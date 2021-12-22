РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11029 посетителей онлайн
Новости
15 576 98

Кадыров возмутился, что турецкому парку дали имя первого президента Ичкерии Дудаева и требует от Эрдогана определиться - он за "террористов" или за хорошие отношения с РФ

Кадыров возмутился, что турецкому парку дали имя первого президента Ичкерии Дудаева и требует от Эрдогана определиться - он за

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился тем, что в турецкой провинции Коджаэли одному из парков дали имя первого президента Ичкерии Джохара Дудаева и угрожает установить в Грозном памятник лидеру признанной террористической Курдской Рабочей партии Абдулле Оджалану.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Осман Пашаев, передает Цензор.НЕТ.

"Рамзан Ахматович повысил голос на Реджепа Ахметовича. Чеченский наместник Путина в своем телеграм-канале обвинил турецкого президента в поддержке терроризма", - пишет он.

Пашаев подробно информирует, в чем суть дела. В турецкой провинции Коджаэли местные власти одному из парков присвоили имя Джохара Дудаева - первого президента Ичкерии.

"Кадыров возмущен и требует от Эрдогана определиться: он за террористов или за хорошие отношения с РФ", - отмечает журналист.

"Кадыров грозит в ответ установить в Грозном памятник лидеру Курдской Рабочей партии (признана террористической в Турции, ЕС и США) Абдулле Оджалану, отбывающему пожизненный срок в Турции. Наверное, не стоило в таком тоне обращаться к султану", - резюмирует он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министром культуры Чечни стала 22-летняя дочь Кадырова

Кадыров возмутился, что турецкому парку дали имя первого президента Ичкерии Дудаева и требует от Эрдогана определиться - он за террористов или за хорошие отношения с РФ 01

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Турция (3376) Чечня (637) Эрдоган Реджеп Тайип (894) Пашаев Осман (22)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+52
показать весь комментарий
22.12.2021 10:22
+43
Дудаев патриот Чечни, а ты сдал Чечню рашке, он герой, а ты кто после этого.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:24
+41
Эрдоган клал на овце..ба с прибором 80 лямов населения Турции, самые современные дроны в мире, совершеннейший ВМФ дают Эрдогану уверенность в завтрашнем дне.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шайтан кадырка
показать весь комментарий
22.12.2021 10:17 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 10:22 Ответить
Не шайтан, а шакал. Зря задрал лапку на штанину Султану!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:39 Ответить
он такой смешной он реально полагает что он крутой перец в консервной банке тужится тужится а все одно запор в 5 точке.... дебил окацапленный сами вменяемые чеченцы просят не путать ЧЕЧЕНЦЕВ И КАДЫРОВЦЕВ....
показать весь комментарий
22.12.2021 12:13 Ответить
еще одно рузкое, сцыкливое чьмо на понтах.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:19 Ответить
Русское?- ороссіяненний чеченець
показать весь комментарий
22.12.2021 10:50 Ответить
русский - стан душi. так що каДирка як раз русский.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:53 Ответить
Турки протролили Кадирку, а Вавочка обісрався б і негайно змінив назву.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:20 Ответить
он бы и себе фамилию изменил... и Ленке б изменил...(ну и фамилию тоже)))) если б кадырка сурово брови насупил )))
показать весь комментарий
22.12.2021 10:32 Ответить
І вибачився б...
показать весь комментарий
22.12.2021 11:03 Ответить
Пересмотрел «Наркос»
показать весь комментарий
22.12.2021 10:20 Ответить
Так росія і її прихлєбатєлі і є терористи. Реджеп за правду.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:20 Ответить
Ну ну,этот ****** может так с местными баранами да кацапней так разговаривать а не с лидером турков.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:20 Ответить
Эрдоган клал на овце..ба с прибором 80 лямов населения Турции, самые современные дроны в мире, совершеннейший ВМФ дают Эрдогану уверенность в завтрашнем дне.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:21 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 10:27 Ответить
За хорошие отношения с рф - это и быть за террористов. Так что Эрдоган всё правильно делает.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:23 Ответить
Eрдоган щe той троляка
показать весь комментарий
22.12.2021 11:55 Ответить
Визначитись чи вибачитись? ))
показать весь комментарий
22.12.2021 10:23 Ответить
Дудаев патриот Чечни, а ты сдал Чечню рашке, он герой, а ты кто после этого.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:24 Ответить
не сдал....а продал (очень дорого)
показать весь комментарий
22.12.2021 10:35 Ответить
В воно сексуальний партнер пути
показать весь комментарий
22.12.2021 14:29 Ответить
Куди пошле Ердоган кавказьку шавку путлера?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:26 Ответить
Дудаєв воював за незалежну країну, а путінський свинтус кодирка сдав весь народ.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:28 Ответить
Рамзанка Дьіров возбудився не на жарт...
показать весь комментарий
22.12.2021 10:30 Ответить
Капец всем ослам в радиусе 100 м..
показать весь комментарий
22.12.2021 10:59 Ответить
Ты за большевиков, али за коммунистов?

https://www.youtube.com/watch?v=i9sm_EJq5-Y
показать весь комментарий
22.12.2021 10:31 Ответить
кадирка видимо считает себя кацапом. А кацапи считают кадирку овцее@ом.
Такая вот диалектика)
показать весь комментарий
22.12.2021 10:32 Ответить
Или что?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:33 Ответить
щось "чеченського Квіслінга" "понесло" Тідьки хай не забуває - Ердоган - не наш "Блазень"! Турецький лідер може так "вибачиться" що у Кадирова зуби повилітають! А чиїм іменем де і як називать - право людей що там живуть!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:33 Ответить
Чувствует кадырка, что без Пуйла и рф соплеменники его порежут и тысячная охрана не поможет.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:33 Ответить
П.и.д.а.р гнойный, он же в то время сам террористом был и первого русского в 16 лет зарезал, курва быстро в воздухе переобулся!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:34 Ответить
устанаві в Грозному памятник першому узкому, якого ти зарізав у 17 свох років, дірявий хєрой расасії
показать весь комментарий
22.12.2021 10:38 Ответить
Бородатая свиная жопа, нажравшая целлюлит на путенских объедках, когда-то до смерти напугал оманского лыжника. И заставил извиниться на коленях.... Он думает , что такой же номер пройдёт и с Эрдоганом....
показать весь комментарий
22.12.2021 10:38 Ответить
А "Герой Росії" не читав Лєрмонтова? Адже він теж не відомстив убивцям свого батька!
Беглец

Горская легенда

Гарун бежал быстрее лани,
Быстрей, чем заяц от орла;
Бежал он в страхе с поля брани,
Где кровь черкесская текла;
Отец и два родные брата
За честь и вольность там легли,
И под пятой у супостата
Лежат их головы в пыли.
Их кровь течет и просит мщенья,
Гарун забыл свой долг и стыд;
Он растерял в пылу сраженья
Винтовку, шашку - и бежит!

И скрылся день; клубясь, туманы
Одели темные поляны
Широкой белой пеленой;
Пахнуло холодом с востока,
И над пустынею пророка
Встал тихо месяц золотой…

Усталый, жаждою томимый,
С лица стирая кровь и пот,
Гарун меж скал аул родимый
При лунном свете узнает;
Подкрался он, никем не зримый…
Кругом молчанье и покой,
С кровавой битвы невредимый
Лишь он один пришел домой.

И к сакле он спешит знакомой,
Там блещет свет, хозяин дома;
Скрепясь душой как только мог,
Гарун ступил через порог;
Селима звал он прежде другом,
Селим пришельца не узнал;
На ложе, мучимый недугом, -
Один, - он молча умирал…
«Велик аллах! от злой отравы
Он светлым ангелам своим
Велел беречь тебя для славы!»
- «Что нового?» - спросил Селим,
Подняв слабеющие вежды,
И взор блеснул огнем надежды!..
И он привстал, и кровь бойца
Вновь разыгралась в час конца.
«Два дня мы билися в теснине;
Отец мой пал, и братья с ним;
И скрылся я один в пустыне,
Как зверь преследуем, гоним,
С окровавленными ногами
От острых камней и кустов,
Я шел безвестными тропами
По следу вепрей и волков.
Черкесы гибнут - враг повсюду.
Прими меня, мой старый друг;
И вот пророк! твоих услуг
Я до могилы не забуду!..»
И умирающий в ответ:
«Ступай - достоин ты презренья.
Ни крова, ни благословенья
Здесь у меня для труса нет!..»
Стыда и тайной муки полный,
Без гнева вытерпев упрек,
Ступил опять Гарун безмолвный
За неприветливый порог.

И, саклю новую минуя,
На миг остановился он,
И прежних дней летучий сон
Вдруг обдал жаром поцелуя
Его холодное чело.
И стало сладко и светло
Его душе; во мраке ночи,
Казалось, пламенные очи
Блеснули ласково пред ним,
И он подумал: я любим,
Она лишь мной живет и дышит…
И хочет он взойти - и слышит,
И слышит песню старины…
И стал Гарун бледней луны:

Месяц плывет
Тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.
Ружье заряжает джигит,
А дева ему говорит:
Мой милый, смелее
Вверяйся ты року,
Молися востоку,
Будь верен пророку,
Будь славе вернее.
Своим изменивший
Изменой кровавой,
Врага не сразивши,
Погибнет без славы,
Дожди его ран не обмоют,
И звери костей не зароют.
Месяц плывет
И тих и спокоен,
А юноша воин
На битву идет.

Главой поникнув, с быстротою
Гарун свой продолжает путь,
И крупная слеза порою
С ресницы падает на грудь…

Но вот от бури наклоненный
Пред ним родной белеет дом;
Надеждой снова ободренный,
Гарун стучится под окном.
Там, верно, теплые молитвы
Восходят к небу за него,
Старуха мать ждет сына с битвы,
Но ждет его не одного!..

«Мать, отвори! я странник бедный,
Я твой Гарун! твой младший сын;
Сквозь пули русские безвредно
Пришел к тебе!»
- «Один?»
- «Один!..»
- «А где отец и братья?»
- «Пали!
Пророк их смерть благословил,
И ангелы их души взяли».
- «Ты отомстил?»
- «Не отомстил…
Но я стрелой пустился в горы,
Оставил меч в чужом краю,
Чтобы твои утешить взоры
И утереть слезу твою…»
- «Молчи, молчи! гяур лукавый,
Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус - и мне не сын!..»
Умолкло слово отверженья,
И всё кругом объято сном.
Проклятья, стоны и моленья
Звучали долго под окном;
И наконец удар кинжала
Пресек несчастного позор…
И мать поутру увидала…
И хладно отвернула взор.
И труп, от праведных изгнанный,
Никто к кладбищу не отнес,
И кровь с его глубокой раны
Лизал, рыча, домашний пес;
Ребята малые ругались
Над хладным телом мертвеца,
В преданьях вольности остались
Позор и гибель беглеца.
Душа его от глаз пророка
Со страхом удалилась прочь;
И тень его в горах востока
Поныне бродит в темну ночь,
И под окном поутру рано
Он в сакли просится, стуча,
Но, внемля громкий стих Корана,
Бежит опять под сень тумана,
Как прежде бегал от меча.

1838 г.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:39 Ответить
Эрдогану мнение кадырки пох, как и его повелителя!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:39 Ответить
Дудаев был настоящий генерар, а не путинским гопником. ЧЕЛОВЕЧИШЕ!
Настоящий лидер, борец, ГЕРОЙ! Слава Ичкерии!!!! Слава ее воинам воевавшим с нами и положивших свои головы за нас, Иса Мунаев, Амина Акуева и многие другие!!!! Слава! Слава! Слава!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:39 Ответить
Да Джохар Дудаев в отличии от нынешней шелупони местного мутного разлива был настоящим генерал-майором ВВС, летчиком дальней авиации 1-го класса, командиром авиационной бомбардировочной дивизии имел много орденов и медалей, имел честь, совесть и гордость.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:46 Ответить
У Львові давно вже є вулиця Джохара Дудаєва.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:03 Ответить
А шо тебя смутило? Я ведь об этом и написал. Читай мой пост ниже. И с Чечнёй по этому поводу никто не советовался. В чем я не прав?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:30 Ответить
Дудаева называть террористом - типичная имперская логика .
кацапы на весь мир обозвали чеченцев террристами и потому мир СТЕРПЕЛ , когда кацапы утюжили села Чечни , чтобы не осталось ни одного мужчины вплоть до младенцев
Миру , состоящему из Меркель , Обамы, Макрона , надо чаще об этом напоминать . Много грехов на их совести
показать весь комментарий
22.12.2021 10:41 Ответить
Да устанавливай ты в своём Грозном все что хочешь, хоть бюст Филипа Киркорова с меух во лбу, Эрдогану это глубоко по барабану, так же, в принципе, как и ты сам кадыров, царь местного разлива. У нас во Львове есть улица Дудаева и никто тебя не спрашивал и спрашивать никогда не будет как, что и каким именем называть.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:41 Ответить
Ах ти ж козел, ти ніхто в порівнянні з Єрдоганом щоб так з ним розмовляти
показать весь комментарий
22.12.2021 10:41 Ответить
Турки и привет могут передать есть чем
показать весь комментарий
22.12.2021 10:42 Ответить
Рамзана Дырочкина абиделася
показать весь комментарий
22.12.2021 10:42 Ответить
Тююю, а чего извиниться не заставил? Засцал?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:44 Ответить
кадыров- Вонючий,тупой гомодрил
показать весь комментарий
22.12.2021 10:45 Ответить
"кадыркин, скажи - турция это круто" (С) )
показать весь комментарий
22.12.2021 10:45 Ответить
Предлагаю туркам открыть парк с названием "Слышь, кадыроф, иди нах@й!"
показать весь комментарий
22.12.2021 10:48 Ответить
Дудаєв був представником справжньої еліти чеченького народу, дуже інтелігентною людиною. Огидно слухати, коли кровожерливе, ху*лівське опудало називає його "терористом".
показать весь комментарий
22.12.2021 10:48 Ответить
Антисемитизм по эфэсбэшному. Порошенко это Вальцман. Руслан Хасбулатов: "Дудаев был горским евреем".
показать весь комментарий
22.12.2021 10:48 Ответить
Він справді так сказав?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:56 Ответить
Гуглим : Руслан Хасбулатов: "Дудаев был горским евреем". https://www.youtube.com/watch?v=Lzmg7nc1kl0&amp;t=86s
показать весь комментарий
22.12.2021 11:07 Ответить
І без жида Соловйова та ********** зрозуміло, що ти калужський баран, якого маасковські мусуьмани принесуть в жертву Аллаху на свій курбан-байрам.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:58 Ответить
І без жида Соловйова та ********** зрозуміло, що ти калужський баран, якого маасковські мусуьмани принесуть в жертву Аллаху на свій курбан-байрам./Сын Дудаева опроверг еврейское происхождение отца. А ты повелся на эфэсбэшное фуфло , придурок.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:39 Ответить
Ожидайте, товарищ кадыров, Байрактары вылетели 🤣
показать весь комментарий
22.12.2021 10:51 Ответить
а чего это мудазвон,ДОН,лезет впереди Х-йла ДОН?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:54 Ответить
А ***** завжди свою нічні поллюції озвучує через своїх блазнів по типу жиріка та кадиркіних
показать весь комментарий
22.12.2021 10:58 Ответить
Кадиркин, все, що можеш волати -" Москува наш!
показать весь комментарий
22.12.2021 10:54 Ответить
Для чеченців , Джохар Дудаєв - національний Герой ,, а хто такий РамзанкаДиров .? Нуль !!! . Продажня шлюха ..
У світі про нього завжди будуть пам'ятати як про путінську шєстьорку . А от в честь Дудаєва називають парки і вулиці . У Львові , до речі , у Франківську , у Вільнюсі , у Стамбулі є - вулиці Джохара Дудаєва .
показать весь комментарий
22.12.2021 10:55 Ответить
"Ай, Моська! знать она сильна,
Что лает на Слона!" басня. Крылов.
показать весь комментарий
22.12.2021 10:56 Ответить
Я так розумію кадирка свого батька теж терористом вважає?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:57 Ответить
Ну, в качестве жеста доброй воли турки могут у входа в парк поставить мемориальноую доску с цитатой Ахмата Кадырова, папани Рамзана. Вот эта хорошо подойдет:

На вопрос журналиста: "Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай?", отец нации Ахмат Кадыров как-то ответил: "Нет, я говорил в 95-96 году… призывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200... я говорил "сколько можете". Я тогда призывал к джихаду. Так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил".
показать весь комментарий
22.12.2021 11:01 Ответить
Первый президент Ичкерии Дудаев это национальный герой, который все сделал возможное для независимости Чечни. Он хотел, чтобы Чечня была независимым демократическим государством. Его подло убила Россия. После этого не может быть хороших отношений с Россией. После освобожения Чечни от российской оккупации, его именем назовут улицы, площади, школы, его будут помнить потомки. Имя Кадырова забудут и вычеркнут из народной памяти.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:02 Ответить
Чеченцы не тюрки чтобы интересовать Эрдогана. Наверно местная диаспора постаралась.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:05 Ответить
нe важно. тролiнг крутий.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:59 Ответить
со времен кавказской войны в турцию многие бежали (тогда еще османская империя)
много черкесов, адыгов
чеченцы тоже уходили туда
точнее типа "добрые" русские предлагали туда "по-хорошему" переселиться
хотя и после уже не в так массово бывало туда переезжали чеченцы и другие народы
если бы массово тогда переселились бы
была бы "территория", как адыгея или краснодарский край
где ни адыгов ни черкесов почти нет
(и других народов)
показать весь комментарий
22.12.2021 13:58 Ответить
Отличная новость. Это может дать значительный отворот мусульманского мира от кадырова. Ведь это противостояние определит - к кому присоединиться. К герою Эрдогану или к кремлевской сявке . Думаю результат понятен.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:08 Ответить
Та ставь хоть Гитлеру памятник,нашел кого пугать.Если Дудаев террорист,то ты просто продажник кремлёвский.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:16 Ответить
Если Джохар Дудаев - террорист - тогда Кадыров голубь мира!!! А Немцов просто споткнулся пьяный ударился головой и умер!!! А еще Боинг над Донбасом догнал ракету и сам в нее врезался!!!
Нет у этих товарищей ни совести ничего, и терять им уже нечего!!! Поэтому тут должны работать спец. службы мира!!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:16 Ответить
Потрібно теж називати цим славним ім'ям парки, сквери та вулиці. «Росія зникне, коли зійде українське сонце!» - Джохар Мусаєвич Дудаєв.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:17 Ответить
значить пора и у нас назвать что-то в честь Дудаева
показать весь комментарий
22.12.2021 11:18 Ответить
АФАИК есть улица во Львове.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:34 Ответить
Продался Х#йлу за звезду хероя ...
показать весь комментарий
22.12.2021 11:24 Ответить
Лише два з половиною роки тому, так пророче звучали слова, великого сину ічкерського народу
показать весь комментарий
22.12.2021 11:29 Ответить
Именем кадырки в цивилизованной стране назовут разве что сортир
показать весь комментарий
22.12.2021 11:31 Ответить
Эрдоган - это не Зеля. Ему посрать на тявканье ********** шавки.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:33 Ответить
Кадыров довыйопывается, что в Турции откроют сеть туалетов
"Кадыр-Хаус". Или овцеферм.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:33 Ответить
Или свиноферм, если такие найдутся в Турции
показать весь комментарий
22.12.2021 11:35 Ответить
Турки могут начать экспорт презервативов с портретом Кадырова.
По всему миру, включая Россию.
И не извиняться.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:36 Ответить
Першого президента Ічкерії, вибраного народом, за якого був і його батько, який потім зрадив Дудаєва, а потім і рамзан, називає терористом, чи не попутав він країну??????
показать весь комментарий
22.12.2021 11:39 Ответить
А Ердоган знає що таке кадиров?
показать весь комментарий
22.12.2021 11:39 Ответить
Что Дыров курит? Он фактически сказал, что Эродоган долбжен выбрать: быть за террористов или за хорошие отношения....с теми же террористами! В чем разница?
показать весь комментарий
22.12.2021 11:44 Ответить
Kak bi na etot raz Kadirkinu neprishlos poshchenija prasitj.....
показать весь комментарий
22.12.2021 11:48 Ответить
Он не кадыров а кафиров.Предатель чеченцев.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:11 Ответить
тот случай когда чеченское чмо хочет уважения а получает увлажнение
показать весь комментарий
22.12.2021 12:24 Ответить
Рамзанка диров таке саме смердюче лайно як і путін.Ердогану-респект...
показать весь комментарий
22.12.2021 12:30 Ответить
моська
показать весь комментарий
22.12.2021 12:56 Ответить
Он.....за Дудаева!!! Это и безбородому дураку понятно....
показать весь комментарий
22.12.2021 13:49 Ответить
Террорист- людоед, предатель и убийца своего народа. Он очень хорошо понимает , что с ним сделают родственники 300000 чеченцев убитых и покинувших Родину. Сделают из него шаурму - в лучшем случае. Этому хитрожопому козлу , не умеющему читать и писать,не помогут его ,, гвардейцы,,- им тоже за день отрежут яйца. Остаётся только прикидываться крутым и любить х@ йла. Молиться не поможет.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:53 Ответить
 
 