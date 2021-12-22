Уже второй облсовет призывает президента и парламент переименовать Россию в Московию
Ровенский и Львовский облсоветы требуют у президента и Верховной Рады восстановить историческую справедливость и изменить официальное название государства "Российская Федерация" на "Московия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение депутатов Львовского и Ривненского облсоветов.
Депутаты Ровенского областного совета 17 декабря обратились к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и на всех уровнях (государственном, дипломатическом, официально-деловом и др.) вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название - Московия, а граждан этого государства называть москвинами.
Как отмечалось в обращении, возможное утверждение, что название "Московия" может не соответствовать международному названию государства, опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland - Федеративная республика Германия. При этом наиболее распространенным международным названием этого государства является "Германия" и его языковые формы.
"Восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие украинского государства", - убеждены депутаты.
Сегодня аналогичное обращение приняли депутаты Львовского облсовета:
"Мы обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно использовать "московиты"", – говорится в обращении.
По мнению депутатов, северо-восточный сосед Украины, постоянно посягающий на нашу территорию, "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".
Депутаты подкрепили свою инициативу экскурсом в историю. 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.
На картах и атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.
В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли:
- изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские;
- придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной;
- распространен миф о лидерстве России как славянской страны.
В мировой истории много фактов переименования названий стран, отмечено в обращении.
К примеру, современная Турция образовалась после распада Османской империи. 29 октября 1923 провозгласили Турецкую республику.
В 1946 году Трансиордания обрела независимость от Британии, а во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов оккупировала Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После этого страна была самопереименована в королевство Иордания.
Изменение названия Московского царства оставило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины, считают депутаты.
Как отмечалось ранее, Львовские депутаты уже пытались переименовать страну-оккупанта, но во время сессии только 26 депутатов проголосовали "за".
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Такое название передаёт и имя правителя, и суть страны !
Одне діло співати "Батько наш - Бандера, Україна - мати", і зовсім інше діло тверезо дивитися на життя.
Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани... Ніякий Бандера не вернеться з того світу аби допомогти чи захистити.
Їм ***** взагалі, як ви їх будете називати.
УПА не вернется. ВСУ вместо них.
Чем вы недовольны??
це все вже було пройдено: "у вагоні директорія, під вагоном територія"
поки на початку хх століття наші формували та розформовували штаби, чварилися, та саджали один одного по тюрьмах, іхніє використовували китайців, анархістів та бидло для того щоб розповсюджувати свій вплив.
І псевдо державні органи були тоді - згадайте про таваріща артьома, і псевдо республіки по тиму дкр, і зрада заходу, все це вже було пройдено, а от уроків з цього ніяких немає.
Можемо і в підарасів їх перейменувати - не проблема. Але зараз це доволі дивно, коли на такі низькопріорітетні задачі гається дорогоцінний час.
Порівння УПА та ЗСУ не корректне, одні були не регулярами, а інші регуляри.
Пісеньками про Бандеру ми навряд чи деморалізуємо їх строкачів.
имя прилагательное - чей? - руский? да...
выводы?)
а що тут смiшного? московiя та москалi. це давно вже вiдомо.
НА - это круто
Может лучше чем-то полезным заняться вместо "набрать в рот гавна и плеваться".
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны."
Вони без України ніщо
Змінюємо:
"Хотят ли москали войны
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли москали, хотят ли москали,
Хотят ли москали войны."
Еще одна аналогия для справки. В 1918 г. был создан современный Азербайджан на землях севернее реки Аракс, которые исторически назывались Арран и Ширван. Цель - дальнейшие территориальные претензии на иранскую историческую провинцию Азербайджан. Проект создан пантуркистами, в 1920 году перешел в руки московитов а через 100 лет ими же обратно переуступлен османам.
Но это ошибка т.к. и.Грозный устроил в Новгороде геноцид и заселил его московитянами. Из словян в россии разве что потомки бывших украинцев- военных. Но украинец для них это слишком гордо звучит
https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg Rom Tur
https://www.youtube.com/watch?v=yU54x55AJUg&lc=Ugxnn3qI9Akmt6HnLvR4AaABAg 1 год назад
Хотят ли русские войны? Не спрашивай у тишины, Не спрашивай у тех солдат, В мемориалах, что лежат. Спроси у цинковых гробов, В которых молодых сынов С земель соседских привозили Старухам, чтоб те слезы лили. Спроси у бравых тех ребят, В Кремле которые сидят, К погонам звезды пришивая, Дубиной «мирною» махая. Спроси у патриотов с бритыми главами, Как «мирно» темными ночами, Они «мочили» молдаван и греков, Кавказцев разных и узбеков. Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны? У пражской ты спроси весны: Хотят ли русские войны? Спроси у венгров, как когда-то На танках русские солдаты, По Будапешту рассекали, Угорцев к миру «приучали». Тебе ответит старый финн, Проживший много - до седин, Как «мирно» русские войска Рвались сквозь зиму и снега. Есть что сказать и белорусу коренному, Тому, чьи предки из литвин, Какою жуткою ценою Им мир и братство подарил москвин. Когда Суворова орда Палила села, города… Спроси, спроси у Карпат, Там непокорные лежат. Спроси, что Украине братской, Заверенной в любви славянской, Из цепких рук большого брата, Зачем защит искать у НАТО? Спроси всех западных славян, Как миру их учил Иван… Миролюбив солдат Иван Бомбил Кабул, Афганистан. В их кишлаки и города Не мир пришел - пришла беда. Спроси у вдов, детей Чечни, Хотят ли русские войны? Кто такой русский «миротворец», Тебе ответит всякий горец. Грузин, улыбчивый всегда, Сквозь слезы просто промолчит. От миролюбия соседа Сейчас его земля горит. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы Найдется ль хоть один сосед, Который твердо скажет,- «НЕТ!»?