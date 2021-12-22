Полтавский горсовет не смог отправить в отставку мэра Мамая, заявлявшего о "братоубийственной войне"
В Полтаве присутствующие на сессии депутаты городского совета проголосовали за досрочное прекращение полномочий городского головы Александра Мамая, но для принятия такого решения не хватило голосов.
За отставку Мамая высказались 23 из 24 участников тайного голосования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Один бюллетень был признан недействительным.
Один бюллетень был признан недействительным.
Впрочем, в соответствии с законодательством, за досрочное прекращение полномочий городского головы должны проголосовать по меньшей мере две трети депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Соответственно, решение об отставке не принято.
Как сообщалось, 9 декабря депутаты "Европейской солидарности" в Полтавском городском совете обнародовали заявление с требованием отставки Мамая.
4 декабря полтавский голова в программе одного из телеканалов заявил о том, что на территории Украины воюют "сверхдержавы" – США и Россия. При этом наша страна является "плацдармом", где "брат идет на брата". Он также выразил сожаление в связи с тем, что Украина разорвала экономические отношения со страной-агрессором. За эти высказывания полтавского мэра внесли в базу центра "Миротворец".
Александр Мамай дважды избирался на должность городского головы Полтавы – в 2010 и в 2015 годах. 14 сентября 2018 года Полтавский городской совет выразил ему недоверие и лишил полномочий. 22 ноября 2020 года он был снова избран городским головой Полтавы.
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ПС: ну і так, половина дупутангов в цьому взагалі участь не брали - їм норм, "колеса крутяться- бабки мутяться"...
Таке враження, що полтавчани трішки дебіли.
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ?? СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!