Ситуация на украинско-российской границе критическая, но РФ все еще является частью общеевропейского дома, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает ситуацию на границе Украины и России "критической", но при этом настаивает, что "Россия - часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь для предотвращения эскалации.

Министр сказала об этом в интервью газете Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", – сказала Бербок.

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"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого" – такой подход Бербок считает "основой сильной внешней политики".

Бербок полагает, что нынешний кризис "можно разрешить только дипломатическим путем". Она рассказала, что говорила об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам".

Министр также ответила на вопрос об отношении к запуску Северного потока-2. Она напомнила, что к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство. Именно потому, что возникли сомнения о соответствии проекта этому законодательству, сертификация СП-2 недавно была приостановлена, напомнила Бербок​​.