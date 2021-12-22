Будет "три трека переговоров по гарантиям безопасности" с США. Реакция на предложения РФ "деловая", - Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что РФ договорилась с США провести три трека переговоров по так называемым "гарантиям безопасности". Первый раунд запланирован уже в начале следующего года.

Об этом он заявил в интервью Russia Today, передает Цензор.НЕТ.

"Есть согласие с США привлечь три трека переговоров по гарантиям безопасности", - сказал Лавров.

По его словам, реакция США на предложения РФ "деловая".

"О реальной реакции, не риторической, а реальной реакции, я бы сказал, она деловая, со стороны наших американских коллег. Состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и США, и вот по итогам очередного контакта по сути согласованы организационные модальности дальнейшей работы", – добавил Лавров.

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