С 1 января 2022 года в медучреждениях Украины начнут контролировать назначение и применение антибиотиков, - ЦОЗ
С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
Так, мониторингу подлежат следующие препараты:
- Антибиотики группы наблюдения – это лекарственные средства, широко используемые для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.
"Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва", - отметили в ЦОЗ.
- Антибиотики группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики потерпели неудачу.
Отмечается, что довольно часто эти препараты являются более дорогими и токсичными, чем средства первой линии терапии. Антибиотики группы резерва следует выбирать только в последнюю очередь.
"Если мы потеряем действенные антибиотики, то в будущем не сможем лечить бактериальные инфекции. Для того чтобы сохранить эффективность антибиотиков - мы должны отказаться от чрезмерного и нерационального их использования", - сообщили в ведомстве.
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Смешно в Украине - пить молочный продукт!!!!!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance
Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
Замечу, что еще несколько лет назад всего этого не было и приходилось приезжать ни свет, ни заря, занимать очередь, отстоять очередь за талончиком и тд. итп. и далеко не факт, что попадешь на прием в тот же день.((
Доброго вечора. Підскажіть, що нам робити в даній ситуації?... Моя бабуля (89 років) впала, нога зламана в бедрі, лежача. Вчора і сьогодні була рвота чорного кольору. Сьогодні заїхав сімейний лікар, оглянув. Треба везти в хірургічне відділення. Сказано чекати електронне направлення. Його не має!!! Сказано дзвонити на 103, щоб забрали, електронне взавтра донесуть. На 103 відмовляються, говорять, треба щоб лікар передзвонив. Лікар же говорить, що робочий час закінчився, чекати направлення. Направлення НЕ МАЄ!!! Людина просто помирає. І!!!? щО нам робити? Гарячи урядові лінії зайняті.
Можешь не отвечать, я уже понял кто ты
Как будто люди в Украине обеспечен полностью семейными врачами, детскими врачами, больницами, другими медикаментами. Люди с ковидом, дибетом, раком, сердечными заболеваниями, полностью обеспечены всем необходимым, осталось только решить проблему с резистентностью к антибиотиками, ага.