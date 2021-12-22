Данилов о скоплении войск РФ у границы Украины: 122 тыс. находятся в радиусе 200 км, еще 143 тыс. – на расстоянии 400 км

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на расстоянии 200 км от российско-украинской границы находятся 122 тысяч военных РФ. Кроме того, еще более 143 тысяч находятся за 400 км.

Об этом он заявил во время брифинга на конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"То, что касается непосредственно количества войск... На сегодняшний день то, что мы видим, это 122 тысячи находится на 200 км и 143 тысяч 500 военнослужащих Российской Федерации - на расстоянии 400 км в этом радиусе от нашей границы", - сообщил Данилов.

По его словам, если для западных партнеров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то "для Украины это ежедневная работа".

"Мы понимаем, что там происходит. Мы четко знаем количество военных, которые есть со стороны Российской Федерации", - отметил Данилов.

Читайте также: Силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность из-за угрозы вторжения РФ в Украину, - Die Welt

Он подчеркнул, что ситуация на украинско-российской границе, где располагаются российские войска, не спокойная и отметил, что президент Украины и высшее военное руководство страны держит ситуацию на контроле.

"В случае обострения ситуации - это не может произойти так мгновенно, условно говоря, сегодня на сегодня. Для этого нужно готовиться. Мы все это отслеживаем", - подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что благодаря президентскому законопроекту о "Национальном сопротивлении" (он вступит в силу 1 января 2022 года) у нашей страны появляются дополнительные ресурсы для отпора стране-агрессору.