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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Из-за плохого самочувствия и проблем со здоровьем Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе, - адвокат Басилая

Из-за плохого самочувствия и проблем со здоровьем Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе, - адвокат Басилая

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, учитывая плохое самочувствие, не сможет в среду принять участие в процессе в Тбилисском городском суде по возбужденному против него уголовному делу о незаконном пересечении границы.

Об этом сообщил журналистам адвокат Бека Басилая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Михеил Саакашвили чувствует слабость, и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам", - сказал адвокат.

Накануне врач из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, осмотревший Саакашвили в госпитале в Гори, посоветовал ему воздержаться от участия в судебных процессах.

"У Михеила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому он нуждается в длительном лечении, которое невозможно обеспечить в Грузии", - сказал Тоидзе журналистам.

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Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.

15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.

Автор: 

Грузия (4499) здоровье (1386) Саакашвили Михеил (3307) суд (25086)


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Топ комментарии
+10
ясько уже подвезла клетчатое одеяло страдальцу?
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22.12.2021 09:42
+8
Не забывайте.

Этот болезненный, но мощный старик многократно нарушал границы двух государств.
В последний раз он без особого ущерба для себя несколько дней в контейнеровозе прятался.
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22.12.2021 09:47
+8
а по крыше как скакал ? как молодой горный казел....
а тут?...шибко видать за кордон хоэцца ))))
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22.12.2021 10:40
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ясько уже подвезла клетчатое одеяло страдальцу?
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22.12.2021 09:42 Ответить
Не забывайте.

Этот болезненный, но мощный старик многократно нарушал границы двух государств.
В последний раз он без особого ущерба для себя несколько дней в контейнеровозе прятался.
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22.12.2021 09:47 Ответить
а по крыше как скакал ? как молодой горный казел....
а тут?...шибко видать за кордон хоэцца ))))
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22.12.2021 10:40 Ответить
О! нарисовался! А то как-то исчез из иноформ. поля
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22.12.2021 09:48 Ответить
вчера у него была днюха))) вот и приболел (бывает)
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22.12.2021 10:41 Ответить
О Саакашвили больше новостей в сутки чем новостей с фронта и обстановке на границе
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22.12.2021 09:59 Ответить
Как уже достало вот эти все приколы с "инвалидами" на второй же день их ареста...
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22.12.2021 10:00 Ответить
Воно ж незвично після ситого життя попадати на "цугундер", відразу стає "смертельно хворим", а декому крім пледа і інвалідні візки подають. Прямо дивуєшся як такі люди за станом здоров*я несли тягар державної служби.
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22.12.2021 10:01 Ответить
Еще и не кем-то, а главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Но в тюрьму Саакашвили, человека с больной психикой, переводить нельзя
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22.12.2021 11:25 Ответить
Я думал это чучело давно в Голландию сбежал к жене и сыну....
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22.12.2021 10:03 Ответить
жена и сын ему ясько прощать не желают....поэтому и не забрали болезного)))
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22.12.2021 10:42 Ответить
В РФ Саакашвили ещё с 08.08.08. разоблачал Путин. В Украине Саакашвили первыми разоблачили граждане Израиля Коломойский и Рабинович. Коломойский сравнил Саакашвили с "кусающей собакой без намордника".- Собак в таких случаях усыпляют , - заявил Коломойский. Депутат Рабинович обвинил губернатора Одесской области в употреблении наркотиков. По его словам, о «кокаиновом драйве» грузинского политика «знает вся Одесса».Но у Коломойского и Рабиновича не хватило смелости обвинить Саакашвили в педофилии. С доказательством «знает вся Хайфа».
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22.12.2021 10:16 Ответить
Дайте ему кокаину!
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22.12.2021 10:27 Ответить
Може евтаназію?
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22.12.2021 10:59 Ответить
шашлыконазию хванчкарой у вены
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22.12.2021 12:44 Ответить
Да карма она такая.Сам не знаешь ,когда прийдет.Хотя можно выпустить.Выжечь клеймо на лбу "аферист",распространить фото и пусть идет,куда хочет.
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22.12.2021 12:04 Ответить
#ЖріМіша
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22.12.2021 12:42 Ответить
та поставте в зале суда мангал и цыганские скрипки ансамбль ай нене
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22.12.2021 12:43 Ответить
 
 