Ситуация на украинско-российской границе критическая, но РФ все еще является частью общеевропейского дома, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает ситуацию на границе Украины и России "критической", но при этом настаивает, что "Россия - часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь для предотвращения эскалации.
Министр сказала об этом в интервью газете Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", – сказала Бербок.
"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого" – такой подход Бербок считает "основой сильной внешней политики".
Бербок полагает, что нынешний кризис "можно разрешить только дипломатическим путем". Она рассказала, что говорила об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам".
Министр также ответила на вопрос об отношении к запуску Северного потока-2. Она напомнила, что к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство. Именно потому, что возникли сомнения о соответствии проекта этому законодательству, сертификация СП-2 недавно была приостановлена, напомнила Бербок.
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Особливо коли з цієї "частини" такі смачні й хрумкі єврики йдуть щедрим потоком.
в газогонi, а 50 % - кацапо-ординський газпрьом ), тобто фiнансували із 5-ти країн, крiм паРашi
(ФРН,Австрiя,Нiдерланди,Францiя,Великобританiя),
а грошi вiд замовлень для будiвництва газогону паРаша перераховувала нiмецьким,
австрiйcьким, датським, швейцарським компанiям, шведським, фiнським компанiям, що
приймали участь в будiвництвi.
@StarshinaZapasa
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https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1473593367816769546 13 мин
НАТО привело войска быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности из-за кризиса вокруг Украины. Повышена степень готовности у спецназа и логистических служб, а сроки развертывания объединенной оперативной группы НАТО «наконечник копья» сокращены до 5 дней.
а спочатку здавалось, що вона розумнiша...
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала, Європа мовчала ...
Коли Україна за право життя
З катами боролась, без сил знемагала,
І ждала лишень одного співчуття,
Європа мовчала, Європа мовчала...
Коли Україна кроваві жнива
Зібрала для ката, сама ж погибала
Від голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала, мовчала, мовчала...
Коли Україна життя прокляла
Уся Україна могилою стала,
Скотилась сльоза навіть в демона зла,
Європа мовчала, Європа мовчала...
Олексанр Олесь. 1933р.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%
Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!
чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!
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