Это не единственный инцидент, связанный со "слугой народа" Галушко, были другие эпизоды, - Аваков

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал скандал с народным депутатом с фракции "Слуга народа" Николаем Галушко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал политика.

"Что касается инцидента с депутатом Галушко, происшедшем год назад. Во-первых, это не единственный инцидент, связанный с ним, были и другие эпизоды. Во-вторых, по факту этого случая я имел беседу не с ним, а с главой фракции СН Арахамия и с депутатом Монастырским, который в тот период возглавлял Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады, членом которого является депутат Галушко. И говорили мы как раз о неприемлемости подобного поведения депутата. И надо отдать должное, оба коллеги согласились со мной, что это был безобразный инцидент, и оба они имели соответствующий разговор с господином Галушко", - написал Аваков.

Профилактическую беседу с Галушко также проводил один из заместителей министра, который, согласно своим должностным обязанностям, взаимодействовал с парламентом.

Читайте также: "Дебилы, выходит", - "слуга народа" Галушко снова оскорбил патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД. ВИДЕО

Бывший глава МВД подчеркнул, что никакой секретности в этих разговорах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было.

Аваков также сообщил, что к водителю Галушко, допустившему нарушение ПДД, за которое и был остановлен автомобиль народного депутата, он признан виновным решением суда и понес административное наказание.

"Еще раз подчеркну единственный и очевидный вывод, который следует сделать из этой истории: перед законом все равны, нет ни особенных, не неприкасаемых, нет тех, кого не имеет права досматривать полиция, нет тех, кто имеет право нарушать закон", - отметил Аваков.

Экс-министр заявил, что приветствует представителей фракции СН, которые немедленно обнародовали свою позицию по поводу неприемлемости подобного поведения народного депутата в отношении полицейских.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 декабря 2020 года. Полицейские остановили авто в центре Киева за нарушение правил дорожного движения – пересечение двойной полосы – примерно в 4 утра. Нардеп Галушко приехал "выручать" своего водителя и долго, нецензурно выражаясь, объяснял правоохранителям, что это автомобиль народного депутата и они, мол, не имели права его останавливать. На видео Галушко обвиняет правоохранителей в провокации, жалуется, что его "выдернули из-за стола", и обзывает полицейских "дебилами".

В то же время вышеупомянутый автомобиль Toyota Land Cruiser находится в собственности матери депутата.

Примечательно, что 42-летний Галушко является членом комитета по правоохранительной деятельности, выпускником Национальной академии внутренних дел.