Уже второй облсовет призывает президента и парламент переименовать Россию в Московию

Ровенский и Львовский облсоветы требуют у президента и Верховной Рады восстановить историческую справедливость и изменить официальное название государства "Российская Федерация" на "Московия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на обращение депутатов Львовского и Ривненского облсоветов.

Депутаты Ровенского областного совета 17 декабря обратились к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и на всех уровнях (государственном, дипломатическом, официально-деловом и др.) вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название - Московия, а граждан этого государства называть москвинами.

Как отмечалось в обращении, возможное утверждение, что название "Московия" может не соответствовать международному названию государства, опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland - Федеративная республика Германия. При этом наиболее распространенным международным названием этого государства является "Германия" и его языковые формы.

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"Восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие украинского государства", - убеждены депутаты.

Сегодня аналогичное обращение приняли депутаты Львовского облсовета:

"Мы обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно использовать "московиты"", – говорится в обращении.

По мнению депутатов, северо-восточный сосед Украины, постоянно посягающий на нашу территорию, "неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием "Россия"".

Депутаты подкрепили свою инициативу экскурсом в историю. 300 лет назад, после ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора, 22 октября 1721 года Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором.

На картах и ​​атласах XV, XVI и даже XVIII века не отражена страна как Россия, а лишь как Московия. Московское государство повсеместно именовалось как Московия, Московития, а иногда даже Тартария.

В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли:

- изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские;

- придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной;

- распространен миф о лидерстве России как славянской страны.

В мировой истории много фактов переименования названий стран, отмечено в обращении.

К примеру, современная Турция образовалась после распада Османской империи. 29 октября 1923 провозгласили Турецкую республику.

В 1946 году Трансиордания обрела независимость от Британии, а во время арабо-израильской войны 1947-1949 годов оккупировала Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим. После этого страна была самопереименована в королевство Иордания.

Изменение названия Московского царства оставило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины, считают депутаты.

Как отмечалось ранее, Львовские депутаты уже пытались переименовать страну-оккупанта, но во время сессии только 26 депутатов проголосовали "за".