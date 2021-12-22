Министр обороны Латвии Пабрикс – России: Отведите войска от границы – тогда поговорим. Мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы

Доверие мирового сообщества к России сейчас "равно нулю", потому что оставило следы своей агрессии в Грузии, на Донбассе, в Крыму, в Беларуси. Нужно быть готовым к тому, что Кремль может обмануть.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Отведите войска от украинской границы, и тогда мы сможем сесть и поговорить о том, что их действительно беспокоит. Не только для того, чтобы обмануть публику", – сказал он.

По словам Пабрикса, ситуация может обостриться, поэтому в стране готовы к увеличению контингента НАТО. Он не исключает, что Россия выберет агрессивный путь, чтобы решить свои внутренние проблемы за счет Украины.

Как отметил министр, переговоры "пока идут за столом", но нельзя его воспринимать как "обеденный". Пабрикс убежден: "в нормальном мире и обществе" недопустимо даже обсуждать то, что Россия сейчас предлагает диалог.

"Извините, мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы", – добавил он.

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По его словам, вероятное вторжение напрямую не коснется Балтийского региона, но необходимо подготовиться к гибридным атакам России на Латвию, пишет УНИАН.

"Это очень сложное время для переговоров между НАТО и США, с одной стороны, и Россией с другой. Что заставляет меня быть осторожным: слушая риторику Путина возникает вопрос, откажутся ли они тогда от всего, о чем говорили. Если министр обороны России позволяет нам говорить, что на Донбассе или где-то еще в Украине есть наемники США и, возможно, химическое оружие, то от таких заявлений можно отступить. Мы не собираемся рисковать, но готовы к худшему", – подчеркнул министр.

По мнению Пабрикса, если Россия решит атаковать Украину, сценарий 2014 года не повторится, поскольку украинская армия гораздо лучше подготовлена, в украинском обществе много патриотов, которые хотят защитить свою страну.

"Что касается стран Балтии и Европы, то украинцы сейчас защищают наши интересы. Украина имеет право на независимость, право выбирать свое будущее и свой образ жизни. Насколько это возможно, мы готовы поддержать народ и государство Украина как невоенными средствами, так и при необходимости военной помощью, кроме, конечно, отправки наших солдат в Украину", – сказал Пабрикс.

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