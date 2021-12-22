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Новости Война
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"Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления", - Лавров о невозможности компромисса по избранию Украиной своего пути

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неадекватными" слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности компромисса с Россией по Украине.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Генсек НАТО господин Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него истекает срок в конце года", - сказал Лавров.

Речь о заявлении Столтенберга о том, что агрессором является Россия, а НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.

Также читайте: Украина имеет право защищать себя. Поддержка со стороны НАТО не представляет угрозы для России, - Столтенберг

Автор: 

Лавров Сергей (2293) НАТО (9970) членство в НАТО (1509) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+17
Настанова українцям: Кацапи завжди брешуть. Якщо кацап не бреше, то ткніть його палкою - він мертвий.
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22.12.2021 12:53
+16
Він робить адекватні заяви, то орда їх читає неадекватно. Не злякалися в НАТО погроз відсталої орди.
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22.12.2021 12:49
+8
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22.12.2021 12:58
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Він робить адекватні заяви, то орда їх читає неадекватно. Не злякалися в НАТО погроз відсталої орди.
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22.12.2021 12:49 Ответить
Усьо в межах допустимого. Йому просто вівса дали прілого. Ну власне, як завши...
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22.12.2021 14:21 Ответить
Знайшовся "адекватний"...
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22.12.2021 12:49 Ответить
алкоголик и наркоман... этто точно куда Столтенбергу до НЕГО...
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22.12.2021 13:08 Ответить
Что Вы оЧЧень уж мягко...
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22.12.2021 14:22 Ответить
так дипломатия же
а так если в подворотне
да хорошей шпалой рельса
да по голове Лавруше....
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22.12.2021 15:12 Ответить
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22.12.2021 18:34 Ответить
Лавров, іди нах. Ось твій шлях. Якщо ти не згоден, то ти не адекватний, але тобі все одно треба йти саме туди.
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22.12.2021 12:50 Ответить
Ну чого ви на нього налетіли?... На роботі він. Тіпа- Кульок треба?, кава,чай?
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22.12.2021 14:23 Ответить
Вони вже все вирішили. Питання часу. Welcome to Ukraine!
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22.12.2021 12:52 Ответить
авганська мука набагато гірша за аргентинську...
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22.12.2021 12:52 Ответить
Стирального порошка вдохнула лошадка?
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22.12.2021 12:53 Ответить
кто бы говорил. такой бред несет. видимо сегодня лошадь чухала сразу три трека кокса в ноздрю
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22.12.2021 12:53 Ответить
Давайте без ілюзій: 90% наросіян міркують саме як лавров.
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22.12.2021 12:54 Ответить
а я и не спорю с Вами. для 90% узких этот бред звучит как песня. но от этого он не перестает быть бредом
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22.12.2021 12:59 Ответить
Це залежить від системи координат.
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22.12.2021 15:51 Ответить
90% кацапів мріє, щоб їхні олігархи висіли на деревах з петлею на шиї, і що з того?
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22.12.2021 14:32 Ответить
Настанова українцям: Кацапи завжди брешуть. Якщо кацап не бреше, то ткніть його палкою - він мертвий.
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22.12.2021 12:53 Ответить
Вчора Порох полякам декілька раз повторив: "не бійтесь ****/касапів і не вірте *****: він завжди збреше".
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22.12.2021 13:00 Ответить
Це прописна істина, просто поляки її трохи підзабули.
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22.12.2021 13:03 Ответить
І не тільки поляки. Може всі хоч зараз прозріють, коли з ними так говорять і виставляють такі умови.
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22.12.2021 14:27 Ответить
А чего ты ***** написал с заглавной буквы ? Это дань уважения или как ?
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22.12.2021 13:20 Ответить
Перевожу: какого хера этот Столтенберг киздит дохера! У нас договорено с Байденом, заткнись!
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22.12.2021 12:54 Ответить
це мерин так думає, що з Байденом домовились...
А з-під Байдена чиновники Держдепу і Пентагону в унісон Столтенбергу вторять.
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22.12.2021 12:58 Ответить
_Некоторые действительно говорят. И Конгресс говорит, и даже законы о санкциях против СП-2 принимает! Но бабайден теми законами подтирается... Результат налицо - закулисные договорняки с фашистами. Правда до плугов это ещё не дошло - так потому они и плуги.
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22.12.2021 13:06 Ответить
Тем временем "закулисные договорняки:

- Отключим от свифта, будете выделываться.

- Вас понял, сидим тихо, будем только кукарекать, чтоб лицо не потерять.
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22.12.2021 13:47 Ответить
Халва-халва-халва... Тебе уже слаще?
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22.12.2021 13:56 Ответить
Какая разница, уйдет он , придет другой. Достали вы уже свое свиное рыло везде засовывать. У вас уже Китайцы всю Сибирь отобрали, но там коняка язык в дупу засунуло.
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22.12.2021 12:54 Ответить
Ніби, якщо Столтенберг закінчить свої повноваження, то поозиція НАТО зміниться, а наступник буде по іншому думати...
"Ой, дурак"... (с)
"Идиот!" (с)
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22.12.2021 12:56 Ответить
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22.12.2021 12:58 Ответить
Два дебіли - то є сила!!! Глядіть то, у черговий раз не обісріться.... А то вже прецеденти є ...
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22.12.2021 14:30 Ответить
не тот мешок одел...

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22.12.2021 13:02 Ответить
Лошадь тупее и тупеет. Как это вообще дипломатом работает с такой риторикой?
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22.12.2021 13:02 Ответить
Лавров - конякін , а ідіть ви лісом та відчепіться від Украіни 😠
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22.12.2021 13:05 Ответить
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22.12.2021 13:06 Ответить
Российская дипломатия это базар братков в стиле 90х. Тики добыкуются гопники.
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22.12.2021 13:21 Ответить
Наконец то Столтенберг стал адекватно выражаться, и надеюсь мыслить.
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22.12.2021 13:25 Ответить
Свинья всегда будет свиньёй.Уродам российской власти не дано быть цивилизованными.Украине необходимо как можно дальше быть от рашки.
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22.12.2021 13:35 Ответить
Дебильная лошадь про чью-то неадекватность блеет. Треш.))
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22.12.2021 13:36 Ответить
Геббельс в аду радуется: "Лавруша, красава, достойная смена!"
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22.12.2021 13:37 Ответить
Я не пойму, почему мокши так переживают за свои мокшанские болота? Требуютъ каких то гарантий!!!???....это для мокшанских болот нужны гарантии, о ненападении на них!!
Снова и снова предлагаем вам строго болотный вариант. Пишем слюнявыми чернилами меморандум....с вашими коментами и замечаниями, не вопрос....и строго подписываем его...в Будапеште. Проглатываете??......прожувуйте.....
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22.12.2021 13:43 Ответить
як можна коментувати "галіматню сивої лошари"?
а ніяк.
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22.12.2021 13:44 Ответить
А какая ещё могла быть реакция на публикацию кремлинами двух проектов неадеквата? Теперь сворачивай их в трубочку и нюхай через неё питуна попец.
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22.12.2021 13:46 Ответить
Старый конь нацелился Столтенберга снять? 95-й квартал заразителен
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22.12.2021 14:05 Ответить
Прибыл из Московии посол
Хрен Лавровый вылитый осел
"Нам отдайте Буковину и Донбасса половину,
А не то пойдем на вас войной ..."
Из военных частушек , переделанное .
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22.12.2021 14:07 Ответить
Вы кацапы с рождения не адекватные. Поэтому Столтенбрг говорит с вами на понятном вам языке.
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22.12.2021 14:14 Ответить
почему лавроконь никак зато не "уходит"
он настолько эффективный?
или на его фоне машка будет вообще "дубом"?))
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22.12.2021 14:16 Ответить
Говорят Лаврнушка под хвость шпилется, а я думаю прямо в моск
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22.12.2021 14:18 Ответить
А він тамочки Є ?!!!!!
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22.12.2021 14:32 Ответить
Ходяча блювота.
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22.12.2021 14:34 Ответить
Да, да. Подтверждаю, очень неадекватен, мешает ро$$ии захватить Украину.
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22.12.2021 14:39 Ответить
 
 