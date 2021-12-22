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Это реальное расшатывание ситуации, чем может воспользоваться Россия, - Ярош о подозрении Порошенко

Это реальное расшатывание ситуации, чем может воспользоваться Россия, - Ярош о подозрении Порошенко

Экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош считает открытие дела против пятого президента Петра Порошенко "расшатыванием ситуации", чем может воспользоваться Россия.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо", передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, объявление подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко является антигосударственной враждебной деятельностью, подыгрывающей интересам России.

"Мое отношение очень негативное к этому событию. Я не хочу влезать в юридическую казуистику. Но в то же время, когда реальная угроза широкомасштабного вторжения в Украину российских войск существует, проводить такие действия – это как минимум нецелесообразно. В большей степени – это враждебные действия, антигосударственные по существу", – убежден Ярош.

Он добавил: "Сейчас – это реальное расшатывание ситуации. Россия будет использовать максимально возможность расшатать ситуацию внутри".

Дмитрий Ярош убежден, что эта ситуация однозначно не в пользу государства.

Смотрите также: "Я не думаю об этом. Пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - Зеленский о подозрении Порошенко. ВИДЕО

Он подчеркнул: "Государство подразумевает взвешенность. И если класть на чаши весов с одной стороны ошибки, неисполнение каких-либо законодательных актов и так далее президентом Порошенко, а на другую чашу весов класть его заслуги по развитию Вооруженных сил, по укреплению государственности, по национальному возрождению – конечно, что это перевесит".

"Объективность она такова, и говорит о том, что государственная позиция Петра Порошенко всегда преобладала. Поэтому нельзя допускать сейчас дестабилизации в государстве. Я категорически отрицательно отношусь к таким действиям наших правоохранительных структур", – подчеркнул Ярош.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

В свою очередь адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Автор: 

Порошенко Петр (19594) Ярош Дмитрий (314) подозрение (485)


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Топ комментарии
+46
Если суд вынесет меру присечения Пороху в виде сизо, то Майдан не избежен!!!
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22.12.2021 11:30
+37
Це ще раз підтверджує, що Зе. працює на кремль.
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22.12.2021 11:30
+28
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22.12.2021 11:42
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Страница 2 из 2
Розумієш, телепню, мобільна ОС - не китайська, а американська і встановлюється вона 5-ма кліками, правда, це, якщо руки НЕ зі сраки ростуть, хоча зауваження було риторичним.
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22.12.2021 13:44 Ответить
"Встановлюється вона, МОВА(не ОС)".
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22.12.2021 14:21 Ответить
Мені цікаво, ти придурок, чіста, косабський чи ще й призеленкуватий? Бо , тільки Ті тіпочки не знають ще й досі, що Крим і данбац окупували до Пороха, а за НЬОГО звільнили скільки змогли і встигли.
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22.12.2021 14:11 Ответить
Дуже цікаво. В якій країні ти умудрилося купити телефон, котрий не має української розкладки?
На заробітках у Москві був, метро будував?
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22.12.2021 14:17 Ответить
Чому ж керівник добробатів Ярош вважає інакше? Тим більше, він завжди проти Пєті був!
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22.12.2021 14:56 Ответить
Розбудова Збройних сил, зміцнення державності, національне відродження - все це для наркомана і є кримінал.

По информации источников "Страны" в МВД, целая группа депутатов от "слуг" употребляет кокаин и давно находится "на карандаше" в правоохранительных органах. "Если предыдущие созывы "ломались" на алкоголе, то эти наркоманят, причём некоторые не по-детски.

По информации источников "Страны" в МВД и криминальных кругах, Николай Тищенко регулярно снабжает Зеленского и его окружение кокаином, который, в свою очередь, поставляют ему несколько дилеров. Один из стабильных поставщиков числится в базе МВД под кличкой Андрос.

"Страна" задала вопрос спикеру парламента Руслану Стефанчуку, собирается ли он инициировать публичное или непубличное тестирование народных избранников на содержание в крови наркотических веществ. "Я себе слабо представляю делать все эти процедуры, чтобы это было предусмотрено законом. Любой гражданин Украины, даже если он не нардеп, пользуется целым перечнем преференций и благ, которые предусмотрены во втором разделе Конституции Украины. В том числе и вопросы с неприкосновенностью", - заявил спикер.

https://strana.best/news/366842-prinimaet-li-vladimir-zelenskij-narkotiki-i-skolko-stoit-hramm-kokaina-dlja-sluh-naroda.html
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22.12.2021 12:18 Ответить
Я не разу не дивився новорічні видосики Бубочки. Подивлюсь роки за 3. Може смішно стане.
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22.12.2021 12:20 Ответить
Лично у меня к этому Ярошу,ряд вопросов. - Первое - это удивительное и непонятное отстранение от власти в 13 году. Будучи безоговорочным лидером Майдана и невероятной популярности Правого Сектора у народа. Как можно было не прийти к власти в таких условиях,просто уму не постижимо. Тут два варианта - либо дурак. Либо зараннее куплен для ширмы и уже подготовленных занять его место.Второй вопрос - это мнимые погрозы для тогдашней власти за непонятное поведение.Но в итоге,эта "чисткаоружия" осталась пустомельством. Третий вопрос - это толи уход из Правого Сектора,толи его оттуда попросту выгнали. Мутный чувак,однозначно. Точно не лидер.И точно не умный.
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22.12.2021 12:22 Ответить
если вам нужен царь, пиночет или янукович, крепкий хозяйственник, который закрутит гайки, ато бардак в стране - то у вас рабский (русский) менталитет, те привыкли головой не думать и выполнять самые странные приказы. Ярош не такой, он поддержал демократические выборы, где большинство населения избрало законную власть. Но уверяю вас, в случае вторжения русско-фашистских захватчиков партизаны Сидора Ковпака, по сравнению с партизанами Дмитрия Яроша, покажутся детским садом.
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22.12.2021 12:37 Ответить
А може просто Ярош прийняв результати виборів?
Але ж тобі Фіделя Кастро або Лукашенка подавай.
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22.12.2021 14:18 Ответить
виходить по ярошу,що під час війни можна обкрадати державу і армію,а садити за це не можна бо карлуша нападе! ярош звичайно воЇн знатний,але потрібно хоча б проспатись перед тим ,як таке молоти,чи поп і десантника прикупив?
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22.12.2021 14:26 Ответить
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22.12.2021 12:22 Ответить
Так это россия и расшатывает ситуацию через своих кротов...
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22.12.2021 12:22 Ответить
Никогда не был сторонником Порошенко, и дело даже не в нем, а в том, что это зеленое дерьмо, делает все возможное, для всплеска народного негодования.
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22.12.2021 12:23 Ответить
Вождь Революции теперь против шатунов борется. Куда катится этот мир.
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22.12.2021 12:26 Ответить
Ненависть до Пороха об'єднує тупе місцеве бидло, кацапів та їхніх холуїв.
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22.12.2021 12:30 Ответить
Петрлексеич никогда и не боролся с Ахметовым и Медведчуком.
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22.12.2021 12:35 Ответить
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22.12.2021 12:37 Ответить
А Зе борется? Что-то заглох в последнее время против Ахметова
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22.12.2021 13:58 Ответить
Але при цьому саме при Зе мертвечук повернувся в Раду вперше за 20 років і саме при Зе у Ахметова цілий свій кишеньковий прем'єр (Шмигаль ж з ДТЕКа в уряд прийшов)...
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22.12.2021 16:00 Ответить
Народ поддержит, если НАБУ Ермака задержит. Потому что народ вообще поддерживает, когда хитро*опых за жабры берут.
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22.12.2021 12:31 Ответить
Не могу понять, чего больше, то ли порохоботы привыкли к баблу, то ли не способны реально мыслить, что 8-ми процентник уже не поднимется выше, но он остался в истории. Ярош - президент Украины!
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22.12.2021 12:33 Ответить
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22.12.2021 12:37 Ответить
Ты заблудился, москалик.
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22.12.2021 15:49 Ответить
Возможны перевыборы президента Украины , Порошенко нежелательных кандидат для России, оттуда поступила команда"фасс", вот и разгавкались и захрюкали.
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22.12.2021 12:38 Ответить
Значит когда судили Медведчука не было реального расшатывания. а когда взялись за Порошенко это уже расшатывание. Из этого следует только одно, что Порошенко боле дорог для России чем Медведчук.
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22.12.2021 12:43 Ответить
Ярош так не думає! Чому я маю вірити тобі, а не йому?
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22.12.2021 14:58 Ответить
Все что надо знать https://www.youtube.com/watch?v=NIliuHY4lZk&ab_channel=%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
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22.12.2021 12:46 Ответить
Деркач, я думав ти й стать змінив, а ти тільки паспорт.
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22.12.2021 12:50 Ответить
Так по факту разговора сказать что есть? видео с канала 112, если что, не мультик. "обнимаю"...ага...
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22.12.2021 13:12 Ответить
По факту? Канал антиукраїнський. Виклав у ютубі відос російський патріот. У нього там ще багато цікавих для кацосвині відосів. І про рай є.
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22.12.2021 13:13 Ответить
Деркач-российский патриот?! ха три раза.
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22.12.2021 13:22 Ответить
Я в нете встречал видео чде человек похожий на ишака сосет член у типа похожего на херло. Там утверждали что это подлинные кадры. Но я не ты и постить такую херню не стал. Ты похоже любитель гамна?
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22.12.2021 13:35 Ответить
Вот то что ваше херло трахаеться с шайгой - это весьма правдоподобно.
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22.12.2021 13:38 Ответить
Вот глубоко пофуй, что у кого в постели, даже если и так. На безопасность страны не влияет. "Макарон" и вся еврошобла вообще на этом походу езданутые, раз бездетные. Если тебя только "это" волнует, все понятно...
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22.12.2021 13:45 Ответить
Деркач - російський агент, це офіційна заява ЦРУ! I thought that people living in the US should know that...
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22.12.2021 16:01 Ответить
Ха ха ха, "видео с 112 канала если что".
Ляпнуло чмо, вылезшее из-за паребрика.
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22.12.2021 15:57 Ответить
Иногда создается впечатление, что всё что делается "наверху"-это один большой спектаклб-сериал. Серия "Ковидла" заканчивается, начинается серия "Энергетический и климатический кризис"
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22.12.2021 12:49 Ответить
Для тєбя ґлавнає што би бутилка била, пасідєть.
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22.12.2021 12:51 Ответить
ЗА пляшкою посидіти - може ще й вийде з тобою як-небудь, брателло
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22.12.2021 12:57 Ответить
Освоила прокси, кацапсина гнойная?
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22.12.2021 13:00 Ответить
Сказал тот, кто ссыт свое имя выложить. Жим-жим, атата? Боишься СБУ/ФСБ? Проблем найти IP даже по VPN не проблема. Я через твиттер тут, если что (если знаешь как и что).
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22.12.2021 13:05 Ответить
Так. Москва, Сраная Раша.
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22.12.2021 13:18 Ответить
Мимо
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22.12.2021 13:30 Ответить
Сраная Раша.
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22.12.2021 14:20 Ответить
Съехал с темы. Речь про https://ic.pics.livejournal.com/aaz1z/68791500/213963/213963_900.jpg
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22.12.2021 15:05 Ответить
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22.12.2021 16:30 Ответить
Та ні. То ти вже якось сам. А брати твої аварців мінетять.
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22.12.2021 13:04 Ответить
А чё так, сало вздорожало, или горилка замерзла? Чё та все озабоченные какие то...
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22.12.2021 13:08 Ответить
Та ні. Просто надивився відосів, де кавказці російських мавп опускають.
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22.12.2021 13:16 Ответить
У отморозков нет национальности (фото-кстати 10 летней давности отсюда https://uglich-jj.livejournal.com/67353.html ) - эти уже сидят, где надо, такие попадаются в любой стране. Не надо их ставить в пример.
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22.12.2021 13:28 Ответить
Правильно, у казламордых нет национальности! Они ,в лучшем случае, прилагательное.
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22.12.2021 13:44 Ответить
Включил режим "нацика"? Я тебе, как генетик скажу, поскобли любого, ой какие интересные подробности открываются
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22.12.2021 13:47 Ответить
Ти про те що росіяни навіть не слов'яни?
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22.12.2021 14:13 Ответить
а не преувеличивает ли Ярош значение Порошенко???..Откровенно уголовное производство против коррупционного экс-президента не есть проблема Украины.это проблема подследственного...
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22.12.2021 12:52 Ответить
Ніт,будите кров'ю харкати)
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22.12.2021 13:10 Ответить
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22.12.2021 12:58 Ответить
звичайно вбивства та переслідування патріотів за Порошенка не було розхитуванням ситуації. Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі. як тільки у влади якийсь зашквар, Ярош чистить зброю.
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22.12.2021 12:59 Ответить
ти спец по Пороху, по Ярошу, чи по Зелених кротах?
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22.12.2021 13:04 Ответить
а чим впринципі Зе відрізняється від По? мені просто дивно коли такі як ти вважають що напад на Порошенка автоматично означає підтримку Зеленського. для мене це два клани Україна для яких це просто територія для самозбагачення. зрозуміло патріотині лідери в Україні нікому не потрібні, а українці поділилися в підтримці свого пана. тож пани сваряться а в холопів чуби тріщать на сьогодні не втратило змісту.
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22.12.2021 13:42 Ответить
Якби він був СБУ-шним кротом, то Бакланов сказав би йому якраз мочити Пороха...
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22.12.2021 16:03 Ответить
Порох, наш президент!! а не якась зелена шмаркля.
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22.12.2021 13:00 Ответить
так що там по Медведчуку? чи це не правда? хлопці блокували торгівлю з ордло при Порошенку, але це вже ніхто не згадає.
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22.12.2021 13:53 Ответить
а кто спрашивает его "мнение"?
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22.12.2021 13:00 Ответить
А нах ты тут? Твое место на бутылке.
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22.12.2021 13:42 Ответить
да никто. это как статья на цензоне про очередной розыгрыш какой нибудь лохореи. это "материал" оплаченый сумой небольшой.
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22.12.2021 13:43 Ответить
А тебе хто питає?
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22.12.2021 15:57 Ответить
А что было не ясно,что зе у власти, есть не плохая кандидатура для кремляди для расшатывания ситуации на Украине.С первыз же дней правления он этим открыто занимался, в начале лозунгами ,а после Омана это даже слепому стало очевидным.
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22.12.2021 13:08 Ответить
А Ярош тут каким боком? Смешали всё в кучу. И парашу и Порошу и Ротердам и Яроша и зебубика. Голова кругом!
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22.12.2021 13:20 Ответить
Ярош наш герой, а вы твари казламордые. Заметил разницу
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22.12.2021 13:41 Ответить
кацапсина лёнчик, паРаша- это твоя раша, она же рашка-говняшка, она же обосРашка.
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22.12.2021 14:12 Ответить
Эти уроды зеленые, во главе с янелохом оманским, это делают специально! Они, как раз этого и добиваются, что бы в стране начался Майдан и отдать Украину *****! Не нужно считать янелоха за идиота, за дурачка квартального ! Не просто так, он окружил себя предателями, кротами, аферистами работающих на недоимперию!
Понятное дело, что люди за Порошенко поднимутся!
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22.12.2021 13:25 Ответить
Давайте исходить из того, когда были признаны ЛНР. ДНР террористическими организацией? Мне кажется 2017, 2018 годах. Как можно признавать финансирования того, которого не было
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22.12.2021 13:41 Ответить
петюнька не виноват. этот реформизм ему нинка ( южанина) подкинула?
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22.12.2021 13:45 Ответить
Так не в Петюнці справа - до введення економічної блокади торгували всі підряд, і це якось не вважалося злочином (за умови, що підприємства мали українську реєстрацію). А от коли лугандонці абідєлісь на блокаду і почали незаконну перереєстрацію підприємств, тоді торгівля з ними формально стала злочином (це з юридичної точки зору, моральний аспект до уваги не беру зараз)...
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22.12.2021 16:07 Ответить
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22.12.2021 14:13 Ответить
а вот и знакомое из нафталина - "не раскачивайте лодку, а то путин нападет")))))))))))))))) димон! продолжай лучше "чистить оружие"))))))))))))))
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22.12.2021 15:22 Ответить
Кацапам слова не давали!
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22.12.2021 15:57 Ответить
вот и закрой свое вонючее гузно!
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22.12.2021 18:23 Ответить
О, відразу видно, що кацап, бо справжній українець сказав би "Стули пельку!" або "Затули писка!"
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22.12.2021 18:56 Ответить
да мне всё равно, что там тебе "видно" недоразвитое.
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22.12.2021 19:41 Ответить
Недорозвинуті - ті, хто коми в себе у постах розставити не можуть... Цікаво, що у тебе за утворення, що такий ахтунг із пунктуацією?
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22.12.2021 20:22 Ответить
Можна бути за Петю чи проти Петі, але хто тут пише проти Яроша, той 100% кацапський троль! Я не те щоб порохобот, але Ярош для мене - авторитет...
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22.12.2021 15:58 Ответить
рашка уже воспользовалась, торговала с парашенкой и зарабатывала бабло
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22.12.2021 16:17 Ответить
Какое омерзительное гавно палезло из всех щелей....
"Ярош СБУшний кріт ціль якого монополізувати патріотичний рух та направляти його туди куди потрібно владі"
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22.12.2021 17:12 Ответить

станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
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22.12.2021 17:15 Ответить
верно. "а то путин нападёт".
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22.12.2021 22:22 Ответить
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23.12.2021 00:42 Ответить
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