Галущенко о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники: "Читал вчера это заявление. Я бы хотел цифры"
Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр сказал журналистам во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область).
"Я об этом слышал. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго. – Ред.) и объемы будут те, которые нужны", - сказал он.
"К сожалению, очень много манипуляций на эту тему", - добавил Галущенко.
20 декабря 2021 года межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. об.
Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
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Це буде новорічне привітання Зе президента
Нажаль кончені з власного бажання ще є в Україні.
Чим далі, тим менше.
************* грітися , так як іншого виходу не бачу 😀
просто ненавижу болтунов. если 20, то дай ролик.
но Лещенок - грамотный звиздун, недурно твой пахан-Антиколорадос его так ненавидит.
кстати - а шо там за матюки вашего "бога" к его шоферу то?
гетьман, да?
сектанты вы, Док, особенно у вас там упорот "кроп" - лезет "без мыла" к любому кто не течет слюнями от слова "порох".
и скажи - я хотя бы одно слово - звизжу? нет. в отличии от кого то.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
Цены растут, растут и неплатежи.
А на обогрев Земли уходит 40-60% сгенерированного тепла.
"б*же хрині прєзіджнта" - та інше такоє так же... можеш пересвідчитись - то або "боти", або я х.з. з розряду бабушок шо вірять шо Граданули в бік Дауньлцка, а ракети в польоті розвернулись на Марік.
бо інакше це пояснити - х.з. як
особливо після зашквару з гогі
Ліш би гундосік снял крєатівноє поздравлєніє, оно нас і согрєєт.
так что... давненько не было так печально... и тревожно...
Проектная глубина - 4150 метров.
Фактический дебит - 239 тыс. м куб/сутки.
Профиль - вертикальный.
Начало бурения - 17 июня 2021 года.
с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа
Так это же золотое дно для Граждан Украины ,
при цене 1 000 М3 на Европейском хабе в
2 150 долларов USA.
У нас снижение температуры теплоносителя компенсировали повышением цены.
В проекте (выложили на сайте), повышение в 3 раза. Пока не ясно, с нового года или отопительного сезон.