МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Создают прикрытие для дальнейших провокаций

Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявления РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации.

Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".

МИД призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а вернуться в констурктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

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По словам Николенко, первым шагом в этом направлении должно стать выполнение Москвой Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Россия должна прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.

Все это, подчеркнул Николенко, станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.