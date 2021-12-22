РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11559 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 578 60

Министр обороны Латвии Пабрикс – России: Отведите войска от границы – тогда поговорим. Мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы

Министр обороны Латвии Пабрикс – России: Отведите войска от границы – тогда поговорим. Мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы

Доверие мирового сообщества к России сейчас "равно нулю", потому что оставило следы своей агрессии в Грузии, на Донбассе, в Крыму, в Беларуси. Нужно быть готовым к тому, что Кремль может обмануть.

Об этом заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

"Отведите войска от украинской границы, и тогда мы сможем сесть и поговорить о том, что их действительно беспокоит. Не только для того, чтобы обмануть публику", – сказал он.

По словам Пабрикса, ситуация может обостриться, поэтому в стране готовы к увеличению контингента НАТО. Он не исключает, что Россия выберет агрессивный путь, чтобы решить свои внутренние проблемы за счет Украины.

Как отметил министр, переговоры "пока идут за столом", но нельзя его воспринимать как "обеденный". Пабрикс убежден: "в нормальном мире и обществе" недопустимо даже обсуждать то, что Россия сейчас предлагает диалог.

"Извините, мы не будем есть такие пельмени за обедом, у нас другие планы", – добавил он.

Также читайте: Вербовщики собирают в РФ группы наемников для "командировок" на Донбасс, - СМИ

По его словам, вероятное вторжение напрямую не коснется Балтийского региона, но необходимо подготовиться к гибридным атакам России на Латвию, пишет УНИАН.

"Это очень сложное время для переговоров между НАТО и США, с одной стороны, и Россией с другой. Что заставляет меня быть осторожным: слушая риторику Путина возникает вопрос, откажутся ли они тогда от всего, о чем говорили. Если министр обороны России позволяет нам говорить, что на Донбассе или где-то еще в Украине есть наемники США и, возможно, химическое оружие, то от таких заявлений можно отступить. Мы не собираемся рисковать, но готовы к худшему", – подчеркнул министр.

По мнению Пабрикса, если Россия решит атаковать Украину, сценарий 2014 года не повторится, поскольку украинская армия гораздо лучше подготовлена, в украинском обществе много патриотов, которые хотят защитить свою страну.

"Что касается стран Балтии и Европы, то украинцы сейчас защищают наши интересы. Украина имеет право на независимость, право выбирать свое будущее и свой образ жизни. Насколько это возможно, мы готовы поддержать народ и государство Украина как невоенными средствами, так и при необходимости военной помощью, кроме, конечно, отправки наших солдат в Украину", – сказал Пабрикс.

Читайте: В ОРДЛО наблюдается массовое перебрасывание военной техники из России и усиление проверок местного населения, - правозащитник Лисянский

Автор: 

Латвия (1331) НАТО (9970) россия (95441) Пабрикс Артис (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
Якщо росіяни оголошують "перемир'я", вони будуть вас вбивати, якщо просять припинення вогню, щоб нібито вивезти тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам "зелений коридор" - вони будуть вас вбивати
Іса Мунаєв
показать весь комментарий
22.12.2021 17:03
+24
Капітуляція віслюка, не країни
показать весь комментарий
22.12.2021 17:05
+18
если параша подпишет с кем нибудь "мирный договор", то такой договор и будет гарантией нападения её на любую страну, с которой она его подписала.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какая вайна, віслюк хіба мобілізацію оголошував?
Це буде капітуляція.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:01 Ответить
Капітуляція віслюка, не країни
показать весь комментарий
22.12.2021 17:05 Ответить
без верхівки командування війни не буде, тільки партизанський опір
показать весь комментарий
22.12.2021 17:12 Ответить
Как в Крыму и на Добассе. Ведь надо будет успеть на соседа донос еще написать, прежде,чем в сельсовет за должностью бежать. А олигархи купт мир, у них есть деньги. Немного ******** кошельки на первое врем.я
показать весь комментарий
22.12.2021 17:39 Ответить
Лаптеногое, ты к смерти готов
показать весь комментарий
22.12.2021 18:31 Ответить
якщо буде вторгнення - війна буде. окрім верхівки (яка, якщо що, буде десь на відпочинку за межами) є бойові генерали, офіцери, є величезна кількість патріотів, що вже мають бойовий досвід. Повірте, буде море крові - капітуляції не буде!
показать весь комментарий
22.12.2021 17:45 Ответить
Буде капітуляція основної частини теріторії, і збереження західної.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:30 Ответить
А партизанський опір, на жаль, це минуле. В епоху дронів будь-який партизанський табір існує до другого прильота. Спочатку прилетить розвідник, а потім прилетить щось інше. Не треба розраховувати на партизанську війну.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:47 Ответить
в місті все складніше, партизани не тільки ж в лісах можуть ховатися
показать весь комментарий
22.12.2021 17:47 Ответить
так, згоден. але і маневру менше... і заблокувати легше, ніж в лісах/ярах
показать весь комментарий
22.12.2021 17:50 Ответить
в Іраку наприклад ігіл створив таку систему підземних тунелів в Мосулі, що тримав оборону більше року проти сил вдесятеро більше. Алепо в Сирії теж саме
показать весь комментарий
22.12.2021 20:44 Ответить
У Другу Світову у німців були літаки -розвідники :«Фокке-Вульф» Fw 189 («Рама»). Але партизани знали, як маскуватись.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:06 Ответить
какие пельмени..... вы что...... в лучшем случае топор в воде вместе с мухоморами...
показать весь комментарий
22.12.2021 18:55 Ответить
показать весь комментарий
22.12.2021 17:38 Ответить
Та Ви шо! Його навіть слухати ніхто не буде, воно перше втіче до " сватів"
показать весь комментарий
22.12.2021 17:50 Ответить
Да как же??? А мобилизация женщин , библиотекари , продавщицы все пойдут
показать весь комментарий
22.12.2021 20:45 Ответить
Якщо росіяни оголошують "перемир'я", вони будуть вас вбивати, якщо просять припинення вогню, щоб нібито вивезти тіла і поранених - вони будуть вас вбивати, якщо оголошують вам "зелений коридор" - вони будуть вас вбивати
Іса Мунаєв
показать весь комментарий
22.12.2021 17:03 Ответить
если параша подпишет с кем нибудь "мирный договор", то такой договор и будет гарантией нападения её на любую страну, с которой она его подписала.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:16 Ответить
все точно, просто коротка пам"ять
показать весь комментарий
22.12.2021 17:38 Ответить
Ситуація така, що з Росією немає сенсу підписувати якісь договори, перемир'я чи меморандуми. Прикладів більше чим достатньо. Для чого тільки зустрічатися, коли треба мочити цю зараз на всіх континетах.
показать весь комментарий
25.01.2022 20:01 Ответить
В невеликих балтійських більші яйця ніж в США, Тим більше в Німеччині і Франції.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:16 Ответить
Эти страны знают, что такое бешеная рашка, а немцы с французами думают, что это их не коснется.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:34 Ответить
якби не було США, Німеччини чи Франції, то ці "яйця" балтійці би нікому не показували. Умовна Латвія за площею і населенням менша, ніж умовна Ростовська область
показать весь комментарий
22.12.2021 18:17 Ответить
Може вона і менша ростовської губи , але якщо там хоче жити кацап , то мовчки погоджується на їхні правила (( це про яйця ; а тепер розкажи мені про великі українські ......
показать весь комментарий
22.12.2021 21:31 Ответить
Депутати пропонують ухвалити рішення на державному рівні для того, щоб на території України використати назву "Московія" замість "Росія".

Україну слід перейменувати на Київську-Русь або Русь-Україну робота у цьому напрямі вже ведеться.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:18 Ответить
угу , а можна на скіфію -праматір аріїв ((
показать весь комментарий
22.12.2021 21:34 Ответить
Уже 600 років виповзає із московських боліт Зло, Брехня і Кровожерство!
І розповзається по Світу!
І кінця краю цьому немає!
показать весь комментарий
22.12.2021 17:30 Ответить
Nu a chto tut vam pisal, pe/stitj srusnju budem vmeste i dazhe jesli vi ne zahochite, ruskije otgrebjot po ljubomu.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:39 Ответить
Литва за 86 млн. евро приобретает у США дополнительные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

показать весь комментарий
22.12.2021 17:43 Ответить
Schitai kak hochesh, no eto minimu 230 bronitehniki kirdig i eto minimum 690 kacapskih petuhov pozharitj mozhno.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:11 Ответить
Shavka, v budku i molchi pjos poganij.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:47 Ответить
Заблукав, кацику?
показать весь комментарий
22.12.2021 18:04 Ответить
А ти таки точно Фуфел. І кацапське фуфло тут штовхаєш .
показать весь комментарий
22.12.2021 18:22 Ответить
Фуфел на швабру
показать весь комментарий
22.12.2021 18:35 Ответить
Головний тренер російського Динамо Сергій Бойко розповів, як не зміг працевлаштуватися в Естонії.

"У мене було дві пропозиції звідти, але в результаті відмовили в останній момент через те, що маю російський паспорт.

Батько у мене був військовий, я народився в Україні. І, мабуть, вони думали, що маю український паспорт. Але потім, коли почали спілкуватися... Для них Україна та Росія виявилися різними речами.
показать весь комментарий
22.12.2021 17:57 Ответить
Ах бідолашний тренер, він аж до тепер не знав що Україна і раха різні речі
показать весь комментарий
22.12.2021 18:04 Ответить
Вот так разговаривают с гопниками боевые ботаники. Четко, ясно, конкретно и без хамства.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:01 Ответить
Уж больно грозен этот самый латвийский Пабрикс! На него вся надежда...
показать весь комментарий
22.12.2021 18:01 Ответить
Ну грознее,чем ваши обезьяны,которые орут ,через границу :"прийдут русские-мы вас поубиваем!"
показать весь комментарий
22.12.2021 18:08 Ответить
С вашей стороны ждем подляны.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:09 Ответить
А ***** то ваш каков))) чечне дань платит вовремя, грозен до ужаса))
показать весь комментарий
22.12.2021 18:37 Ответить
Мужчина...среди зесрани таких нет
показать весь комментарий
22.12.2021 18:06 Ответить
Понты Путлера перепугали даже утонувшую подлодку Курск...
показать весь комментарий
22.12.2021 18:10 Ответить
Авианосец адмирал Кузя по приказу кгбиста взял курс на Вашингтон...
показать весь комментарий
22.12.2021 18:12 Ответить
Дымоносец помирал кузя со страху спрятался на дне))
показать весь комментарий
22.12.2021 18:38 Ответить
Латвійці , дякую за вашу підтримку України - ви справжні БРАТИ !!!
показать весь комментарий
22.12.2021 18:13 Ответить
Мочить в сортире 2 раза Чечню...это "подвиг" Мавзолейных Мудаков...Анна Политковская об этих сраных подвигах написала 2 книги,за что и застрелили в день рождения мудака кгбшного...,это называется Явка с повинной...
показать весь комментарий
22.12.2021 18:18 Ответить
Бывший посол США в России Макфол ответил на ультиматум России в Твиттере:

«Теперь, когда Путин опубликовал свои идеи относительно Соглашения о европейской безопасности, позвольте мне внести в проект соглашения несколько дополнительных пунктов:

1. Россия соглашается вывести свои войска из Молдовы и на полное восстановление суверенитета этой европейской страны.

2. Россия соглашается вывести свои войска из Грузии, отзывает признание Абхазию и Южную Осетии в качестве независимых государств и полностью восстанавливает суверенитет Грузии.

3. Россия соглашается вывести свои войска из Украины, возвращает Крым Украине, перестает поддерживать сепаратистские силы в Украине и полностью восстанавливает суверенитет этой европейской страны.

4. Россия соглашается вывести ракеты «Искандер» из Калининграда.
показать весь комментарий
22.12.2021 18:20 Ответить
Толкова людина, розуміється на психології Лаптерейху. Коли ж Байден зрозуміє, що з бандитом розмова може вестись тільки з позиції сили.
показать весь комментарий
22.12.2021 19:00 Ответить
А почему Россия должна выводить Искандер со своей территории ? Пусть США выведет все свои ракеты из Европы - это вообще не территория США. Смешные эти американцы - дебилы что-ли ?
показать весь комментарий
22.12.2021 20:32 Ответить
да конечно выведет,что за вопрос,ты,главное,верь..
показать весь комментарий
22.12.2021 22:06 Ответить
Кенигсберг - это не российская территория. Как и Крым.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:15 Ответить
любишь своего фюрерка, русмартышка?
показать весь комментарий
23.12.2021 00:54 Ответить
думаешь,русофобия ?
показать весь комментарий
22.12.2021 22:04 Ответить
Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
показать весь комментарий
22.12.2021 21:18 Ответить
Пу домігся, чого прагнув. З ним погодилися, ввічливо та з вибаченнями, поспілкуватися.
показать весь комментарий
22.12.2021 22:13 Ответить
Пу домігся, що його послали.
показать весь комментарий
22.12.2021 23:12 Ответить
 
 