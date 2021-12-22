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Галущенко о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники: "Читал вчера это заявление. Я бы хотел цифры"

Галущенко о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники:

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр сказал журналистам во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область).

"Я об этом слышал. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго. – Ред.) и объемы будут те, которые нужны", - сказал он.

"К сожалению, очень много манипуляций на эту тему", - добавил Галущенко.

20 декабря 2021 года межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. об.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Автор: 

Газ (10223) Тарифы на отопление (721) Галущенко Герман (257) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+14
"Я про це чув", - міністр енергетики Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята Джерело:

Це буде новорічне привітання Зе президента
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22.12.2021 13:08
+11
тоесть, министр никуя ни чем не занимался. но где то слишал что из за его действий или точнее бездействия могут отключать потребителей.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
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22.12.2021 13:11
+10
Зеленский с зеленой своей властью искусственно создал энергетический кризис, не закупил летом дешевый газ в хранилища, не запасался углем, то есть этот кризис лежит на нем лично в первую очередь. На писюанисте. А сейчас он хочет еще одну гадость подсунуть на Новый год - отключить украинцам тепло, пусть трубы замерзают и лопаются и праздник проходит в холоде. Это терроризм чистой воды, а украинцы сопят носом и терпят. Пока.
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22.12.2021 13:37
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22.12.2021 13:07 Ответить
Зеленский с зеленой своей властью искусственно создал энергетический кризис, не закупил летом дешевый газ в хранилища, не запасался углем, то есть этот кризис лежит на нем лично в первую очередь. На писюанисте. А сейчас он хочет еще одну гадость подсунуть на Новый год - отключить украинцам тепло, пусть трубы замерзают и лопаются и праздник проходит в холоде. Это терроризм чистой воды, а украинцы сопят носом и терпят. Пока.
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22.12.2021 13:37 Ответить
Ну вони ж самі зебілів навибирали... Нехай тепер мерзнуть...
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22.12.2021 13:43 Ответить
"Я про це чув", - міністр енергетики Галущенко про можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята Джерело:

Це буде новорічне привітання Зе президента
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22.12.2021 13:08 Ответить
зекрысино поздравление и так почти никто не смотрит -вот оно и решило о себе напомнить
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22.12.2021 13:33 Ответить
Писюанист уже не знает что ему предпринять ,чтобы его выгнали с должности, ему уже все надоело, наигрался, чемоданы собраны, он уже и Конституцией зад вытер, он уже и на петиции людей отвечает насмешкой, он уже и законы все подписывает против народа, он уже цены повышает каждый день и налоги повышает каждую неделю и карантин у него незаконно продлевается 2 года и экспериментальную непонятную жижу всучивает насильно всем подряд, уже и медицину развалил и образование уничтожил, уже разве что в лицо не плюет. А народ терпит, сопит в две дырки.
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22.12.2021 13:43 Ответить
Так самі ж вибрали... Нехай втираються...
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22.12.2021 13:44 Ответить
Чому, аудіторяі "Скатів" дивляться на зеленського по ТБ на Новий Рік як на Бога і бачать в ньому Голабородька. Моляться на нього потихеньку
Нажаль кончені з власного бажання ще є в Україні.
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22.12.2021 14:58 Ответить
Так я и говорю ,что почти (
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22.12.2021 15:06 Ответить
Радує що тих людей десь 10 % від народу України, а може і менше )
Чим далі, тим менше.
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22.12.2021 15:07 Ответить
что стоит ахметову вырубить свет во время новогоднего обращения ***********?
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22.12.2021 13:10 Ответить
Було б непогано 👍🏼😄
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22.12.2021 13:11 Ответить
так вам в Киеве вашем это не грозит то(((
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22.12.2021 13:15 Ответить
как и по всей стране. никому не грозит. то все болтовня про зубожиння.
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22.12.2021 13:38 Ответить
Ну що , будемо запасатися буржуйками , або поідемо до найвеличнішого
************* грітися , так як іншого виходу не бачу 😀
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22.12.2021 13:10 Ответить
то у Зели 20 машин в кортеже, или две, как говорит человек-Лещенок?
просто ненавижу болтунов. если 20, то дай ролик.
но Лещенок - грамотный звиздун, недурно твой пахан-Антиколорадос его так ненавидит.
кстати - а шо там за матюки вашего "бога" к его шоферу то?
гетьман, да?
сектанты вы, Док, особенно у вас там упорот "кроп" - лезет "без мыла" к любому кто не течет слюнями от слова "порох".
и скажи - я хотя бы одно слово - звизжу? нет. в отличии от кого то.
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22.12.2021 13:19 Ответить
тоесть, министр никуя ни чем не занимался. но где то слишал что из за его действий или точнее бездействия могут отключать потребителей.
БРАВО!!!! перспективной зеленой шобле
и моня молчит.........
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22.12.2021 13:11 Ответить
Думаю, проблеми будуть після НР. До того будуть витягувати "з останніх сил", інакше в українців залишиться неприємний осад від такого НР, а це може вдарити по рейтингу найвеличнішого.
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22.12.2021 13:13 Ответить
как можно ударить по тому чего нет в природе?
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22.12.2021 13:17 Ответить
Проблемы начнутся с нового отопительного сезона. Газ теплосетям уже 30 грн.
Цены растут, растут и неплатежи.
А на обогрев Земли уходит 40-60% сгенерированного тепла.
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22.12.2021 16:08 Ответить
такого неймовірного привітання та подарунку від *********** мудрий нарід не очікував. дякуємо пане ***********! славимо його!
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22.12.2021 13:18 Ответить
до речі смішно ви написав, але я це бачу не раз, коли прослухаю ролик Лещенка - під відео коментарі....
"б*же хрині прєзіджнта" - та інше такоє так же... можеш пересвідчитись - то або "боти", або я х.з. з розряду бабушок шо вірять шо Граданули в бік Дауньлцка, а ракети в польоті розвернулись на Марік.
бо інакше це пояснити - х.з. як
особливо після зашквару з гогі
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22.12.2021 13:23 Ответить
начались обещания правительства, что все будет хорошо, значит надо готовится к худшему
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22.12.2021 13:24 Ответить
какаяразніца?
Ліш би гундосік снял крєатівноє поздравлєніє, оно нас і согрєєт.
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22.12.2021 13:32 Ответить
а это ж лука еще не перекрыл поставки эл.энергии в Украину (как раша уже перекрыла газ на трубопроводе Ямал-Европа)
так что... давненько не было так печально... и тревожно...
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22.12.2021 13:33 Ответить
Вот это мы ПАРЖОМ! Да, **********?
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22.12.2021 13:33 Ответить
У нас есть газ собственной добычи и если его не продадут то газа хватит.
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22.12.2021 13:37 Ответить
Газ - в скважинах?
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22.12.2021 14:16 Ответить
При стоимости 2000$ и себестоимость 60$ - и не продадут?
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22.12.2021 16:05 Ответить
В Харьковской области начали бурение Мосьпановской площади (на территории Мосьпановского сельсовета, Чугуевский район). Там модернизированным станком пробурили поисковую скважину и открыли новое месторождение природного газа.

Проектная глубина - 4150 метров.
Фактический дебит - 239 тыс. м куб/сутки.
Профиль - вертикальный.
Начало бурения - 17 июня 2021 года.
с перспективными ресурсами до 5 млрд. куб. м газа

Так это же золотое дно для Граждан Украины ,
при цене 1 000 М3 на Европейском хабе в
2 150 долларов USA.

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22.12.2021 16:20 Ответить
уголь не закупили, - будем топить газом! газа не хватает, -мля...
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22.12.2021 13:42 Ответить
В организации при снятии показаний счетчика фиксируется температура теплоносителя на входе. Всегда была 90 градусов, сейчас 68.
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22.12.2021 14:18 Ответить
А цена, случайно, не увеличилась?
У нас снижение температуры теплоносителя компенсировали повышением цены.
В проекте (выложили на сайте), повышение в 3 раза. Пока не ясно, с нового года или отопительного сезон.
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22.12.2021 16:03 Ответить
то последний газочек догорает, потом сделают +10 чтоб трубы остались целые, я помню такие батареи и с 1999 по 2003 год, горят свечки точнее картошки с маслом и батареи +10))) одно радовало газ с конфорок и открытой духовки горел круглосуточно, так и выжили, а сейчас на кухнях стоят счетчики на газ, спасёт только буржуйка в форточке.
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22.12.2021 16:23 Ответить
Я тоже такое помню. Слава Богу, переехали в село жить и оставили в доме дровяную печь. Но в страшном сне не могли представить, что это будет жизненная необходимость в 21 веке.
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22.12.2021 17:57 Ответить
 
 