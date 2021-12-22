С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано, - пресс-центр ОС
С начала суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр ОС.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий22.12.2021 17:34 Ответить Мне нравится 0
Bodalux
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Don Bessam #359417
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