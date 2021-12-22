Лавров угрожает Украине должным ответом на "провокации": "Будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерегает Украину от якобы военной конфронтации. По его словам, Москва может обеспечить военный ответ на "провокации".
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
"Мы предостерегаем горячие головы, таковы есть, и в Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать в Украине... Вчера (президент России, - Ред.) Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на какие-либо провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться", - отметил Лавров.
Он подчеркнул, что Россия вроде бы не хочет войны.
"Мы не хотим войны, президент Путин об этом еще раз сказал: нам конфликты не нужны, мы надеемся, что для других конфликты тоже не являются желаемым путем действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые будем считать нужными", - добавил Лавров.
Впрочем, он ни слова не сказал о том, к каким именно "провокациям" прибегает Украина. Не упомянул он и о том, что в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала войну на Донбассе. Также он не сказал о том, что РФ регулярно избегает мирных переговоров по Донбассу, а поддерживаемые Россией наемники постоянно нарушают минские договоренности и обстреливают украинские позиции из запрещенного вооружения.
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а я еще думал шо Мельникофф перегибает, называя их - "народ-пи*орас".
а ведь он прав.
ну ясно шо там есть 1000 или меньше нормальных и т.д., но все же...
\\\\\\\\Украина объявила тренировочную мобилизацию из-за угрозы вторжения российских войск. Проведена проверка работоспособности военкоматов, проверено наличие железнодорожного транспорта, исправность путей, дорог и подъездов. На Тернопольщине в селе Великий Глибочок размещены дополнительно десять отрядов территориальной обороны. Шестьсот тысяч ветеранов призваны в резерв. На границу с Беларусью отправлены восемь механизированных бригад. Гособоронзаказ увеличен втрое. Закупки пального и касок для армии возросли в десять раз. Жители Киева, Чернигова, Харькова и Мариуполя мобилизованы в трудармию и роют противотанковые рвы вокруг своих городов. Киев пополняет запасы продовольствия в бомбоубежищах. РНБО не выходит из кабинета уже неделю. Совещания с главами штабов стран членов НАТО проходят в режиме нон-стоп. На Банковой не протолкнуться из-за делегаций США, Великобритании, Канады. Достигнута договоренность о немедленной поставке летального оружия в случае вторжения со всеми. Через Керченский пролив готовится еще один проход с десантом депутатов ПАСЕ на борту. Верховный главнокомандующий на линии разграничения провел…
А, ну, да. Стоп. О чем это я.
Что ты вообще несешь, дедуля, в своих розовых мечтах.
Что ты несешь, наивный.\\\\\
Якщо ж ти натякаєш, на те, що бєня-жид був в перших рядах організаторів спротиву косорилим, я з тобою знову погоджуся, але заперечу мотиви. Це не був ПАТРІОТИЗМ чи любов до України а лише тверезий розрахунок. Хоча нашу подяку за те Він, в будь-якому разі, ЗАСЛУЖИВ.
І останнє, держава- Ізрайль є головним підтвердженням, саме МОЄЇ позиції. Не скучай,
І пуйло не ставить шлагбаум цій торгівлі на крові.
Чудасія ...
Лавров
лавров
лавров))
гы - гы
путин бы прошелся по Одессе без охраны.... жители бы не особо ему рассказывали анекдоты, я бы не хотел потом путина соскребать на тротуаре.
osioł dardanelski
skończony dureń
osioł kwadratowy
bezgraniczny dureń
kompletny dureń
beznadziejny dureń
dureń do kwadratu
kurp