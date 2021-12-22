В Украине за сутки от COVID-19 умер 301 человек, зафиксированы 6363 новых случая заражения, 19 494 человека выздоровели
В Украине зафиксированы 6363 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 21 декабря в Украине:
зафиксированы 6363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 534, медработников – 208);
119 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 2241 человек;
летальных случаев – 301;
выздоровели - 19 494 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 623 079 человек;
выздоровели - 3 376 899 человек;
летальных случаев – 93 909;
проведено ПЦР-тестирований – 16 566 449.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности проведены 27 603 218 прививок", - рассказали в Минздраве.
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"Как сообщила во вторник Секретная служба США, было украдено как минимум почти 100 миллиардов долларов из программ помощи COVID-19, созданных для помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии.
Большая часть этой цифры связана с мошенничеством с пособиями по безработице.
Министерство труда сообщило, что около 87 миллиардов долларов пособия по безработице могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть была связана с мошенничеством."
Associated Press
("Nearly $100 billion at minimum has been stolen from COVID-19 relief programs set up to help businesses and people who lost their jobs due to the pandemic, the U.S. Secret Service said Tuesday.
The estimate is based on Secret Service cases and data from the Labor Department and the Small Business Administration, said Roy Dotson, the agency's national pandemic fraud recovery coordinator, in an interview. The Secret Service didn't include COVID-19 fraud cases prosecuted by the Justice Department.
While roughly 3% of the $3.4 trillion dispersed, the amount stolen from pandemic benefits programs shows "the sheer size of the pot is enticing to the criminals," Dotson said.
Most of that figure comes from unemployment fraud. The Labor Department reported about $87 billion in unemployment benefits could have been paid improperly, with a significant portion attributable to fraud.")
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-pandemics-us-secret-service-9d5c43814ef2c1ffb45c2a6f4e13faa9
Премʼєр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет анонсував введення четвертої дози https://lb.ua/tag/19143_vaktsinatsiya_vid_koronavirusu.html вакцини від коронавірусу на тлі поширення штаму омікрон. Додаткова доза передбачена для людей старше 60 років, медпрацівників та осіб з імунодефіцитом, https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlZ3VhcmRpYW4uY29tL3dvcmxkLzIwMjEvZGVjLzIxL2lzcmFlbGktcG0tYW5ub3VuY2VzLWZvdXJ0aC1jb3ZpZC1qYWItZm9yLW92ZXItNjBzLXRvLXRhY2tsZS1vbWljcm9uP0NNUD1mYl9ndSZhbXA7dXRtX21lZGl1bT1Tb2NpYWwmYW1wO3V0bV9zb3VyY2U9RmFjZWJvb2smYW1wO2ZiY2xpZD1Jd0FSMGVoUXNWdlI3SHNjX3FQUjI1bDZTVm4tZFhiWE52OG92eVpMeWx0VFFDcFd1QTk2WERGbTRlU2dFI0VjaG9ib3g9MTY0MDEyODI5Mw== пише Guardian.
"Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини від COVID-19, і ми продовжимо бути піонерами з четвертою дозою", - заявив Беннет.
Рішення про схвалення четвертої дози ухвалила експертна комісія. Беннет вважає, що це "прекрасні новини, які допоможуть нам подолати хвилю омікрону, яка захоплює світ".
Четверту дозу робитимуть через чотири місяці після отримання третьої.
Рішення про додаткову вакцинацію ухвалили на тлі повідомлення про першу смерть ізраїльського пацієнта з омікроном. Лікарня, куди він був госпіталізований, підкреслила, що у нього була низка інших захворювань, і що його поганий стан був викликаний переважно ними, а не інфекцією.
Поки що в Ізраїлі відомо про 340 заражень омікроном. Країна після повідомлень про новий штам зразу ж закрила кордон із державами, де його було виявлено.
"Омикрон" распространяется так быстро, что после того, как он становится доминирующей разновидностью в какой-то стране, волна заражений там сохраняется не дольше трех месяцев. Эти три месяца могут быть тяжелыми, но я все еще верю, что если будут предприняты верные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году", - написал Гейтс.(с)
А у нас уже 325 в третий раз ширнулись, кстати. Ну, пусть продолжают...
https://www.france24.com/en/video/20211221-covid-19-in-sweden-a-vaccine-passport-on-a-microchip-implant
▪️ В Швеции по данным аналитиков уже около шести тысяч человек вживили себе под кожу микрочипы.
▪️ Сегодня разработчики предлагают новшество - имплант с сертификатом о вакцинации. И уверяют, что технология безопасна для здоровья людей, а устройство можно всегда извлечь при необходимости. Микрочип может хранить и другие важные документы, а также заменить устройства связи, например, кредитную карту, передает euronews.com
▪️ "Таким образом вся нужная информация всегда доступна в любой ситуации. Например, если я приду в кинотеатр или торговый центр, мой прививочный статус можно проверить, даже если я не взял с собой телефон", - говорит Ханнес Шоблад, "биохакер" и управляющий директор компании DSruptive Subdermals.
▪️ В Швеции сертификаты вакцинации от коронавируса рекомендованы на массовых мероприятиях с участием более 100 человек.
▪️ Стоимость микрочипа, который можно использовать на протяжении десятилетий, составляет несколько сотен евро. Энтузиасты говорят, что переносные гаджеты, следящие за здоровьем, стоят дороже и служат всего около четырех лет.
▪️ Но в широкой продаже пока таких микрочипов нет, их разработчики пока проверяют технологию на практике с помощью добровольцев.
https://medicalfuturist.com/the-present-and-future-of-digital-pills/
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