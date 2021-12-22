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Новости Война
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Лавров угрожает Украине должным ответом на "провокации": "Будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными"

Лавров угрожает Украине должным ответом на

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации. По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы предостерегаем горячие головы, таковы есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине... Вчера (президент России, - Ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на какие-либо провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия вроде бы не хочет войны.

"Мы не хотим войны, президент Путин об этом еще раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что для других конфликты тоже не являются желаемым путем действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые будем считать нужными", - добавил Лавров.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, к каким именно "провокациям" прибегает Украина. Не упомянул он и о том, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не сказал о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.

Также читайте: "Вооруженные конфликты, кровопролитие - абсолютно не наш выбор", - Путин

Автор: 

армия РФ (19143) конфликт (829) Лавров Сергей (2293) россия (95441)


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Топ комментарии
+25
может лавровскую доченьку кто-то бы прирезал и сказал: А она обидила темнокожего, попросив 25 баксов вместо 20 за кое-что.)

\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
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22.12.2021 12:40
+22
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22.12.2021 12:37
+20
Под провокацией конечно же ********* считает то что Украина защищается. Есть два типа народов. Свободный народ и народ который пошел на условия кремля типо как Беларашка над которой сейчас летают росийские бомбардировщики с ЯО.
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22.12.2021 12:40
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22.12.2021 12:37 Ответить
это что - у них до сих пор могилка палача Блохина, расстрелявшего 20000 людей... завалена. нет, не говном а цветочками(!)
а я еще думал шо Мельникофф перегибает, называя их - "народ-пи*орас".
а ведь он прав.
ну ясно шо там есть 1000 или меньше нормальных и т.д., но все же...
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22.12.2021 12:43 Ответить
какие провокаци где в Биробиджане на границе с КИТАЕМ???? а что забыли войска РФ в Крыму и ОРЛДО??!! это по мнению армянского ублюдка окацапленного не провокация или типа мы по праву силы-- имеем на такое право....
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22.12.2021 13:10 Ответить
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22.12.2021 12:38 Ответить
Любой ворюга, после того, как стырит кошелек, против "конфронтаций" и "провокаций" со стороны его хозяина.
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22.12.2021 12:39 Ответить
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22.12.2021 12:40 Ответить
может лавровскую доченьку кто-то бы прирезал и сказал: А она обидила темнокожего, попросив 25 баксов вместо 20 за кое-что.)

\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
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22.12.2021 12:40 Ответить
Под провокацией конечно же ********* считает то что Украина защищается. Есть два типа народов. Свободный народ и народ который пошел на условия кремля типо как Беларашка над которой сейчас летают росийские бомбардировщики с ЯО.
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22.12.2021 12:40 Ответить
А зачем тогда советский союз спровоцировал Адика Гитлера? Небыло бы комуняк, небыло бы и войны.
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22.12.2021 12:42 Ответить
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22.12.2021 12:42 Ответить
Когда Россия увидела,что НАТО начало идти на уступки,то сразу повыскакивали первые лица с борзыми заявлениями.Независимо от Украины в НАТО подднимутся голоса по пересмотру его руководства и функций.Потому как в таком состоянии -"не набралось голосов" могут сдать и Прибалтику и Польшу,только из-за вето Германии или Франции.НАТО-на пороге либо реформ.либо самороспуска
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22.12.2021 12:44 Ответить
Жиде, ти вставив свої п'ять трохи раніше запланованого йди порепетируй ЩЕ.
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22.12.2021 13:18 Ответить
для Украины важно не столько ,какие у тебя этнические корни,а насколько ты любишь свою Батькивщину.Иди целуй путину пятки пока тот "нэ нападэ"....)
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22.12.2021 17:32 Ответить
Я скажу вам жиде більше, любов до Батьківщини - головна характерна, на мій погляд, ознака і риса Справжнього патріота. А етнічні корні це - одна із характеристик тего самого патріота. Я можу привести тобі статистику "членства" твоїх єдиновірців в кодлі тих, хто організовував і керував геноцидом українців голодомором. І вона, статистика, свідчить, що твої жиди -єдиновірці складають абсолютну більшість серед тих організаторів-виконавців(89%, з матеріалів суду про"голодомор...."), а от серед упівців вони були одиницями в полі зору, хоча, ніде правди діти, були і в УПА. Я відповів на твоє питання, жиде?
Якщо ж ти натякаєш, на те, що бєня-жид був в перших рядах організаторів спротиву косорилим, я з тобою знову погоджуся, але заперечу мотиви. Це не був ПАТРІОТИЗМ чи любов до України а лише тверезий розрахунок. Хоча нашу подяку за те Він, в будь-якому разі, ЗАСЛУЖИВ.
І останнє, держава- Ізрайль є головним підтвердженням, саме МОЄЇ позиції. Не скучай,
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22.12.2021 23:38 Ответить
сказочники рашкованские))
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22.12.2021 13:35 Ответить
То все фігня. Головне, що серіал Скоти приносить бабло з расєї зєлємойському.
І пуйло не ставить шлагбаум цій торгівлі на крові.
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22.12.2021 12:49 Ответить
Зєля щодня верещить "Негайно візьміть нас в НАТО!", а його Скоти недоторканні на расєє.
Чудасія ...
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22.12.2021 12:58 Ответить
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22.12.2021 12:49 Ответить
Ти вже отримував пенделя. Можем повторить.
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22.12.2021 12:49 Ответить
Купило ***** коника, а коник без ноги...
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22.12.2021 12:55 Ответить
яка чудова іграшка
Лавров
лавров
лавров))
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22.12.2021 14:32 Ответить
гы - гы
гы - гы
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22.12.2021 16:37 Ответить
Вся информация которая исходящая от кремляди в адрес Украине, ничто иное как словесный неизлечимый понос .Много гавна, а опорожняются так, чтобы обгадить собственный народ.
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22.12.2021 12:51 Ответить
Ніхто вас не боїться. Все що ви могли, то вже зробили. Полізите далі-будемо вас мочити і на московській землі у ваших берлогах. Запам"ятайте, невелика УПА воювала з 1939 по 1960 роки, без гармат, танків, ракеит і літаків, то українська армія здатна вас знищити.
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22.12.2021 12:53 Ответить
Бубочка вже й так обісралося.
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22.12.2021 12:53 Ответить
свою безопасность на нашей территории? ухи объелись
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22.12.2021 12:54 Ответить
та ради Бога...обеспечивайте вы свою безопасность - но только на СВОЕЙ территории, в своей говени так сказать...кто ж вас трогает-то...
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22.12.2021 12:57 Ответить
Лошадь, твоя семья уже отказалась от гражданства США?....
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22.12.2021 12:57 Ответить
Наш главком херой,всех ваших разбамбит. (Если втихаря в израиловку не свалит.)
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22.12.2021 13:06 Ответить
гоу Удмуртия из Крыма и ОРДЛО - раз не нужны конфликты....
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22.12.2021 13:07 Ответить
ПТН ПНХ
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22.12.2021 13:10 Ответить
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22.12.2021 13:13 Ответить
лавров, коняка йбнута, йди нхй.
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22.12.2021 13:17 Ответить
теперь я знаю что значит польское выражение wyglądać jak zdechły kur
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22.12.2021 13:19 Ответить
Лаврушке к сведению: фон Риббентроп тоже был министром по заграничным делам, и его повесили за общие делишки с его фюрером...
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22.12.2021 13:22 Ответить
Пшла на швабру,свинороская мразь.
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22.12.2021 13:32 Ответить
Кто такие дончане и биндеровцы?
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22.12.2021 14:36 Ответить
Один и тот же кацапский бред восьмой год.
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22.12.2021 13:31 Ответить
За всем этим словесным поносом слышно главное.... Им "конфликты не нужны" и "Россия войны вроде бы не хочет..." Это уже новенькое. Недавний воинственный пыл поугас! Пужали мир и не напужали....
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22.12.2021 13:37 Ответить
Только САМ, мразь, в первых рядах перейди границу! Можно с дочуркой, которая в Штатах, походу, натерпелась от америкосов... Тварь старая, о веном пора думать, а не загаживать мозги своей "вате"!
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22.12.2021 13:41 Ответить
Процитую класика - "наша русофобія недостатня"
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22.12.2021 13:41 Ответить
Животное пучит от овса ?
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22.12.2021 14:34 Ответить
Все это говно "защищает славян" - лавров, сурков, шойгу, путин, сурков... это же отклонение - чудаки ни разу не имеющие отношения к славянам.... "защищают"
путин бы прошелся по Одессе без охраны.... жители бы не особо ему рассказывали анекдоты, я бы не хотел потом путина соскребать на тротуаре.
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22.12.2021 14:36 Ответить
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22.12.2021 14:37 Ответить
Как по-польски сказать "русский" правильно?
osioł dardanelski
skończony dureń
osioł kwadratowy
bezgraniczny dureń
kompletny dureń
beznadziejny dureń
dureń do kwadratu
kurp
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22.12.2021 15:10 Ответить
О-о-о-о! Заверещало. Значить лещата в яких вже його яйця (воно ж цього і не помітило !!!) вже почали затискатися.
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22.12.2021 15:12 Ответить
Ой! Какие хорошенькие !? Их бы в центр иконостаса в храме владимира оченьблаженного.
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22.12.2021 15:17 Ответить
Господин Лошадь! Так и мы в Украине тоже будем обеспечивать свою от вас безопасность теми способами, которые посчитаем нужными и доступными!
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22.12.2021 15:21 Ответить
щось цап не на шутку розiйшовся.
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22.12.2021 15:36 Ответить
*****!
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22.12.2021 15:57 Ответить
Які ж підстави у путлера розмовляти з Вашінгтоном та Заходом тоном ультиматиму? Чи не є це доказом того , що всілякі торнадо та інші катаклізми в СЩА за останній період відбуваються в результаті дій путлеровської раші ? Може він розраховує на хакерську кібервійну ? Хто поділяє такі підозри ? Чи може це просто блеф путлера?
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22.12.2021 19:53 Ответить
 
 