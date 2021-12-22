Из-за плохого самочувствия и проблем со здоровьем Саакашвили не сможет принять участие в судебном процессе, - адвокат Басилая
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, учитывая плохое самочувствие, не сможет в среду принять участие в процессе в Тбилисском городском суде по возбужденному против него уголовному делу о незаконном пересечении границы.
Об этом сообщил журналистам адвокат Бека Басилая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Михеил Саакашвили чувствует слабость, и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также намечен процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам", - сказал адвокат.
Накануне врач из центра "Эмпатия" Отар Тоидзе, осмотревший Саакашвили в госпитале в Гори, посоветовал ему воздержаться от участия в судебных процессах.
"У Михеила Саакашвили проблемы со здоровьем, поэтому он нуждается в длительном лечении, которое невозможно обеспечить в Грузии", - сказал Тоидзе журналистам.
Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что Михеил Саакашвили доставлен в военный госпиталь в городе Гори, который расположен в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
8 декабря сообщили, что после разрешения включать телевизор бывший президент возобновил лечение, но его неврологическое состояние ухудшилось.
15 декабря стало известно, что Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, в противном случае состояние его здоровья может резко ухудшиться.
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Этот болезненный, но мощный старик многократно нарушал границы двух государств.
В последний раз он без особого ущерба для себя несколько дней в контейнеровозе прятался.
а тут?...шибко видать за кордон хоэцца ))))