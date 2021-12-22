РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10818 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 884 13

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 декабря в мире зарегистрировали 748 277 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7471 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 276 611 764 случая инфицирования, из них 748 277 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 385 745 человек, из них 7471 за минувшие сутки.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 248,1 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Треть тех, кто легко переболел COVID-19, вообще не имеют антител, - Кузин. ВИДЕО

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.

Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: 

статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
показать весь комментарий
22.12.2021 09:09
+2
а фуйлограй все мовчить і мовчить, сраний чемпіон
показать весь комментарий
22.12.2021 08:48
+2
И это ещё "Омикрон" у нас не разгулялся, или как его там. А членограй молчит по этой теме.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а фуйлограй все мовчить і мовчить, сраний чемпіон
показать весь комментарий
22.12.2021 08:48 Ответить
Щось чемпіони відстають.
показать весь комментарий
22.12.2021 08:54 Ответить
Получим зелину тысячу и погоним на праздники в кинотеатры и музеи всем ковидам назло!
показать весь комментарий
22.12.2021 09:05 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 09:09 Ответить
И это ещё "Омикрон" у нас не разгулялся, или как его там. А членограй молчит по этой теме.
показать весь комментарий
22.12.2021 09:14 Ответить
Точно! Я согласен с определением: "как его там"(с).
показать весь комментарий
22.12.2021 09:15 Ответить
б*же, если не заберешь вирус взад, то...
- ТО ЧТО??
- эээээ, ну подохнем все через 150 лет?
ТЮ, ФИГНЯ КАКАЯ, Я ТЕ ЩАС НОВЫЙ ВИРУС СКЛЕПАЮ!
(и тут Тедреус Гебрейесус проснулся и зверски приложился к раскрашенной доске)
показать весь комментарий
22.12.2021 09:17 Ответить
Страна, избравшая клоуна президентом, за 2.5 года стала посмешищем на международной арене. Долпоепы 73%, вам все еще смешно?!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:52 Ответить
Да им пох,главное чтоб не Петя.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:27 Ответить
Не будьте слишком строги. Есть одна неоспоримая заслуга Зе в борьбе с ковидом. Практически все пианисты стали очень тщательно мыть и дезинфицировать клавиши, а часть - даже играть в перчатках!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:34 Ответить
Какой то бред. На выходных писали что смертность меньше 300 чел.и выход 6 областей в жёлтую зону, А теперь резко 7000 стало?
показать весь комментарий
22.12.2021 11:25 Ответить
дятел в мире! а не в Украине
показать весь комментарий
22.12.2021 11:54 Ответить
Без оскорблений никак?
показать весь комментарий
22.12.2021 13:57 Ответить
 
 