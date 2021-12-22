РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4400 посетителей онлайн
Новости Взяточники
6 298 25

На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР разоблачили руководство одной из региональных таможен на взятках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР, по предварительной информации, должностные лица таможни, в частности, руководство, требовали ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы.

По оперативным данным, такса составляла 200 долларов США за растаможку одного автомобиля с медом.

За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции.

Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. дол. США.

21 декабря 2021 года посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. дол. США.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Также смотрите: На Ивано-Франковской таможне с предпринимателей брали по $10 тыс. взятки в месяц (обновлено). ФОТО

Кроме того, во время обысков на одной из квартир, принадлежащей руководителю региональной таможни, следователи обнаружили 234 тыс. дол. США, золотые коллекционные монеты, ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами, коллекцию драгоценных часов, охотничье оружие. Происхождение найденного имущества устанавливается.

Также планируется вручение уведомлений о подозрении руководству и должностным лицам таможни по указанным статьям Уголовного кодекса Украины.

Санкции указанных статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщают, что речь идет об Ивано-Франковской таможне. Там чиновники принуждали экспортеров платить по $10 тыс. взяток в месяц. В ходе спецоперации был задержан начальник тамошней таможни Святослав Пересунько - человек заместителя председателя таможни Сергей Звягинцев.

Отметим также, что в декабре министр финансов Сергей Марченко признавал, что вопрос эффективности работы Государственной таможенной службы остается актуальным, поскольку объем таможенных поступлений с учетом эффекта от роста объемов импорта существенно не меняется.

В то же время глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев констатировал, что государственный бюджет недополучает около 50 млрд грн таможенных поступлений в год.

На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 01На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 02
На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 03На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 04
На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 05На Ивано-Франковской таможне разоблачили схему вымогательства взяток. У руководителя нашли более $230 тыс., драгоценности и коллекцию дорогих часов, - ГБР 06
Фото: сайт ГБР

Автор: 

взятка (6154) таможня (1958) Ивано-Франковская область (916) ГБР (2979) Гетманцев Даниил (409)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Це ж вже реформована митниця,нє?...
показать весь комментарий
22.12.2021 14:07
+6
Твари ненасытные!
показать весь комментарий
22.12.2021 14:11
+4
Можливо вдома тримає "мелочь", а банки закопані в іншому місці.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ж вже реформована митниця,нє?...
показать весь комментарий
22.12.2021 14:07 Ответить
вжe
показать весь комментарий
22.12.2021 18:52 Ответить
это всё ему его тёщи надарили.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:07 Ответить
Залишили ті, що потрапили під "санкції_РНБО" від блаЗЄнського. Пам'ятаєте, що проти керівників митниці також впроваджувалися "санкції"?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:11 Ответить
Твари ненасытные!
показать весь комментарий
22.12.2021 14:11 Ответить
это вранье ничего не было ни задержания ни обысков .....шоу для зеленского .
показать весь комментарий
24.12.2021 11:10 Ответить
Та хіба це на одній митниці, мабуть не поділився чи не завіз до Києва мзду, а всі митники так живуть.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:12 Ответить
$3 млрд крадут на таможне.-Саакашвили. /В ГФС Мельника сидят на контрабандных потоках, руководит процессом Гмырин, а деньги заносятся в ОП.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:12 Ответить
Це вам не на роялі балдою грати.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:24 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 16:08 Ответить
Колекція годинників - дикун, ще б буси скляні збирав
показать весь комментарий
22.12.2021 14:12 Ответить
Таможней руководил, а ума нету. Кто же на своей квартире держит "нажитое непосильным трудом"?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:14 Ответить
За свого хвилюєшся?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:22 Ответить
Можливо вдома тримає "мелочь", а банки закопані в іншому місці.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:23 Ответить
Этих расхитителей еще не прижали за золотовалютные активы в банках
ближних и дальних родственников. А также стареющих родителей !
Рукописи не горят !
Мосад не спит !
показать весь комментарий
22.12.2021 16:03 Ответить
Цікаво, а хто їм ці хабарі несе? Невже ті самі які мріють про розстріли як в Китаї?
показать весь комментарий
22.12.2021 14:21 Ответить
да толку что их ловят? кто то сидит? дбр тупо зарабатывает бабки)))
показать весь комментарий
22.12.2021 14:25 Ответить
Якось Сеня тільки заїкнувся про приватну англійську фірму на таможню і приводив приклад Болгарії,так після цього на нього і спустили з прив*язі всіх собак.
показать весь комментарий
22.12.2021 14:36 Ответить
підару гнойному зеленському збирали
показать весь комментарий
22.12.2021 14:57 Ответить
Гарно працює, на підвищення піде.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:08 Ответить
А в Киеве и Киевской области у руководства таможни ничего не нашли... Просто не искали, а там - намного больше. И все - без источника средств, на которые это все "приобретено". Но в Украине нет ни СБУ, ни НАБУ, ни генпрокурора, ни ГБП... Да и государство в Украине, только чтобы грабить народ-страдалец.
показать весь комментарий
22.12.2021 15:30 Ответить
у меня тоже 400 грн на мондаринки без атб сувериров и траша(
показать весь комментарий
22.12.2021 16:18 Ответить
Жадный он, отдал бы 5% под амнистию и и далее "работал" бы спокойно...
За пару дней уже и отбил бы эти 5%.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:22 Ответить
А влада податками селян обкладає, може пора вже займатися тими, хто краде мільйонами, чи то потрібні люди.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:45 Ответить
Замовне шоу . Дискредитація спеціалістів щоб на тепленьке місце посадити чергового лизуна від влади бовдурів. А шоу хто поставив.- це треба розбиратися .
показать весь комментарий
24.12.2021 11:06 Ответить
 
 