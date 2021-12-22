На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР разоблачили руководство одной из региональных таможен на взятках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, по предварительной информации, должностные лица таможни, в частности, руководство, требовали ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы.

По оперативным данным, такса составляла 200 долларов США за растаможку одного автомобиля с медом.

За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. дол. США.

21 декабря 2021 года посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. дол. США.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Кроме того, во время обысков на одной из квартир, принадлежащей руководителю региональной таможни, следователи обнаружили 234 тыс. дол. США, золотые коллекционные монеты, ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами, коллекцию драгоценных часов, охотничье оружие. Происхождение найденного имущества устанавливается.

Также планируется вручение уведомлений о подозрении руководству и должностным лицам таможни по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

Санкции указанных статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщают, что речь идет об Ивано-Франковской таможне. Там чиновники принуждали экспортеров платить по $10 тыс. взяток в месяц. В ходе спецоперации был задержан начальник тамошней таможни Святослав Пересунько - человек заместителя председателя таможни Сергей Звягинцев.

Отметим также, что в декабре министр финансов Сергей Марченко признавал, что вопрос эффективности работы Государственной таможенной службы остается актуальным, поскольку объем таможенных поступлений с учетом эффекта от роста объемов импорта существенно не меняется.

В то же время глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев констатировал, что государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год.







Фото: сайт ГБР