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Мы спокойно пройдем отопительный сезон, если не будет стрессовых событий и гибридных атак со стороны РФ, - Шмыгаль

Мы спокойно пройдем отопительный сезон, если не будет стрессовых событий и гибридных атак со стороны РФ, - Шмыгаль

Украина нормально пройдет отопительный сезон, если не будет стрессовых ситуаций, в частности, значительного ухудшения погодных условий или гибридных атак со стороны северного соседа.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на брифинге по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть напряженная ситуация в целом по миру, энергетический кризис в Европе, есть недостаточное количество угля на мировом рынке. Мы начали и проводим отопительный сезон. При прочих равных условиях, то есть если не будет стрессовых событий, погодных условий, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как проходим каждый нормальный год", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, несмотря на все фейки, манипуляции и запугивания, тепло в дома граждан удалось подать вовремя.

"Я считаю, что за последние годы впервые отопительный сезон начался без проблем. То есть не было каких-либо критических ситуаций, стрессов либо чтобы где-то ТЭЦ не включились, где-то чего-то не хватало", - сказал глава правительства.

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Премьер-министр заверил, что угля Украине хватит, ведь в страну по морскому пути идут 10 кораблей с законтрактованным углем. Кроме того, государство смогло на 28% увеличить собственную добычу.

"От 2 до 2,4 млн тонн – это добыча плюс импорт ежемесячно. И порядка 1,7–1,9 млн тонн – это сжигание угля, потребление. То есть мы в плюсовом балансе", - сказал Шмыгаль.

Он заверил, что министр энергетики держит этот вопрос на контроле каждый день.

"Мы договорились, что он будет выходить с еженедельным брифингом, чтобы информировать общество и снимать всю эту напряженность. То есть с точки зрения угля у нас сегодня ситуация под контролем. Уголь на складах накапливается, несмотря на то, что сейчас идет отопительный сезон", - подчеркнул премьер-министр.

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Автор: 

Газ (10224) погода (2819) уголь (1000) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+15
Стрессовая подія это минус 5 на улице)
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22.12.2021 17:03
+14
Т е веерные отключения замаскированные под ремонты это норма???
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22.12.2021 17:10
+14
Та ти шо? Всі заважають зебілам гідно провести опалювалький сезон.
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22.12.2021 17:10
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Так у нас тепер дві біди? Якщо, якщо?
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22.12.2021 17:03 Ответить
Стрессовая подія это минус 5 на улице)
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22.12.2021 17:03 Ответить
А гибридная атака - это если ********* прекратит газ через украинскую трубу прокачивать или электрику поставлять.
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22.12.2021 18:31 Ответить
долбодятел не закупил ни киллограмма угля и не закачал ни куба газа за лето и теперь еще что-то мямлит...
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22.12.2021 17:05 Ответить
Гібридні атаки тривають-а Шмигаль їх не бачить...
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22.12.2021 17:06 Ответить
Заїжджена платівка, що наказано, те й меле.
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22.12.2021 17:09 Ответить
Т е веерные отключения замаскированные под ремонты это норма???
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22.12.2021 17:10 Ответить
В киевской области ремонтов за 8 дней на 80 и страницах!!! Это все ремонты???
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22.12.2021 17:12 Ответить
Та навіть у Києві вирубають опалення під приводом ремонту вже...
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22.12.2021 17:13 Ответить
враньё
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22.12.2021 17:27 Ответить
Та ти шо? Всі заважають зебілам гідно провести опалювалький сезон.
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22.12.2021 17:10 Ответить
так помоги им, умник
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22.12.2021 18:09 Ответить
Твой умник, деятель гос уровня. Он и преЗЕдент и кабмин шмыгает. У него вся цыфирь в руках и он ЗАРАНЕЕ , по низкой цене закупает уголек!

Не бркдь, шо выбрали то и имеете, точнее все наоборот.... имеют и будут иметь) им нарид позволил!
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22.12.2021 18:13 Ответить
Вот че ты ноешь? Эл-во есть, газ есть, нет эти боты продолжают раскачивать страну. Работать иди и не ной.
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22.12.2021 18:16 Ответить
Придурок я работаю в свере атомной энергетики и не манагером, а тем, кто обеспечивает ЛИЧНО тебя ляпиздричеством. Засохни.

И учти состояние по ляпиздричеству и газу я вижу раз, хренн там на пару подядков дальше чем ты убогий.
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22.12.2021 18:29 Ответить
Як допогти тому, хто не приймає допомоги?
Керівництво країни- взірець ефекту данінга- крюгера.
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22.12.2021 18:14 Ответить
мозг включи, иди во власть, и делай правильно
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22.12.2021 18:17 Ответить
Пан Шмыгаль? А что Вы тут забыли?
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22.12.2021 18:30 Ответить
газа и угля нам хватит...если конечно они не кончатся...
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22.12.2021 17:13 Ответить
Якщо не буде снігу, якщо не буде вітру, якщо не припиниться поставка венесуельського борошна…
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22.12.2021 17:19 Ответить
Білорусь з невизнаним Україном президентом повинна стабільно продавати визнану Україною електроенергію через прокладку з ОАЕ. А ще було б добре, якби Рашка відновила продаж вугілля, тим більше, що спецоперацію з вагнерівцями злили і не дали зіпсувати стосунки між державами. ********** так старається і тільки Лукашенко за вагнерівців вдячний, а Путіін - Ху...ло)
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22.12.2021 17:29 Ответить
????.....гарантирую вам стрес тесты и гибридные атаки ************. Принимайте это как официальнуую заявку на последующие события.
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22.12.2021 17:46 Ответить
не обкакайся
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22.12.2021 18:09 Ответить
Вот это облом для электората! Мало того что Петю не посадят так ещё свет и отопление отключат!!! Но вы не расстраивайтесь, как вы говорили? Хуже не будет? Надо попкорном запастись а то вдруг без света не продадут...
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22.12.2021 17:46 Ответить
Да все уже знают ,кретины,что вы хотите всем все выключить в новогодние праздники и свалить на диверсию...фууу
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22.12.2021 17:51 Ответить
стрессовых ситуаций!!! шмыгаль - неадекват!! решил с Богом связь держать! с каких пор погода стала стрессовой ситуацией?! это же зима!! это знает и 5-летний ребенок, что зимой бывают морозы... дебилоиды у власти...
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22.12.2021 17:51 Ответить
в Україні вже третій рік, як стресова подія - за кермом держави тупий, обдолбаний жлоб, Наполеон-уклоніст.., бо у нас тут дебілами-експериментаторами понавибрано лайна подзаборного, а для імбецилів і досі прикольного..(
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22.12.2021 17:55 Ответить
зима - это зима... и любой снегопад, мороз, обледенение, гололед и шквальные ветер - это не стрессовая ситуация, это погода характерная для наших широт... (вот извержение вулкана нас бы удивило )... так что не надо свои проё** и бесхозяйстенность и безответственность списывать на стрессовые ситуации....
вы ****** еще ***** попросите обострить ситуацию, что спокойно разводить руками и иметь хорошее оправдание !!!
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22.12.2021 17:56 Ответить
Понятно. Пацанчик только что оформил явку с повинной. Это он о погодных условиях зимних... Он, в этой заяве, реально признался о совершенной неготовности к зиме!
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22.12.2021 17:59 Ответить
Какой ценой?
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22.12.2021 18:16 Ответить
На Украинской энергетической бирже на аукцион 22 декабря "Нафтогаз Трейдинг" вышел с новым рекордным ценником - 73,2 тысячи гривен за тысячу кубов. Это больше, чем на 10 тысяч выше вчерашней цены
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22.12.2021 19:39 Ответить
Запасаймося дровима, пальним і дизель генераторами
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22.12.2021 18:17 Ответить
Стресса пока нет - ночью было -6,а днем около 0...Но вот света полдня не было,сейчас периодически вырубается и почти сразу включают - в РЕСе внятного ответа не получил, мол устраняют неполадки - на вопрос в каком конкретно месте авария дипломатично промолчали...Чувствую январь-февраль будем сидеть как пещерные люди в темноте и холоде. Поздравляю 73% - вы сделали это вместе!!!
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22.12.2021 18:28 Ответить
По моему, дело идет не к "гибридной атаке", а полноценному вторжению.

То есть, полный кровавый замес. И тогда уже откровенно похрену на все эти отопительные сезоны.

Совсем другие ждут заботы. Война.
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22.12.2021 18:38 Ответить
Ничего подобного. Никакого вторжения, никакого замеса, тем более- кровавого. Всё будет так, как сейчас.
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22.12.2021 18:45 Ответить
Ванга? Нострадамус?

А, не...
Не узнал. Шойгу, перелогинься!

Или, может, Патрушев?

Или.... Да быть не может... Владимир Владимирович Куйло собственной персоной!
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22.12.2021 18:49 Ответить
Нет. Просто Андрюха. Повторяю: всё будет как всегда. У меня есть своя Служба разведки. Полагаю её- одной из самых сильных в этом Мире. Это Служба развития сети Макдональдс, который, в данный момент, усиленно строится, в Мариуполе. А это- миллионы вложенных долларов. Надеюсь, вопросов более нет? Ну, вот и славно.
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22.12.2021 19:01 Ответить
Андрюха, ложные посулы позволяют делать ложные выводы.
Завтра, по ходу, зайди в Приват, поинтересуйся. Якобы оформить кредит на квартиру. Если с тобой будут общаться адекватно, спроси. То что они ответят касается всей Украины, или только, нашей, Донецкой области.
Я случайно, вчера, приказ подслушал.
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22.12.2021 20:17 Ответить
Каким боком франчайзинговый бизнес Макдональдса к макрорискам? И заводы строятся. В Киеве жилищное строительство идет вовсю. И что?
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22.12.2021 20:32 Ответить
Я вважаю, що за останні роки вперше опалювальний сезон почався без жодних проблем. Тобто не було якихось критичних ситуацій, стресів, чи - а позавчора у нас (Івано-Франківськ мтг) що таке було з 5- ранку до 5ї вечора? профілактичні роботи? ні світла ні тепла
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22.12.2021 19:00 Ответить
Україна нормально пройде опалювальний сезон, якщо не буде ... значного погіршення погодних умов....

За 12 днів жодного з середньодобовою температурою вище нуля, це ще не значне погіршення?

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22.12.2021 19:38 Ответить
В общем граждане будем замерзать строго по плану и без стрессов.
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22.12.2021 19:42 Ответить
Когда я от вас слышу что все будет хорошо, мне становится стремно. Я понимаю, что вы задумали очередную подляну.
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22.12.2021 19:44 Ответить
Шмыголь расписался в своём полном бессилии и профнепригодности
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22.12.2021 20:02 Ответить
А що є великим секретом - що власне газопоставщання і є однією із "гібрідних атак" РФ ?
Читайте новини - Арменія - дружба - газ на 10 років ...
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23.12.2021 01:38 Ответить
Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію для транспортування природного газу з Угорщини в Україну з 1 січня 2022 року. Угода дозволить постачати до 8 млн куб. м природного газу щодоби з Угорщини до України.
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22.12.2021 20:12 Ответить
Это что? Надежда на русский авось?
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22.12.2021 20:49 Ответить
 
 