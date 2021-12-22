РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4170 посетителей онлайн
Новости
4 625 17

"Ваш мэр много говорит", - Атрошенко рассказал, как правоохранители объясняют увеличение количества "масок-шоу" в Чернигове

Давление на несогласных – это "политический бумеранг", который может вернуться к тем, кто его запускает.

Об этом заявил мэр Чернигова Владислав Атрошенко на своей странице в Facebook, комментируя массовые обыски на коммунальных предприятиях Чернигова.

"В Чернигове отличные парки и дороги, но ваш мэр много говорит". Эта фраза звучит от масок-шоу во время каждого обыска на коммунальных предприятиях Чернигова. Эта фраза объясняет весь абсурд, который происходит в последнее время по отношению к городу и горожанам. Но это бумеранг, и он обязательно вернется к тем, кто его запускает. Я не стану "слугой" офиса президента. Потому что служу своим избирателям и своему родному городу", – отметил Атрошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это кому-то выгодно накануне выборов в 206-м округе" - Атрошенко считает обыски в коммунальных предприятиях политическим давлением

Мэр Чернигова считает, что повышенное внимание правоохранителей к городу объясняется желанием центральных властей избавиться от независимого мэра накануне выборов в 206-м округе.

"Да, говорю. Говорю, что кому-то мозолит, что Черниговом руководит независимый мэр, избранный людьми. Что Атрошенко выполняет обязательства перед избирателями, а не "обязы" перед ОПУ. Прямо говорю, что в родном президенту регионе города из государственных фондов получают миллиарды, а неродной Чернигов получает ноль. Заявляю, что власти переводят ответственность за решение проблем с тарифами на местное самоуправление. Говорю о попытках отстранить Атрошенко от избирательного процесса в 206-м округе и о том, что "слуги" уже готовят на округ своего "парашютиста". Послушного, "на 100% своего человека". За эти слова и получил 55 обысков. И думаю, это еще не конец", – подчеркнул Владислав Атрошенко.

Он привел статистику обысков, которые увеличились в несколько раз.

"Для понимания: за месяц на предприятиях Чернигова прошло 55 (!) обысков. А за шесть предыдущих лет всего 11. Еще раз: за месяц у нас было обысков в пять раз больше, чем за 6 предыдущих лет. Заказчики известны. А их мотивы: простые, прогнозируемые, политические", – написал Атрошенко.

Автор: 

выборы (24726) обыск (1896) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Зеленскому не нужны избранные народом мэры, ему нужны назначенные Ермаком.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:12
+6
и соответсвующий законопроектик, точная калька с рашкованского, уже в парламенте.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:13
+5
Ваві потрібно щоб всьо і вся мовчало.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваві потрібно щоб всьо і вся мовчало.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:10 Ответить
Бубочка ще 3 тижні і все.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:16 Ответить
ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ НОМЕР 6 **********--ЭТО ПАРДОН ТУПОЕ ПОЛЕНО... У ЕВРЕЕВ ПОДОБНОЕ СЧИТАЮТ ХОРОШИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ТОНОМ...... НО ДЛЯ СЛАВЯН- ЕВРОПЕЙЦЕВ ИХ ЗАСКОКИ И СКЕЛЕТЫ В ПСИХИКЕ-- УВЫ ЭТО НЕПРИНЯТИЕ ИХ СТРАННОСТЕЙ- КАК НОРМА..и есть конфликт.... отсюда такое --- а куртизанки на подхвате будут всегда в правох..тельную систему идут работать ОТБРОСЫ ОБЩЕСТВА КАРЬЕРИСТЫ ДЕБИЛЫ НЕ ВЫУЧИВШИЕ ТАБЛИЦУ МАТЕМАТИКИ И АЛФАВИТ...
показать весь комментарий
22.12.2021 12:36 Ответить
Зеленскому не нужны избранные народом мэры, ему нужны назначенные Ермаком.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:12 Ответить
и соответсвующий законопроектик, точная калька с рашкованского, уже в парламенте.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:13 Ответить
І власне моностало, із задоволенням, проголосує за цей папірець, щоб зацементувати плісняву владу навіки.
Без влади, плісняву з зЕзидентом чекає повна конфіскація майна і голодупе скитання по світу чи в мордорі, або зона. А воно їм треба. Тому...
показать весь комментарий
22.12.2021 12:23 Ответить
Мэр Чернигова - "Фигня! Кого НАТО защитило? Никого"
Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО
и т.д.

гугл все помнит.
атрошенко это ватно-сепарная замимикрированная гнида. по замыслу русни он отдаст им ключи от города.

так что его вообще закрыть надо. а не обыски проводить.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:23 Ответить
он намекал что мы нато не нужны, и это правда
показать весь комментарий
22.12.2021 12:41 Ответить
Фигня! Кого НАТО защитило? Никого

норм намек.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:45 Ответить
нікого не захищало, бо за всю його історію ніхно навіть не наважився нападати на країни НАТО. (виключення - конфлікти між двома країнами-учасниками НАТО).
показать весь комментарий
22.12.2021 13:26 Ответить
вы профи в бочке меда найти какашку мухи)))
показать весь комментарий
22.12.2021 13:29 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 12:24 Ответить
а обысков действительно стало очень много. каждый день по местным новостям трубят
показать весь комментарий
22.12.2021 12:42 Ответить
Да он **..ый.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:11 Ответить
Зе означає *****...
показать весь комментарий
22.12.2021 13:38 Ответить
он вор и весь город об этом знает
показать весь комментарий
22.12.2021 14:34 Ответить
 
 