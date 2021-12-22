Кадыров возмутился, что турецкому парку дали имя первого президента Ичкерии Дудаева и требует от Эрдогана определиться - он за "террористов" или за хорошие отношения с РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился тем, что в турецкой провинции Коджаэли одному из парков дали имя первого президента Ичкерии Джохара Дудаева и угрожает установить в Грозном памятник лидеру признанной террористической Курдской Рабочей партии Абдулле Оджалану.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович повысил голос на Реджепа Ахметовича. Чеченский наместник Путина в своем телеграм-канале обвинил турецкого президента в поддержке терроризма", - пишет он.

Пашаев подробно информирует, в чем суть дела. В турецкой провинции Коджаэли местные власти одному из парков присвоили имя Джохара Дудаева - первого президента Ичкерии.

"Кадыров возмущен и требует от Эрдогана определиться: он за террористов или за хорошие отношения с РФ", - отмечает журналист.

"Кадыров грозит в ответ установить в Грозном памятник лидеру Курдской Рабочей партии (признана террористической в Турции, ЕС и США) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в Турции. Наверное, не стоило в таком тоне обращаться к султану", - резюмирует он.

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