока ща вдуплил о венгро-неграх, перечитав свой копипаст... А разве такое может быть, ну, шобы такое выдать на гора???
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22.12.2021 09:15 Ответить
Редактор текста ещё не такое выдаёт
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22.12.2021 09:24 Ответить
К слову, пани София , растолкуйте упертому Мурому, шо в Венгрии проводят фестивали ВЕЛИКИЙ ТУРАН. Вы же там часто, как у себя дома бываете, даже венгерский суп-гуляш классно можете готовить. Кста, я дочери как рассказал, то мы долго смеялись вместе, бо я с воссторгом рассказывал о вашем вкусном блюде, тобто, рецепт рассказывал. Оказывается, когда я к ней приезжал в гости, то она меня кормила венгерским суп-гуляшом, тока секрет не выдавала, а я его воспринимал как жиденькое жаркое...
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22.12.2021 09:21 Ответить
Венгерская власть под властью хутина благодаря чемодану в 1 млн евро, который Орбану передал Могилевич на его первую предвыборную программу . Теперь видео компромат храниться в хремле.
Большая часть венгров не поддерживают эту власть , но есть и свои зебобики - это сельское население . Мотивы поддержки надо изучать
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22.12.2021 09:29 Ответить
Те що в СРСР іменували "гуляшом" - насправді у мадяр іменується "пьоркелт" (правда і там його варили як у відомому анекдоті:

"Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!")
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22.12.2021 09:36 Ответить
А пани София по-другому называла мадярский суп-гуляш на говядине.
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22.12.2021 09:53 Ответить
Як саме? "Паприкаш""? "Токань"? Чи може - "чорба"?
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22.12.2021 09:58 Ответить
Я забыл, спросите у нее.
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22.12.2021 10:24 Ответить
Навіщо? Саме я десь два роки тому їй пояснював різницю між основними стравами мадярської кухні ! А якщо ти думаєш на "халасле" - так це рибна юшка а не м"ясна!!!
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22.12.2021 10:45 Ответить
не, пани София еще до вас рассказывала о суп-гуляше(говяжьем).
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22.12.2021 18:34 Ответить
Слухай: поряд зі мною на полиці - "Мала куховарська книга" Кароя Гунделя Це фактично - "Катехізис" мадярської кухні Я користуюся саме нею Що там писала Софія "до мене", мені не відомо У тебе якісь сумніви стосовно назв страв чи їх рецептів? Звернись до Софії і виясни сумніви стосовно цього питання у неї А потім уже висувай мені "пред"яви" Бо може буть такий варіант, що або вона не так висловилася , або ти не так її зрозумів , чи щось переплутав , або забув А я зараз влізу у "розборки", а потім будемо "ліпить розбиті горщики"
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22.12.2021 18:55 Ответить
Де Туран, а де кацапи? Як до неба рачки
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-11--velikij-turan-uzhe-u-granic-rossii-ili-dazhe-blizhe-52712
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22.12.2021 09:17 Ответить
Такое создание в интересах Украины , бо рашку надо разваливать .
И видимо хремль перепугался, бо президента Татарстана отстранили от власти вроде недавно
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22.12.2021 09:22 Ответить
04 мар 2019, 18:02 53 501
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Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de



Такі передбачення кремль проводив і в Криму в 90-х. передбачав що кількість кримчаків через 50 років буде більше 50%, а "русских" буде меншість, у звязку з тим, що в татарських сімях по 10-11 дітей, а в касабських від 0 до 1, бо сім'ї їх це сім'ї пенсіонерів.
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22.12.2021 09:28 Ответить
Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети... - Муфтий в том омеригу не открыл, бо хутя еще в 2011-ом году , по моему тогда он катил Ставропольем, где стал речь держать, мол хвалебную оду-дифирамб приросту населения в среднеазийской части нарабсеи. Он тогда утверждал, шо три года назад было 17% нацменшин, а ща (в 2011г) уже 20%. Типо виват деторождению у мусульман нарабсеи... Я тогда произвел несложные подсчеты... То оказалось , шо если и дальше так пойдет прирост мусульман в нарабсее, то на рубеже 2050-2060 года кацапы превратятся в нацменшину, на уровне 1-2 процентов.
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22.12.2021 09:37 Ответить
все до того йде. читав що кожної хвилини в Петербурзі навертаються "русские" в рідну мусульманську релігію
В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считающих себя мусульманами, в том числе и тех которые периодически соблюдают хотя бы формальные обряды, в то время как православных, соблюдающих хотя бы формально что-то из своей религии после крещения - не более 4,5%, что составляет не более 6 млн человек.
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22.12.2021 10:12 Ответить
Почему так с религией в нарабсее? Да потому, шо на исламе нет анафемы. А на самозванном в нарабсее православии висит 500-летняя анафема от вселенского патриарха.
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22.12.2021 10:20 Ответить
По-большому счету, шо вы хотели... Кацапы-москали изначально предали веру греческого обряда русь у Киева, сепарировав в мусульманскую Орду, которой дали присягу.
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22.12.2021 10:23 Ответить
подивіться на "мечеть" - собор Василя Блаженного в москві і порівняйте "його" купола з мечетями Самарканду
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22.12.2021 10:27 Ответить
Все правильно. На моей карте видно, Шо исторические земли московии к Турану не соотносятся. только лаптеунты себя к ТУрану тулят, как и к нашим землям...
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22.12.2021 09:26 Ответить
Кста, а шо там слышно о море Вилайет, согласно ваших источников?
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22.12.2021 09:08 Ответить
Тю , чуть не забыл. Мадяры , как и венгры, с разными там ненцами, чукче-коряками и мордвой - N-гаплогрупные и считают сибирские епеня, своим историческим тураном. Да и когда гунны приперлись из-под Памира в Европу, тюрки еще только формировались. К слову у тюркских народов - наша гаплогруппа (R1a1)
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22.12.2021 09:13 Ответить
Мадяры , как и венгры - правильно будет Мадяры , как и финны... та шо це зi мною.
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22.12.2021 09:29 Ответить
Венгры делают этот фестиваль на гроши россиян . Самим им он на фиг не нужен . Вся суть в туризме - кацапы едут и везут гроши . Словения, Венгрия борются за туристические потоки из стран бывшего совка.
Словакия спокойно обходится без туристов - у неё 5 мировых автогигантов и есть чем заниматься
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22.12.2021 09:19 Ответить
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22.12.2021 09:27 Ответить
РФ начала использовать военную пропаганду , никакие єто не "ошибки и недостоверность". Надеюсь , что в Пентагоне єто понимают .
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22.12.2021 08:22 Ответить
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22.12.2021 08:29 Ответить
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22.12.2021 08:34 Ответить
Зато это хорошо представляется из книги Оруэлла "1984".
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22.12.2021 08:52 Ответить
https://youtu.be/e-a2rCmrViY Animal Farm
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22.12.2021 10:08 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Во время закрытой части совещания Владимир Путин утвердил концепцию начальной стадии конфликта с Украиной, пока без привязки к определённой дате, фактически приняв одно из предложений разработанных совместно Валерием Герасимовым, Сергеем Шойгу и Николаем Патрушевым. План следующий: в результате нескольких провокаций в Донбассе и на территории России будут ликвидированы несколько действующих и бывших руководителей ЛДНР, а также несколько бывших лидеров вооруженных формирований граждан России. Во время ликвидации пострадают мирные жители. При оперативном расследовании будет обнаружен очевидный "украинский след". Далее Путин ставит ультиматум и обращается к народу России, предъявляя "доказательства", и одновременно с ультиматумом объявляет о мобилизации. Условия ультиматума заранее невыполнимы, возьмём хотя бы следующий пункт: выдать России Дмитрия Яроша, начальника украинского Генштаба, главу ГУР МОУ, его заместителей и всех "причастных к террористической деятельности". Требований в таком духе более двадцати. Для выполнения условий ультиматума будет отведено трое суток, во время которых будут идти активные переговоры с лидерами ключевых стран НАТО и руководством США.

Если условия российского руководства не будут приняты, то через трое суток будет нанесен ракетный удар по военным объектам и инфраструктуре на территории восьми областей Украины. Более подробно о планах, условиях ультиматума и предмете торгов с лидерами западных стран мы расскажем уже скоро на нашем канале. Конечно, как только мы будем знать даты, мы также сообщим - максимально оперативно. Обращаем ваше внимание на то, что утвержденная концепция начала конфликта это не распоряжение начать непосредственно действовать, но очень серьёзный шаг в этом направлении.

https://t.me/generalsvr/637
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22.12.2021 08:37 Ответить
Москаль тоді правду скаже, як чорт молитись стане.
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22.12.2021 08:44 Ответить
А генерал свр видимо рядом сидел. Гебнявый вброс это
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22.12.2021 08:44 Ответить
****** это мутный канал
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22.12.2021 09:19 Ответить
Вчера после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ Владимир Путин провел закрытую часть совещания в узком составе с Николаем Патрушевым, Сергеем Шойгу, Александром Бортниковым, Сергеем Нарышкиным, Сергеем Ивановым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Часть закрытая, состав узкий ...... кто-то из этих семи - крот??
Или потом была совместная пресс конференция, на которой узкий состав объявил о своём плане предстоящих действий, принятом в закрытой части?
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22.12.2021 09:34 Ответить
Кремлевский ПОНТЫгон это вам не Пентагон Пропагандонам РАБссии КГБист увеличил жаловаание в 3 раза с 1 декабря....,теперь Ольга ********* съездит даже во Флориду посрать...Типа Порошенко хвашыст напал на рюсский сраный МИР...
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22.12.2021 08:38 Ответить
рюссишэ швайны...
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22.12.2021 08:41 Ответить
То так!
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22.12.2021 10:19 Ответить
Не за те Москаля бють, що краде, а за те, щоб умів кінці ховати.
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22.12.2021 08:42 Ответить
Великий негритянский поэт однажды сказавший ...прощай немытая РАБссия,страна баранов и РАБов... получил 30 лет в ГУЛАГе Сралина...
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22.12.2021 08:47 Ответить
шойга опущен до уровня эдички басурки с его байками. Хотя там вообще не понятно кто больший дегенерат у тех "рускамирцев".
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22.12.2021 08:48 Ответить
Вот как ЧВК Вагнера в Сирии нефтяные вышки отжимать и охранять - так это можно, а как Ахметов кого пригласил в Авдеевке коксохим (крупнейший в Европе) от будущих ихтамнетов прикрыть - так сразу обида.
Странные какие, им можно, а Ахметову - нельзя?
Ахметов - лох какой, что ли?
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22.12.2021 08:49 Ответить
Путлер думал что Ахметов перейдет на сторону РАБссии вместе с футболерами Шахтер Донецк...но Леонидович послал РАБссию на большой и толстый...КГБист адиделься...
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22.12.2021 08:53 Ответить
Наглость х@ла объясняется продажностью некоторых европейских стран, которые в 2014 году, в разгаре нападения параши на Украину, выражениями о "глубокой озабоченностью. А еще блокированием продажи оружия Украине!!!
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22.12.2021 09:40 Ответить
Вы - сторонник последней, 3-ей мировой войны?
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22.12.2021 09:49 Ответить
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:23 Ответить
 
 