Кадыров возмутился, что турецкому парку дали имя первого президента Ичкерии Дудаева и требует от Эрдогана определиться - он за "террористов" или за хорошие отношения с РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился тем, что в турецкой провинции Коджаэли одному из парков дали имя первого президента Ичкерии Джохара Дудаева и угрожает установить в Грозном памятник лидеру признанной террористической Курдской Рабочей партии Абдулле Оджалану.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.
"Рамзан Ахматович повысил голос на Реджепа Ахметовича. Чеченский наместник Путина в своем телеграм-канале обвинил турецкого президента в поддержке терроризма", - пишет он.
Пашаев подробно информирует, в чем суть дела. В турецкой провинции Коджаэли местные власти одному из парков присвоили имя Джохара Дудаева - первого президента Ичкерии.
"Кадыров возмущен и требует от Эрдогана определиться: он за террористов или за хорошие отношения с РФ", - отмечает журналист.
"Кадыров грозит в ответ установить в Грозном памятник лидеру Курдской Рабочей партии (признана террористической в Турции, ЕС и США) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в Турции. Наверное, не стоило в таком тоне обращаться к султану", - резюмирует он.
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Такая вот диалектика)
Беглец
Горская легенда
Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!
И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой…
Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый…
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.
И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом, -
Один, - он молча умирал…
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
- «Что нового?» - спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков.
Черкесы гибнут - враг повсюду.
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай - достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.
И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит…
И хочет он взойти - и слышит,
И слышит песню старины…
И стал Гарун бледней луны:
Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь…
Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..
«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!»
- «Один?»
- «Один!..»
- «А где отец и братья?»
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил…
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою…»
- «Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус - и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
И мать поутру увидала…
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.
1838 г.
Настоящий лидер, борец, ГЕРОЙ! Слава Ичкерии!!!! Слава ее воинам воевавшим с нами и положивших свои головы за нас, Иса Мунаев, Амина Акуева и многие другие!!!! Слава! Слава! Слава!
кацапы на весь мир обозвали чеченцев террристами и потому мир СТЕРПЕЛ , когда кацапы утюжили села Чечни , чтобы не осталось ни одного мужчины вплоть до младенцев
Миру , состоящему из Меркель , Обамы, Макрона , надо чаще об этом напоминать . Много грехов на их совести
У світі про нього завжди будуть пам'ятати як про путінську шєстьорку . А от в честь Дудаєва називають парки і вулиці . У Львові , до речі , у Франківську , у Вільнюсі , у Стамбулі є - вулиці Джохара Дудаєва .
Что лает на Слона!" басня. Крылов.
На вопрос журналиста: "Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай?", отец нации Ахмат Кадыров как-то ответил: "Нет, я говорил в 95-96 году… призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил "сколько можете". Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил".
много черкесов, адыгов
чеченцы тоже уходили туда
точнее типа "добрые" русские предлагали туда "по-хорошему" переселиться
хотя и после уже не в так массово бывало туда переезжали чеченцы и другие народы
если бы массово тогда переселились бы
была бы "территория", как адыгея или краснодарский край
где ни адыгов ни черкесов почти нет
(и других народов)
Нет у этих товарищей ни совести ничего, и терять им уже нечего!!! Поэтому тут должны работать спец. службы мира!!!!
"Кадыр-Хаус". Или овцеферм.
По всему миру, включая Россию.
И не извиняться.