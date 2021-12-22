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Новости Агрессия России против Украины Война
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Ситуация на украинско-российской границе критическая, но РФ все еще является частью общеевропейского дома, - глава МИД Германии Бербок

Ситуация на украинско-российской границе критическая, но РФ все еще является частью общеевропейского дома, - глава МИД Германии Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает ситуацию на границе Украины и России "критической", но при этом настаивает, что "Россия - часть общеевропейского дома" и необходимо найти дипломатический путь для предотвращения эскалации.

Министр сказала об этом в интервью газете Die Zeit, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Хотя ситуация на украинско-российской границе сейчас критическая, Россия – это часть европейского дома. Европа состоит не только из ЕС, но и из Совета Европы, в который входят 47 стран, включая Россию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", – сказала Бербок.

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"Не обвинять, не нападать на другую сторону на повышенных тонах, а описывать мир таким, какой он есть, и действовать исходя из этого" – такой подход Бербок считает "основой сильной внешней политики".

Бербок полагает, что нынешний кризис "можно разрешить только дипломатическим путем". Она рассказала, что говорила об этом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и этот разговор выявил "противоположные позиции по многим вопросам".

Министр также ответила на вопрос об отношении к запуску Северного потока-2. Она напомнила, что к этому проекту у нее и у канцлера Олафа Шольца разные подходы, но оба они считают, что процесс сертификации газопровода должен опираться на европейское энергетическое законодательство. Именно потому, что возникли сомнения о соответствии проекта этому законодательству, сертификация СП-2 недавно была приостановлена, напомнила Бербок​​.

Автор: 

Германия (6939) граница (5262) россия (95441) Северный поток (1449) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+21
Угу. Покосившееся еревянное строение для посрать и воняющее на весь двор. Является ,,частью,, дома
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22.12.2021 11:59
+16
заглотнете вы и поток и войну.это же не у вашего порога до зубов вооруженный враг
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22.12.2021 11:58
+12
якби ж вони тільки не хотіли не продавати. Тоді їх можна було б вважати просто конченими ушльопками. Але ж вони навіть блокують постачання оборонного озброєння від третіх країн. Тому вони співучасники разом із кацапами.
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22.12.2021 12:26
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Може, на "нулі" цього умиротворця
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22.12.2021 11:57 Ответить
Памперсів не вичтачить, усе обдрище!
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22.12.2021 12:27 Ответить
заглотнете вы и поток и войну.это же не у вашего порога до зубов вооруженный враг
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22.12.2021 11:58 Ответить
Угу. Покосившееся еревянное строение для посрать и воняющее на весь двор. Является ,,частью,, дома
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22.12.2021 11:59 Ответить
Является,,частью дома,, в ,,культуре,, кацапов. Европа тут причем? Или так мечтаете это заисеть у себя в Германии?
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22.12.2021 16:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=skBugM8O1fE Путин играет Гимн Украины!
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22.12.2021 12:00 Ответить
Звісно "частина".
Особливо коли з цієї "частини" такі смачні й хрумкі єврики йдуть щедрим потоком.
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22.12.2021 12:00 Ответить
Вы бы поменьше там гавкали терпилоиды,а готовили деньги ***** войны оплачивать
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22.12.2021 12:01 Ответить
И вдобавок, ваш фюрер - его кумир...
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22.12.2021 12:01 Ответить
Опять инфантильная политика, ну получите тогда по полной
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22.12.2021 12:02 Ответить
Якщо ви хочете кацапів у себе вдома, то може нехай Україна відчинить двері і нехай ідуть собі до вас. ЗІ Останнього разу вам не дуже сподобалось.)
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22.12.2021 12:05 Ответить
"Росія - частина загальноєвропейського дому" Джерело:
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22.12.2021 12:06 Ответить
Разве кто то кроме газпрома вкладывал в него бабло?
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22.12.2021 12:19 Ответить
звичайно, що вкладали(ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall мають по 10 вiдсоткiв

в газогонi, а 50 % - кацапо-ординський газпрьом ), тобто фiнансували із 5-ти країн, крiм паРашi

(ФРН,Австрiя,Нiдерланди,Францiя,Великобританiя),

а грошi вiд замовлень для будiвництва газогону паРаша перераховувала нiмецьким,

австрiйcьким, датським, швейцарським компанiям, шведським, фiнським компанiям, що

приймали участь в будiвництвi.
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22.12.2021 13:18 Ответить
А ще німці не хочуть продавати нам зброю, щоб українці у цьому домі не могли захищати свою кімнату від бухого в сраку сусіда.
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22.12.2021 12:08 Ответить
якби ж вони тільки не хотіли не продавати. Тоді їх можна було б вважати просто конченими ушльопками. Але ж вони навіть блокують постачання оборонного озброєння від третіх країн. Тому вони співучасники разом із кацапами.
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22.12.2021 12:26 Ответить
ну, попробуйте еще поуговаривать невменяемого сожителя по подъезду, который топором е@шит по дверям соседей, потом по газовым трубам общего назначения и вопит - сожгу всех нахрен!...
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22.12.2021 12:08 Ответить
Скажи это срань немецкая 15 тысячам погибших, и сотням тысяч переселенцам, что параша часть Европы, хотя нет... европы. Политика подстилок. Как по мне вступление в ЕС уже неактуально, НАТО ну тоже... Реально кто готов что то делать это США, Великобритания, Турция, Австралия, Канада, Польша, Литва. Всё, все остальные отморозились и сделали вид что в Украине ничего не происходит, ну и смысл на коленях перед ними плясать, если нам не помогут в любом случае. Мы можем всё сами, просто нужно захотеть, и голосовать не по приколу.
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22.12.2021 12:11 Ответить
Немцы как обычно смокчут у кацапни, миротворцы блин
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22.12.2021 12:11 Ответить
Старшина Запаса


@StarshinaZapasa

·
https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/1473593367816769546 13 мин



НАТО привело войска быстрого реагирования в состояние повышенной боеготовности из-за кризиса вокруг Украины. Повышена степень готовности у спецназа и логистических служб, а сроки развертывания объединенной оперативной группы НАТО «наконечник копья» сокращены до 5 дней.
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22.12.2021 12:12 Ответить
"Не звинувачувати, не нападати" на фашистов и агрессоров... Не обвинять - людоедов! Какие же они бездонные мрази!
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22.12.2021 12:14 Ответить
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22.12.2021 12:16 Ответить
Хорошее же у вас представление о Европе.
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22.12.2021 12:41 Ответить
якщо свинособакостан це європа, тоді нафік таку європу.
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22.12.2021 12:23 Ответить
Казламордые смазали с карты Пруссию, там где был воинственный германский дух и славные традиции, а остались любители пива и сосисек.
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22.12.2021 12:26 Ответить
Несомненно, выгребным сортиром этого самого дома. Который давно пора выгребать.
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22.12.2021 12:28 Ответить
рассєя - частина загальноєвропейського дому

а спочатку здавалось, що вона розумнiша...
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22.12.2021 12:31 Ответить
дааа..., Голда Меир давно умерла, но как раз она понимала, что быть или не быть - это не вопрос компромисса. Либо ты будешь, либо нет..., у нас в войне с рашкой тоже нет компромисса - они хотят, чтобы нас не было, так о чем можно договариваться?
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22.12.2021 12:34 Ответить
Толерасты. Сильная позиция это раком.
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22.12.2021 12:39 Ответить
Вот и Бербок скурвилась.
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22.12.2021 12:40 Ответить
Нет, конечно. Просто из под личины показалась её истинная натура.
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22.12.2021 12:49 Ответить
Так и есть, часть, воееная только
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22.12.2021 12:42 Ответить
Будем надеется, шо прошлая, продажная немецкая власть осталась в прошлом.
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22.12.2021 12:44 Ответить
Надейся Хотя реальность иная.
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22.12.2021 12:51 Ответить
А що ви хочете від потомків того ж свинячого світу, який рашка перетрахала від і до по закінченні другої світової....
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22.12.2021 12:51 Ответить
все еще обеспокоены или как
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22.12.2021 12:55 Ответить
Реальная расстановка европейских приоритетов от зажравшихся бюргеров. Они за сохранность экономических связей с рашкой больше чем за это выступала восточная Украина, конечно им выгоднее ввести очередные беззубые санкции, чем терять сырьевой придаток своей экономики.
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22.12.2021 13:00 Ответить
Європі потрібно було б серьйозно подумати над наслідками оккупації та анексії України. В наслідок вона отримає не тільки московитів біля своїх кордонів, але й мільйони майбутніх солдат російської армії, які вважатимуть європейців зрадниками гіршими від окупантів. Навіть, якщо Європа вважає що, могла б цим жити то, другою думкою малоб бути: а що, як ***** двине цих солдат на саму Європу? Чи вони вважають що, українці мобілізовані в російську армію будуть гарно ставитися до європейців у випадку війни?
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22.12.2021 13:02 Ответить
...A plague on both your houses... (c)
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22.12.2021 13:02 Ответить
Если открыть резко ворота Украины, то от напруги рашияни пролетят не зацепившись в Украине и прямиком пробьют все ЕС и там будет такой бедлам! Жаль что глупая, старая и ленивая ..ейропа этого не понимает, но скоро поймет, еще немного и азиатско-рюсський ихтамнет будет трахать их немок, британок, француженок, австриек, румынок, литовок, латышек, эстонок и полек, особенно порадуются меньшинства. Забыли видимо 45-47 года прошлого столетия.
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22.12.2021 13:06 Ответить
Удивительная фальсификация понятия справедливости в международных отношениях. Это "часть европейского дома" совсем не собитаеться уважать европейские принципы сосуществования, а наоборот, нагло их попирает. Сама сеет эту ненависть к Украине, захватывает ее територии, убивает ее граждан, разрушает ее изнутри. И после этого хочет гарантий своей безопасности. Это уже сверхнаглости и хамства. Такое поведение европейских дипломатов у добру не приведет, а самое главное - игнорирует справедливостью.
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22.12.2021 13:08 Ответить
Пан Бербок, значит у вашего "дома" фундамент сгнил и крыша течет!
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22.12.2021 13:13 Ответить
ахахахаха "Противоположные позиции по многим вопросам"? Да ладно, не может такого быть. Вот это новость, ну кто, кто бы мог подумать. Просто мировая сенсация.
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22.12.2021 13:16 Ответить
МЫ С ХЙЛОМ ЖИТЬ НЕ БУДЕМ !!!
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22.12.2021 13:17 Ответить
Какой на х.... участник европейского дома? Экономика стран ЕС и РФ диаметрально противоположны.Такой бред и приводит к большим противостояниям ,вплоть до военных действий.ЕС имеет защиту от посягательств РФ на экономику ЕС в виде НАТО.Умитворять РФ такими высказываниями будет стоить гораздо дороже не только европейскому содружеству.
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22.12.2021 13:22 Ответить
тепер чітко зрозуміло всьому ЄС чому цивілізована, Лордова Великобританія звалилав в темпі від цих мудаків нацистонімаків, блакитнорожевих жабоїдів та марихуаноприбитих нідєрландців...
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22.12.2021 13:24 Ответить
Нидерландцев не трож! Тут в кофишопах только негры, кацапы и командировочные украинцы.
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22.12.2021 13:46 Ответить
Эта **** только получила должность в МИДе, рассказывая, что "мы не должны позволять рф себя шантажировать (газом)". Вот она должность, и вот он разворот на 180, конченая мразь.
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22.12.2021 13:37 Ответить
ТОесть другими словами фрау Ананела всё ещё рассчитывает на газпромовскую пенсию...
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22.12.2021 13:45 Ответить
Пані міністр МЗС Бербок запропонуйте держдепу США який очолює Ентоні Блінкен таку справу- Американську військову базу у Європі перенести з німецького Рамштайн-Мізенбаху до українських Сум!
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22.12.2021 13:46 Ответить
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала, Європа мовчала ...

Коли Україна за право життя
З катами боролась, без сил знемагала,
І ждала лишень одного співчуття,
Європа мовчала, Європа мовчала...

Коли Україна кроваві жнива
Зібрала для ката, сама ж погибала
Від голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала, мовчала, мовчала...

Коли Україна життя прокляла
Уся Україна могилою стала,
Скотилась сльоза навіть в демона зла,
Європа мовчала, Європа мовчала...

Олексанр Олесь. 1933р.
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22.12.2021 13:49 Ответить
Я не понял росиия для Германии мвшебратья??????
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22.12.2021 13:55 Ответить
станом на 14 грудня уряд закупив пального для Міноборони 29% від потреби.
Це лише закупив. Фактично, реального пального є лише 17%

Тепер уявляєте, в якому стані армія опинилася під час загрози вторгнення? І наскільки вистачить наявних запасів?!


чтоб ни один танк, БТР или БМП хохлов не выехали . всем в боксах и ждать нашего освободительного похода на малороссию. чтоб все было готово!
Ермака слушаться беспрекословно.
исполнять! пшел вон!

https://i.ibb.co/XyNdzSp/116341846-725082798270869-4094472863411909574-o.jpg

.
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22.12.2021 17:10 Ответить
Хто ж ще фашикам допоможе війну розв'зати, як ні рашистські брати (та навпаки)?
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22.12.2021 18:36 Ответить
 
 