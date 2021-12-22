Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс обратился к Минобороны РФ с призывом не распространять по ситуации вокруг Украины недостоверную информацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Прайс написал в Твиттере.
"Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, подстрекательскую риторику и предпринять значимые меры по деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - написал он.
Прайс отметил, что "вопреки заявлениям министра обороны РФ, именно Россия и ее ставленники несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты".
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".
Кроме того, Шойгу заявил о готовящихся провокациях в Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Согласно географическим данным книг мусульманских историков, Тураном называли горную местность в восточном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Белуджистане , к северу от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD Мекрана . Однако свою известность слово «Туран» приобрело в качестве наименования территории, лежащей северо-восточнее от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD Хорасана и реки Амударьи и населяемой тюркскими и другими неиранскими народами
Большая часть венгров не поддерживают эту власть , но есть и свои зебобики - это сельское население . Мотивы поддержки надо изучать
"Дорогая редакция ! Спасибо Вам за рецепт! Авокадо мы заменили отварным картофелем , а креветки-поджареным салом ! Но в целом ваш салат из авокадо с креветками нам очень понравился!")
https://www.ritmeurasia.org/news--2021-01-11--velikij-turan-uzhe-u-granic-rossii-ili-dazhe-blizhe-52712
И видимо хремль перепугался, бо президента Татарстана отстранили от власти вроде недавно
Поделиться
Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети
По словам Равиля Гайнутдина, уже через 15 лет доля мусульман в населении России вырастет до 30%, в связи с чем стране «категорически необходимы десятки новых мечетей»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de https://www.rbc.ru/society/04/03/2019/5c7d312f9a794786546fa2de
Такі передбачення кремль проводив і в Криму в 90-х. передбачав що кількість кримчаків через 50 років буде більше 50%, а "русских" буде меншість, у звязку з тим, що в татарських сімях по 10-11 дітей, а в касабських від 0 до 1, бо сім'ї їх це сім'ї пенсіонерів.
В России свыше 20.000.000 человек исповедуют ислам и официально считающих себя мусульманами, в том числе и тех которые периодически соблюдают хотя бы формальные обряды, в то время как православных, соблюдающих хотя бы формально что-то из своей религии после крещения - не более 4,5%, что составляет не более 6 млн человек.
Словакия спокойно обходится без туристов - у неё 5 мировых автогигантов и есть чем заниматься
Если условия российского руководства не будут приняты, то через трое суток будет нанесен ракетный удар по военным объектам и инфраструктуре на территории восьми областей Украины. Более подробно о планах, условиях ультиматума и предмете торгов с лидерами западных стран мы расскажем уже скоро на нашем канале. Конечно, как только мы будем знать даты, мы также сообщим - максимально оперативно. Обращаем ваше внимание на то, что утвержденная концепция начала конфликта это не распоряжение начать непосредственно действовать, но очень серьёзный шаг в этом направлении.
https://t.me/generalsvr/637
Часть закрытая, состав узкий ...... кто-то из этих семи - крот??
Или потом была совместная пресс конференция, на которой узкий состав объявил о своём плане предстоящих действий, принятом в закрытой части?
Странные какие, им можно, а Ахметову - нельзя?
Ахметов - лох какой, что ли?
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».