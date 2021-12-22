Переговоры США и России могут стартовать в начале года, но личная встреча Байдена и Путина не планируется, - Блинкен

Соединенные Штаты считают, что двусторонние переговоры с Россией по массовому наращиванию войск вдоль украинской границы могут начаться в начале года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

По словам Энтони Блинкена, со времени последней личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве США увидели планы России по новой агрессии, которые она может реализовать "в короткие сроки".

"Мы работаем в очень тесной координации с союзниками и партнерами не только для того, чтобы проявить общую обеспокоенность, но и для того, чтобы разработать значимый и огромный ответ, если Россия снова совершит акты агрессии", - заявил Энтони Блинкен, - "Вы видели заявления, звучащие от НАТО, Европейского Союза, G7, в них четко дается понять, что будут огромные последствия – именно такая формулировка – огромные последствия для России, если она совершит дальнейшие акты агрессии против Украины".

Государственный секретарь добавил, что, по мнению президента Байдена, есть "значительно лучший путь" - дипломатия. Энтони Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты и Россия готовы к диалогу разными каналами – и заявил, что в начале нового года следует ожидать участия в сферах дипломатии. При этом он добавил, что пока не планируется новая личная встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

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Отвечая на вопрос о требованиях России, Энтони Блинкен заявил, что у США и Европы тоже есть свои принципы.

"Президент (Байден, - Ред.) в течение многих лет был очень четким по некоторым базовым принципам, и никто от них не отступает. Одна страна не имеет права силой изменять границы другой, одна страна не имеет права диктовать политику другой или указывать этой стране, с кем ей сотрудничать. Одна страна не имеет права применять сферу влияния, это понятие следует отбросить на свалку истории. Эти принципы очень четкие, президент поддерживает их долгое время, и это не изменится", - сказал Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что все решения будут приниматься в координации с партнерами – и что ничего не будет решено без них.

Ранее помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид рассказала журналистам, что двусторонние переговоры с Россией могут начаться в январе.

Донфрид также сообщила, что в случае если Россия атакует Украину, США предоставят Киеву дополнительные оборонные вооружения и материалы.

Кроме того, она заявила, что переговоры по европейской безопасности будут проходить только при участии Европы.

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"Любой диалог с Россией должен рассматривать беспокойство НАТО и других относительно угрожающего поведения России и базироваться на главных принципах и основных документах Европейской безопасности", - заявила Донфрид.

Напомним, президент США Джо Байден две недели назад во время виртуального саммита предупредил Владимира Путина, что США и их союзники введут сокрушительные экономические санкции против России, если она вторгнется в Украину.

Путин, выступая на встрече высших военных лидеров России, обвинил Запад в "нарастающей напряженности в Европе".

В рамках предстоящих двусторонних переговоров с США Путин требует, чтобы НАТО отказало Украине и другим бывшим советским странам в возможном членстве, одновременно ограничив свое военное размещение в Центральной и Восточной Европе.

Путин сказал, что Кремль хочет от Запада "долгосрочных, юридически обязательных гарантий" в отличие от "устных заверений, слов и обещаний", которым он говорит, что не может доверять.