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Через 4 месяца после указа Зеленского никаких "кибервойск" и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш

Через 4 месяца после указа Зеленского никаких

Через 4 месяца после публикации указа главы государства о создании кибервойск Кабмин так и не внес в ВР законопроект об их создании в системе Минобороны.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень понравились слова бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана о Зеленском:

- он не врет, он играет!

- для него после того, как мероприятие, выступление или анонс реформы закончилось, у него все, "стоп снято" и дальше ему не интересно, что там происходит…" - цитирует он слова Богдана о Зеленском и добавляет, что такое отношение к делу можно охарактеризовать несколькими пословицами: "Обещать, не значит жениться" или "3,14деть - это не мешки ворочать".

"Итак, снова демонстрирую Вам профанацию зелененьких, и напоминаю, что я одинаково их не люблю, как зелененьких, так и фиолетовеньких, так и всех политиков", - пишет Кныш и подробно останавливается на некоторых этапах создания кибервойск.

Пошагово: 1. Указ президента о создании Кибервойск 26 августа 2021 года.

2. В решении СНБО говорится, что Кабмин должен посчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание и функционирование кибервойск. Через два месяца в Верховную Раду Кабмин должен внести законопроект о создании кибервойск в системе Минобороны.

3. Прошло уже не два месяца ,а ЧЕТЫРЕ. И что?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО о создании кибервойск

"Никаких "кибервойск" и близко нет. Более того, думаю, там проср@ли все сроки, которые только можно было проср@ть. Какие кибервойска, когда на передке недостача по топливу и снарядам? Хотел бы подискутировать с Вами о качестве украинского кибервооружения, но его просто нет. Поэтому спрошу так: Вам понравилось выступление актера Зеленского под видом Президента Зеленского о создании Кибервойск? Как Вы думаете, он хоть что-то сможет реально сделать, а не сыграть?" - поднимает он вопрос напоследок.

Через 4 месяца после указа Зеленского никаких кибервойск и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш 01
Через 4 месяца после указа Зеленского никаких кибервойск и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш 02
Через 4 месяца после указа Зеленского никаких кибервойск и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш 03

Через 4 месяца после указа Зеленского никаких кибервойск и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш 04

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) Кабмин (14025) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+32
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22.12.2021 14:15
+15
Кібервійська Зеленського воюють на фронтах ЦН.
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22.12.2021 14:18
+14
Все что несет Зе это чес говорящая голова озвучивающая то что ему дали прочитать или подписать нарцис в ванной с теплой сечей его окружения
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22.12.2021 14:19
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22.12.2021 14:15 Ответить
Кібервійська Зеленського воюють на фронтах ЦН.
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22.12.2021 14:18 Ответить
За це і боролись 73% ,,мудрих українців".
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22.12.2021 17:28 Ответить
Все что несет Зе это чес говорящая голова озвучивающая то что ему дали прочитать или подписать нарцис в ванной с теплой сечей его окружения
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22.12.2021 14:19 Ответить
подоляцький десант - ото і все військо.
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22.12.2021 14:19 Ответить
Якщо щось відбувається або навпаки не відбувається-дивись кому це вигідно...
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22.12.2021 14:20 Ответить
А чого ж ви хотіли від зрадника-наркомана???
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22.12.2021 14:22 Ответить
"Жодних "кібервійськ" і близько немає. -Но деньги на их создание уже освоены (украдены). У кодлана Коломойского обычно так.
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22.12.2021 14:22 Ответить
Щас все вайска зелёного членограя ловят Пороха😁😁
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22.12.2021 14:29 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3720930.html Дайджест

62,4% українців вважають, що влада докладає недостатньо зусиль, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії. (с)
Я розповім вам більше - влада в цілому виклала свого члена на це питання. І тільки активно махає росіянам.

🥕"Борщовий набір" за рік виріс в ціні в середньому на 53,8%.
За основу розрахунків взяті офіційні дані Держстату за листопад 2020 та 2021 років. (с)
Сметани в упаковках стає менше, ціна вища. І так з усіма продуктами.
До речі, Законопроект №5600 прийняли і президент підписав - яйця на ринку почали коштувати від 45 грн за десяток.
Смачного вам.

🤡 32% українців вважають, що наступний рік буде гіршим і важчим, ніж той, що йде. А ми оптимістично налаштовані. Цей відсоток має бути набагато більшим.
СБУ не розслідувала Гогілашвілі. Це вірно. Але для чого? Там немає що перевіряти. Зайшов гуглити - а все резюме на тобі. Навіть до церкви на Софієвці, де пасуться всі ребухи, з допитами ходити не треба.
Але і СБУ не встигла погуглити. І тепер ми розуміємо чому. СБУ розслідувала справу про готівкові мішки від Порошенка, спілкувалася з бойовиками з ОРДЛО. Випили тонну кави.

🛡Держприкордонслужба зміцнює кордон з Росією. Інженерна робота на загрозливих напрямках проводиться, незважаючи на погоду.
На ділянці Сумського прикордонного підрозділу спецтехніка риє кювет та заповнює вал, що є додатковими перешкодами. (с)
Здається, це добре, але це провокує здоровий скептицизм. На кордоні канава з крокодилами і власним домашнім *********** на Банковій, з Бакановим в СБУ і Гогілашвілі в МВС.

💰 Поліцейського, який мав на столі знак "Хабарів не беремо", взяли на хабарі у 2000 гривень.
Вони просто не вказали на знаку, що не беруть дрібні купюри, цукерки та квіти.

⚖️ Конституційний суд, який Зеленський не любив, визнав повністю конституційною заборону російських фільмів і телешоу.
Велика палата Конституції прийняла рішення по справі, розпочатій за заявою 47 народних депутатів, щодо відповідності Конституції окремих положень статті 6 Закону України "Про телеве шаяеня мы -ра да омовленя" і пояснив, що російське телебачення програми і фільми є елементом пропаганди і створюють загрозу національній безпеці України.
Але до нюансів Зеленського звикли звикати. Яке в них рішення Конституційного суду? "Свати" ідуть, по ходу, на російській мові і лайно там всі хотіли на національну безпеку взагалі і закони України в принципі.

🤡 А ще Зеленський вважає, що політичні домагання Порошенка ніяк не вплинуть на ситуацію в країні. Це може бути і так. В насиченій, теплій, захищеній країні, зі стабільними цінами, невеликим зростанням курсу долара і субсидій, які виплачуються вчасно, при зростанні, нехай і на копійки, але регулярно, з пенсіями і працюючими клініками, люди зараз би готувалися до Нового року і вони б насрали про всі політичні скандали, інтриги та розслідування. Але в нинішній ситуації, коли борщ став без м'яса, і на 57% дорожчим, я б не була така самовпевнена.

💵💶Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротився на понад 2 млрд доларів. Про це йдеться у дослідженні Офісу ефективного регуляторного забезпечення.
У 2020 році їх обсяг становив $453 млн, а в 2019 році - $2,61 млрд. Тут значну роль відіграє ковідна криза, але загальна тенденція не позитивна для України. Основними факторами, що впливають на рішення інвестицій, є корупція та проблеми у захисті власності. (с)
Інвестиційні няні теж не допомогли.. .

🤡 КАС отримав два позови від Миколи Чауса. В одному він просить суд визнати незаконним, а в іншому - скасувати постанову Дніпровського районного суду міста Києва про відсторонення його від суддівського складу. (с)
І що? Це була гарна робота. Пекарня.

Перед закінченням фінансового року, Мінфін вирішив наслідувати приклад свого преЗедента і вистрілити собі по яйцях. Якщо точніше, офіційно порушити Меморандум з Міжнародним валютним фондом. У серпні цього року Україна отримала за день від МВФ $2.7 млрд допомоги на підтримку економіки в складних умовах Covid. У вересні 2021 року Мінфін вже використав 1,3 млрд доларів.
У Меморандумі з МВФ сказано, що Україна хоче зберегти залишок спеціальних прав запозичення як буфер проти майбутніх ризиків. Однак Мінфін вирішив, що ходити - це ходити.. . На все.
МВФ байдуже на наш "ковідний" грошовий баланс. Це був ніби подарунок, раптова, несподівана, безкоштовна допомога. Але важливий сам факт - за мітлу треба відповідати.
МВФ планував закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні у 2022 році. Сума, на яку очікує міністр фінансів, становить $2.2 млрд за чинною програмою кредитування stand-by, програма буде переглянута в березні та червні. Тепер вони взагалі будуть говорити з нами? Сумніваюсь.

О.Подгорна
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22.12.2021 14:33 Ответить
Ну дык давно известно --кловану главное прокукарекать, а там хоть не рассветай.
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22.12.2021 14:37 Ответить
Під кібервійськами, зебуїн мав на увазі ботів, які будуть згадувати про Пороха і свинарчуків.
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22.12.2021 14:39 Ответить
Это секретные войска и о их существовании знает только один клоун...
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22.12.2021 14:46 Ответить
"Ты суслика видишь?"
"Нет"
"А он есть"

И наверняка уже не слабо ест...
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22.12.2021 16:33 Ответить
"напередке"...щоб тебе все життя пердолили в те "передке"
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22.12.2021 14:47 Ответить
ну ведь пообещал...., при нынешней власти, это равносильно - все, вопрос закрыт...., именно за счет этого и держится рейтинг..., люди такое любят, если тебе хреново - всегда можно посмотреть, что тебе по этому поводу обещала власть...
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22.12.2021 14:48 Ответить
Дима Гордон тоже верил 3 года назад...Зеля чемпион Мира....но ЛОХанулся....так что я вам ничего не должен... мы их сделали...так кричал доктор Кошмаровский 73 %...это тихий ужаС ...даже Гитлер набрал в 1933 году всего 42%...
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22.12.2021 14:49 Ответить
Не 42, а почти 44%, точнее- 43,9%
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22.12.2021 14:53 Ответить
Вы считаете себя народом 73%????????? стадо Обезьян Гордонов...
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22.12.2021 14:50 Ответить
Диджитализацию надо начинать с PayPal.
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22.12.2021 15:33 Ответить
Р там на місці?
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22.12.2021 17:26 Ответить
Эти "кибер-войны" уже до меня добрались! Оказалось, перед выездом на контракт Компания ввела правило: мне сбрасывается материал по кибер-угрозам, а потом меня гоняет по знанию этого материала- офицер по кибер-безопасности Компании!!! Сегодня полтора часа я отбивался, от его вопросиков, по скайпу. Отбился, но на кой хрен оно надо???
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22.12.2021 14:50 Ответить
не правда есть такие войска . поручик Бустуга и ротмистр Олег Петрович не дадут соврать . они тут на Цензоре воюют не покладая рук
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22.12.2021 14:51 Ответить
Кибер штаб есть,там работают американцы и британцы...,поскольку есть Хартия Блинкэн-Кулеба...
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22.12.2021 14:54 Ответить
Навозные мухи плодятся ,как из рога изобилия.А изо рта воняет туалетом..
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22.12.2021 14:58 Ответить
главный разведчик трахается с наркодилером в доме главного по обналу в стране! какие нах кибер-шмибер! пробиваем днище за днищем.
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22.12.2021 15:01 Ответить
Есть только киберкомики.
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22.12.2021 15:02 Ответить
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22.12.2021 15:03 Ответить
Для кибер войск не нужно топливо и снаряды. Нужны мозги!
Но, были бы мозги, были бы и топливо и снаряды.
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22.12.2021 15:41 Ответить
Вони вже з жовтня офіцерів до війська не беруть з запасу. Тут зрадою *******. А за цих кілька місяців звільнилося чимало. А прийшло-нічого. Про які тут кібервійська ще можна говорити з кого їх формувати? Ню-ню...
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22.12.2021 15:43 Ответить
Кібервійська є,їх просто не видно за мільярдом дерев
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22.12.2021 16:56 Ответить
вы всё врёти, владимир ссаныч найвелычнишый лидор у всесвити, он не может обманывать, ахахахах, все что нелох не обещает все вранье, голосуйте за него еще раз зелебобики, ахаххах
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22.12.2021 16:58 Ответить
Відосик знято, аплодисменти прослухані, боти обговорили. А зробити - то для лохів.
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22.12.2021 17:33 Ответить
А зачем клоуну свои кибервойска? Он пользуется кремлёвскими.... Кремлёвская крыса делится ....
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22.12.2021 17:42 Ответить
 
 