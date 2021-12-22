У ЕС сейчас нет возможности вводить санкции против России в газовой сфере, - премьер Италии Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что у Европейского Союза сейчас нет возможностей для введения санкций против России. Речь идет о газовой сфере.
Его заявление во время конференции по итогам года цитирует Agenzia Nova, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня мы имеем лишь некоторые факторы экономического сдерживания. Но если мы хотим принять санкции, которые включают и газ, достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет", - сказал Драги.
По его словам, ЕС должен сейчас сохранять статус диалога с российским президентом Путиным, который якобы заявляет, что "хочет оставаться в состоянии переговоров".
"В них (переговорах. - Ред.) развитие событий, возможно, не приведет к успеху. Необратимые решения все еще возможны", - добавил Драги.
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Під нього відведено цілий поверх у "Лахта-центрі".
Відбір ведеться через посередників. Підрозділ нібито має працювати над софтом для Газпрому. Виглядає правдоподібно з урахуванням введення в РФ закону про софт.
Але існує й інша версія: це новий підрозділ "кухаря Путіна" Пригожина - своєрідний кібер-Вагнер. Отже, продовження буде…
На тлі американських подій в Україні не просто слід подумати над захистом нашої критичної інфраструктури, передусім енергетичної. Необхідно діяти. Тим більше, що вона вже була атакована кілька разів у минулі роки.
Але навіть законопроєкт "Про критичну інфраструктуру та її захист" на восьмому році російської агресії проти України усе ще залишається проєктом.
Отже, Росія прогнозовано збирається продовжувати кібернапади. А чом би й ні? Адже її ніхто не зупиняє в реальному просторі, тільки погрожують "пекельними санкціями", то за логікою Кремля, в кіберпросторі ступінь свободи дій куди вища, а удари можна завдати не менш дошкульні, ніж застосуванням тактичної ядерної зброї.
Настав час для США "промацати кібербагнетом газпромівські мережі". Тим більше, що хтось мені казав у D.C., що Байден під час Женевського рандеву натякнув Путіну, що в Росії багато різних трубопроводів...
Просто Путін не розуміє натяки. Йому потрібно так, щоб кількадесятметровий факел з розірваного трубопроводу запалав десь біля Кремля! - https://gazeta.ua/blog/56283/moskva-gotuye-masshtabnij-kibernapad-na-********
В случае, когда РФ ОТКРЫТО перейдет в нападение, НИЧТО не мешает Украине перейти к диверсионным действиям на территории противника. Тогда не только газопроводы в ЕС, тогда мы можем взрывать газопроводы и внутри РФ. Там тысячи км протяженности трубопроводов, представляете Северный, сколько сотен тысяч солдат вам будет нужно для их охраны?
Вы взорвете наши мосты своими ракетами, а наши диверсанты будут взрывать ваши мосты, с вашими эшелонами.
Ну и так далее и тому подобное.
чим далі чим далі від рашки - тим щасливіші.
але ж не можна бути таким ссученим !
Италия, насколько я знаю, не закупает газа у Кацапии.
Министр говорит о том, что сегодня всему ЕС просто нечем заменить газ из Кацапии. Его можно заменить сланцевым газом из США, увеличением добычи газа Норвегией и разработка Средиземноморского месторождения Ливантийское, которое на столько огромно, что заходит на территории 4-х государств.
Но в США Байден, не Трамп и против добычи сланцевого газа, а остальные варианты, тот же газ из Ирана, это в первую очередь политическое решение.
Но думаю, что сегодняшняя цена, на спотовом рынке Европы, уже, в любом случае, заставят ЕС решать эту проблему.
При этом G-7, 15 июня этого года уже приняло программу и планы декарбонизации до 2030-го года. Если принято решение в перспективе отказаться от использования в энергетике газа, нефти, угля.
Для неё Украина и война в ней это примерно как война где-то в джунглях Индонезии.
Итальянским кабальеро гораздо важнее цена на газ.
Это тупо вопрос приоритета.
Пока по Милану не прилетит ракета, итальяшки будут лишь кричать "достаточно ли мы сильны, чтобы это сделать? Пришло ли время? Ответ - нет"
Госизмена меркель в интересах кремля!
Сказала людина на дотаціях Кремля
Смачні печеньки у кацапів )
Своя рубашка ...
Проблемы индейцев шерифа не ...
«Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила 2000 долларов за 1 тыс. кубометров. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, Ho..... физического дефицита ждать не следует»: - «Zukunft Gas» Чарли Грюнеберг.
Плюс не забываем, что Европа так или иначе будет переходить на возобновляемую энергию, так что зависимость от российского газа это явление временное. Впрочем все могло быть иначе, будь ***** прозрачным прогнозируемым партнером.
Інша справа - ви не збирались цього робити ні в якому разі. А ось за це (фінансування терористів - масових вбивць) вам доведеться відповідати в суді!