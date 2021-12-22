Мы спокойно пройдем отопительный сезон, если не будет стрессовых событий и гибридных атак со стороны РФ, - Шмыгаль
Украина нормально пройдет отопительный сезон, если не будет стрессовых ситуаций, в частности, значительного ухудшения погодных условий или гибридных атак со стороны северного соседа.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на брифинге по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Есть напряженная ситуация в целом по миру, энергетический кризис в Европе, есть недостаточное количество угля на мировом рынке. Мы начали и проводим отопительный сезон. При прочих равных условиях, то есть если не будет стрессовых событий, погодных условий, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как проходим каждый нормальный год", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что, несмотря на все фейки, манипуляции и запугивания, тепло в дома граждан удалось подать вовремя.
"Я считаю, что за последние годы впервые отопительный сезон начался без проблем. То есть не было каких-либо критических ситуаций, стрессов либо чтобы где-то ТЭЦ не включились, где-то чего-то не хватало", - сказал глава правительства.
Премьер-министр заверил, что угля Украине хватит, ведь в страну по морскому пути идут 10 кораблей с законтрактованным углем. Кроме того, государство смогло на 28% увеличить собственную добычу.
"От 2 до 2,4 млн тонн – это добыча плюс импорт ежемесячно. И порядка 1,7–1,9 млн тонн – это сжигание угля, потребление. То есть мы в плюсовом балансе", - сказал Шмыгаль.
Он заверил, что министр энергетики держит этот вопрос на контроле каждый день.
"Мы договорились, что он будет выходить с еженедельным брифингом, чтобы информировать общество и снимать всю эту напряженность. То есть с точки зрения угля у нас сегодня ситуация под контролем. Уголь на складах накапливается, несмотря на то, что сейчас идет отопительный сезон", - подчеркнул премьер-министр.
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Не бркдь, шо выбрали то и имеете, точнее все наоборот.... имеют и будут иметь) им нарид позволил!
И учти состояние по ляпиздричеству и газу я вижу раз, хренн там на пару подядков дальше чем ты убогий.
Керівництво країни- взірець ефекту данінга- крюгера.
вы ****** еще ***** попросите обострить ситуацию, что спокойно разводить руками и иметь хорошее оправдание !!!
То есть, полный кровавый замес. И тогда уже откровенно похрену на все эти отопительные сезоны.
Совсем другие ждут заботы. Война.
А, не...
Не узнал. Шойгу, перелогинься!
Или, может, Патрушев?
Или.... Да быть не может... Владимир Владимирович Куйло собственной персоной!
Завтра, по ходу, зайди в Приват, поинтересуйся. Якобы оформить кредит на квартиру. Если с тобой будут общаться адекватно, спроси. То что они ответят касается всей Украины, или только, нашей, Донецкой области.
Я случайно, вчера, приказ подслушал.
За 12 днів жодного з середньодобовою температурою вище нуля, це ще не значне погіршення?
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