Это не единственный инцидент, связанный со "слугой народа" Галушко, были другие эпизоды, - Аваков
Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандал с народным депутатом с фракции "Слуга народа" Николаем Галушко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал политика.
"Что касается инцидента с депутатом Галушко, происшедшем год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были и другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая я имел беседу не с ним, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко", - написал Аваков.
Профилактическую беседу с Галушко также проводил один из заместителей министра, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.
Бывший глава МВД подчеркнул, что никакой секретности в этих разговорах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было.
Аваков также сообщил, что к водителю Галушко, допустившему нарушение ПДД, за которое и был остановлен автомобиль народного депутата, он признан виновным решением суда и понес административное наказание.
"Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особенных, не неприкасаемых, нет тех, кого не имеет права досматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон", - отметил Аваков.
Экс-министр заявил, что приветствует представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию по поводу неприемлемости подобного поведения народного депутата в отношении полицейских.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра. Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно выражаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".
В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.
Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.
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Хотя конечно тот факт что даже копов земрази достали говорит о многом.
Його батька, Леоніда Миколайовича по міліцейській лінії перевели до України, де він з часом дослужився до керівника обласного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D1%96_%D0%B7_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8E УБОЗу . Зв'язки з міліцією допомогли відкрити в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Київській області свій бізнес - приватну охоронну фірму під назвою «Галід».
Это хамоватое быдло, имеет одно достоинство, которое искупает абсолютно все недостатки: оно голосует так, как ему говорят.
Поэтому, даже если бы это чмо, убьет человека, никаких последствий для него не будет.
Из фракции, точно не исключат.
Видел, знал, но вместо того, чтобы будучи министром защитить честь подчинённых и всей полиции Украины, вел тёрки с зелёными.....
Каким нормативно-правовым документом предусмотрены задушевные беседы Министра и смотрящими от слуг нардепами !?
Дали под зад - стал выкладывать компромат !
П.С. Давно говорил, что вся оценка Авакова, как министра в его бытность - растущие как грибы нелегальные казино, АЗС, незакрытые металлоприёмки и наркоточки, незаконная торговля ГСМ, сигаретами и бухлом и т.п.
Когда нет министерского кресла, куда проще быть оппозиционером!
Человек приобретает абсолютно другие принципы, меняются взгляды на жизнь...
чи ще трохі почекаємо ?
Впрочем, можно потратить 18 секунд и посмотреть вот тут:
https://www.youtube.com/watch?v=yOfTMXVZLY8
если Аваков, то ... я чет пропустил.
и да - гогилашвили - чей заместун был? Абкаков ужи бы не смердел или как?
б*же, это эе .... спокойно, не материмся ибо это п....... ой б..... да... это.... мать Иисуса еврейка и царь его п....... сдох до его рождения пи.... и кто был после него пи.... и вообще это пииии
штаны протирать.