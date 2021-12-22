Лавров угрожает Украине должным ответом на "провокации": "Будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации. По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Мы предостерегаем горячие головы, таковы есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине... Вчера (президент России, - Ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на какие-либо провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия вроде бы не хочет войны.

"Мы не хотим войны, президент Путин об этом еще раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что для других конфликты тоже не являются желаемым путем действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые будем считать нужными", - добавил Лавров.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, к каким именно "провокациям" прибегает Украина. Не упомянул он и о том, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не сказал о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.

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