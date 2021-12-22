Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Более четверти (26,1%) украинцев сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-16 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
73,2% респондентов утверждают, что не сталкивались с отключениями электроэнергии с начала отопительного сезона.
Также отмечается, что мнения респондентов по поводу покупки электроэнергии в Беларуси разделились. С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо во избежание отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия строят общее Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это поддержка режима А. Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.
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А вот согласно новостей, только из-за погоды. Но так было всегда.
Тут важен период.
Блоки атомной энеогетики все в работе, окромя обного. Даже работая на пониженной можности (а таких не больше четырех, гугля всем в руки) они рано или поздно уйдут в ППРы, естессно не все сразу, но КАЖДЫЙ на 2 месяца!
Интересно корабли уже везут уголь на компенсацию потери мощностей? Или опять спохватится ТОЛЬКО ахметка и только задним числом, через задний проход.
Зебилизм цветет и пахнет (воняет). Уррра тАварищи зебилоиды, вы хотели, вы получили.
Ну как же не верить этому святому человеку!!!!