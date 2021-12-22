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США не будут участвовать в Нормандском формате, но будут способствовать поддержке дипломатии, - Донфрид

США не будут участвовать в Нормандском формате, но будут способствовать поддержке дипломатии, - Донфрид

США не будут участвовать в Нормандском формате, однако готовы поддерживать процесс, а также содействовать выполнению Минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом 21 декабря во время брифинга сообщила помощница государственного секретаря США Карен Донфрид.

Она рассказала, что недавно совершила визит в Киев, Москву и Брюссель. Целью поездки было высказать позицию Вашингтона по отношению к Нормандскому формату.

"О присоединении США к нормандскому процессу речь не идет, речь идет о поддержке США уже продолжающейся дипломатии. И мы будем продолжать сотрудничать не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ", - сообщила она.

Карен Донфрид сообщила, что контактирует с Францией, Германией и ОБСЕ по поводу того, как США могут поддержать содействие реализации Минских договоренностей.

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"Я хочу подчеркнуть, что президент Байден четко заявил, что считает, что единственным успешным разрешением конфликта на Донбассе является дипломатическое решение, и именно поэтому он уполномочил меня уехать на прошлой неделе и провести эти разговоры, и почему Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать эту дипломатию", - сказала  она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщал, что присоединение США к нормандскому формату не рассматривается.

В то же время, он отметил, что США всегда присоединялись к процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Глава МИД отметил необходимость продолжения переговоров нормандской четверки.

Автор: 

Госдепартамент США (1824) США (26513) нормандская четверка (1596) Донфрид Карен (14)


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- А багато було людей в церкві?
- Людей, мамо, не було нікогісінько, тілько самі москалі - так що й голки не було де встромити.
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22.12.2021 09:09 Ответить
А що України робити в цьому Нормандському форматі без США ?
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22.12.2021 09:11 Ответить
Вавочка обіцяв же що будуть і Штати. Знов збрехав.
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22.12.2021 09:14 Ответить
ЗE! знову поліз пeрeд батька в пeкло.
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22.12.2021 10:15 Ответить
А что это она на фотке, на фоне флага вытворяет? Медитирует?
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22.12.2021 09:20 Ответить
Доиграются с этими форматами, Вовочка с последних сил сдерживает агрессора от границ с НАТО, а они такое, Вот возьмет и откроет дырку в заборе Яценюка и агрессор сразу окажется у ворот НАТО, вот тогда и запоете. Сколько ему терпеть эту порнуху.
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22.12.2021 10:45 Ответить
США знову обкакались, знову лише запевнення і занепокоєння.
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22.12.2021 10:49 Ответить
Очередной позор. Трусливость США просто переходит границы разумного. Что можно ожидать дальше. Капец.
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22.12.2021 10:56 Ответить
 
 