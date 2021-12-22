МИД на заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: Создают прикрытие для дальнейших провокаций
Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде", реагируя на заявления РФ, передает Цензор.НЕТ.
"Категорически отвергаем инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации. Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации.
Россия продолжает создавать информационное прикрытие для дальнейших провокаций ее войск на украинской территории".
МИД призвал российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а вернуться в констурктивное русло и разрешать конфликт политико-дипломатическими методами.
По словам Николенко, первым шагом в этом направлении должно стать выполнение Москвой Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.
Россия должна прекратить вооруженную агрессию против Украины и отказаться от логики конфронтации.
Все это, подчеркнул Николенко, станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте.
Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.
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- до ООН з вимогою екстренного засідання по ситуації на кордонах України;
- до свого народу з метою консолідувати всі сили в суспільстві у випадку агресії;
- до НАТО з вимогою надати негайно зброю та інструкторів (не розголошуючи про такі перемовини).
2. Ты на форум Цензора глянь - постоянно срачи и при каждом случае друг друга в кацапизме обвиняют
3. НАТО, к сожалению, защищать будет только страны-члены организации, а по оружию, про и пво они давать не хотят, а если покупать, то всякие меркели блокируют оплаченное (!)
Предвосхищая вопрос почему нет мобилизации или работ по фортификации всего и вся, то сколько уже раз за месяц было заяв, после которых надо проводить эти мероприятия? Вот только это все денег огромных стоит и не мгновенно, зато даст лишний повод покукарекать "кококо хунта собралась брать даунбас силой кокок войска собирают".