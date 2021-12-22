Зеленский создает давление, чтобы Украина получила реальные перспективы участия в НАТО, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что президент Украины Владимир Зеленский работает над созданием в международном сообществе настроений для того, чтобы Украина действительно получила реальные перспективы участия в НАТО.

Об этом он сказал на брифинге по результатам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Движение Украины в евроатлантическом направлении прописано в Конституции. Участие в НАТО – наша конституционная цель. Сегодня президент как гарант Конституции создает соответствующее международное настроение, создает соответствующее давление для того, чтобы Украина действительно получила реальные перспективы участия в НАТО", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что со стороны Украины такая политическая воля существует, и вопрос в международных партнерах: насколько реалистичной является перспектива Украины в НАТО.

По словам Шмыгаля, должен быть четкий "дедлайн" и четкая дорожная карта движения Украины в НАТО.

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