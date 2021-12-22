После того, как Зеленский подтерся своим обязательством перед Байденом по САП, нам бы хоть получить уже обещанную помощь, а не говорить о "четкой перспективе в НАТО", - Шабунин

Даже если предположить, что Зеленский ничего не знал по поводу ситуации с конкурсом на руководителя САП, и его сыграли, то в стране в состоянии войны президент, которого можно так просто сыграть, - является угрозой национальной безопасности.

Об этом пишет в телеграмме глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить от НАТО очень четкую временную перспективу членства в 2022 г. В тот самый момент, когда Зеленский это заявлял, Ермак плевал в глаза администрации Байдена, демонстративно срывая объявление нового руководителя САП. Какая там "четкая временная перспектива "НАТО?! После того, как президент, извините, подтерся своим публичным обязательством перед США, нам бы не утратить уже обещанную им помощь", - заявил он.

"Напомню, Зеленский лично подписал совместное с Байденом заявление, в котором обязался, цитирую: "немедленно избрать нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры". Это было 2 СЕНТЯБРЯ. Если бы у меня была задача нанести максимальный внешнеполитический ущерб Украине, то я бы поступил именно так, как вчера поступили Зеленский/Ермак", - отметил он.

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"Давайте предположим, что Зеленский ничего не знал, и его сыграли (опять) или его собственные коррупционеры, или Коломойский, или тупо русские, или все они вместе. В воюющей стране президент, которого можно так просто сыграть, - является угрозой национальной безопасности "Способен ли Зеленский вести страну в войне, если не может элементарный конкурс отследить? Конкурс, о котором пишут все медиа и ему лично на каждой встрече напоминают послы G7", - резюмировал Шабунин.