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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Die Welt

Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Die Welt

Ввиду передвижения российских войск у границы с Украиной НАТО повысило боевую готовность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) общей численностью 40 тысяч военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в структуру NRF, должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде. Также другие подразделения NRF, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

Также читайте: США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters

Создать передовую группу VJTF главы государств и правительств стран НАТО решили на саммите в Уэльсе в 2014 году в качестве ответа на изменившуюся обстановку в сфере безопасности после аннексии Крыма Россией. В ее состав входят около 6400 военнослужащих США, Великобритании, Польши, Испании, Италии и других стран-участниц Североатлантического альянса.

Члены НАТО командуют VJTF по принципу ротации. В настоящее время группу возглавляет Турция, а в 2023 году командование перейдет к Германии.

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самыми жесткими санкциями на случай такого сценария. Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

Автор: 

армия РФ (19129) вторжение (508) НАТО (9970)


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Топ комментарии
+33
Проте в Україні головнокомандувач армією не займається, а лише - самопіаром...
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22.12.2021 09:57
+27
Нажаль, не пам'ятаю ім'я автора:

"Один зеленський спокійний з приводу дій путіна на кордонах України.
Він або точно знає, що нападу не буде, або йому гарантували пост губернатора Малоросії в разі окупації."
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22.12.2021 10:14
+21
Эти силы уже сегодня нужно размещать в Краматорске, Мариуполе, Харькове, тогда пуйло утреться соплями и будет тихо в углу ныть про подлое НАТО.

А так какая польза украинцам от этих войск в Эстонии или Болгарии ?
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22.12.2021 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Переживают,чтобы беженцы через их границы не пролетали...
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22.12.2021 09:57 Ответить
Для цього вистачить і поліцаїв.
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22.12.2021 10:07 Ответить
Ну ну, если поток беженцев будет огромен, то никакие полицаи не помогут. Хотя,наверное, и эти тоже не спасут
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22.12.2021 13:12 Ответить
Проте в Україні головнокомандувач армією не займається, а лише - самопіаром...
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22.12.2021 09:57 Ответить
В Україні немає верховного головнокомандувача, є підлий блазень-зрадник, який вже продав країну!
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22.12.2021 10:45 Ответить
послушайте реалии таковы что в РОССИИ ЗИМА МОРОЗЫ МИНУС 15-45 ПО РОССИИ КАКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ ВЫ ОГ ЧЕМ У НАС В УКРАИНЕ ЗИМА ТАКЖЕ ЗИМОЙ ВСЕ УМНЫЕ СИДЯТ В ОБОРОНЕ ДАЖЕЕ СЛИ ЗИМА.. это только Сталину вбрело в головку больная мечта в морозы минус 30-40 начать наступление под Сталинградом на каждого плененного немца 330 тысяч полегло 3 наших солдата и это ПО-БЕДА??!!! серьезно..... зимой.... а я на военной кафедре слушал курс теории стратегии и тактики.... так вот климатический временной период года в театре военных операций важен на 90% начиная с сорта топлива- масел для бронетехники, авиации, вертолетов смазки для автоматов стрелкового орудийного оружия.. пересмотр и учет питания сухпайков и горячее питание.. одежда зимня масхалаты если снег или смешанный коленкор.. сменка термобелье.. теплые противосколжения обувь теплая и легкая одновременно ТАКОЕ СПОСОБНА ТОЛЬКО НАТО.... А НЕ РОССИЯ С ИХ КИРЗАКАМИ..с подковами на носках и каблуках...которые цокают вокруг на 30 км... зимой в мороз надо заново выучить обновить таблицу поправочную на полет дальность убойную силу стрелкового оружия влажность напралвение и сила ветра оптические прицелы очки от солнца на снегу..а иначе глаза через 4-5 часов ослепнут.. при морозе минус 5 а выше таблица поправочная даже выстрел с глушака слышен на 100 метров по эху а если стрелять из открытого ствола о слушно будет до 2 км.... слышимость в мороз двигателя усищливается по коэфициенту в 3 раза по ветру и в 1,5 раза против ветра... я понимаю в России армия типа шапками закидаем.... так и прогулка будет не в игрровой центр детей.. вода в море +2+3 для человека даже спецпловца сложный в бушлате или форме пойдет ко дну даже при десантирвонии.. нажны спецкостюмы термической регуляции температуры тела ... это только для диверсантов доступно ноне для масового десанта... высадка с воздуха десанта поправочный таблоица на ветер на высоте 5 км уже сила ветра достигает 220-300 км в час... но это высота обычной зентки и ИЛ 76 прекрасная мишень для нее и РПГ 1 и РПГ 2... скорость при лдеснатировании не более 120 км в час... а иначе парашютистов разбросает в радиусе 60 км.... а тут начинают нести пургу война война для войны нужны причины несогласие Путина с тем что Украина планируетв будущем стать членом НАТО планировать и быть разные вещи.. и еще встаньте на позицию России начав войну она выводит себя за рамки ДИПЛОМАТИИ.. она грессор и обещания НАТО не вмешыаться сильно спорны такое впечатление что кто то провоцирует чтобы война началась а уж потом в нее взщлезут все кому есть свои интересы убрать ослабить или даже рассчленить или переформатирвоать Россиию как страну переформатирвоать Украину территориально очередь стоит и на Западе Польша Венгрия аввтсрия и прочие мечтают о возрождении ИСТРОРИЧЕСКОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ.. в их понимании.... Китай давно устал ждать за Уралом и далее Япония ждет.... все чего то ждут...
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22.12.2021 12:31 Ответить
Все добре в теорії а на практиці рашисти не рахуються з людьми, зимою краще для авіації видно цілі, в морози сибіряки більш адаптовані за наших воїнів...

І саме головне зараз при наступі до березня ціна на газ взлетить в космос і тим самим компенсує всі втрати від наступу... плюс легко вести переговори коли тримаєш ЄС за горло...
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22.12.2021 13:15 Ответить
Простите, этот набор бреда ваш?
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22.12.2021 13:17 Ответить
посмеялся с кирзаков с подковами, понятно, когда был прослушан ( проспан ) курс ))
надеюсь в Украине воины готовы к вторжению рабсии по стандартам НАТО ? И топливо у них есть ? Зимнее ...
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22.12.2021 18:02 Ответить
Да ему украинская армия, как видно и не нужна, он о ней даже и не беспокоится. Он больше о своей шкуре переживает, и украинцы ему тоже до лампочки, он же не украинец, а еврей, и это всем известно.
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22.12.2021 21:33 Ответить
Героїчно незаважатисуть виродкам знищувати українців
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22.12.2021 09:59 Ответить
Может эти претензии адресовать73% скотов предавших страну а не зарубежным дядям. Для начала настучи по тыкве соседу- зескоту, это и будет начало победы.
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22.12.2021 10:25 Ответить
Так точно ,Ифан Пдрсфф, враг не в мацкве ,а все тут...
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22.12.2021 13:24 Ответить
Загороджувальні підрозділи від українських біженців??
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22.12.2021 10:04 Ответить
Зважаючи на цивілізаційну **********,ніяких сподівань невисловлюю...
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22.12.2021 10:06 Ответить
Эти силы уже сегодня нужно размещать в Краматорске, Мариуполе, Харькове, тогда пуйло утреться соплями и будет тихо в углу ныть про подлое НАТО.

А так какая польза украинцам от этих войск в Эстонии или Болгарии ?
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22.12.2021 10:07 Ответить
А сколько им надо самолетом десантироваться на территорию Украины или ты хочешь дать повод вторжения параши?!
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22.12.2021 10:12 Ответить
В том то и дело, что орки не посмеют вторгнуться на территорию, где расположены военные НАТО.
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22.12.2021 10:23 Ответить
Но для этого надо разрешение президента, а он наоборот, сливает все и вся параше
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22.12.2021 10:42 Ответить
Не оскорбляйте ***********, не "сливает", а работает
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22.12.2021 13:18 Ответить
Працював він за роялем...
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22.12.2021 14:12 Ответить
Приглашение законного правительства, как в сирии
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22.12.2021 14:13 Ответить
Грузия ?
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22.12.2021 18:04 Ответить
Пральнаааа.... путен не нападьот ....тока не правацирать и ишшо пару раз пасматреть в глаза (((
Який у дідька лисого десант ? Усі вже відзвітувалися що жодного їхнього вояка в Україні не буде ! Кожному своя шкіра до тіла ближче (( А ті сили швидкого реагування , не дай Бог кацапню у Європу понесе , відреагують як у Афганістані нещодавно "реагували" . Якщо хтось і битиметься -не за нас , а за власну землю , то це поляки і прибалти , ну може британці десь впишуться (( решта - шушера толерастична ((
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22.12.2021 23:44 Ответить
Обосратся и спрятаться за чужими спинами. Кто-то должен жизнь за вас отдавать, а вы жопы от дивана оторвать не можете что бы спросить у власти .
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22.12.2021 10:28 Ответить
По команде побегут запрещать телефоны.
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22.12.2021 10:13 Ответить
Нажаль, не пам'ятаю ім'я автора:

"Один зеленський спокійний з приводу дій путіна на кордонах України.
Він або точно знає, що нападу не буде, або йому гарантували пост губернатора Малоросії в разі окупації."
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22.12.2021 10:14 Ответить
И не только он, спокойный и бывший, в такое смутное время покинул свою страну. Тоже что то знает? или так, на всякий случай.
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22.12.2021 10:28 Ответить
Да я бы ещё и проклял жителей этой страны ,предавших и страну и его
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22.12.2021 10:38 Ответить
" в такое смутное время покинул свою страну" - в смысле?
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22.12.2021 13:20 Ответить
А чим би , з твоїх слів "бувший" , допоміг сьогодні Україні будучи тут ? Тим що усі канали інформації перемивали б кістки щодо "подозрєнія" і за цим би всі ляпи зезрадників ніхто б і не побачив ?

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22.12.2021 23:53 Ответить
...він може бути тільки сусідом яника...в Ростові... якщо встигне
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22.12.2021 14:14 Ответить
Сколько здесь в комментариях парашинцев налетело!
Пердаки рвутся, что Украина не одинока как в 2014 году.
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22.12.2021 10:16 Ответить
Да,да...евреи Крым оккупировали. Шел бы ты лесом,кацап.))
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22.12.2021 10:23 Ответить
Крым таки наш! Еврейское местечко под Евпаторией.
https://www.youtube.com/watch?v=lckpVXShzSw

Почему Крым стал частью Украины
https://www.youtube.com/watch?v=KZOpl-SjL_o&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0
Проект "Крымская Калифорния"
https://www.youtube.com/watch?v=h66wwtEIFrs&ab_channel=AZGARD66
Южный проект
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
Еврейские земледельческие колонии юга Украины и Крыма
http://evkol.ucoz.com/fraydorf-larindorf_en.htm
Сталиндорфский еврейский национальный район
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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22.12.2021 11:54 Ответить
євреїв у Криму - повно
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22.12.2021 16:38 Ответить
Їх і в США повно.
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22.12.2021 17:01 Ответить
але США не були захвачені мордвинами
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22.12.2021 17:15 Ответить
Ссылка на первоисточник.? Иначе это пустой воздух
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22.12.2021 10:41 Ответить


Эта речь Шнеерсона была опубликована в Вологодской газете "Славянин", N-4(32), 2001 год. После публикации суд не смог "пришить" ее редактору В.Ф. Попову 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него вступились русские ученые академик Ю. К. Бегунов и доктор юридических наук О. Г. Коротаев.



https://www.nn.ru/community/gorod/main/?do=read&thread=1638151&topic_id=34680051&style=web

https://politiko.ua/blogpost42792

http://www.li.ru/interface/pda/?jid=5358879&pid=305351078&redirected=1&page=0&backurl=/users/5358879/post305351078

https://martinis09.livejournal.com/1077396.html
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22.12.2021 11:01 Ответить
Зря вы так...РАБссия из кожи вон лезет... хочет НАТО победить без единого выстрела типа что Ссср в августе 1991 года...
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22.12.2021 10:19 Ответить
Так допотопна, ворожа Україні як і всьому вільному демократичному світу фашистська личакова ********* паРаша вона взагалі зовсім ніщо не може протиставити ні США ні НАТО, оскільки її військовий бюджет за останні роки становив у межах всього жалюгідних 50 мільярдів доларів. «При цьому в братській Україні країні США (військовий бюджет - прим.« Лента.Ру ») більше 700 мільярдів доларів. А бюджет всіх 30 дружніх нам країн НАТО за останні роки складав в сукупності більш 900 млрд доларів, і він більший ніж військовий бюджет проклятої паРаші в 20 разів !!! І навіть більший буквально повністю всіх - всіх інших країн в світі (більше 52% всіх світових військових витрат). Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI). Який встановив, що в останні роки оборонні витрати в Європі дуже сильно виросли в порівнянні з попередніми на 12 %. А причина такого різкого зростання оборонних витрат Європи всім зрозуміла. І це виходить через яка стала фашистською, загроза від цієї жахливої личакової ********* паРаші . Так страшна небезпека, з її гібридними кривавими окупаційними війнами як в Україні. Так що Україні беззастережно треба і притому негайно входити в НАТО.
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22.12.2021 10:19 Ответить
Ввійти то треба , так хто ж дасть туди увійти (( Чи нас туди звуть , а ми упираємося ?))
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22.12.2021 23:59 Ответить
Швеция и не скрывает от РАБссии,спецназ Швеции прибудет в Украину без проблем....спецназ британский SAS давно ждет приказа...Крысы мавзолейные не сцыте...американцев в Украине не будет...Зуб даю...
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22.12.2021 10:23 Ответить
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22.12.2021 10:27 Ответить
трезвая оценка ситуации - необходимое обязательное условие адекватных действий. А с этим у нас как я смотрю туго.
Неужели вы не врубаетесь, что нас используют как лохов?
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22.12.2021 10:28 Ответить
ЛОХи сдохли в августе 1991 года....Сегодняшние ЛОХи Путлера будут там же...не сцы чувак...все идет по плану Пентагона...Путлер клюнул...а это главное..
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22.12.2021 10:31 Ответить
Так ты лошара пожизненно и это не изменить
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22.12.2021 10:35 Ответить
спецназ британский SAS давно ждет приказа - спецназ може наказу чекати скільки йому заманеться , чекати це не вести бойові дії (( А от хто їм там наказ віддає ? Якщо міністр оборони , то він повідомив що такий наказ у його плани не входить (
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23.12.2021 00:02 Ответить
А на что реагировать будут? На боевые действия в тысяче километров к востоку? Странно как-то.
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22.12.2021 10:25 Ответить
А зачем?
Бидон сказал в случае нападения -смартфоны не будет продавать нароссию))) - такой серьезной меры вполне достаточно .
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22.12.2021 10:26 Ответить
Я бы на его месте ещё и фаллоиммитаторы зескотам послал. Стрелять они не хотят, так пусть хоть чем-то займутся
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22.12.2021 10:32 Ответить
Это сарказм.
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22.12.2021 21:32 Ответить
Дивні ці НАТОвці, через загрозу вторгнення параші в Україну приводять себе в бойову готовність, а з верховного бідосика як з гуся вода. У нього мюзикл в Івано-Франківську.
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22.12.2021 10:27 Ответить
Байден из 30 стран НАТО хочет оставить 15...остальные отдаст Путлеру...даже Польшу Литву Латвию и Эстонию...Хорватию Чехию... и даже Словению с Черногорией... Байден продал НАТО Хмырю КГБшному за 1 доллар...
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22.12.2021 10:29 Ответить
враньё
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22.12.2021 13:41 Ответить
Шановні українці. Є дуже гарне прислів я: "Дурень думкою багатіє"
Пора вже хоч трохи почати розуміти що відбувається і припиняти чудить бо це погано закінчиться в першу чергу для усіх нас.
Невже складно зрозуміти що нас західні партнери тупо використовують для досягнення своїх прагматичних цілей, а розраховуватися за всю цю байду будемо ми - саме ми з вами.
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22.12.2021 10:30 Ответить
Казламордый, сидя на бутылке удобно по клаве стучать? Хотя тебе на ней лучше чем стать перегноем на полях Украины
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22.12.2021 10:34 Ответить
Подключай иногда свой моск к пальцам - может шо то умное и напишешь
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22.12.2021 10:36 Ответить
Радуйся что пока пишу, может прийдёт время и ты будешь молить что бы мой палец не ал спусковой крючок
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22.12.2021 10:42 Ответить
В какие игры играешь?
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22.12.2021 10:51 Ответить
Что зескот страшно стало?. А ведь по любому ответ держать будете. Можеш заранее о справочке из психушки побеспокоиться, хоть какая-то отмазка будет
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22.12.2021 11:17 Ответить
СССр сдох,сдохнет и РАБссия...Карма такая Мавзолейная...ДОХНУТЬ...
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22.12.2021 10:33 Ответить
А никакой пользы и не ждите.)))
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22.12.2021 10:38 Ответить
Да, люди готовятся. А наше недорозумение ввело личные санкции против кацапов - показывает им очередных "сватов"
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22.12.2021 10:40 Ответить
Блогер Саша Сотник обвиняет Валентину Матвиенко в массовых убийствах людей по всему Миру...Это шок...видео Сотника здесь...с фамилиями и именами преступников https://youtu.be/2CrQdXWFAAg
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22.12.2021 10:41 Ответить
А что будут делать силы быстрого реагирования НАТО,если кацапня нападет?
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22.12.2021 10:49 Ответить
выражать обеспокоенность
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22.12.2021 10:53 Ответить
Так для этого не надо так напрягаться в боевой готовности.
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22.12.2021 11:09 Ответить
Быстро выражать обеспокоенность,на то они и силы быстрого реагирования
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22.12.2021 13:43 Ответить
Будут газовые баллоны на плечах носить. 40 000 баллонов * 50 литров = это же сумасшедшая цифра получается.
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22.12.2021 19:51 Ответить
На Чечню нападут в третий раз по любасу,и забомбят Воронеж... Швабростан...
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22.12.2021 10:51 Ответить
Отличная новость! Путину никто не гарантировал , что войска и авиация НАТО будет только наблюдать за вторжением российских войск в Украину. Ведь защита своих граждан - дело святое , а их в Украине немало. Пусть и в Кремле напрягутся !
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22.12.2021 11:04 Ответить
А тем временем болгары продолжают лизать задницу кацапам. Как они попали в НАТО? - Из жалости.
Міністр оборони Болгарії Стефан Янєв заявив, що вважає недоцільним розгортання додаткових сил НАТО на території Болгарії, тому що це може тільки додати до напруги у регіоні.
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22.12.2021 11:05 Ответить
Размещение полицейских участков нецелесообразно, так как может произвести до напряжения и конфронтации с преступным миром. Постройка больниц так же глупая задача, так как только разозлит бактерии и вирусы.
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22.12.2021 11:21 Ответить
Так а где же наши 600 томми-спартанцев, способные сокрушить любые поползновения из Крыма? Вооружённые до зубов сидят дома. Там английскую принципиальную позицию показывать безопаснее. "Гаранты хреновы
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22.12.2021 11:46 Ответить
Ваши на китайской границе бамбук грызут
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22.12.2021 14:18 Ответить
https://newssky.com.ua/kreml-gotovit-provokacziyu-s-ispolzovaniem-himicheskogo-oruzhiya-na-donbasse/?fbclid=IwAR23mSWjFSff9Z3gAg-vReViWMhG_C76krknBoStCCggO2DYDN0nS54MvoY Кремль готовит провокацию с использованием химического оружия на Донбассе
Сегодня российские «хотелки» формата «недопустим вступления Украины в НАТО», что называется, заиграли «новыми красками». Глава Минобороны России Сергей Шойгу, надо сказать, в «духе Басурина», то есть голословно, заявил о том, что частные военные компании (ЧВК) США уже находятся в Донецкой области; а в города Авдеевка и Красный Лиман уже доставили резервуары с неустановленными химическими компонентами.
Здесь сразу вспоминается 2014 год, когда воспаленное воображение т.н. «ополченцев ЛДНР» видело «негров», поляков, литовцев и многих других, которые воевали на стороне Украины. А также 2018 год, когда в момент очередного обострения обстановки Россия обвиняла Киев в намерениях использовать химическое оружие, и даже однажды утверждала, что оно было применено, якобы при «обстреле ВСУ» Семеновки под Славянском фосфорными бомбами.
Правда, впоследствии не совсем удобно получилось, поскольку в качестве «доказательств» ведущие российские телеканалы использовали видеозапись десятилетней давности из Ирака, но к такому уже все привычные.
И вот - снова заиграла такая «заезженная пластинка» и возникает вопрос - почему?
Кажется, что все достаточно просто: уже понятно, что Россию с ее «ультиматумом» по поводу «все вернуть назад», и Украину с Грузией в НАТО не принимать - Запад вежливо «послал», и начал терпеливо, как для душевнобольных объяснять, что мнение РФ, безусловно, весьма важно, но внутри своей страны делайте как хотите, а дела других государств - это их суверенное право.
В том же ключе был дан и официальный ответ Белого дома: все возникшие вопросы решать будем, но дипломатическим путем.
Кремль основную идею понял и Путин по данному поводу уже высказался, заявив сегодня, что: «Россию не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по предложениям о гарантиях безопасности», то есть сделать все то же самое, что и сам Кремль только в рамках Нормандского формата.
А ведь все именно к этому и идет: согласиться с российскими условиями в силу их запредельных требований Запад просто не может. А что касается Украины в НАТО то здесь также «все сложно». Поскольку такая «хотелка» Кремля уж слишком сильно напоминает «Мюнхенский сговор» и все помнят, к чему подобное приводит.
То есть - нет, а это значит, что заявление Шойгу укладывается в, так сказать, «план Б», общие контуры которого могут быть приблизительно такие: РФ сама, а скорее - через полностью подконтрольные ей т.н. «ЛДНР», организовывает провокацию на Донбассе и теперь понятно: возможно с использованием «чего-то химического», тем более, что в Сирии со всем этим она уже давно натренировалась, да и иллюзия безнаказанности после тех событий возникла.
Для чего это нужно? Все же вряд ли, что бы это был повод для «большой войны» потому, как показывает история, Кремль регулярно более мелкие и часто выдуманные поводы использовал для агрессии, то есть «ущемления русских на Украине» уже вполне достаточно.
Здесь скорее другое: поднять очередной «вой» в СМИ для поднятия истерии прежде всего в своей стране, поскольку рейтинги Путина падают (и, кроме войны, поднять их уже нечем, так как все украдено), а также «донести правду» до, так сказать, колеблющихся членов НАТО, ведь переговоры по «ультиматуму» в любом случае будут, а в Альянсе все вопросы коллегиально решаются, так что любой голос важен.
Конечно, нельзя исключать и ввода российских «миротворцев» на Донбасс, которые сейчас мерзнут в 20-ти градусный мороз в полевых лагерях вдоль нашей границы, но, думается, это вряд ли, пока еще не время.
А вот как скоро оно наступит - это хороший вопрос. В Кремле пока, судя по всему, действительно еще не решили - нападать на Украину или нет. В первую очередь потому, что знают: попытка раз и навсегда решить «украинский вопрос» военной силой скорее всего приведет к огромным проблемам вплоть до гражданской войны в самой РФ и к ее распаду.
Знают, но на всякий случай - готовятся и, поскольку конечное решение зависит не от нас, или даже США, а степени безумия Кремля, то в данной ситуации можно посоветовать только одно: «зберігайте спокій та чистіть кулемет».
А вот жителям Донбасса и, особенно, оккупированных территорий, скорее стоит наоборот «напрячься», поскольку вероятность российской провокации с большими жертвами весьма вероятна. Тем более кадровая говорящая голова ГРУ - Стешин из «Комсомолки», который почти всегда «первый на месте событий», на Донбассе уже довольно долго находится. А он никогда просто так не приезжает, видимо и сейчас «что-то знает».
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22.12.2021 12:28 Ответить
московия не обременена какими-то общечеловеческими рамками в отношении Украины, нападут они несомненно в том случае когда по их мнению своих целей они другим путем не достигнут
Исходя из этого есть два возможных варианта развития событий:
1. Порешают путем переговоров.
2. Не порешают путем переговоров - и тогда несомненно нападут.
Любой из двух вариантов приведет их к достижению цели, только во втором случае будет намного дороже.
При этом необходимо учитывать, что в бОльшей степени здесь играет роль внутриполитический фактор нароссии, там пипл серьезно прокачан идеей решительного противодействия коварным планам нато - это такая фишка которую они успешно юзают уже первый десяток лет и дальше будут юзать.
Соответственно даже самый крайний вариант - дальнейшая эскалация агрессии еще лучше укладывается в их парадигму.
Поэтому такой сценарий несомненно будет использован в случае необходимости.
Что от этого поимеем мы - Украина и во сколько обойдется для нас, вопрос открытый.
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22.12.2021 12:43 Ответить
А, что можно взять в Украине? Какая корысть рашке от этого нападения? Работы нет, денег нет, тепловой энергии нет, продовольствия тоже нет. Промышленности, образования, медицины. Так зачем ей захватывать Украину?
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22.12.2021 20:02 Ответить
Лиман. дальше можно не читать. и так понятно кто писал этот высер
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22.12.2021 13:42 Ответить
НАТО-черговий респект...
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22.12.2021 12:32 Ответить
Як що кацап не збреше - день пройшов дарма.
Так і з "наступом" Пукіна на січень місяць, понти наше все.
Головне цими понтами виторгувати у Заходу зняття санкцій - с газом вже все гарно у Кремляндії
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22.12.2021 12:59 Ответить
Надо бабки в банке снять, а то хз, что они там обеспокоились
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22.12.2021 13:02 Ответить
ДА УБЕЙТЕ ПУТИНА И ВСЁ !!!
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22.12.2021 13:14 Ответить
"спасибо" врау Рибентроп, что взрастила нового Гитлера. А теперь, они будут кормить миллионы украинских беженцев. Идиоты.
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22.12.2021 13:22 Ответить
Вихід один виносити питання на ООН і беспілотну над Україною.... тільки це поставить раком Ху...йла

все інше шлях в нікуди авіація і ппо у нас застаріла... Пару ударів по Україні і наша еліта наложить в штани і побіжить до Ху...ла на колінах.. А обвалиться гривня і поставки газу зупиняться і багато східних областей почнуть просити захисту у Ху...ла... І він вже буде не агресор а миротворець який руский мір спасає і можу спорити що ЄС при ціні на газ 2500 це влаштує...

Європа вже на колінах через ціну на газ... Штати можуть нами торганути з РФ особливо при Бідоні і з тепершнім розкладом сил в Україні.... Брити супер підтримка але вони далеко і якщо штати зїдуть вони також стануть занепокоєні...
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22.12.2021 13:24 Ответить
І головне що захід ніяких серйозних санкцій на випередження не готовий примінити... А навіть після нападу все закінчиться тільки блокуванням свіфт без якого можливо оплачувати іншими способами, ну і поставками обладнання і автомобілями(авто можна через треті країни завозити і обладнання і всі х...)
Ну газопровід зупинять хоча думаю що можуть і через сувору необхідність(великі морози) і не зупинити...

Заморозку активів і ембарго ніхто не пропонує навіть...
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22.12.2021 13:29 Ответить
Бидон сказал , что этого достаточно для победы !

США в случае вторжения РФ в Украину могут оставить россиян без смартфонов, самолетов и автомобилей, - Reuters Источник:

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22.12.2021 13:30 Ответить
Ну как же без тебя лаптеногое, ну никак говна не наешься
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22.12.2021 14:20 Ответить
Вообще то к сожалению не было не при предыдущем ни при нынешнем правильной военной организации вооруженных сил Украины. Беря во внимание то что Россия оккупировала Крым и Донбасс Украина должна бы на тех направлениях сформировать ударный армейский корпус со стороны Крыма и общевойсковую армию со стороны Донбасса штата А - где обеспеченность военнослужащими 75-90 %, военной техникой 75 - 90%, материальным обеспечением 75-90%. И соответственно надлежащая ЗП. И таким способом объявить о настоящей военной реформе. А также общевойсковую армию со стороны сумской и Харьковской области.
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22.12.2021 13:32 Ответить
***** РОССИЮ !!!
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22.12.2021 14:21 Ответить
А ........пропустив
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22.12.2021 18:14 Ответить
Если руССкие говорят НЕТ это озночает ДА , а если говорят ДА это значит НЕТ......подлость у них в крови.
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22.12.2021 15:52 Ответить
Раша верит тому, что она полностью усвоила уроки НС Германии, которая без единого выстрела в 1938 году оккупировала Чехословакию, Австрию, заняла Гданьск путем угроз и обещаний "больше ничего плохого не делать", а просмотр рюськими чиновниками фильмов типа"Морские дъяволы" и т.д., к большому смеху, убеждает их в неуязвимости расеянскй армии. Конечно, ЕС и США не хотят войны и жертв своего населения,но потакание агрессору лишь возбуждает его аппетиты.
Может, Путин еще хочет, чтобы все страны мира ему дань платили, как Чингизхану? На месте США и НАТО я бы спланировал военную операцию по быстрому занятию границы с Рашей при поддержке авиации, вертолетов и т.д. и моментальному аресту всей "управляющей" в ОРДЛО по просьбе правительства Украины - вот тут бы Путин и поплясал: "священная народная война" не катит, на Рашу нападения нет, угрозы ее"территориальной целостности" и "полезным ископаемым" также отсутствуют.
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22.12.2021 15:57 Ответить
В это время зебилы в лице д' Ермака говорят, что надо просто перестать стрелять
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22.12.2021 22:56 Ответить
 
 