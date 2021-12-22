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Новости Война
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С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС

С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр ОС.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Донбасс (26955) ВСУ (6568) операция Объединенных сил (6766)


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Невже позамерзали тварюки.
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22.12.2021 17:34 Ответить
Це просто ********** зробив якусь потужну заяву і тепер Лугандонія вся в офуї)
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22.12.2021 17:46 Ответить
теперь буба каждому сепару должен ведро варэныкив и ведро голубцив...
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22.12.2021 17:52 Ответить
 
 