Макогон о стремительном росте цен на газ в Европе: "Газпром" усиливает энергетический кризис для достижения своих геополитических целей

Стремительное удорожание газа в Европе является следствием действий "Газпрома", направленных на усугубление энергетического кризиса.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.

"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.

Макогон пояснил, какие последствия будут для Украины.

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"На домохозяйствах это не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. А для промышленности это большая проблема, потому что промышленность фактически покупает по европейской цене, а она сейчас уже больше чем 2 тысячи долларов (за тысячу кубометров — ред.). Я пока не вижу способа решения этой проблемы, потому что, к сожалению, нам недостаточно своей добычи газа и мы вынуждены его импортировать. Мы потребляем 30 млрд, а самостоятельно добываем где-то 20, то есть 10 млрд нам нужно импортировать", — сказал он.