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Новости Санкции против России
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У ЕС сейчас нет возможности вводить санкции против России в газовой сфере, - премьер Италии Драги

У ЕС сейчас нет возможности вводить санкции против России в газовой сфере, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против России. Речь идет о газовой сфере.

Его заявление во время конференции по итогам года цитирует Agenzia Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы имеем лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.

По его словам, ЕС должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".

"В них (переговорах. - Ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", - добавил Драги.

Читайте также: "Нафтогаз" обратился в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление "Газпромом" доминирующим положением на рынке

Автор: 

Газ (10224) Италия (1641) россия (95441) санкции (11276) Драги Марио (48)


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Топ комментарии
+21
Чувствуется что путинская подстилка.
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22.12.2021 14:50
+20
Вибір зроблено, вітаю, дебіли.

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22.12.2021 14:53
+18
россия вас поставила раком, дорогие европейцы. стойте, улыбайтесь. вам приятно. еще северный поток-2 подключите. будет еще веселей
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22.12.2021 14:56
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Чувствуется что путинская подстилка.
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22.12.2021 14:50 Ответить
а что он такого сказал? сегодня не можем. сегодня осталось в Европе 10 часов и 8 минут.
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22.12.2021 14:52 Ответить
Вибір зроблено, вітаю, дебіли.

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22.12.2021 14:53 Ответить
...У Петербурзі Газпром веде набір IT-фахівців у новий підрозділ.
Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".

Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.

Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…

На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.

Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.

Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.

Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...

Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
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22.12.2021 15:57 Ответить
Да взорвать СП-1, вот и все санкции.
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22.12.2021 14:53 Ответить
Этим Украина может припугнеуть дурачков этих, если кацапы полномасштабно полезут, терять нашей стране уже будет нечего
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22.12.2021 15:04 Ответить
Взорвать СП-1?И как это Украина может сделать?Даже если могла,Германия предьявит счет на нехилые бабки,вот и все...
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22.12.2021 17:33 Ответить
"Элементарно Ватсон" (с)
В случае, когда РФ ОТКРЫТО перейдет в нападение, НИЧТО не мешает Украине перейти к диверсионным действиям на территории противника. Тогда не только газопроводы в ЕС, тогда мы можем взрывать газопроводы и внутри РФ. Там тысячи км протяженности трубопроводов, представляете Северный, сколько сотен тысяч солдат вам будет нужно для их охраны?
Вы взорвете наши мосты своими ракетами, а наши диверсанты будут взрывать ваши мосты, с вашими эшелонами.
Ну и так далее и тому подобное.
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22.12.2021 20:43 Ответить
нє, я розумію, що:
чим далі чим далі від рашки - тим щасливіші.

але ж не можна бути таким ссученим !
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22.12.2021 14:55 Ответить
Можна, ви навіть не здогадується як можна, на жаль
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22.12.2021 15:11 Ответить
ой!!! так какие проблемы сделать еврождопинцев еще счастливей как только Путин двинет кони на Украину то население 40 млн. страны Украина с армией в 1 млн. обученная и воюющая УЖЕ переселистя в Европу уплотним так сказать.... зачем Путину давать такой шанс --если мы и без него сможем это сами сделать будем нам сразу и Евросоюз и НАТО в одном флаконе... посмотрим как эти лесбиянки и ЛГБТ вояки повоюют от теории с практикой огромная разница... одно дело красоватсья на учениях-- а иное-- в реальном бое... где войны не былоо более 70 лет в Европе..поди они и забыли что ТАКОЕ ВОЙНА В РЕАЛЬНОСТИ БОМБЕЖКИ СТРЕЛЯЮТ КОГДА РУШАТСЯ ГОРОДА МОСТЫ ДОРОГИ НЕТ СВЕТА ГАЗА ТЕПЛА ГОЛОДОМОР... они европейцы от мороза кричат вай вай низзя Х..ло трогать а то замерзаем.... а нас в совке воспитали недоедали недодали "ценностей"европы может и хорошо мозг нитакой вывернутый наизнанку... привыкшие к лишениям унижениям выживаем ак можем... не разбалованные зарплатами от 2 до 5 тысяч евро нет у нас еще много того -чего есть в Европе... и что-- а воевать Европа будет или вы серьезно полагаете что эти гомики напомаженыне и мужеподобные бабенки реально будут воевать или их недоросли наркоши и на экстазе выросшие... ха-ха... ЭТИ ВСЕ ФАКТОРЫ ПОНИМАЕТ И ПУТИН... а Евросоюз в очередной раз вызывает збоченские озабоченности и пальчиком типа ну -ну низзя... это есть нарушение основ ДЕРЬМОКРАТИИ...но ПОСЛЕ КОВИДНОГО ШАБАША УЖЕ ВИДНА ЦЕННОСТЬ ЭТИХ ДЕРЬМОВЫХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ ЦЕНА ИМ НУЛЬ... как и то что Европа применяет политику 2 тройных 5 и 10 стандартов... и правил в зависимости от ИХ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ...
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22.12.2021 15:49 Ответить
россия вас поставила раком, дорогие европейцы. стойте, улыбайтесь. вам приятно. еще северный поток-2 подключите. будет еще веселей
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22.12.2021 14:56 Ответить
враньё. пуйло не достиг ровным счетом ничего.
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22.12.2021 15:39 Ответить
Ваня в кубе,с газом он достиг большего,чем мечтал.Не дав и куба газа СП-2 уже себя два раза оправдал.
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22.12.2021 17:39 Ответить
Однофамильцы?
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22.12.2021 16:05 Ответить
Goodbye, my love, goodbye.
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22.12.2021 16:05 Ответить
Как раз у Италии есть много альтернативного газа с Ближнего Востока и Северной Африки.
Италия, насколько я знаю, не закупает газа у Кацапии.
Министр говорит о том, что сегодня всему ЕС просто нечем заменить газ из Кацапии. Его можно заменить сланцевым газом из США, увеличением добычи газа Норвегией и разработка Средиземноморского месторождения Ливантийское, которое на столько огромно, что заходит на территории 4-х государств.
Но в США Байден, не Трамп и против добычи сланцевого газа, а остальные варианты, тот же газ из Ирана, это в первую очередь политическое решение.

Но думаю, что сегодняшняя цена, на спотовом рынке Европы, уже, в любом случае, заставят ЕС решать эту проблему.
При этом G-7, 15 июня этого года уже приняло программу и планы декарбонизации до 2030-го года. Если принято решение в перспективе отказаться от использования в энергетике газа, нефти, угля.
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22.12.2021 21:02 Ответить
Война идет в центре Европы. Каждый день гибнут украинцы, защищая свою страну и Европу от российской агрессии. Италия делает вид, что ее это не касается. Если завтра война придет в Италию, в каждую ее семью, тогда Италия сразу же найдет возможности ввести санкции против России, окажет военную, финансовую помощь Украине. А пока Италия еще греется под солнцем и плохо помнит, как она хоронила своих парней.
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22.12.2021 14:56 Ответить
Им также будет пох, коррумпированые чинуши сразу свалят В ОАЭ или США, на рядовых итальянцев, французов, испанцев пох насрать
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22.12.2021 15:09 Ответить
Италия не делает вид, что её это не касается.
Для неё Украина и война в ней это примерно как война где-то в джунглях Индонезии.
Итальянским кабальеро гораздо важнее цена на газ.
Это тупо вопрос приоритета.
Пока по Милану не прилетит ракета, итальяшки будут лишь кричать "достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет"
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22.12.2021 15:32 Ответить
....не пишите бред,что мы защищаем Европу(Нато) от рашкиной агрессии,мы защищаем сами себя!!!!
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23.12.2021 15:51 Ответить
В італьяшок на всіх медіа вже 2-й рік тільки одна проблема -COronavirus. Майже всіх вакцинували~80% Все одно тільки вірус, лохдаун, грінпас, супер-грінпас. Скрізь-люба новина-вірус. Путин-друг.Газ-нужен. Ucraina-війна-хз.пох.
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22.12.2021 15:01 Ответить
https://kurs.com.ua/ua/novost/687713-germanija-zakroet-polovinu-svoih-aas-do-konca-goda?source=ukrnet Німеччина закриє половину своїх АЕС до кінця року
Госизмена меркель в интересах кремля!
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22.12.2021 15:03 Ответить
Немцы в закрытии АЭС фрау Меркель не винят. Атомные закрывают после давления и демарша 'зеленых'. А лидер у зеленых, кто? А это нынешняя глава МИДа ФРГ - фрау Бербок. Она в ответе.
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22.12.2021 15:55 Ответить
Мы украинцы лучше всех знаем, что где творится. При этом не знаем языков, не читаем и ностранную периодику, но срем на цензоре тоннами. Особенно обизнани жители маленьких мистечок центральнойи западной украины.
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22.12.2021 16:06 Ответить
Да. Мои друзья и коллеги: образованные немцы не в восторге от идей и проделок своих зеленых и считают их политику недалёкой. А о закрытии АЭС в угоду зелёным, так просто крутят у виска со словами - idioten. А фрау Бербок, считают некомпетентной, но гиперактивной.
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22.12.2021 16:18 Ответить
Ваша медаль за "победы" во Второй Мировой пожизненная .
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22.12.2021 15:03 Ответить
"Сьогодні ми маємо лише деякі фактори економічного стримування. Але якщо ми хочемо прийняти санкції, які включають також газ, чи достатньо ми сильні, щоб це зробити? Чи настав час? Відповідь - ні", - сказав Драгі. Джерело:

Сказала людина на дотаціях Кремля
Смачні печеньки у кацапів )
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22.12.2021 15:09 Ответить
пора валить в Норвегию
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22.12.2021 15:11 Ответить
Тю. А клован недавно вещал,что макаронники такие молодцы. Авторитетные ребята. Ща как наедут на кацапов,да как разрулят всё... Идиот блеать.
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22.12.2021 15:29 Ответить
А я даже не обижаюсь ...с таким презом ,как у нас,вообще не правильно на кого то обижаться ...
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22.12.2021 15:30 Ответить
усрались и Украину втянули
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22.12.2021 15:30 Ответить
А чего мы ожидали?
Своя рубашка ...
Проблемы индейцев шерифа не ...
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22.12.2021 15:34 Ответить
В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ 56%, это ниже чем в предыдущие годы.

«Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, Ho..... физического дефицита ждать не следует»: - «Zukunft Gas» Чарли Грюнеберг.
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22.12.2021 16:45 Ответить
нравится европейцам московитская швабра! мечтают..
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22.12.2021 15:36 Ответить
драгі давно робить міняти пуйлу
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22.12.2021 15:38 Ответить
Героиновый наркоман , при всем своем желании, не может отказатся от герыча поставляемого барыгой. Европа - наркоман. Он последнее вынесет из дому, всех своих родственников пустит под нож и пустит по миру ради дозы. Нечего ожидать чего-то другого
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22.12.2021 15:40 Ответить
***** крутил вертел винтели Украине. Итог: Украина отказалась от рос газа. Теперь решил покрутить Европе. ***** ничему не учится.
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22.12.2021 15:40 Ответить
Европейский: Яценюк (с) .
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22.12.2021 15:57 Ответить
Итог: Украина отказалась от рос газа? И, что дальше?
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22.12.2021 16:10 Ответить
Купит его же у посредников в втридорого.Бизнес по украински.
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22.12.2021 17:42 Ответить
Но, какая то выгода всё равно должна достаться Украине. Например приобретённый жизненный опыт (сокращённо-Жопыт).
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22.12.2021 17:52 Ответить
А дальше то, что ***** мог продавать газ Европе и иметь с этого деньги, а теперь ЕС работает над поиском новых поставщиков энергоносителей. И когшда они откажутся от газа из РФ это сугубо вопрос времени
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23.12.2021 00:01 Ответить
Что то не похоже, что бы Европа, так вдруг взяла и отказалась от производства латекса и полиэтилена, поликарбоната и удобрений, стройматериалов и инструментов и гигакалорий энергии и прочих привычных достоинств от самой наизеленейшей в мире энергии. А поставщики, хм... какая разница, кто кому тот газ поставляет. Ну допустим создадут они дефицит газа в Алжире или Норвегии. Цена то всё равно мировая а не какая то национальная. Потекут те остатки газа из рашки по другим маршрутам. Только то и всего. Китай с Японией сейчас подчистую и так выгребают, так что даже Вам не хватает. Да и объём российского газа в Европе всего то 30%.
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23.12.2021 05:16 Ответить
Сейчас 30%, а будет 5%. И будет ***** играть в свои витили уже с Китаем и Японией. Напомню, Европа уже получает газ из Азербайджана. Работает над EastMed Pipeline. Ну и при всех сложностях с доставкой вновь закупили газ в США. Bloomberg пишет, что Out of 76 U.S. LNG cargoes in transit, 10 tankers carrying a combined 1.6 million cubic meters of the heating and power plant fuel have declared destinations in Europe, shipping data compiled by Bloomberg shows. Another 20 tankers carrying an estimated 3.3 million cubic meters appear to be crossing the Atlantic Ocean and are on a path to the continent. Nearly one-third of the cargoes come from https://www.bloomberg.com/quote/LNG:US Cheniere Energy Inc. 's Sabine Pass LNG export terminal in Louisiana, the shipping data shows.

Плюс не забываем, что Европа так или иначе будет переходить на возобновляемую энергию, так что зависимость от российского газа это явление временное. Впрочем все могло быть иначе, будь ***** прозрачным прогнозируемым партнером.
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24.12.2021 00:25 Ответить
Нельзя всем гадить и ожидать, что тебе и дальше будут жать руку. Это же очевидно, блет
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24.12.2021 00:26 Ответить
Ты так прямо как дедушка Крылов, про лису и виноград. Открою тебе секрет. Цены на любой товар зависят от его количества. Спрос на газ больше чем предложение. Дефицит мы имеем в мире на него. Именно от этого Европа и готовится к другим возобновляемым источникам энергии, а вовсе не потому, что за экологию борятся. Ты только глянь на эту формулу и сразу сам всё поймёшь. CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O. А это тебе формула фотосинтеза- 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 (сахар) + 6O2 - 674 ккал. Как видишь, газ это самый чистый источник энергии, но он ещё и очень ценный продукт для промышленности. И зонтики и майки и флаги и плинтуса и трубы и шайбы и кабели и шины и удобрения и косметика, из газа делается. Поэтому промышленно развитые страны его готовы хоть у самого черта покупать. Но повторюсь мало его. Вот к примеру Дания как экспортёр газа уже сдулась. И у Норвегии лет на восемь запасов и Азербайджан не газовый Клондайк. США на грани рентабельности добывает и то для себя в основном. России пока хватает, но и то выгодней у себя его перерабатывать. Так, что России его Бог дал. С залежами ей повезло. Так, что Украина не на того ставку сделала. Россию как хочешь называй. Мировая бензоколонка (мне нравится такое название) или мировая энергетическая держава, это только по звучанию разное, а по сути одно и тоже. Но есть и проблема с ним. Дорогой он, все хотят его поиметь, поэтому и надо его охранять.
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24.12.2021 08:16 Ответить
То есть рашка открыто показала, что газ она использует исключительно как оружие и некоторые европейские шлюхи уже поспешили подлизнуть своим кремлевским хозяевам.
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22.12.2021 15:53 Ответить
У руля ЕС стоят бывшие левые, настоящие и будущие левые, любящие Рашку и лично *****. И это, кроме своего кармана. Так что ничего удивительного.
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22.12.2021 16:08 Ответить
Естественно,вы же теперь на поводке у пуйла.
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22.12.2021 16:12 Ответить
Как раз сейчас и надо, газа то все равно нет.
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22.12.2021 16:43 Ответить
Мрзотa фашистська. У вас скоро 15 років як буде з часу заснування нападу на Грузію! У вас часу не було замінити рашистський газ та нафту??!
Інша справа - ви не збирались цього робити ні в якому разі. А ось за це (фінансування терористів - масових вбивць) вам доведеться відповідати в суді!
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22.12.2021 19:03 Ответить
Тогда будете миллионы беженцев кормить.
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22.12.2021 22:35 Ответить
 
 