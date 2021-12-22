Мы спокойно пройдем отопительный сезон, если не будет стрессовых событий и гибридных атак со стороны РФ, - Шмыгаль

Украина нормально пройдет отопительный сезон, если не будет стрессовых ситуаций, в частности, значительного ухудшения погодных условий или гибридных атак со стороны северного соседа.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на брифинге по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть напряженная ситуация в целом по миру, энергетический кризис в Европе, есть недостаточное количество угля на мировом рынке. Мы начали и проводим отопительный сезон. При прочих равных условиях, то есть если не будет стрессовых событий, погодных условий, не будет гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как проходим каждый нормальный год", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что, несмотря на все фейки, манипуляции и запугивания, тепло в дома граждан удалось подать вовремя.

"Я считаю, что за последние годы впервые отопительный сезон начался без проблем. То есть не было каких-либо критических ситуаций, стрессов либо чтобы где-то ТЭЦ не включились, где-то чего-то не хватало", - сказал глава правительства.

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Премьер-министр заверил, что угля Украине хватит, ведь в страну по морскому пути идут 10 кораблей с законтрактованным углем. Кроме того, государство смогло на 28% увеличить собственную добычу.

"От 2 до 2,4 млн тонн – это добыча плюс импорт ежемесячно. И порядка 1,7–1,9 млн тонн – это сжигание угля, потребление. То есть мы в плюсовом балансе", - сказал Шмыгаль.

Он заверил, что министр энергетики держит этот вопрос на контроле каждый день.

"Мы договорились, что он будет выходить с еженедельным брифингом, чтобы информировать общество и снимать всю эту напряженность. То есть с точки зрения угля у нас сегодня ситуация под контролем. Уголь на складах накапливается, несмотря на то, что сейчас идет отопительный сезон", - подчеркнул премьер-министр.

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