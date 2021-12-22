Через 4 месяца после указа Зеленского никаких "кибервойск" и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш

Через 4 месяца после публикации указа главы государства о создании кибервойск Кабмин так и не внес в ВР законопроект об их создании в системе Минобороны.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш, передает Цензор.НЕТ.

"Мне очень понравились слова бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана о Зеленском:

- он не врет, он играет!

- для него после того, как мероприятие, выступление или анонс реформы закончилось, у него все, "стоп снято" и дальше ему не интересно, что там происходит…" - цитирует он слова Богдана о Зеленском и добавляет, что такое отношение к делу можно охарактеризовать несколькими пословицами: "Обещать, не значит жениться" или "3,14деть - это не мешки ворочать".

"Итак, снова демонстрирую Вам профанацию зелененьких, и напоминаю, что я одинаково их не люблю, как зелененьких, так и фиолетовеньких, так и всех политиков", - пишет Кныш и подробно останавливается на некоторых этапах создания кибервойск.

Пошагово: 1. Указ президента о создании Кибервойск 26 августа 2021 года.

2. В решении СНБО говорится, что Кабмин должен посчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание и функционирование кибервойск. Через два месяца в Верховную Раду Кабмин должен внести законопроект о создании кибервойск в системе Минобороны.

3. Прошло уже не два месяца ,а ЧЕТЫРЕ. И что?

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"Никаких "кибервойск" и близко нет. Более того, думаю, там проср@ли все сроки, которые только можно было проср@ть. Какие кибервойска, когда на передке недостача по топливу и снарядам? Хотел бы подискутировать с Вами о качестве украинского кибервооружения, но его просто нет. Поэтому спрошу так: Вам понравилось выступление актера Зеленского под видом Президента Зеленского о создании Кибервойск? Как Вы думаете, он хоть что-то сможет реально сделать, а не сыграть?" - поднимает он вопрос напоследок.





