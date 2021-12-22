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Новости Силовики
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Это не единственный инцидент, связанный со "слугой народа" Галушко, были другие эпизоды, - Аваков

Это не единственный инцидент, связанный со

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандал с народным депутатом с фракции "Слуга народа" Николаем Галушко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал политика.

"Что касается инцидента с депутатом Галушко, происшедшем год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были и другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая я имел беседу не с ним, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко", - написал Аваков.

Профилактическую беседу с Галушко также проводил один из заместителей министра, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.

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Бывший глава МВД подчеркнул, что никакой секретности в этих разговорах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было.

Аваков также сообщил, что к водителю Галушко, допустившему нарушение ПДД, за которое и был остановлен автомобиль народного депутата, он признан виновным решением суда и понес административное наказание.

"Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особенных, не неприкасаемых, нет тех, кого не имеет права досматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон", - отметил Аваков.

Экс-министр заявил, что приветствует представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию по поводу неприемлемости подобного поведения народного депутата в отношении полицейских.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра. Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно выражаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) депутат (3312) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) патрульная полиция (1812) Слуга народа (2629) Николай Галушко (12)


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Топ комментарии
+28
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22.12.2021 18:02
+25
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22.12.2021 18:04
+20
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22.12.2021 18:18
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22.12.2021 18:02 Ответить
А где же ты братец-рюкзакец был раньше?

Хотя конечно тот факт что даже копов земрази достали говорит о многом.
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22.12.2021 18:02 Ответить
А ты и земразей достал
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22.12.2021 18:55 Ответить
Доставать земразей это почетная обязанность каждого сознательного гражданина Украины.
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22.12.2021 19:16 Ответить
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22.12.2021 18:03 Ответить
Уявляєте-оце,та інше лайно утримують за кошти платників податків громадян України,на яких вони плювати хотіли...
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22.12.2021 18:03 Ответить
...навіть не хотіли а саме плюють...
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22.12.2021 18:15 Ответить
И не только плюют - грабят и издеваются над простаками ! Даже в Румынии и Молдове не возможна такая борзость
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22.12.2021 18:42 Ответить
Микола Галушко народився https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F 5 грудня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 року в селі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88 Аргаяш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%8F%D1%88%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Аргаяшського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Челябінської області https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Російської Федерації у сім'ї радянського міліціонера Леоніда Галушка.

Його батька, Леоніда Миколайовича по міліцейській лінії перевели до України, де він з часом дослужився до керівника обласного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . Зв'язки з міліцією допомогли відкрити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області свій бізнес - приватну охоронну фірму під назвою «Галід».
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22.12.2021 18:30 Ответить
А выглядит зеборов лет на 60 🤮🤮
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22.12.2021 18:44 Ответить
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22.12.2021 18:52 Ответить
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22.12.2021 18:04 Ответить
нэ здывуюсь, якщо девичья у этой галушки шестигранная...
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22.12.2021 18:04 Ответить
Виходить, що крити матом поліцейських при виконанні можна, звісно, якщо ти народний депутат зі "служок")
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22.12.2021 18:05 Ответить
Зеленые макаки не могут себе позволить разбрасываться персоналом!
Это хамоватое быдло, имеет одно достоинство, которое искупает абсолютно все недостатки: оно голосует так, как ему говорят.
Поэтому, даже если бы это чмо, убьет человека, никаких последствий для него не будет.
Из фракции, точно не исключат.
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22.12.2021 18:11 Ответить
Не перше порушення - не перше вибачення...Господи,які вони всі хворі...
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22.12.2021 18:16 Ответить
Невиліковно!! А таких тільки могила виправить.
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22.12.2021 18:43 Ответить
Аваков во всей красе!
Видел, знал, но вместо того, чтобы будучи министром защитить честь подчинённых и всей полиции Украины, вел тёрки с зелёными.....
Каким нормативно-правовым документом предусмотрены задушевные беседы Министра и смотрящими от слуг нардепами !?
Дали под зад - стал выкладывать компромат !
П.С. Давно говорил, что вся оценка Авакова, как министра в его бытность - растущие как грибы нелегальные казино, АЗС, незакрытые металлоприёмки и наркоточки, незаконная торговля ГСМ, сигаретами и бухлом и т.п.
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22.12.2021 18:17 Ответить
Конюнктура поменялась!

Когда нет министерского кресла, куда проще быть оппозиционером!
Человек приобретает абсолютно другие принципы, меняются взгляды на жизнь...
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22.12.2021 18:21 Ответить
ну шо, зебіли, "хуже не будет",
чи ще трохі почекаємо ?
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22.12.2021 18:17 Ответить
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22.12.2021 18:18 Ответить
"огласите пожалуйста весь список т.н. нарушений" (С)
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22.12.2021 18:20 Ответить
сабаков, а на рюкзаках для армії під час війни можна красти?
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22.12.2021 18:21 Ответить
А что украл ТЫ ?
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22.12.2021 19:02 Ответить
еще одно **@ло нарисовалось, земразь обслуга урода
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22.12.2021 18:22 Ответить
А мы не сомневаемся)давай,чтоб ни один мент не захотел защищать зекрысу в час икс!
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22.12.2021 18:37 Ответить
Приличного? А хто базарним торгівцям пояснював правила гарного тону? Воно як було завжди хамом, ним і буде.
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22.12.2021 18:41 Ответить
Тут единственное вспоминается: Киса Воробьянинов, с его бессмертным воплем: "Официант, шампанского!!! Хамы!!!"(с).
Впрочем, можно потратить 18 секунд и посмотреть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
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22.12.2021 18:41 Ответить
що ж ти ранійше мовчав Рюкзаков ?
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22.12.2021 18:43 Ответить
Потому что все делал чтоб зечмо пришло к власти -теперь мочит...но нам это на руку -много ментов не захотят прикрывать зекрысу грудью перед нами)
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22.12.2021 19:03 Ответить
ось тут вимушений з вами не погодитись , бо піськограя обрав вумний нарід ! в чому тут винен Рюкзаков ? а ось що мовчав та покривав злочини слуг урода хай відповідає .
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22.12.2021 19:13 Ответить
Таеня сказал,что зеля в президентах -это застуга его и рюкзакова
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22.12.2021 19:33 Ответить
дуже сумніваюсь ... просто виборці в 19-му прийшли на дільницю , мозок залишили вдома .
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22.12.2021 19:38 Ответить
Просто беня проигрался с мозгом тех,кто его дома забывает,по ТВ,а Авакян обеспечил,чтоб не было никаких неожиданностей в сторону зекрысы на дельницах
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22.12.2021 19:46 Ответить
якщо є мозок то з ним складно грати ! ви ж не купуєте золото в циган , а реклама там на високому рівні ?
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22.12.2021 19:58 Ответить
Это нам так кажется...а когда я смотрела на свою ополоумившую куму в 19м,которая орала на всю улицу ,что зеля это самое то ...то я думала ,как я покрестила ребенка у этой женщины))) теперь она разочарованна ....
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22.12.2021 20:13 Ответить
а що ж сталося з кумою ? тарифи знизили , зарплату і пенсію підняли ( вчителям до 4000$), корупцію подолали ... що їй ще треба ? коли купуєш золото в циган завжди розчаровуєшся , якщо не безнадійний дурень !
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22.12.2021 20:32 Ответить
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22.12.2021 18:43 Ответить
Горбатого могила исправит.
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22.12.2021 18:44 Ответить
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22.12.2021 18:46 Ответить
Як тільки хохол стає депутатом чи чинушей, зразу міряє корону собі на голові! Давайте може позбуватись цієї бидлядської натури і включим мозг ?!
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22.12.2021 18:46 Ответить
зате кацапи всі святі !
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22.12.2021 19:16 Ответить
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22.12.2021 18:46 Ответить
ПОГАНОГО ПОЛИТИКА ЛУЧШЕ ВООБЩЕ УБИТЬ !!!
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22.12.2021 20:51 Ответить
карма за хряком уже выехала)
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22.12.2021 19:00 Ответить
вытащили галушку годичной давности, но инциндент с порошенко ничем не перебьеш
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22.12.2021 19:08 Ответить
что за рожа на фото?
если Аваков, то ... я чет пропустил.
и да - гогилашвили - чей заместун был? Абкаков ужи бы не смердел или как?
б*же, это эе .... спокойно, не материмся ибо это п....... ой б..... да... это.... мать Иисуса еврейка и царь его п....... сдох до его рождения пи.... и кто был после него пи.... и вообще это пииии
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22.12.2021 20:14 Ответить
ТАК ЭТО БРАТ БРЕЖНЕВОЙ !)
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22.12.2021 20:50 Ответить
такой мордой только асвальт катать,а не в парламенте
штаны протирать.
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22.12.2021 20:52 Ответить
Цікаво, це ж як тих поліцейських "нагнули" або скільки "забашляли", що усі досі мовчать ?
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22.12.2021 22:00 Ответить
"Це не единий iнцидент" - а чего молчал тогда? Или Галушка правду сказал что Аваков его шантажировал этими материалами?
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23.12.2021 01:32 Ответить
 
 