С 1 января 2022 года в медучреждениях Украины начнут контролировать назначение и применение антибиотиков, - ЦОЗ

С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Так, мониторингу подлежат следующие препараты:

- Антибиотики группы наблюдения – это лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - отметили в ЦОЗ.

Также смотрите: Минздрав закупит еще один препарат против COVID-19 - "Молнупиравир". ВИДЕО

- Антибиотики группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу.

Отмечается, что довольно часто эти препараты являются более дорогими и токсичными, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь.

"Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков - мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", - сообщили в ведомстве.