Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 декабря в мире зарегистрировали 748 277 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7471 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 276 611 764 случая инфицирования, из них 748 277 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 385 745 человек, из них 7471 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 248,1 млн человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Треть тех, кто легко переболел COVID-19, вообще не имеют антител, - Кузин. ВИДЕО

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.



