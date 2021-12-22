Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по "угольному делу" Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского

Адвокат Петра Порошенко вызывает свидетелями по так называемому "угольному делу" президента Владимира Зеленского, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде бы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook.

"Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Данила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича", – отмечает адвокат.

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"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмирует Головань.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.