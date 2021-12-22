Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по "угольному делу" Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
Адвокат Петра Порошенко вызывает свидетелями по так называемому "угольному делу" президента Владимира Зеленского, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.
Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.
"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде бы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook.
"Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Данила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича", – отмечает адвокат.
"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмирует Головань.
Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.
ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.
Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.
Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.
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Они обязаны прийти - если нет - то привод.
по первому... было бы там чтото серйозное был бы кипишь, а так убежавший резко утром понедельника в отпуск генпрокурор это раз, "невстановленні особи в невстановленний час невстановленним способом вчинили злочин" реалі? это два. Госдеп быстрее закроет богодельню на банковой чем будет смотреть на януковичей 2.0)
потому Ганапольский и доволен, по сути зеленые хотели попиарится перед плебсом (тобой и твоими друзьями), а по сути попиарят Пороха. Люди у нас сердешные, всегда переживают за угнетенных.
А так?
видишь, слова схожи, а смысл разный) але яка різниця, так?)
А прямой эфир этого шоу будет?
Если только по статьям "предьявы" Пороху - то смотреть сюда, это "в особо крупных", но уже о Зеле и его подельниках. И кого тогда надо сажать?
"...Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту [Беней из РФ !] антрациту на трипільську ТЕС в 2020 році. Джерело: "
приедут с Мальдив вместе с подозреваемым - и сразу дадут показание! Что, они будут нарушать свой график???
А у поців потихеньку втрачається сіра речовина в містці, де в людей голова, Це від тривалого вживання всілякої дряні, яку привозив у Києві, як і Москві, Гогі. Дивився його колуарні зустрічі з нашими послами, яку змавпували у рейху, де вона відбулась місяць назад. Там вже клініка, аби до весни добрався.