Галущенко о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники: "Читал вчера это заявление. Я бы хотел цифры"

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал возможность отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом министр сказал журналистам во время первого пуска нового гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (Николаевская область).

"Я об этом слышал. Я попросил, чтобы предоставили цифры. НАК "Нафтогаз" уверяет, что контракты заключены (с теплокоммунэнерго. – Ред.) и объемы будут те, которые нужны", - сказал он.

"К сожалению, очень много манипуляций на эту тему", - добавил Галущенко.

20 декабря 2021 года межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что жители многих украинских городов могут остаться без тепла на новогодние праздники из-за нехватки газа у предприятий теплокоммунэнерго.

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Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. об.

Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.