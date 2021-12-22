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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выявлены 1403 новых случая заболевания, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксированы 1403 случая заболевания коронавирусом (в общей сложности 324 046), умерли 22 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр сообщил на своей странице в фейсбуке.

Так, за сутки заболели 730 женщин от 18 до 100 лет, 503 мужчины от 18 до 87 лет, 84 девочки от 2 месяцев до 17 лет и 86 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Также зафиксированы 22 летальных случая от вируса (в общей сложности 8057): 11 женщин от 51 до 87 лет и 11 мужчин от 46 до 90 лет.

Госпитализированы 93 больных коронавирусом и 46 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

2124 жителя столицы преодолели коронавирус (в общей сложности 303 420).

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Больше всего случаев заболевания выявили в таких районах: Деснянском (296), Дарницком (210) и Святошинском (157).

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 22 человека, выявлены 1403 новых случая заболевания, - Кличко 01

Автор: 

Киев (25495) Кличко Виталий (4637) статистика (2310)


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А в Израиле уже четвёртую дозу колют!

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22.12.2021 10:42 Ответить
Все, отлетались зайчики:

"Сингапур приостанавливает поездки без карантина
Правительство Сингапура заморозит продажу билетов на прибывающие рейсы и автобусы в рамках своей программы без карантинных поездок на четыре недели с завтрашнего дня, сославшись на риск, связанный с быстро распространяющимся вариантом Omicron COVID-19.
В рамках программы вакцинированных транспортных средств (VTL) Сингапур разрешает без карантинный въезд полностью вакцинированным путешественникам, прибывающим определенными рейсами и автобусами примерно из двух десятков стран, включая Австралию, Индию, Малайзию, Великобританию и США."

("Singapore pauses quarantine-free travel
Singapore will freeze the sale of tickets for arriving flights and buses under its quarantine-free travel program for four weeks from tomorrow, the government said, citing the risk from the fast-spreading Omicron COVID-19 variant.
Under the vaccinated travel lane (VTL) program, Singapore allows quarantine-free entry for fully vaccinated travellers arriving on designated flights and buses from about two dozen countries including Australia, India, Malaysia, Britain and the United States." - The Age)
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22.12.2021 10:56 Ответить
 
 