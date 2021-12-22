Посольство США относительно заявления РФ об американцах и химоружии на Донбассе: "Мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины"

Несмотря на абсолютно ложные заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу, США продолжают настаивать на дипломатии и деэскалации и продолжат напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины.

Об этом заявило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки заявлениям министра обороны России, именно Россия и контролируемые ею силы ответственны за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты. Несмотря на совершенно ложные заявления, например вчерашние заявления российского министра обороны Шойгу, мы продолжаем настаивать на дипломатии и деэскалации. При этом мы и дальше будем напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины", - написало американское посольство в Twitter в среду.

Также смотрите: Минобороны в отношении заявления России об американцах и химоружии на Донбассе: "Это умышленная дезинформация". ВИДЕО

Напомним, 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

В МИД Украины заявили, что Россия, заявляя о якобы американских военных и химическом оружии на Донбассе, готовит информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций на территории Украины.

Также Пентагон назвал неправдивыми слова Шойгу о "провокациях" США на Донбассе.