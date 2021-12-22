С официальными заявлениями по внешней политике Украины могут выступать только президент, премьер и глава МИД, - указ Зеленского
С официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины.
Об этом говорится в указе главы государства №671/2021, передает Цензор.НЕТ.
"С целью обеспечения единства внешнеполитического курса государства, усиления координации деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, надлежащего выполнения международных договоров Украины, согласно пункту 3 части первой 106 Конституции Украины постановляю:
1. Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по внешней политике Украины и с инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что министерство иностранных дел Украины в соответствии с определенными законодательством полномочиями предоставляет официальные разъяснения по внешнеполитическому курсу Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних сношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, предоставляет методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам по соответствующим вопросам, вносит в установленном порядке для повторного рассмотрения президента Украины, Кабинета министров Украины предложения по совершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере.
Полный текст указа президента читайте по ссылке.
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(з адженди указів найвеличнішої дрібноти)
я не нарушил указ?
Но зеленое чмо в международной политике( как и во всем другом, кроме пиара) не разбирается
Этот идиот уже забыл, что у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, да еще с клоуном, вместо президента!
Пора переизбирать Раду---задрало это тупое большинство без мозгов, на коксе,"какаяразница"!
А умные люди будут и дальше "вільно трактували питання зовнішньої політики України і озвучували їх" без оглядки на твое чмо)))
Говорять, що Порохї м ає зустрітись з Байденом в кінці січня ? Колись випадково дивися старий фільм "Агонія" про Грішку Распутіна. ФІльм явно невдалий, режисер Е.Клімов упав в містику. Але назва - в точку. Коли таки вони зустрінуться, то в Гуті точно буде агонія.