РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11833 посетителя онлайн
Новости
1 977 29

Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Более четверти (26,1%) украинцев сталкивались со случаями отключения электроэнергии в своем доме с начала текущего отопительного сезона.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 13-16 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

73,2% респондентов утверждают, что не сталкивались с отключениями электроэнергии с начала отопительного сезона.

Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС 01

Также отмечается, что мнения респондентов по поводу покупки электроэнергии в Беларуси разделились. С одной стороны, 32,4% респондентов считают, что это необходимо во избежание отключений. С другой стороны, 33,5% считают это опасным, поскольку Беларусь и Россия строят общее Союзное государство, а еще 9,8% считают это недопустимым ввиду того, что это поддержка режима А. Лукашенко. При этом четверть респондентов (24,3%) не смогли определиться со своим мнением.

Читайте также: Похолодание увеличило потребление электроэнергии в Украине, но есть еще значительный резерв мощности, - Галущенко

Более 26% украинцев сталкивались с отключением электроэнергии с начала отопительного сезона, – опрос КМИС 02

Автор: 

опрос (2824) отзыв (30) Тарифы на электроэнергию (2163) КМИС (329)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
При барыгах было очень хреново, поэтому выбрали зеленского, и теперь у нас нет барыг... а также кислорода, зерна, угля, газа, а электроэнергию нам аварийно поставляют беларусь и Словакия
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45
+7
У Вінниці, не мкньше двох-трьох разів на тиждень. Часто вночі
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45
+7
показать весь комментарий
22.12.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ни разу.
А вот согласно новостей, только из-за погоды. Но так было всегда.
Тут важен период.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:41 Ответить
да да ОДЕССА ДТЭК АХМЕТОВА КУПИВШАЯ У БАРЫГИ ИЗ РОССИИ БАБАКОВА ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ОБЛЭНЕРГО.. ТАК ВОТ МОДНЫМ ТРЕНД ТИПА ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ С 9 УТРА ДО 21 ВЕЧЕРА ИЛИ С 21 ЧАСА ДО 10 УТРА... между нами локальные по улицам микрорайонам плановые работы с 9 утра до 17-19 часов.. плюс междду этим всем---БОНУСОМ аварийные обрушения 10.000 кВт линий.... на микрорайон на 2-3 района города или половину города.. на 3-8 часов... если бабазхнуло вечером жддут до утра по Правилам ремонт высотных ЛЭП делается только дневное время...при отсутствии порывововетра и температурах не ниже минус 10 мороза и не в ливень....снегопад....
показать весь комментарий
22.12.2021 19:00 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 16:43 Ответить
Хуже будет!
Блоки атомной энеогетики все в работе, окромя обного. Даже работая на пониженной можности (а таких не больше четырех, гугля всем в руки) они рано или поздно уйдут в ППРы, естессно не все сразу, но КАЖДЫЙ на 2 месяца!
Интересно корабли уже везут уголь на компенсацию потери мощностей? Или опять спохватится ТОЛЬКО ахметка и только задним числом, через задний проход.

Зебилизм цветет и пахнет (воняет). Уррра тАварищи зебилоиды, вы хотели, вы получили.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:50 Ответить
При барыгах было очень хреново, поэтому выбрали зеленского, и теперь у нас нет барыг... а также кислорода, зерна, угля, газа, а электроэнергию нам аварийно поставляют беларусь и Словакия
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45 Ответить
"Может нужно что－то в Консерватории исправить？"😂😂😀😂😀😂
показать весь комментарий
22.12.2021 17:25 Ответить
У Вінниці, не мкньше двох-трьох разів на тиждень. Часто вночі
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45 Ответить
за последние уже больше чем четверть века, с тех пор как выехали, мы сталкивались с отключением электроэнэргии только один раз в прошлом году, на полчаса. нам счётчик меняли на цифровой.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:45 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 16:48 Ответить
))) а у нас больше нет права голосовать ни за каких тамошних макак. гражданство не то.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:52 Ответить
Отключали и не раз. Одесса.Родители в Измаиле- тоже отключали ,неоднократно.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:46 Ответить
Немного. Ведь большинство этих отключений - до 15-20 минут, т.е. явно не веерные. У нас тоже пропадал свет, один раз - примерно на полночи.
показать весь комментарий
22.12.2021 16:56 Ответить
А как отличить явно веерные от явно не веерных？😀
показать весь комментарий
22.12.2021 17:31 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 17:01 Ответить
Во бредовые опросы, а сколько раз сталкивались с забитым унитазом не пробовали такой опрос проводить
показать весь комментарий
22.12.2021 17:03 Ответить
Житомирська область, Любар, вже декілька разів вимикали майже на цілий день, казали що профілактичні роботи. В мене котел газовий і насос не працює, а котел горить, без попередження вимикають, одного разу це добром не закінчиться
показать весь комментарий
22.12.2021 17:08 Ответить
рано, костя рано (с).... рано провели опрос... надо было после нового года...ближе к весне...
показать весь комментарий
22.12.2021 17:20 Ответить
прямо сейчас отключены от електричества несколько домов на жк "Европейка" (Софиевская Борщаговка)
показать весь комментарий
22.12.2021 17:23 Ответить
Отключают, и чаще чем многие думают. Раз в неделю, приходя с работы, вижу сбой часов на микроволновке и холодильнике.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:23 Ответить
Брехея за 26 відсотків, їх набагато більше.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:32 Ответить
Постоянно. Чуть ли не каждую неделю-две - "авария" - и сутки нет света. Не говоря уже о плановых работах каждую неделю с 12 часовым отключением, началось с октября. Киевская обл.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:37 Ответить
Блин! Киев, Оболонь. Почти каждую ночь на 2-3ч вырубают свет. Холодильнику скоро трындец!
показать весь комментарий
22.12.2021 17:41 Ответить
При щоколядному баризі електроенергію не вимикали, бо лінії і обладнання не ремонтували. А при ************* регулярно ремонтують, тому вимушено і вимикають, особливо в сільських районах, згідно графіків кожен день ремонт)
показать весь комментарий
22.12.2021 17:44 Ответить
Вы всё вретиии!!!! Пан Шмыгаль яростно утверждает, что никаких отключений нет, это просто профилактические работы!!!!
Ну как же не верить этому святому человеку!!!!
показать весь комментарий
22.12.2021 17:48 Ответить
при кирасиновой лампе по компу долбишь???
показать весь комментарий
22.12.2021 18:37 Ответить
Не, фонариком от смартфона подсвечиваю.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:55 Ответить
маразм "исследователей" вырвался за просторы дурдома! не удивлюсь, если скоро проплаченные "кмисы" будут "исследовать" наличие воды в унитазах!
показать весь комментарий
22.12.2021 18:40 Ответить
Всех энергетиков с профессиональным праздником!
показать весь комментарий
22.12.2021 20:03 Ответить
Бывает 10 раз на день, как задолбали суки! Потом выходит на арену гнусавый ,и всех убеждает что уголь он уже купил)))))
показать весь комментарий
22.12.2021 21:01 Ответить
 
 