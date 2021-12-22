В Украине за сутки от COVID-19 умер 301 человек, зафиксированы 6363 новых случая заражения, 19 494 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 6363 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 22 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 21 декабря в Украине:

зафиксированы 6363 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 534, медработников – 208);

119 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 2241 человек;

летальных случаев – 301;

выздоровели - 19 494 человека.

Также читайте: Шесть областей с 23 декабря выходят из "красной" зоны

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 623 079 человек;

выздоровели - 3 376 899 человек;

летальных случаев – 93 909;

проведено ПЦР-тестирований – 16 566 449.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности проведены 27 603 218 прививок", - рассказали в Минздраве.





