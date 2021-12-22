Вор в законе, который находится под санкциями СНБО, задержан во Львовской области, - СБУ
СБУ проводит комплексные мероприятия по борьбе с транснациональными преступными группировками, угрожающими государственной безопасности Украины. В ходе оперативных действий во Львовской области задержан так называемый вор в законе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп.
"Проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной обстановки в западных регионах нашего государства. Задержанный - уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, причастный к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении
В мае этого года за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и ему был запрещен въезд в нашу страну.
По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться во Львовской области для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона.
Установлено, что для пересечения госграницы и утаивания своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
агент Кольцов:
транснаціональні злочинні угрупованняі, які загрожують державній безпеці України.
Розвідника ліс заховає -
Ворог в ліс не показує ніс.
Враз - вибух лунає
І вражий поїзд летить під укіс
В штабі противника паніка й тривога.
Ходить розгнівано білий генерал.
Він віддає наказ ад'ютанту строго.
Серце схвильовано в грудях завмира.
В России и Грузии в настоящее время за признание себя Вором уголовная ответственность, вот и едут они в Украину.