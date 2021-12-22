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Вор в законе, который находится под санкциями СНБО, задержан во Львовской области, - СБУ

Вор в законе, который находится под санкциями СНБО, задержан во Львовской области, - СБУ

СБУ проводит комплексные мероприятия по борьбе с транснациональными преступными группировками, угрожающими государственной безопасности Украины. В ходе оперативных действий во Львовской области задержан так называемый вор в законе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп.

"Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства. Задержанный - уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении

В мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему был запрещен въезд в нашу страну.

По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона.

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Установлено, что для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

Автор: 

задержание (6675) криминалитет (602) санкции (11276) СБУ (19874) СНБО (4431) Львовская область (2901)


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Топ комментарии
+6
А в чем заключается санкция РНБО для вора в законе? Вот статья КК и тюрьма - я понимаю. А так - лапша на уши лохокторату.
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22.12.2021 16:25
+4
Все як зазвичай, нічого особливого
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22.12.2021 15:53
+3
так а быдло радостно визжит...
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22.12.2021 16:30
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Це точно злодій в законі?
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22.12.2021 15:45 Ответить
та то ваабще !

агент Кольцов:
транснаціональні злочинні угрупованняі, які загрожують державній безпеці України.


Розвідника ліс заховає -
Ворог в ліс не показує ніс.
Враз - вибух лунає
І вражий поїзд летить під укіс

В штабі противника паніка й тривога.
Ходить розгнівано білий генерал.
Він віддає наказ ад'ютанту строго.
Серце схвильовано в грудях завмира.
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22.12.2021 16:07 Ответить
Пикет в госрезиденций в Гуте. Порошенко посылает важный сигнал Зеленскому: Вова, суши сухари
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22.12.2021 15:48 Ответить
Та вже уіпав ЗЕослик з Гути. Йшов до магазину десь 15год35хв, по трасі на Львів ціла колона шурувала - 5 машин ППС, десь зо 6 чорних бусів мерсів чи фольксвагенів, добре не розбачив, бо заляпані, а в хвості машина швидкої. Попутного №%я в спину !!!!
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22.12.2021 16:51 Ответить
Все як зазвичай, нічого особливого
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22.12.2021 15:53 Ответить
Хоть не Садового загребли?
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22.12.2021 16:23 Ответить
А в чем заключается санкция РНБО для вора в законе? Вот статья КК и тюрьма - я понимаю. А так - лапша на уши лохокторату.
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22.12.2021 16:25 Ответить
так а быдло радостно визжит...
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22.12.2021 16:30 Ответить
Ни фото, ни имени, ни прозвища, ни как приехал и с помощью каких документов... Так ни о чём, кто-то, где-то, что-то. Кстати СБУ и "ворами в законе" занимается, опять всем, а в итоге ни чем?
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22.12.2021 16:33 Ответить
А слабо ЗЄлє з мастирским запровадити вїзд до України тільки за біометричними документами, почніть з рашки
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22.12.2021 16:54 Ответить
😁😃😄Місцеві вори злили мєнтам заїжджого пікового.Але до чого тут данилівські "санкції" ?
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22.12.2021 16:41 Ответить
Куля в потилицю і все...
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22.12.2021 16:42 Ответить
Злодій в законі...Я так розумію,що мова йде про одного з розкрадачів держбюджету? Чи ті якось по іншому називаються?
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22.12.2021 17:00 Ответить
Вора из Грузии стыдливо назвали вором из страны Южного Кавказа, да ещё след России приплели.
В России и Грузии в настоящее время за признание себя Вором уголовная ответственность, вот и едут они в Украину.
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22.12.2021 20:50 Ответить
 
 