Через 4 месяца после указа Зеленского никаких "кибервойск" и в помине нет. Какие кибервойска, когда на передке нехватка топлива и снарядов? - журналист Кныш
Через 4 месяца после публикации указа главы государства о создании кибервойск Кабмин так и не внес в ВР законопроект об их создании в системе Минобороны.
Об этом пишет в Фейсбуке журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш, передает Цензор.НЕТ.
"Мне очень понравились слова бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Богдана о Зеленском:
- он не врет, он играет!
- для него после того, как мероприятие, выступление или анонс реформы закончилось, у него все, "стоп снято" и дальше ему не интересно, что там происходит…" - цитирует он слова Богдана о Зеленском и добавляет, что такое отношение к делу можно охарактеризовать несколькими пословицами: "Обещать, не значит жениться" или "3,14деть - это не мешки ворочать".
"Итак, снова демонстрирую Вам профанацию зелененьких, и напоминаю, что я одинаково их не люблю, как зелененьких, так и фиолетовеньких, так и всех политиков", - пишет Кныш и подробно останавливается на некоторых этапах создания кибервойск.
Пошагово: 1. Указ президента о создании Кибервойск 26 августа 2021 года.
2. В решении СНБО говорится, что Кабмин должен посчитать, сколько ресурсов надо потратить на создание и функционирование кибервойск. Через два месяца в Верховную Раду Кабмин должен внести законопроект о создании кибервойск в системе Минобороны.
3. Прошло уже не два месяца ,а ЧЕТЫРЕ. И что?
"Никаких "кибервойск" и близко нет. Более того, думаю, там проср@ли все сроки, которые только можно было проср@ть. Какие кибервойска, когда на передке недостача по топливу и снарядам? Хотел бы подискутировать с Вами о качестве украинского кибервооружения, но его просто нет. Поэтому спрошу так: Вам понравилось выступление актера Зеленского под видом Президента Зеленского о создании Кибервойск? Как Вы думаете, он хоть что-то сможет реально сделать, а не сыграть?" - поднимает он вопрос напоследок.
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62,4% українців вважають, що влада докладає недостатньо зусиль, щоб запобігти повномасштабному вторгненню Росії. (с)
Я розповім вам більше - влада в цілому виклала свого члена на це питання. І тільки активно махає росіянам.
🥕"Борщовий набір" за рік виріс в ціні в середньому на 53,8%.
За основу розрахунків взяті офіційні дані Держстату за листопад 2020 та 2021 років. (с)
Сметани в упаковках стає менше, ціна вища. І так з усіма продуктами.
До речі, Законопроект №5600 прийняли і президент підписав - яйця на ринку почали коштувати від 45 грн за десяток.
Смачного вам.
🤡 32% українців вважають, що наступний рік буде гіршим і важчим, ніж той, що йде. А ми оптимістично налаштовані. Цей відсоток має бути набагато більшим.
СБУ не розслідувала Гогілашвілі. Це вірно. Але для чого? Там немає що перевіряти. Зайшов гуглити - а все резюме на тобі. Навіть до церкви на Софієвці, де пасуться всі ребухи, з допитами ходити не треба.
Але і СБУ не встигла погуглити. І тепер ми розуміємо чому. СБУ розслідувала справу про готівкові мішки від Порошенка, спілкувалася з бойовиками з ОРДЛО. Випили тонну кави.
🛡Держприкордонслужба зміцнює кордон з Росією. Інженерна робота на загрозливих напрямках проводиться, незважаючи на погоду.
На ділянці Сумського прикордонного підрозділу спецтехніка риє кювет та заповнює вал, що є додатковими перешкодами. (с)
Здається, це добре, але це провокує здоровий скептицизм. На кордоні канава з крокодилами і власним домашнім *********** на Банковій, з Бакановим в СБУ і Гогілашвілі в МВС.
💰 Поліцейського, який мав на столі знак "Хабарів не беремо", взяли на хабарі у 2000 гривень.
Вони просто не вказали на знаку, що не беруть дрібні купюри, цукерки та квіти.
⚖️ Конституційний суд, який Зеленський не любив, визнав повністю конституційною заборону російських фільмів і телешоу.
Велика палата Конституції прийняла рішення по справі, розпочатій за заявою 47 народних депутатів, щодо відповідності Конституції окремих положень статті 6 Закону України "Про телеве шаяеня мы -ра да омовленя" і пояснив, що російське телебачення програми і фільми є елементом пропаганди і створюють загрозу національній безпеці України.
Але до нюансів Зеленського звикли звикати. Яке в них рішення Конституційного суду? "Свати" ідуть, по ходу, на російській мові і лайно там всі хотіли на національну безпеку взагалі і закони України в принципі.
🤡 А ще Зеленський вважає, що політичні домагання Порошенка ніяк не вплинуть на ситуацію в країні. Це може бути і так. В насиченій, теплій, захищеній країні, зі стабільними цінами, невеликим зростанням курсу долара і субсидій, які виплачуються вчасно, при зростанні, нехай і на копійки, але регулярно, з пенсіями і працюючими клініками, люди зараз би готувалися до Нового року і вони б насрали про всі політичні скандали, інтриги та розслідування. Але в нинішній ситуації, коли борщ став без м'яса, і на 57% дорожчим, я б не була така самовпевнена.
💵💶Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році порівняно з попереднім роком скоротився на понад 2 млрд доларів. Про це йдеться у дослідженні Офісу ефективного регуляторного забезпечення.
У 2020 році їх обсяг становив $453 млн, а в 2019 році - $2,61 млрд. Тут значну роль відіграє ковідна криза, але загальна тенденція не позитивна для України. Основними факторами, що впливають на рішення інвестицій, є корупція та проблеми у захисті власності. (с)
Інвестиційні няні теж не допомогли.. .
🤡 КАС отримав два позови від Миколи Чауса. В одному він просить суд визнати незаконним, а в іншому - скасувати постанову Дніпровського районного суду міста Києва про відсторонення його від суддівського складу. (с)
І що? Це була гарна робота. Пекарня.
Перед закінченням фінансового року, Мінфін вирішив наслідувати приклад свого преЗедента і вистрілити собі по яйцях. Якщо точніше, офіційно порушити Меморандум з Міжнародним валютним фондом. У серпні цього року Україна отримала за день від МВФ $2.7 млрд допомоги на підтримку економіки в складних умовах Covid. У вересні 2021 року Мінфін вже використав 1,3 млрд доларів.
У Меморандумі з МВФ сказано, що Україна хоче зберегти залишок спеціальних прав запозичення як буфер проти майбутніх ризиків. Однак Мінфін вирішив, що ходити - це ходити.. . На все.
МВФ байдуже на наш "ковідний" грошовий баланс. Це був ніби подарунок, раптова, несподівана, безкоштовна допомога. Але важливий сам факт - за мітлу треба відповідати.
МВФ планував закрити майже половину потреби у зовнішньому фінансуванні у 2022 році. Сума, на яку очікує міністр фінансів, становить $2.2 млрд за чинною програмою кредитування stand-by, програма буде переглянута в березні та червні. Тепер вони взагалі будуть говорити з нами? Сумніваюсь.
О.Подгорна
"Нет"
"А он есть"
И наверняка уже не слабо ест...
Но, были бы мозги, были бы и топливо и снаряды.