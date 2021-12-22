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Новости Коронавирус и карантин
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"Омикрон" уже обнаружен в 106 странах. ВОЗ предупредила о риске коллапса систем здравоохранения

Случаи заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали уже в 106 странах мира. Всемирная организация здравоохранения заявила о риске коллапса систем здравоохранения.

Об этом говорится в еженедельном отчете ВОЗ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"По состоянию на 21 декабря 2021 года вариант "Омикрон" был подтвержден в 106 странах", - говорится в отчете.

Вместе с тем указано, что "Омикрон" распространяется быстрее штамм "Дельта" даже в странах с высоким уровнем коллективного иммунитета.

В ВОЗ подчеркивают, что данные о тяжести заболевания, вызываемого этим вариантом, как и раньше, "ограничены", но при этом указано, что количество госпитализаций с новым штаммом в ЮАР и Великобритании продолжает расти.

Также читайте: Украина - в пятерке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также, по предварительным данным, нейтрализация "Омикрона" у пациентов, которые ранее переболели коронавирусом или прошли первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами.

Вследствие чего в организации делают выводы, что риск из-за "Омикрона" остается "очень высоким", поэтому в ВОЗ предупреждают о риске коллапса систем здравоохранения.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Складується враження,що Ті вакцини не спасають,а навпаки роблять тільки гірше.🤔
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22.12.2021 08:59
+7
Колапс системи від звичайної простуди? Що за маячня?
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22.12.2021 09:35
+6
Кількість жертв жахливого омікрону в країні з 330 млн населення на сьогодні складає 1 (одну) особу.
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22.12.2021 09:18
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Складується враження,що Ті вакцини не спасають,а навпаки роблять тільки гірше.🤔
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22.12.2021 08:59 Ответить
Не неси ерунды.
Вы медик?кандидат наук?
Если кожится,то нужно крестится.
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22.12.2021 09:13 Ответить
Серей Воробей,якщо ви медпрацівник,Та Ще і кандидат наук,то поясніть мені,розтолкуйте. А якщо по справжньому буде привидуватися то ніяке "крестітся" не поможе.Тільки таблеточки.А бо таж сама вакцина,укольчик.😎
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22.12.2021 09:39 Ответить
Делайте что хотите,только других не заражайте.Здохнуть это ваше право.
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22.12.2021 10:44 Ответить
Послухай Путлера,він на ""щёт здохнуть" казав Более дипломатично.😏
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22.12.2021 11:02 Ответить
так вакцинированные заражают других...также как и не вакцинироанные
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22.12.2021 21:39 Ответить
Мой коллега по работе ярый противник вакцинации. Но у него жена медик.
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22.12.2021 09:51 Ответить
И что?Если он идиот,то не надо на него ровнятся.
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22.12.2021 10:45 Ответить
Так на тебе ніхто і не "рівняється"😆
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22.12.2021 11:04 Ответить
Ты наверно охренительный м(п)едик.
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22.12.2021 11:41 Ответить
А как же ещё расценить вот такое признание:
"Нейтрализация "Омикрона" у пациентов, которые ранее переболели коронавирусом или прошли первичный курс вакцинации, оказалась хуже, чем в случае с предыдущими штаммами.(с)
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22.12.2021 09:27 Ответить
Тут имеется в виду, что это хуже для ваксерманов.
Переболевший не замечает никаких омикронов, живёт в удовольствие,
не идёт на приём, не несёт деньги, и вообще ходит здоровый и борзый - непорядок.
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22.12.2021 10:17 Ответить
Б..дь!С.ка!где вы это читаете?
Кто вы такие?
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22.12.2021 10:48 Ответить
Сергій Воробей,Оце мені також цікаво де ти Це читаєш? І чим більше ти матюки гнеш тиб більше ти брешеш!
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22.12.2021 11:07 Ответить
Сергій Воробей, і ти перед тим щоб щось писати прочитай спершу статтю під якою виписуєш свої? домисли.😆
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22.12.2021 11:10 Ответить
Намагаються намахати природу. Фантазери.
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22.12.2021 09:09 Ответить
Тю! НашО нам система охорони здоров"я? У нас у половини населення імунітет від всього.Ми скоро боборимо всі хвороби, залишиться тільки дві: х@йня і *******. Перше само проходе, друге не лікується.
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22.12.2021 09:12 Ответить
Імунітет працює на протязі всього твого життя. Йде постійна боротьба з вірусами.
Через деякий час організм навчиться боротись і з омікронами і з ковідами.
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22.12.2021 09:21 Ответить
Забув добавити, що величезна кількість населення України в придачу эксперди-вірусологи 5-го розряду.
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22.12.2021 09:29 Ответить
Ні. Половина - фантазери.
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22.12.2021 09:31 Ответить
На основании чего сделано это заявление? Какой организм? Нет никакого "организма" есть множество организмов и натуральная практика без вмешательства человека выглядит не "потом научиться", а часть научиться, а часть закопают на 2 метра в глубь, разница в том что в каждом отдельном случае часть тех кто будет закопан разная. А то вы как-то забыли о миллионах преставившихся, они уже ничему не научаться и если антиваксеров не жалко, то нормальных людей которым не повезло - очень.
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22.12.2021 09:58 Ответить
Про болезнь Марека слышали? С нами будет то же , что и с курами
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22.12.2021 10:27 Ответить
Не буде, ніхто б так не ризикував своїми життями.
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22.12.2021 10:56 Ответить
Тут замешены большие деньги и всем наплевать
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22.12.2021 11:08 Ответить
Їм би довелося самим щепитись, а вони цього не роблять.
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22.12.2021 12:21 Ответить
По какой обоснованной причине это должно произойти? Потому что вам так кажется?
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22.12.2021 11:40 Ответить
Вы послушайте вирусолога Жолобак или Вы, кроме методички ничего не замечаете?
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22.12.2021 11:46 Ответить
Какой методички? Это магическое слово оберегающее вас от неудобной информации? Я никакими "методичками" при написании данных комментариев не пользуюсь. Можете попробовать доказать обратное
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22.12.2021 11:51 Ответить
А вирусолог Жолобак напил(а) по поводу своей теории работу и опубликовала ее на открытой платформе где научное сообщество может ее изучить. Потому что, если это действительно важно, то безответсвено не сделать это, а если это просто ляля, то зачем мне "слушать" мнение
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22.12.2021 11:53 Ответить
Вы знаете что-то о болезни Марека? Наводящий вопрос
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22.12.2021 11:56 Ответить
Я знаю что такое ложная аналогия и то что кто-то считает либо кому-то кажется остается теорией или просто высером до тех пор пока не будет доказано. Доказывает утверждающий. Если есть кто-то кто считает(либо ему просто кажется), что КОВИД последует пути развития другой болезни этот человек должен это доказать.

Ответ понятен?
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22.12.2021 12:11 Ответить
Лично Вы ничего не доказали. Кроме агрессии ничего нет. А задуматься над аналогией слабО? И еще, сколько можно прививаться без вреда, кто исследовал?
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22.12.2021 12:17 Ответить
Я не должен опровергать бездоказательные идеи и тратить на это свое время. Если вы не в курсе, то утверждающий(в научной среде) и обвиняющий (в юридической) доказывает. Зачем мне тратить свое время на чей-то высер? А если это не высер, а стоящая идея, тем более по такому важному вопросу как КОВИД, то почему этот вирусолог еще не написал(а) по ней работу и не опубликовал(а) ее?

"И еще, сколько можно прививаться без вреда, кто исследовал?" Без понятия, формулировка вопроса очень расплывчатая, что значит "прививаться", люди не "прививаются", а делают конкретную(ые) прививки конкретной вакциной(ами), вам что кто-то предлагает колоться неизвестными препаратами? Вы не в состоянии при помощи гугла найти результаты тестов, по искомой вакцине? Или вы сторонник теорий мирового заговора? Есть же десятки тысяч профильных специалистов во всем мире, в разных странах, у них есть оборудование и ресурсы для исследований, у них есть родственники и знакомые. Вы что думаете они все некомпетентеные идиоты или моральные уроды?
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22.12.2021 12:30 Ответить
Вы не пишите ничего конкретного. Поверьте, я могу отличить откованные манипуляции от истины. Никто не проводил исследований вакцин по принятым критериям. Они, мягко говоря, экспериментальные. Ваша роль здесь- агрессия без доказательств.
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22.12.2021 12:38 Ответить
В каком месте вы обнаружили "агрессию", я поддаю сомнению ваше высказывание, потому что оно выгляди как ложная аналогия ( хотя возможно у вас "в рукаве" есть ссылка на работу с доказательством").

Не поверю - доказывайте . Вакцины (по крайней мере одобренные ВОЗ) прошли 3 стадии исследований с контрольными группами увеличивающимися по количеству и географии проживания испытуемых. Каким конкретным стандартам они не соответствуют?
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22.12.2021 12:57 Ответить
Уважаемый, еще мало времени прошло, чтобы аналогия сработала, но вариант весьма вероятный. ВОЗ- фейковая организация, которой все это выгодно. Из-за денег они признают все что угодно. Вакцины сертифицированы, по ускоренной схеме и принят Закон о неответственности производителя за последствия. Зачем такой закн????
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22.12.2021 13:07 Ответить
Понятно, вас мучают необоснованные страхи ( или вы можете доказать что ВОЗ коррумпировано настолько, что одобряет вредные вакцины) по типу теорий заговора.

Основная проверка вакцины предполагает 3 фазные испытания на сотнях тысяч человек - это было сделано. Я не специалист в юриспруденции, но что-то мне подсказывает, что если бы не было "отказа от ответственности" у них были бы проблемы искового характера при каждом осложнении от вакцины во многих странах ( они есть, например шанс появления тромбоза от мРНК вакцины около 0,0004% а от КОВИДА 4%)

РНК вакцины использовались на 100 миллионов людей и никаких побочных эффектов с высокой частотностью обнаружено не было. Есть данные о некоторых неописанных в инструкции побочных эффектов с пометкой "очень редкие". Шанс умереть от КОВИДА или получить осложнения намного выше, но вы можете использовать не мРНК вакцину, а например старую школу - убитый вирус от китайского производителя, скорее всего она даже лучше для людей в возрасте за счет более легкой переносимости
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22.12.2021 15:04 Ответить
РНК вакцины- это эксперимент, никто не отслеживает более удаленные последствия. Кроме того, берут подписку о добровольности вакцинации. Никто ничего не может гарантировать. К тому же вакцинированные болеют и разносят болезнь не хуже невакцинированных
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22.12.2021 15:10 Ответить
Это относительно новая технология, ей лет 15 если я не ошибаюсь, но сколько лет ее тестировать должны? Кто-то испытывал пенициллин 100 лет перед использованием? Антибиотики вредны для человека, но их все равно используют, потому что преимущества выше, тоже самое с КОВИД вакцинами,

Опять таки возможные побочные эффекты от вакцины коррелируют с тем что заявлено производителем ( то что некоторым кажется что вакцина их не имеет или не должны иметь, они все изначально задекларированы и они значительно ниже возможных побочных проблем от КОВИДа). Что значит гарантии? Если 100% безвредность, то для вас не подходит большая часть современной фармакологии.

Заявленная эффективность - шанс прорывной инфекции для вакцинированных в гарантированный период, например мРНК Пфайцером или Модерной на уровне 5% и так примерно и было на практике, у вакцинированного шансы в десятки раз лучше, но "тоже" может заболеть и даже "тоже" может заболеть тяжелой формой, только по совсем другим шансам.

Вакцина это не магия
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22.12.2021 17:25 Ответить
Жодна вакцина не пройшла третьої стадії досліджень. Балабол
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22.12.2021 17:05 Ответить
Ты сказал? ко-ко-ко

https://covid19.trackvaccines.org/
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22.12.2021 17:27 Ответить
Там немає такої інформації. Балабол
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22.12.2021 19:59 Ответить
Если ты даун и не умеешь читать то нет

https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/22/
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23.12.2021 08:05 Ответить
Конкретика должна быть с вашей стороны - доказательство "теории" что КОВИД станет как болезнь Марека
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22.12.2021 13:02 Ответить
Как Вы себе это представляете? Это один из вероятных вариантов бесконечной вакцинации, поживём -увидим.
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22.12.2021 13:12 Ответить
1. Для вакцинации кур от болезни Марека применяют РНК вакцины? Нет.
2. Приведите хоть один пример у других животных или человека, где проводится вакцинация и наблюдается подобная ситуация. Вакцины применяют десятилетиями, а подобного нигде больше нет. Тогда откуда такой кипиш?
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22.12.2021 16:00 Ответить
1. РНК вакцины- экспериментальные, никто не изучал последствий
2. Нет примеров массовых повторных вакцинаций в такие короткие сроки
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22.12.2021 16:11 Ответить
По обоим моим вопросам ответ отрицательный.
По Вашим замечаниям:
1. При обычном заражении вирус ковида вводит РНК, в которой точно такой участок, как в м-РНК вакцинах. Таким образом, последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида.
2. Ни одного примера, аналогичного болезни Марека нет.
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22.12.2021 16:28 Ответить
Вы косите под дурачка?
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22.12.2021 17:39 Ответить
Нет
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22.12.2021 17:59 Ответить
То, что Вы пишите вызывает сомнения в Ваших умственных способностях
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22.12.2021 18:06 Ответить
То, что Вы не смогли ответить на мои вопросы, а взамен этого пытаетесь меня оскорблять, говорит совсем не в Вашу пользу.
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22.12.2021 18:12 Ответить
Я-то ответил, но для Вы ничего не поняли или сделали вид. Ваш ответ- детский лепет
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22.12.2021 18:27 Ответить
Вот это не детский лепет:
1. При обычном заражении вирус ковида вводит РНК, в которой точно такой участок, как в м-РНК вакцинах. Таким образом, последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида.
2. Ни одного примера, аналогичного болезни Марека нет.

1 - логическиий вывод из установленных фактов. 2 - установленный факт.
Ничего из написанного мною Вы не опровергли. Зато решили какахами покидаться. Так что там Вы о детском лепете заикались?
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22.12.2021 18:45 Ответить
Ваши "умозаключения" ничего не стоят:
1. Бредовый вывод дилетанта, РНК технологии пытались применить для лечения рака, но без особого успеха. Последствия никто не отслеживал, особенно удаленные
2. До настоящего времени не было прецедента аналогичного условиям болезни Марека. Я не утверждал, что коллапс случится обязательно, но вероятность есть и все вирусологи об этом знают
Вы передергиваете согласно методичке
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22.12.2021 18:55 Ответить
1. Время жизни м-РНК в клетке - от минут до часов. Через 72 часа от вакцинной м-РНК в клетках и следа не остается. Уровень антител выработку которых вызывает вакцина, снижается до фонового значения за год-полтора. Отдаленные последствия чего ты там искать собрался.
И еще раз говорю: последствия применения м-РНК вакцин являются небольшой долей последствий заражения вирусом ковида. Против этого Вы ни одного аргумента не предоставили.
2. "Вероятность есть и все вирусологи об этом знают" Предлагаете на этом основании от вакцин отказаться? Наверное, все вирусологи дураки, а один Вы гений?
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22.12.2021 21:52 Ответить
1.Вы очень примитивно описываете процесс, к тому же вакцины разные. Антитела- не главное, есть еще и клеточный иммунитет
Почему не лечат антителами переболевших, как -то затихло это?
2. Чиновникам выгодно всех колоть, как и фирмам производителям. Вот и не замечают грядущих проблем
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22.12.2021 22:12 Ответить
1. Опишите Вы процесс сложно, не стесняйтесь.
2. Вы полагаете, клеточный иммунитет таит опасность? Каким образом?
3. Я так подозреваю, Вы завтра пойдете жечь все аптеки, так как торговать лекарствами это выгодно. А потом и продуктовые магазины - это тоже выгодно... Занятная у Вас логика.
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22.12.2021 23:10 Ответить
К психиатру обратитесь
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22.12.2021 23:30 Ответить
Ви, мабуть, замість вчитись - курили сторінки підручників за школою.
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22.12.2021 18:15 Ответить
Спасибо что поделились своим опытом
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22.12.2021 18:44 Ответить
Спасаясь от Омикрона, последние жители Южной Африки, убегают на Юг.
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22.12.2021 09:15 Ответить
Еще раз пишу.
Свинроссия-Новосибирск-"Вектор"(институт вирусологии).
Свинособаки,сеятели вирусов по планете Земля.
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22.12.2021 09:16 Ответить
Кількість жертв жахливого омікрону в країні з 330 млн населення на сьогодні складає 1 (одну) особу.
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22.12.2021 09:18 Ответить
Та й то сказали, що він був з купою болячок. Ще б дня зо два прожив
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22.12.2021 10:16 Ответить
я чув про 1 в Британії,1 в США...

на п..єц колапс.. ((

придурки з ВОЗ ,здається не читали притчу про пастуха,котрий двічі жартував про вовків..

Коли вовки справді прийшли -ніхто з села вже прибіг....
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22.12.2021 10:27 Ответить
Ще один в Ізраїлі.
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22.12.2021 13:07 Ответить
Поскорее бы он пришел , жду его и коллапса системы жду. Верю в живительную силу омикрона
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22.12.2021 09:28 Ответить
живітєльна сіла -це занадто..

але якщо несмертельний Омікрон витіснить в популяції Дельту -то це добре..

звичайно,як воно далі буде з мутаціями вже за три місяці -невідомо..РИЗИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ.
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22.12.2021 10:31 Ответить
Колапс системи від звичайної простуди? Що за маячня?
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22.12.2021 09:35 Ответить
Вот такая вот маячня вошла в моду, в ХХI веке!
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22.12.2021 09:38 Ответить
Когда уже будет "Рожество Омикроново".
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22.12.2021 10:03 Ответить
Послушайте умную женщину https://www.youtube.com/watch?v=swwCE8TTRHY Вирусолог Жолобак: Станет ли "Омикрон" последним штаммом Covid-19? - YouTube . особенно интересн про блезнь Марека
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22.12.2021 10:21 Ответить
ЖЛОБАК ДУРА.

тому пішла вона на..уй...
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22.12.2021 10:32 Ответить
У Вас обострение?
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22.12.2021 10:39 Ответить
Особенно интересно с 23 минуты, многое обьясняет, почему у нас умирают люди, а их смерти списываются на коронавирус, что очень удобно для нынешней власти, для нагнетания паники.
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22.12.2021 10:49 Ответить
Реформа Супрун в действии, врачи не ходят по домам, иди стой в ковидной очереди. Пока решатся выписать антибиотики и, ты уже с пневмонией...
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22.12.2021 10:57 Ответить
Я только не пойму, в чем разница между заражением и обнаружением? Современные технологии позволяют обнаружить все, что угодно, и если человек переболел гриппом, получил иммунитет, а в его пробах будет обнаружен вирус, но он вообще ничего не ощущает, никаких симптомов, то это больной, зараженный, выздоровевший, скрытый вирусоноситель...? В общем сплошной лохотрон.
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22.12.2021 10:30 Ответить
вірусів в організмі людини справді дофіга..

чому реагують так бурхливо на Омікрон -може тому,що ВІРУС МУТУЄ НЕВІДОМО КУДИ...
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22.12.2021 10:33 Ответить
Как это получается -
в США, Англии и Европе самое л у ч ш е е здравоохранение ,
а Умерших от бак . войны больше все го !
В течении у ж е 2 - лет пандемии.
А в Сев. Корее у Кима на всю страну аж 15 зараженных и то ,
приехавших из Южной Кореи ..
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22.12.2021 13:16 Ответить
https://www.bbc.com/russian/news-57666460 Северокорейский лидер публично раскритиковал своих подчиненных за ошибки, приведшие к некоему "трагическому инциденту", связанному с Covid-19.
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22.12.2021 17:58 Ответить
Еще никогда в истории человечества, господа не заботились о здоровье халопов. А в условиях глобальной механизации и подавну набуй те люди кому нужны, и так расплодилось больше 7 миллиардов. И тут такая забота .... обуеть .... потом поняли что агитацией нихрена не добьешься, так эти уроды, начали полную изоляцию делать для неугодных. Буй им по всем губам, хер я вакцинироваться буду.
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22.12.2021 13:27 Ответить
 
 