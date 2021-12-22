США не будут участвовать в Нормандском формате, но будут способствовать поддержке дипломатии, - Донфрид

США не будут участвовать в Нормандском формате, однако готовы поддерживать процесс, а также содействовать выполнению Минских договоренностей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом 21 декабря во время брифинга сообщила помощница государственного секретаря США Карен Донфрид.

Она рассказала, что недавно совершила визит в Киев, Москву и Брюссель. Целью поездки было высказать позицию Вашингтона по отношению к Нормандскому формату.

"О присоединении США к нормандскому процессу речь не идет, речь идет о поддержке США уже продолжающейся дипломатии. И мы будем продолжать сотрудничать не только с украинцами и россиянами, но и с французами, немцами и ОБСЕ", - сообщила она.

Карен Донфрид сообщила, что контактирует с Францией, Германией и ОБСЕ по поводу того, как США могут поддержать содействие реализации Минских договоренностей.

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"Я хочу подчеркнуть, что президент Байден четко заявил, что считает, что единственным успешным разрешением конфликта на Донбассе является дипломатическое решение, и именно поэтому он уполномочил меня уехать на прошлой неделе и провести эти разговоры, и почему Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать эту дипломатию", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщал, что присоединение США к нормандскому формату не рассматривается.

В то же время, он отметил, что США всегда присоединялись к процессу урегулирования ситуации на Донбассе. Глава МИД отметил необходимость продолжения переговоров нормандской четверки.