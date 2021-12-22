"Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления", - Лавров о невозможности компромисса по избранию Украиной своего пути
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "неадекватными" слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о невозможности компромисса с Россией по Украине.
Об этом он заявил в интервью пропагандистскому каналу Russia Today, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Генсек НАТО господин Столтенберг постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Но он, правда, скоро собирается уходить, у него истекает срок в конце года", - сказал Лавров.
Речь о заявлении Столтенберга о том, что агрессором является Россия, а НАТО не пойдет на компромисс по поводу права Украины выбирать свой путь.
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+17 Oljik
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+16 Анатолий К #427424
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+8 Владимир #427487
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а так если в подворотне
да хорошей шпалой рельса
да по голове Лавруше....
А з-під Байдена чиновники Держдепу і Пентагону в унісон Столтенбергу вторять.
- Отключим от свифта, будете выделываться.
- Вас понял, сидим тихо, будем только кукарекать, чтоб лицо не потерять.
"Ой, дурак"... (с)
"Идиот!" (с)
Снова и снова предлагаем вам строго болотный вариант. Пишем слюнявыми чернилами меморандум....с вашими коментами и замечаниями, не вопрос....и строго подписываем его...в Будапеште. Проглатываете??......прожувуйте.....
а ніяк.
Хрен Лавровый вылитый осел
"Нам отдайте Буковину и Донбасса половину,
А не то пойдем на вас войной ..."
Из военных частушек , переделанное .
он настолько эффективный?
или на его фоне машка будет вообще "дубом"?))