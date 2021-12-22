"Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления", - Лавров о невозможности компромисса по избранию Украиной своего пути

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неадекватными" слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности компромисса с Россией по Украине.

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Генсек НАТО господин Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него истекает срок в конце года", - сказал Лавров.

Речь о заявлении Столтенберга о том, что агрессором является Россия, а НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.

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