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Новости Агрессия России против Украины Война
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Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе

Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу об американских ЧВК, которые якобы готовят провокации на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, слова Кирби приводит пресс-служба Пентагона.

"Эти заявления министра Шойгу полностью ошибочны. Они неправдивы", - ответил он.

Представитель Пентагона сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин не разговаривал с Шойгу на фоне эскалации ситуации в Украине.

Накануне Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Донецкой области Украины действуют более 120 сотрудников американских частных военных компаний. По его словам, американские ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское "оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям".

Кроме того, Шойгу заявил о подготовке провокаций на Донбассе, для осуществления которых "в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Также читайте: Госдеп США призвал Россию прекратить провокационную риторику по отношению к Украине после слов Шойгу об американских ЧВК на Донбассе

Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о провокациях США на Донбассе 01

Автор: 

Пентагон (1449) Шойгу Сергей (712) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+12
по идее, Верховный клоун Зеленский должен срочно выступить с обращением к нации, в связи с последними заявлениями лилиПутина и картонного маршала Шойгу(химпровокация), потому что ими озвучекн предлог для начала полномаштабной войны, а армия и соответствующие службы должны быть приведены в состояние повышенной мобилизации, но нет..
в заголовках новостей "Коля дебил Митболл", "Порох гос/измена", "тупой срыв по беспределу конкурса выборов головы САП" и обеспокоееность ГосДепа" с "планами сонного Джо Байдана на партизанскую войну в Украине"..
эй, дебилы с Банковой!.. проснитесь!.. большая война на пороге!!!
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22.12.2021 08:42
+12
Коли "обладнують вогневі точки в будівлях" - це підготовка до активної оборони А хто забороняє країні будувать лінію оборони на власній території? Навіть Сталін нічого не казав про будівництво "лінії Манергейма" на міжнародному рівні - бо це внутрішня справа фіннів! А тут кацапня наполягає на своєму праві заборони Україні обороняться від їх власної агресії!
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22.12.2021 08:49
+8
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22.12.2021 09:29
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Правила форума Совет форумчан
Казав москаль право, та й збрехав браво.
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22.12.2021 08:38 Ответить
Кацапи брешуть, а США виправдовуються. Непогана тактика московитів. Це не США окупували Крим і частину Донбасу? Не США бомбили сірійські міста і навіть там застосовували хімічну зброю? Отож, ми всі повірили міністру армії нападу онуків Орди.
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22.12.2021 08:38 Ответить
Москаль тоді правду скаже, як свиня умиється в сажі.
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22.12.2021 08:40 Ответить
Т.е .опять сбрехав ,сучий потрах . Это они весь час брешуть,. Недарма, в селещах на радוоприймач ,козали брихунець
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22.12.2021 08:41 Ответить
по идее, Верховный клоун Зеленский должен срочно выступить с обращением к нации, в связи с последними заявлениями лилиПутина и картонного маршала Шойгу(химпровокация), потому что ими озвучекн предлог для начала полномаштабной войны, а армия и соответствующие службы должны быть приведены в состояние повышенной мобилизации, но нет..
в заголовках новостей "Коля дебил Митболл", "Порох гос/измена", "тупой срыв по беспределу конкурса выборов головы САП" и обеспокоееность ГосДепа" с "планами сонного Джо Байдана на партизанскую войну в Украине"..
эй, дебилы с Банковой!.. проснитесь!.. большая война на пороге!!!
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22.12.2021 08:42 Ответить
" Наближаються різдвяні свята.Зеля як Президент України має право на відпочинок." "Вова вже казав Вам,а ви що забули.Он клятий Порошенко і той на звернені до українців з Польщі сказав до зустрічі після свят."😡👉" "👈!
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22.12.2021 08:52 Ответить
Таке відчуття що шойгу,не задумуючись "здав усю контору" .Бо тільки рАсея занімається такими (цензор)!
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22.12.2021 08:44 Ответить
Коли "обладнують вогневі точки в будівлях" - це підготовка до активної оборони А хто забороняє країні будувать лінію оборони на власній території? Навіть Сталін нічого не казав про будівництво "лінії Манергейма" на міжнародному рівні - бо це внутрішня справа фіннів! А тут кацапня наполягає на своєму праві заборони Україні обороняться від їх власної агресії!
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22.12.2021 08:49 Ответить
Распятый мальчик 83 LVL😁😁
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22.12.2021 08:52 Ответить
Пентагону можна було б взагалі не звертати увагу на скуліж цього йухловського шакала...
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22.12.2021 09:00 Ответить
Вы еще скажите что Пентагон верит в ядреное оружие РАБссии и красной кнопочкой в 28 Махов.... не смешите мои Байрактары...
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22.12.2021 09:02 Ответить
ну да, ник у тя правильный. еще за Рогозина с батутом расскажи.
та в рашке даже нефиг чего запускать - тупо взорвать 10% того шо есть и планете десятикратный пипец будет.
эти ракетки - тупо попил бабла, а ты радостно чвакаешь челюстью - мывяликия, насбаяцца!!!111

обезьяну с калашом тоже боялись(как в ролике с нигерами) пока не отобрали и не вложили в рот ... банан наверное, но неточно
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22.12.2021 09:29 Ответить
Шойга лякає свій лохторат і більше нічого.
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22.12.2021 09:03 Ответить
Шойгу-обычный тувинский люмпен.
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22.12.2021 09:04 Ответить
Шойгу -типичный ГЕНЕТИЧЕСКИЙпредставитель ОРДЫ
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22.12.2021 09:10 Ответить
Идёт война цивилизации с ордой
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22.12.2021 09:11 Ответить
Понты кремля плохо заканчиваются для него самого....в октябре 1960 года маршал артилерии ССсра дохлого Митрофан Неделин испытывал ракету Р-16....при взрыве сгорела ракета,а также 200 человек обслуги и сам маршал...
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22.12.2021 09:07 Ответить
Врать - для кацапов норма
Страна в которой отсутствует понятие ЧЕСТИ.
100 лет формировалось в ней общество КГБИСТСКОГО БЫДЛА . И это быдло стало просачиваться в Украину - ггогашвили и слуги народа .

и понятно почему депутаты не хотят вводить визы с рашей - боятся остаться один на один с украинцами 😀😀
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22.12.2021 09:08 Ответить
Ваше совковое представление меня смешит .
Полмира работает в разных странах и никого жто не смущает . Смущает только вату , сидящую на диванах 😀😀
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22.12.2021 09:34 Ответить
И я не сижу на шее украинского народа , как депутаты . А ещё и прибыль делаю , из которой Вы пенсию получаете 😀😀
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22.12.2021 09:35 Ответить
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22.12.2021 09:24 Ответить
Визжат шо они сравяне, а Шойгу - ну истинный сравянин, как и Лярвов, Пусин, Гундил Киряев, Сцурков и куча другого говна.
Так шо "пансравянизм" не пройдет - а вот то шо злобный НАТО хочет напасть и отжать у Ивана с Задрыщенска его выгребуху - вполне. Они же поехавшие.

На месте Пентагона я бы не оправдывался, а зашкварил пару десятков вагнергеев в Ливии, Мали и ЦАР.
вот так надо действовать когда против тебя - страна упоротых кретинов.
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22.12.2021 09:25 Ответить
они сюда лезут?
да пусть там министром будет хоть Боб Ладан, нам то что?
а Шойгу лезет и визжит про сравян.
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22.12.2021 09:47 Ответить
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22.12.2021 09:27 Ответить
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22.12.2021 09:29 Ответить
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22.12.2021 13:20 Ответить
Спам не открывается😂😂😂😂
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22.12.2021 09:37 Ответить
Саша Сотник.https://youtu.be/2CrQdXWFAAg ...лично я в шоке от этого видео....
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22.12.2021 09:42 Ответить
Валентина Матвиенко....вот это дааа....Наркобаронесса РАБссии
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22.12.2021 09:55 Ответить
Мир уже понял, что такое расися и скоро новости будут в таком формате :
ВВС - В России Шойгу опять открыл рот!
США - 3/14здят!
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22.12.2021 10:41 Ответить
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:25 Ответить
СКАЖИ ПРОСТО - ПУТИН ХЙЛО, РАША ПАРАША !!!
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22.12.2021 13:21 Ответить
 
 