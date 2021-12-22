Данилов о скоплении войск РФ у границы Украины: 122 тыс. находятся в радиусе 200 км, еще 143 тыс. – на расстоянии 400 км
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч военных РФ. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.
Об этом он заявил во время брифинга на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысяч 500 военнослужащих Российской Федерации - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", - сообщил Данилов.
По его словам, если для западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то "для Украины это ежедневная работа".
"Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", - отметил Данилов.
Он подчеркнул, что ситуация на украинско-российской границе, где располагаются российские войска, не спокойная и отметил, что президент Украины и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.
"В случае обострения ситуации - это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - подчеркнул Данилов.
Секретарь СНБО добавил, что благодаря президентскому законопроекту о "Национальном сопротивлении" (он вступит в силу 1 января 2022 года) у нашей страны появляются дополнительные ресурсы для отпора стране-агрессору.
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здесь эшелоны - это боевые порядки, а не ж.д составы
Шо там наш члєнограй, вже речі спакував для втечі?
Зєбіли, він вас з собою не візьме)
Западная часть совка была всегда напичкана военщиной больше всего, так как основного удара ожидали всегда от туда.
Но как метод запугивания Зелебобы я полностью поддерживаю, пусть хоть что-то делает для укрепления обороноспособности страны
Койко-місця виділили? Щі готувати навчились?
Угу. Я вижу как вы готовитесь. На 9 миллиардов книже закупили. Большинство же оборонных проектов так и остались на бумаге из-за отсутствия финансирования
приняв это хренпоймишо преЗЕлюк успокоился и принял-втянул дорожку...
этой бамажкой данилов собирается отмахиваться от русовоенщины????
Данилов мыслит категориями 1940 года и пехотой... Даже немцы в 41 самолетами атаковали , а сейчас войска могут за 200 км находиться, а ракеты уже полетели... % минут и ... здравствуй Данилов!
уже озабочены или еще нет
особенно немци
Все только порадуются.