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Новости Война
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МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Создают прикрытие для дальнейших провокаций

МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Создают прикрытие для дальнейших провокаций

Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявления РФ, передает Цензор.НЕТ.

"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации.

Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".

МИД призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а вернуться в констурктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.

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По словам Николенко, первым шагом в этом направлении должно стать выполнение Москвой Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Россия должна прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.

Все это, подчеркнул Николенко, станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Автор: 

провокация (1459) россия (95420) США (26513) химическое оружие (367) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+6
Після подібних заяв кремлівських мяніяків президент нормальної країни звернувся б:

- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;

- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;

- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
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22.12.2021 10:11
+4
https://lenta.ua/ua/u-rosiyi-vignali-komunalnikiv-kositi-travu-u-50-gradusniy-moroz-foto-113250/ У РОСІЇ ВИГНАЛИ КОМУНАЛЬНИКІВ КОСИТИ ТРАВУ У 50-ГРАДУСНИЙ МОРОЗ (ФОТО)

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22.12.2021 10:15
+3
Ну простите...

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22.12.2021 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Шойга спалився.
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22.12.2021 10:04 Ответить
не умеет эта зеленая кулебовская МИД ответить достойно....А ОТВЕТ ОБЯЗАН БЫТЬ ТАКОВЫМ -УКРАИНА НЕ КОММЕНТИРУЕТ НОВОСТИ МЕСТНОГО ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ДУРДОМА (мид) рф по причинам...... мол чего вы хотите если пресс секретулька Захаровка конченная наркоша или куртизанка или и то или иное вместе... а Лавруша котоырй итпиа армянин.. вообще конченный анальный любитель сексу и у него в роду от мужчин к мужчине передается врожденная шизофрения с маникальными расстройствами психики в виде галлюцинаций...
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22.12.2021 12:11 Ответить
Ну простите...

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22.12.2021 10:05 Ответить
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22.12.2021 10:08 Ответить
Після подібних заяв кремлівських мяніяків президент нормальної країни звернувся б:

- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;

- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;

- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
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22.12.2021 10:11 Ответить
1. Рашка один хер вето наложит
2. Ты на форум Цензора глянь - постоянно срачи и при каждом случае друг друга в кацапизме обвиняют
3. НАТО, к сожалению, защищать будет только страны-члены организации, а по оружию, про и пво они давать не хотят, а если покупать, то всякие меркели блокируют оплаченное (!)

Предвосхищая вопрос почему нет мобилизации или работ по фортификации всего и вся, то сколько уже раз за месяц было заяв, после которых надо проводить эти мероприятия? Вот только это все денег огромных стоит и не мгновенно, зато даст лишний повод покукарекать "кококо хунта собралась брать даунбас силой кокок войска собирают".
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22.12.2021 10:42 Ответить
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22.12.2021 10:13 Ответить
хорошо еще, что в ростове нет рейхстага... а то бы мы его уже спалили...
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22.12.2021 10:15 Ответить
https://lenta.ua/ua/u-rosiyi-vignali-komunalnikiv-kositi-travu-u-50-gradusniy-moroz-foto-113250/ У РОСІЇ ВИГНАЛИ КОМУНАЛЬНИКІВ КОСИТИ ТРАВУ У 50-ГРАДУСНИЙ МОРОЗ (ФОТО)

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22.12.2021 10:15 Ответить
Олєнєвод знову кізяками надихався.
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22.12.2021 10:27 Ответить
Раша - загнанный в угол зверёк, нельзя ожидать логики и здравого смысла в ее поведении. Но с каждым днём падает ее потенциал, не нужно этому процессу мешать, нужно выжидать и со врменем весь этот надутый шар сдуется как сдулись все технологические потуги. Развязывание горячей войны только ускорит этот процесс и усугубит результат.
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22.12.2021 10:48 Ответить

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22.12.2021 11:01 Ответить
 
 