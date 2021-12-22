РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4149 посетителей онлайн
Новости
5 915 20

Полтавский горсовет не смог отправить в отставку мэра Мамая, заявлявшего о "братоубийственной войне"

Полтавский горсовет не смог отправить в отставку мэра Мамая, заявлявшего о

В Полтаве присутствующие на сессии депутаты городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но для принятия такого решения не хватило голосов.

За отставку Мамая высказались 23 из 24 участников тайного голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Один бюллетень был признан недействительным.

Один бюллетень был признан недействительным.

Впрочем, в соответствии с законодательством, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать по меньшей мере две трети депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Соответственно, решение об отставке не принято.

Как сообщалось, 9 декабря депутаты "Европейской солидарности" в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая.

Также смотрите: "Идет брат на брата. На нашей территории сражаются США и Россия", - мэр Полтавы Мамай на телеканале пророссийского политика Мураева. ВИДЕО

4 декабря полтавский голова в программе одного из телеканалов заявил о том, что на территории Украины воюют "сверхдержавы" – США и Россия. При этом наша страна является "плацдармом", где "брат идет на брата". Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором. За эти высказывания полтавского мэра внесли в базу центра "Миротворец".

Александр Мамай дважды избирался на должность городского головы Полтавы – в 2010 и в 2015 годах. 14 сентября 2018 года Полтавский городской совет выразил ему недоверие и лишил полномочий. 22 ноября 2020 года он был снова избран городским головой Полтавы.

Автор: 

горсовет (667) мэр (1648) отставка (3153) Тахтаулове (763) Мамай Александр (11)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Нельзя церемонится с этими прокацапскими животными. Пуля в лоб и нет проблемы.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:41
+10
В Полтаве что, правоохранительные органы закончились или находятся в состоянии спячки, при этом исправно приходя за зарплатой? У этого недоделанного мэра нет проблем с законом или опять вся надежда на активистов-энтузиастов-волонтёров или "авось сам уйдёт"? Ничему нас дураков истории с Кернессами, Штепами и прочим мусором на постах мэров не учит
показать весь комментарий
22.12.2021 13:01
+9
Не треба шукати проблем там, де їх Немає. Такі, як мамай обійдуться зашморгом на осиці та й то забагато честі.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нельзя церемонится с этими прокацапскими животными. Пуля в лоб и нет проблемы.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:41 Ответить
Пуль треба трохи більше - для всіх, хто не захотів голосвати за йог відставку. Але в масштабах України куль може не вистачити.
показать весь комментарий
22.12.2021 12:44 Ответить
Не треба шукати проблем там, де їх Немає. Такі, як мамай обійдуться зашморгом на осиці та й то забагато честі.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:05 Ответить
лапти, кокошник и билет в одну сторону - расея.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:32 Ответить
так тодi нe "проголосували" а "голосували" за дострокове припинення...
показать весь комментарий
22.12.2021 12:42 Ответить
Андрюша-Полтава это твои недоработки этот мокшанский утырок давно должен быть выдворен из стен городской управы...
показать весь комментарий
22.12.2021 12:44 Ответить
тiки нe нада пeрти на Полтаву. вiн i так достатньо ативний. пшов би допомiг
показать весь комментарий
22.12.2021 12:54 Ответить
Карпов і так домігся того, що примусив Мамая погодитись на те, щоб стати секретарем Ради (при тому, що ЄС на виборах в Полтавської міськради досягла десь 12% підтримки). Він і так зформував якщо не кваліфікаційну більшісь (дві третини) в міськраді, то хоча би 50+% опозиції Мамаю.
показать весь комментарий
22.12.2021 13:06 Ответить
В Полтаве что, правоохранительные органы закончились или находятся в состоянии спячки, при этом исправно приходя за зарплатой? У этого недоделанного мэра нет проблем с законом или опять вся надежда на активистов-энтузиастов-волонтёров или "авось сам уйдёт"? Ничему нас дураков истории с Кернессами, Штепами и прочим мусором на постах мэров не учит
показать весь комментарий
22.12.2021 13:01 Ответить
По-моему это ты в спячке, если до сих пор не понимаешь, что в Украине происходит.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:04 Ответить
Половина депутатов с ним согласны?
показать весь комментарий
22.12.2021 13:10 Ответить
А кто же навыбирал этих депутатов?Полтава пуп Украины,а по факту ватоцентр московии
показать весь комментарий
22.12.2021 13:15 Ответить
здається, що це звичайний розводняк лохів - Карпов тепер буде всім казати, що зробив що міг (при цьому сидіти дупой в кріслі Секретаря Міськради, непогана посада...), а Мамаю взагалі по*й - він якщо шось - поїде у відпустку на Мальдіви (і там десь посидить, поки кіпіш не схлине..)
ПС: ну і так, половина дупутангов в цьому взагалі участь не брали - їм норм, "колеса крутяться- бабки мутяться"...
показать весь комментарий
22.12.2021 13:29 Ответить
полтава, сердце украины, и такие типы у власти. я уже вообще ничего не понимаю))
показать весь комментарий
22.12.2021 14:13 Ответить
Настільки глибоко метастази руссскаго міра проникли в наше суспільство !
показать весь комментарий
22.12.2021 14:45 Ответить
Цьому пі@@ру чемодан в руки і за порєбрік!
показать весь комментарий
22.12.2021 16:54 Ответить
"...Олександр Мамай двічі обирався на посаду міського голови Полтави - у 2010 та в 2015 роках. 14 вересня 2018 року Полтавська міська рада висловила йому недовіру та позбавила повноважень. 22 листопада 2020 р. знову обраний міським головою Полтави..."

Таке враження, що полтавчани трішки дебіли.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:58 Ответить
Вони дебільні вже років із 350.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:34 Ответить
КИВА, МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО, ВСІ ОПЗЖопники І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,ОСЬ підключився мамай
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
показать весь комментарий
22.12.2021 19:47 Ответить
 
 