Это реальное расшатывание ситуации, чем может воспользоваться Россия, - Ярош о подозрении Порошенко
Экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош считает открытие дела против пятого президента Петра Порошенко "расшатыванием ситуации", чем может воспользоваться Россия.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко является антигосударственной враждебной деятельностью, подыгрывающей интересам России.
"Мое отношение очень негативное к этому событию. Я не хочу влезать в юридическую казуистику. Но в то же время, когда реальная угроза широкомасштабного вторжения в Украину российских войск существует, проводить такие действия – это как минимум нецелесообразно. В большей степени – это враждебные действия, антигосударственные по существу", – убежден Ярош.
Он добавил: "Сейчас – это реальное расшатывание ситуации. Россия будет использовать максимально возможность расшатать ситуацию внутри".
Дмитрий Ярош убежден, что эта ситуация однозначно не в пользу государства.
Он подчеркнул: "Государство подразумевает взвешенность. И если класть на чаши весов с одной стороны ошибки, неисполнение каких-либо законодательных актов и так далее президентом Порошенко, а на другую чашу весов класть его заслуги по развитию Вооруженных сил, по укреплению государственности, по национальному возрождению – конечно, что это перевесит".
"Объективность она такова, и говорит о том, что государственная позиция Петра Порошенко всегда преобладала. Поэтому нельзя допускать сейчас дестабилизации в государстве. Я категорически отрицательно отношусь к таким действиям наших правоохранительных структур", – подчеркнул Ярош.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
В свою очередь адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
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На заробітках у Москві був, метро будував?
По информации источников "Страны" в МВД, целая группа депутатов от "слуг" употребляет кокаин и давно находится "на карандаше" в правоохранительных органах. "Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причём некоторые не по-детски.
По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.
"Страна" задала вопрос спикеру парламента Руслану Стефанчуку, собирается ли он инициировать публичное или непубличное тестирование народных избранников на содержание в крови наркотических веществ. "Я себе слабо представляю делать все эти процедуры, чтобы это было предусмотрено законом. Любой гражданин Украины, даже если он не нардеп, пользуется целым перечнем преференций и благ, которые предусмотрены во втором разделе Конституции Украины. В том числе и вопросы с неприкосновенностью", - заявил спикер.
https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
Але ж тобі Фіделя Кастро або Лукашенка подавай.
Ляпнуло чмо, вылезшее из-за паребрика.
Понятное дело, что люди за Порошенко поднимутся!
"Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі"
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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