Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Кирби приводит пресс-служба Пентагона.

"Эти заявления министра Шойгу полностью ошибочны. Они неправдивы", - ответил он.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации ситуации в Украине.

Накануне Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

Кроме того, Шойгу заявил о подготовке провокаций на Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

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