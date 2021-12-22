У ЕС сейчас нет возможности вводить санкции против России в газовой сфере, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против России. Речь идет о газовой сфере.

Его заявление во время конференции по итогам года цитирует Agenzia Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня мы имеем лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.

По его словам, ЕС должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".

"В них (переговорах. - Ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", - добавил Драги.

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