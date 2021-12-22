Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Die Welt

Ввиду передвижения российских войск у границы с Украиной НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде. Также другие подразделения NRF, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

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Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. В ее состав входят около 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. В настоящее время группу возглавляет Турция, а в 2023 году командование перейдет к Германии.

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самыми жесткими санкциями на случай такого сценария. Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.