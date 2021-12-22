Это реальное расшатывание ситуации, чем может воспользоваться Россия, - Ярош о подозрении Порошенко

Экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош считает открытие дела против пятого президента Петра Порошенко "расшатыванием ситуации", чем может воспользоваться Россия.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко является антигосударственной враждебной деятельностью, подыгрывающей интересам России.

"Мое отношение очень негативное к этому событию. Я не хочу влезать в юридическую казуистику. Но в то же время, когда реальная угроза широкомасштабного вторжения в Украину российских войск существует, проводить такие действия – это как минимум нецелесообразно. В большей степени – это враждебные действия, антигосударственные по существу", – убежден Ярош.

Он добавил: "Сейчас – это реальное расшатывание ситуации. Россия будет использовать максимально возможность расшатать ситуацию внутри".

Дмитрий Ярош убежден, что эта ситуация однозначно не в пользу государства.

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Он подчеркнул: "Государство подразумевает взвешенность. И если класть на чаши весов с одной стороны ошибки, неисполнение каких-либо законодательных актов и так далее президентом Порошенко, а на другую чашу весов класть его заслуги по развитию Вооруженных сил, по укреплению государственности, по национальному возрождению – конечно, что это перевесит".

"Объективность она такова, и говорит о том, что государственная позиция Петра Порошенко всегда преобладала. Поэтому нельзя допускать сейчас дестабилизации в государстве. Я категорически отрицательно отношусь к таким действиям наших правоохранительных структур", – подчеркнул Ярош.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

В свою очередь адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.