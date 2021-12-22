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Уже второй облсовет призывает президента и парламент переименовать Россию в Московию

Уже второй облсовет призывает президента и парламент переименовать Россию в Московию

Ровенский и Львовский облсоветы требуют у президента и Верховной Рады восстановить историческую справедливость и изменить официальное название государства "Российская Федерация" на "Московия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение депутатов Львовского и Ривненского облсоветов.

Депутаты Ровенского областного совета 17 декабря обратились к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и на всех уровнях (государственном, дипломатическом, официально-деловом и др.) вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название - Московия, а граждан этого государства называть москвинами.

Как отмечалось в обращении, возможное утверждение, что название "Московия" может не соответствовать международному названию государства, опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland - Федеративная республика Германия. При этом наиболее распространенным международным названием этого государства является "Германия" и его языковые формы.

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"Восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие украинского государства", - убеждены депутаты.

Сегодня аналогичное обращение приняли депутаты Львовского облсовета:

"Мы обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно использовать "московиты"", – говорится в обращении.

По мнению депутатов, северо-восточный сосед Украины, постоянно посягающий на нашу территорию, "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

Депутаты подкрепили свою инициативу экскурсом в историю. 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.

На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли:

- изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские;

- придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной;

- распространен миф о лидерстве России как славянской страны.

В мировой истории много фактов переименования названий стран, отмечено в обращении.

К примеру, современная Турция образовалась после распада Османской империи. 29 октября 1923 провозгласили Турецкую республику.

В 1946 году Трансиордания обрела независимость от Британии, а во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов оккупировала Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После этого страна была самопереименована в королевство Иордания.

Изменение названия Московского царства оставило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины, считают депутаты.

Как отмечалось ранее, Львовские депутаты уже пытались переименовать страну-оккупанта, но во время сессии только 26 депутатов проголосовали "за".

Автор: 

депутат (3312) Зеленский Владимир (20290) история (2017) Львов (4582) облсовет (538) обращение (747) Ровно (529)


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Топ комментарии
+64
Наша русофобія недостатня 🙂
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22.12.2021 16:45
+45
Тільки Московія ! Україна-це Русь !
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22.12.2021 16:47
+32
В нас немає президента. Є наркоман, алкаш ,зрадник і говоряча дурниці голова у руках Коломойського
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22.12.2021 16:48
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Страница 2 из 2
Разве записать в конституцию. Это бред, называть может каждый, как захочет, но переименовать, в этих областях одни дебилы. До такого додуматься. взять и переименовать, это что, носки поменять? Просто слов нету.
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22.12.2021 17:48 Ответить
И Черноморск станет вольным городом(с). Пикейные жилеты
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22.12.2021 18:41 Ответить
Кацап, іді дамой. Здєсь водкі нєт
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22.12.2021 17:52 Ответить
Так найдите. может мозги вправите. Попросите президента и парламент, таких, как вы, отправить на Луну, детвора х................. . Они будут переименовывать страны, вот так, взяли и переименовали, весь мир в восторге.
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22.12.2021 18:22 Ответить
Забавно подобное читать из кацапского дурдома,ей богу.))
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22.12.2021 18:24 Ответить
Я не пойму, кто из дурдома, взять и переименовать чужую страну, может и Европу переименуем, НАТО, Зимбабве, да мы все можем. Боже, какое убожество.
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22.12.2021 18:41 Ответить
Зачем тебе что-то понимать?. В твоих функциях это не прописано.
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22.12.2021 20:59 Ответить
Ты не поймешь. Не старайся.. Понимать и Думать - то не твое! Ты только приказы выполнять можешь
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23.12.2021 21:34 Ответить
Ми прямі нащадки гордих жителів стародавньої слов'янської Київської Русі ... у нас ******* назва слов'яни -українці. Ну а личакові татаро - угро-фіни ... москалі - кацапи які тільки в 18 столітті придумали собі зі стелі нову назву якихось нібито "росіян - великоросів", але вони і близько навіть не пахнуть слов'янами - русичами, а значить і росіянами не можуть бути. Всі ******* російські вчені генетики прямо з ніг збилися в пошуках генетичних слов'ян - русичів (росіян). І що, ну знайшли лише кілька відсотків по всій личаковій паРаші слов'ян, але вони все з історичним українським, білоруським, польським корінням ... А все інше руцькое це замасковані під росіян угро - татаро фінське личакове збіговисько у фашистській паРаші, і воно тільки по паспорту російське .. Ось так козломорді монголоїдні личакові москалі в 18 столітті підступно споганили Святу Русь і її народ українців -славян русичів ..
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22.12.2021 17:42 Ответить
Референдум!
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22.12.2021 17:46 Ответить
исторически более правильные названия этой территории Кацапстан, Козляндия либо Соссия.
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22.12.2021 17:47 Ответить
Зная любовь кацапов к культу личности РФ переименовать в "Ху$лостан" !
Такое название передаёт и имя правителя, и суть страны !
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22.12.2021 17:49 Ответить
Московія - так повинна називатись ця територія з Мацквою у центрі, це історично правдиво
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22.12.2021 17:49 Ответить
У розквіті стародавньої Римської імперії було тридцять шість підвладних Великому Риму колоній -провінцій. Ці римські провінції знаходилися як в Європі: Іспанська, Македонська, Британська, Німецька, Фракийськая .. і ін. Так і в Азії і в Африці: Аравійська, Сирійська, Мавританська, Єгипетська, Нумідійського ... і ін. І тепер ******* території всіх цих колишніх римських провінцій вони не є Великим Римом і їх жителі римлянами. Так чому ж тоді тубільні провінції - колонії древньої слов'янської Київської Русі повинні бути Руссю? Так давня слов'янська держава Русь завоювала і приєднала під свою владу великі тубільні території, населені дикими фінно-угорськими, тюркськими, балтськими племенами ... і іншими не слов'янськими народами не русичами. А в стародавніх літописах тільки Київське держава називалася Русью. У цьому сенсі під «Руссю» чітко вказувалася територія тільки Київської, Переяславської, Чернігово-Сіверської, галицька та Волинської земель; саме тільки в такому значенні був термін «Русь» аж до - 15 століття і він вживався, у всіх справжніх давніх рукописних джерелах. А значить тубільна провінція - колонія Київської Русі Залісся - Моксель де проживали тільки одні татаро-угро-фінські племена, вона не могла і не може називатися Руссю, а її народність москалів росіянами так як вони зовсім не слов'яни - русичі. А русичі це давні предки ******** українців. Незважаючи на це не слов'янська московія -орда за велінням припадочного татарина петра - 1 в 18 столітті чомусь стала маніакально злочинно називати сама себе Росією, Руссю ... не маючи до з неї взагалі ніякого відношення.
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22.12.2021 17:53 Ответить
Врядли конеч но за позитив +
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22.12.2021 17:54 Ответить
Начать надо переименование с отлова чинуш -колядников во Львове,Ровно,Луцке ,да и в других регионах тоже.Колядник на коляднике сидит и колядником погоняет.Даже у Кличка.
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22.12.2021 17:57 Ответить
nado ix peremonovat ne moskovijej a kacapstanom i gerb ix ne kurica s dvumia golovami,a koziol
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22.12.2021 17:57 Ответить
замість закликів до тотальної роздачі зброї, заклики про "перейменування"?
Одне діло співати "Батько наш - Бандера, Україна - мати", і зовсім інше діло тверезо дивитися на життя.
Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани... Ніякий Бандера не вернеться з того світу аби допомогти чи захистити.
Їм ***** взагалі, як ви їх будете називати.
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22.12.2021 17:57 Ответить
Бандера не вернется. Небесная сотня вместо него.
УПА не вернется. ВСУ вместо них.
Чем вы недовольны??
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22.12.2021 20:56 Ответить
ірраціональністю
це все вже було пройдено: "у вагоні директорія, під вагоном територія"
поки на початку хх століття наші формували та розформовували штаби, чварилися, та саджали один одного по тюрьмах, іхніє використовували китайців, анархістів та бидло для того щоб розповсюджувати свій вплив.
І псевдо державні органи були тоді - згадайте про таваріща артьома, і псевдо республіки по тиму дкр, і зрада заходу, все це вже було пройдено, а от уроків з цього ніяких немає.
Можемо і в підарасів їх перейменувати - не проблема. Але зараз це доволі дивно, коли на такі низькопріорітетні задачі гається дорогоцінний час.
Порівння УПА та ЗСУ не корректне, одні були не регулярами, а інші регуляри.
Пісеньками про Бандеру ми навряд чи деморалізуємо їх строкачів.
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22.12.2021 21:07 Ответить
что не так сделала Львовская и Ровен. облрады?? что могли на своем уровне - внесли предложение. Молодцы.
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22.12.2021 21:27 Ответить
Вы че там с потолка плохо отштукаткуренного берете эти названия. Не было никогда никакой московии, была Моква, Мокша. Поэтому и название лингвистически правильное либо Моквандия или...Мокшандия. Не ну хотите, как бы в тему...можно Моквостан или Мокшостан.
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22.12.2021 18:00 Ответить
Прочитал коменты. Хочется отметить:1) не нужно опускаться и позорить свой народ- по поводу жидов 2)Московия, московиты - нельзя не согласиться 3) Русь была одна- просто Русь, все остальные ,,руси,,выдумал Соловьев в 19 веке( что есть чушь) 4) современный русский язык стоило бы переименовать в летописный язык Руси- древний письменный украинский язык- в ,,Правде,,Ярослава Мудрого1040г - 80 % современных так называемых , русских слов, это же касается ,, Повести временных лет,,, Кодекса Русьско- Литовского княжества,Конституции Пилипа Орлика....Современный русский - наш украинский летописный. Государственный язык Украины более древний - долетописный язык общения наш национальный. У России и русских нет даже языка. Нет ничего , как и нет национальности - русский , есть нация русский состоящая из сотни национальностей и племён , огромного числа ассимилированных украинцев....
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22.12.2021 18:00 Ответить
имя существительное - кто? что? - руский? неа
имя прилагательное - чей? - руский? да...
выводы?)
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22.12.2021 18:22 Ответить
Уже пора на территории Украины отменить действие указа московского царя Петра І о переименовании Московии на Россию так, как эта страна потеряла территорию в честь которой её якоби и переименовывали.
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22.12.2021 18:07 Ответить
Это был бы прекрасный троллинг на российское " НА" Украине.. При этом автоматически жители Московии будут называться московитами... Но конечно это так.. больше для смеха...
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22.12.2021 18:15 Ответить
Да , пусть кацапы громко посмеются своими пуканами ...
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22.12.2021 18:26 Ответить
При этом автоматически жители Московии будут называться московитами... Но конечно это так.. больше для смеха...

а що тут смiшного? московiя та москалi. це давно вже вiдомо.
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22.12.2021 21:35 Ответить
Пусть еще спасибо скажут за московию , что не лаптеногая свинособакская казламордия , на что они на самом деле заслужили . ..
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22.12.2021 18:22 Ответить
польські ЗМІ вже давно називають рф - Московією. це добрий приклад щоб називати агресора його своїм спражнім імям. . .
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22.12.2021 18:23 Ответить
хорошая инициатива! я за! еще нужно добавить в правописание, что при упоминании московии, правильным будет не "в" московии, а "на московии")))))))))))))))
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22.12.2021 18:30 Ответить


НА - это круто
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22.12.2021 23:28 Ответить
Ещё одна головная боль ЗЕли.
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22.12.2021 18:39 Ответить
100% поддерживаю !!! Но исторически более правильно переименовать Рашку в Улус Золотой Орды (сокращенно УЗО) такое название будет абсолютно соответствовать их историческому происхождению и их маниакальному желанию присваивать то, чего им никогда не принадлежало - земли соседей и их историю...
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22.12.2021 18:43 Ответить
Тоже правильно, но не политкорректно. Если их признать Улусом, то и Крым автоматом отходит к ним.
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22.12.2021 22:14 Ответить
Ніхто не пам'ятає, що років 5-ть тому, Рада офіційно перейменувала населені пункти Криму. В основному повертали татарські назви, але були нові, наприклад Севастополь назвали Бандерівськ. Рішення направили в якесь агентство з картографії, але зміни діяли день або два, і все повернули назад. Причина в тому, що нові назви не бачив GPRS, не читав гугл, та інше типу документи ніхто б переробляти не стали б.
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22.12.2021 18:50 Ответить
Та хоть в "Жопландию" - что это изменит?
Может лучше чем-то полезным заняться вместо "набрать в рот гавна и плеваться".
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22.12.2021 18:52 Ответить
Чому Московія , а не згідно з світовою термінологією - Раша
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22.12.2021 19:09 Ответить
Русофобії забагацько не буває.
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22.12.2021 20:16 Ответить
А ПУТИНА ПРИВСЕЛЮДНО ТРАХНУТЬ В ЖОПУ КАК ОН ЭТОГО И ЗАСЛУЖИВАЕТ И ХОЧЕТ !)
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22.12.2021 20:45 Ответить
"Евгений Евтушенко.

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны.
Поймет и докер, и рыбак,
Поймет рабочий и батрак,
Поймет народ любой страны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны."

Вони без України ніщо

Змінюємо:

"Хотят ли москали войны
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли москали, хотят ли москали,
Хотят ли москали войны."
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22.12.2021 21:54 Ответить
Хорошая инициатива.
Еще одна аналогия для справки. В 1918 г. был создан современный Азербайджан на землях севернее реки Аракс, которые исторически назывались Арран и Ширван. Цель - дальнейшие территориальные претензии на иранскую историческую провинцию Азербайджан. Проект создан пантуркистами, в 1920 году перешел в руки московитов а через 100 лет ими же обратно переуступлен османам.
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22.12.2021 22:08 Ответить
Балты называют их "крива" - со времен племен Кривичей и по сегодня.
Но это ошибка т.к. и.Грозный устроил в Новгороде геноцид и заселил его московитянами. Из словян в россии разве что потомки бывших украинцев- военных. Но украинец для них это слишком гордо звучит
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22.12.2021 22:14 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg

https://www.youtube.com/channel/UCx0bPeoLIJ9SrB3W2hf42Rg Rom Tur
https://www.youtube.com/watch?v=yU54x55AJUg&lc=Ugxnn3qI9Akmt6HnLvR4AaABAg 1 год назад

Хотят ли русские войны? Не спрашивай у тишины, Не спрашивай у тех солдат, В мемориалах, что лежат. Спроси у цинковых гробов, В которых молодых сынов С земель соседских привозили Старухам, чтоб те слезы лили. Спроси у бравых тех ребят, В Кремле которые сидят, К погонам звезды пришивая, Дубиной «мирною» махая. Спроси у патриотов с бритыми главами, Как «мирно» темными ночами, Они «мочили» молдаван и греков, Кавказцев разных и узбеков. Спроси у Польши и Литвы: Им о России снятся сны? У пражской ты спроси весны: Хотят ли русские войны? Спроси у венгров, как когда-то На танках русские солдаты, По Будапешту рассекали, Угорцев к миру «приучали». Тебе ответит старый финн, Проживший много - до седин, Как «мирно» русские войска Рвались сквозь зиму и снега. Есть что сказать и белорусу коренному, Тому, чьи предки из литвин, Какою жуткою ценою Им мир и братство подарил москвин. Когда Суворова орда Палила села, города… Спроси, спроси у Карпат, Там непокорные лежат. Спроси, что Украине братской, Заверенной в любви славянской, Из цепких рук большого брата, Зачем защит искать у НАТО? Спроси всех западных славян, Как миру их учил Иван… Миролюбив солдат Иван Бомбил Кабул, Афганистан. В их кишлаки и города Не мир пришел - пришла беда. Спроси у вдов, детей Чечни, Хотят ли русские войны? Кто такой русский «миротворец», Тебе ответит всякий горец. Грузин, улыбчивый всегда, Сквозь слезы просто промолчит. От миролюбия соседа Сейчас его земля горит. Хотят ли русские войны? И от Китая до Литвы Найдется ль хоть один сосед, Который твердо скажет,- «НЕТ!»?
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22.12.2021 22:27 Ответить
Городской совет Улан-Уде просит переименовать Украину в Шумерию-Кварталию!
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22.12.2021 23:14 Ответить
Хорошая идея, московию от злости разорвёт 😀😀
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22.12.2021 23:27 Ответить
Під римую.
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23.12.2021 00:23 Ответить
Зачем два раза вставать? Сразу, надо переименовать в мокшанские дикие болота.
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23.12.2021 01:18 Ответить
Ми їх породили, ми їх і називаємо.
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23.12.2021 12:11 Ответить
ХРИСТОС СЯ РОЖДАЄ - СЛАВІМО ЙОГО!
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24.12.2021 21:59 Ответить
да не Ровенский, а Рівенський, мати вашу вйоб
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25.12.2021 14:23 Ответить
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