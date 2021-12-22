Макогон о стремительном росте цен на газ в Европе: "Газпром" усиливает энергетический кризис для достижения своих геополитических целей
Стремительное удорожание газа в Европе является следствием действий "Газпрома", направленных на усугубление энергетического кризиса.
Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Цензор.НЕТ.
"Резкий рост цен на газ в последнее время был связан с тем, что "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности по транзиту через Украину и Польшу. Сейчас транзит стабилен, на уровне лишь 109 млн кубометров в сутки, что составляет где-то 40 млрд в год. Этого явно недостаточно, чтобы удовлетворить спрос в Европе, потому цена стремительно растет. Мое понимание таково, что "Газпром" продолжает усиливать энергетический кризис в Европе, чтобы достичь своих геополитических целей. Во-первых, добиться того, чтобы был сертифицирован "Северный поток-2" без соответствия требованиям третьего энергетического пакета, а также без политических требований от Украины относительно других вопросов", — сказал он.
Макогон пояснил, какие последствия будут для Украины.
"На домохозяйствах это не отразится, потому что есть годовые тарифы, которые предлагают поставщики. А для промышленности это большая проблема, потому что промышленность фактически покупает по европейской цене, а она сейчас уже больше чем 2 тысячи долларов (за тысячу кубометров — ред.). Я пока не вижу способа решения этой проблемы, потому что, к сожалению, нам недостаточно своей добычи газа и мы вынуждены его импортировать. Мы потребляем 30 млрд, а самостоятельно добываем где-то 20, то есть 10 млрд нам нужно импортировать", — сказал он.
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СП-1 функцианирует и сейчас.
Штаб-Квартира находится в Швейцарии, г.Цуг.
По таким ценам и на "вчера" не надо. 2 тысячи это фьючерс - расписка о готовности купить газ в январе. К физической торговле это ни какого отношения не имеет. Чисто связывание спекулятивных денег.
Смотрите (век свободы не видать) на цену нефти,
у неё стоит как на морозе.
Не хотели? Тогда платите сейчас, но на воде и хлебе с киркой в руках.
Суда, перевозящие сжиженный природный газ, предназначенный для Азии, изменили курс в середине рейса, чтобы увезти его европейским потребителям, готовым платить больше,
В течение года Китай, Япония и Южная Корея перекупали топливо у европейцев для электростанций, однако теперь владельцы газовозов, направлявшихся в Азию, возвращают их в Европу, чтобы заработать на резком скачке цен.
на не работающей газовой трубе и и компрессорных станций . По цене 1 000м3 газа
$ 2 1500 долларов USA ?
.И какая выгода от этого Украинским Гражданам ..
Зимой в мороз - 15С ?
Кабмин одобрил проект ремонта газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на 900 тыс. грн ... было...
А разве так можно ..