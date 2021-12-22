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Новости Война
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Посольство США относительно заявления РФ об американцах и химоружии на Донбассе: "Мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины"

Посольство США относительно заявления РФ об американцах и химоружии на Донбассе:

Несмотря на абсолютно ложные заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, США продолжают настаивать на дипломатии и деэскалации и продолжат напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины.

Об этом заявило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки заявлениям министра обороны России, именно Россия и контролируемые ею силы ответственны за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Несмотря на совершенно ложные заявления, например вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины", - написало американское посольство в Twitter в среду.

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Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В МИД Украины заявили, что Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Также Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе.

Автор: 

провокация (1459) россия (95441) США (26528)


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Хай амерікоси не брешуть Мальчик шойгу на тому сборищі генералів даже зразки тої зброї продемонстрував , коли підпустив газів 🙂
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22.12.2021 16:58 Ответить
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22.12.2021 18:20 Ответить
Само существование кацапни-провокация.
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22.12.2021 17:30 Ответить
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22.12.2021 17:30 Ответить
Ясно. США не поведутся на рашинские провокации. Вот с Гермашкой вопрос. Там сплошные толероиды во власти.
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22.12.2021 18:13 Ответить
 
 