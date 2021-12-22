Стартовала кампания по сбору средств на фильм о ветеране АТО Микитенко, совершившем самосожжение на Майдане

Осенью 2020 года активисты ОО Arts&Rights начали съемки документального фильма "Понад усе", рассказывающего историю семьи ветеранов - отца и дочери - Николая и Юлии Микитенко. Съемки проходят исключительно на волонтерских началах, поэтому команда проекта просит поддержать создание фильма на "Спільнокошті".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В октябре 2020 года Николай Микитенко - ветеран российско-украинской войны, участник длительных боев за гору Карачун - надел свою военную форму, многочисленные награды, написал последнее сообщение в социальных сетях, а затем вышел на Майдан Незалежности и совершил акт самосожжения.

Этот отчаянный шаг, предпринятый в момент разведения войск в Донецкой области, был актом протеста против политики капитуляции. К сожалению, он остался практически без внимания как медиа, так и государства. Поэтому миссией фильма является затронуть важную тему суицида среди ветеранов и привлечь внимание к проблеме ненадлежащей коммуникации государства с бывшими военными. Лента также будет освещать жизнь Юлии, дочери Николая, которая сама, пройдя войну и потеряв мужа и отца, продолжает жить дальше, достойно преодолевая вызовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 170 семей ветеранов получат жилье до конца года, - Лапутина

Команда проекта считает, что в украинском обществе недостаточно осмыслена и прокоммуницирована проблема самоубийств среди ветеранов:

"Мы даже не можем оценить масштаб проблемы, поскольку государство не собирает соответствующей статистики. Мы хотим, чтобы наш фильм стал первым важным шагом к проговариванию этой темы. Поэтому в нем мы поднимем важные вопросы выгорания, уныния и самоубийств среди ветеранов. Мы хотим понять, почему это случается и как бы мы могли это предотвратить. А также как найти смысл жить и двигаться дальше, когда ты теряешь самых дорогих людей", - говорит продюсер фильма Оксана Иванцив.

Режиссером фильма стал Андрей Литвиненко. Съемки начали на Майдане, в момент прощания с Николаем Микитенко, поэтому они продолжаются уже больше года. За это время команда фильма смогла зафиксировать многие важные сцены из жизни наших героев: прощание, воспоминания собратьев, увольнение с ВСУ Юлии Микитенко, ее общественную деятельность, борьбу с выгоранием, переживание потери.

Также читайте: Рада поддержала введение электронного удостоверения ветерана

Премьера фильма запланирована на 2023-й год.

Поддержать создание документального фильма "Понад усе" можно здесь.

Узнать больше о проекте можно на сайте организации Arts&Rights.

За комментариями и подробной информацией обращайтесь по адресу:

[email protected] Татьяна Малая, менеджер Arts&Rights

Напомним, на Майдане Незалежности в ночь с 10 на 11 октября 2020 г. ветеран российско-украинской войны Николай Микитенко совершил самосожжение. 17 октября прошла трогательная церемония прощания. 26 ноября было решено, что о ветеране будет снят фильм.