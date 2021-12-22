Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 декабря в мире зарегистрировали 748 277 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7471 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 276 611 764 случая инфицирования, из них 748 277 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5 385 745 человек, из них 7471 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 248,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 20-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 13-ю, по летальным случаям - 5-ю в мире и 4-ю в Европе.
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- эээээ, ну подохнем все через 150 лет?
ТЮ, ФИГНЯ КАКАЯ, Я ТЕ ЩАС НОВЫЙ ВИРУС СКЛЕПАЮ!
(и тут Тедреус Гебрейесус проснулся и зверски приложился к раскрашенной доске)