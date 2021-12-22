РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11421 посетитель онлайн
Новости Война
8 099 118

После того, как Зеленский подтерся своим обязательством перед Байденом по САП, нам бы хоть получить уже обещанную помощь, а не говорить о "четкой перспективе в НАТО", - Шабунин

После того, как Зеленский подтерся своим обязательством перед Байденом по САП, нам бы хоть получить уже обещанную помощь, а не говорить о

Даже если предположить, что Зеленский ничего не знал по поводу ситуации с конкурсом на руководителя САП, и его сыграли, то в стране в состоянии войны президент, которого можно так просто сыграть, - является угрозой национальной безопасности.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить от НАТО очень четкую временную перспективу членства в 2022 г. В тот самый момент, когда Зеленский это заявлял, Ермак плевал в глаза администрации Байдена, демонстративно срывая объявление нового руководителя САП. Какая там "четкая временная перспектива "НАТО?! После того, как президент, извините, подтерся своим публичным обязательством перед США, нам бы не утратить уже обещанную им помощь", - заявил он.

"Напомню, Зеленский лично подписал совместное с Байденом заявление, в котором обязался, цитирую: "немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры". Это было 2 СЕНТЯБРЯ. Если бы у меня была задача нанести максимальный внешнеполитический ущерб Украине, то я бы поступил именно так, как вчера поступили Зеленский/Ермак", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава комиссии по избранию руководителя САП Коваль аргументировала срыв конкурса тем, что она "устала", - Жернаков

"Давайте предположим, что Зеленский ничего не знал, и его сыграли (опять) или его собственные коррупционеры, или Коломойский, или тупо русские, или все они вместе. В воюющей стране президент, которого можно так просто сыграть, - является угрозой национальной безопасности "Способен ли Зеленский вести страну в войне, если не может элементарный конкурс отследить? Конкурс, о котором пишут все медиа и ему лично на каждой встрече напоминают послы G7", - резюмировал Шабунин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) членство в НАТО (1509) Шабунин Виталий (535) САП (2062) Ермак Андрей (1259)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
А кто это все сделал со страной вместе? А Шабунин? Не вспомнишь?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:25
+33
Більше трьох мільйонів українців знали правильну відповідь на це питання ще весною 2019 року.
Шабунін не знав?
показать весь комментарий
22.12.2021 10:25
+32
показать весь комментарий
22.12.2021 10:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хорошо ща позвоню передам от пука приветик!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:33 Ответить
У тебя два варианта:- ты или ***** ,или ты конченый *****! Выбирай!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:34 Ответить
Витька спасибо за подсказки , а я то все не мог понять кто Я!!!! Теперь знать буду!!!! Спасибо брат выбираю оба варианта!!!!! Бегу брить ноги и в магазин за стрингами- надо быть достойным твоих фантазий!!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:41 Ответить
Ну что же Вы так, садитесь, где стоите, потому что какать нужно обязательно. Иначе дерьмо давит на мозги и происходит то, что с Вами в этой теме.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:23 Ответить
Пройде зовсім не багато часу і зелень зчезне з влади
І надовго сяде.
Зебіли будуть встидатись згадувати, що вони були такими наївними і дурними.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:40 Ответить
Не сядет. Это тупорылое стадо зебилов выберет очередного клоуна.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:13 Ответить
Тоді "кіна не буде".
Україна має або стати державою, або перестане існувати.
Та шкаралупа "у вйоді" держави, яка є зараз, довго існувати не може.
Бо ми на межі інтересів Заходу і Сходу.
Як би були в якихось .бенях, то моги б так і тягнути потиху - красти, давати і брати хабарі, контрабасити, купувати вибори і не журитись, що хтось прийде і позабирає усе "нажитоє нєпосільним...".
показать весь комментарий
22.12.2021 13:55 Ответить
Скажу по-польски кратко kukułcze jajo (перен.) в первом переводе кукушкино яйцо, а во втором вы...к
показать весь комментарий
22.12.2021 11:26 Ответить
Не мешайте припудренному Новогодний видосик снимать...
показать весь комментарий
22.12.2021 11:27 Ответить

Все знову повторюється, на шару, як і ЗЕК, проліз до влади.
Пішов стопами - ЗЕКА. Тепер точно неминуче світить йому
дорога в паРашу до ЗЕКА...На щедрі хліба, криваві срібняки )(уйла.
Продажний кремлівський слуга - ...резидент капітулянт Зеленковіч .... КЛОУНОЗЭК !!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:28 Ответить
просто цікаво: цей борец з корупцією хоч одну собачу будку за свого життя побудував?
показать весь комментарий
22.12.2021 11:40 Ответить
Шабунин - базарный торговец селедкой.Ему одинаково с кем судачить,с завсегдатаем наливайки или с Президентом Байденом.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:44 Ответить
А цей Шабунін яку краіну представляє
показать весь комментарий
22.12.2021 11:47 Ответить
а чем "антикоррупционная специализированная" прокуратура отличается от обычной? - там народ в школу ходил, что ли? или она специально для сына Байдена если уж обязательства давал? тоже, вероятно, сирота убогая, пристроить надо.
показать весь комментарий
22.12.2021 11:53 Ответить
полномочиями) этого более чем достаточно для зеленых)
показать весь комментарий
22.12.2021 21:11 Ответить
Шабунин уже за всё НАТО отвечает и за Байдена!!! Ахххаааа, дожили!
показать весь комментарий
22.12.2021 11:59 Ответить
"Антикоррупционер" как там домик на миллиона1,5 зеленых президентов? Как же вы их щаработали НИГДЕ не работая? И сколько вас таких и прозападных и пророссийских уродов,только проукраинских нет. Когда избирается власть где вы ублюдки? Выбираете то откровенного барыгу,то шута,а теперь предьявляете ему ВСЕ что к нему НЕ относится. Любой суд ( "реформиррванный "вами, восстанавливает ЛЮБОГО зашкваренного чинушу, ну а затем такие уроды как вы удивляются,как так что кого то не могут выбрать? А когт модет выбрать зашкваренная чиновничья каста? Того за кого ИМ ЗАНЕСУТ. И пока НЕ заносят никого не выберут. А такие как вы тут как тут. Обещали,не выберают. Кто в нашей стране может обещать,если ЛЮБОЕ чиновничье чудо модет ЛЕГАЛЬНО ГОДАМИ волынить процесс. Уволить его НЕЛЬЗЯ( завязки,крыши или наконец суды) ,заставить работать его НЕЛЬЗЯ. Поэтому только занести. Пан Зеленский удовлетворите "антикоррупционера" занесите тем кто избирает больше тех кто дали что бы НЕ избирали. И все ж уроды знают что именно так это и происходит. А этого,который поперся в клеть с шакалами и пообещал забрать их мясо служки шакалов( гордоны-пердоны) сейчас рвут на части ибо он много ДЕЛАЕТ того что шакалам ВСЕМУ стаду мешает,и делает по глупости простодушно. Пан президент пока шушеру не пересадаете ВАС сожрут. Ибо одним НЕ нужно что бы Украина производила свои ракеты,самолеты,спутники и развивалась,другим Не нужно что бы здесь был закон и порядок( не пограбишь) третим нужно что бы и дальше отсасывать у раши( газ,э/э,контрабас,наркоту). Ну а тупой плебс разве может оценить что газ подорожал в 10 раз!!!!!!!! а у него коммуналка осталась та же и даже продукты подорожали немного а не как при Яценюке в три раза. Он не оценит. Вот если бы его влупандосили( как ПеПо на 300%) от тогда да. А так вова квартальный" плохой"( при ВВП начальном от ПеПо) в 90 млрд( сейчас 190 млрд$) и дурных ценах на газ на нефть коммуналку НЕ повышает,дороги построил больше в разы за ДВА года чем"крепкие хозяйственники за 30 лет,начал строить самолеты,вертолеты,ракеты,**** спутники.) Кому ж это понравится? Плохой вова,Шабунин " хороший"( который правда не работает и НЕ платит налоги,он "хороший" он вопросы задает.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:02 Ответить
тебе все же лучше только бекать. все равно одна дурь в башке)))
Это КТО поперся в клеть с шакалами,чтобы забрать их мясо? мелкий шакаленок зе? Так он вместе с теми шакалами и жрет и дерется за этот кусок мяса пожирнее! Он развел тебя как лоха и ворует, как в последний раз!
Вон сявкошвили говорил, что сейчас воруют 36 миллиардов баксов в год, Блинкен сказал, что 40 миллиардов в год---треть бюджета!
А до 19 года сокрушались о 5ти...Почувствуй разницу, бот!
показать весь комментарий
23.12.2021 00:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 