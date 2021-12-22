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Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по "угольному делу" Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского

Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по

Адвокат Петра Порошенко вызывает свидетелями по так называемому "угольному делу" президента Владимира Зеленского, главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, народных депутатов из монобольшинства Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Соответствующее ходатайство подал адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде бы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений", - написал Головань в Facebook.

"Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания: Зеленского Владимира Александровича, Арахамию Давида Георгиевича, Верещук Ирину Андреевну, Гетманцева Данила Александровича, Безуглую Марьяну Владимировну, Вениславского Федора Владимировича", – отмечает адвокат.

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"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмирует Головань.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене пятому президенту Украины Петру Порошенко. Подозрение касается якобы контрабандных поставок угля с временно оккупированных территорий Донбасса. В "Европейской Солидарности" назвали это политическим заказом и дешевым фейком.

ГБР на 23 декабря вызвала Порошенко для проведения различных процессуальных действий и решения вопроса избрания меры пресечения.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков опубликовал текст подозрения, которое Офис генпрокурора выдвинул пятому президенту Украины Петру Порошенко. Новиков также заявил, что экс-президент не планирует приходить на допрос 23 декабря в Госбюро расследований по делу о государственной измене, поскольку подозрение является незаконным, а обе повестки – выписаны неправильно.

Сам Порошенко заявил, что находится в загранкомандировках и вернется в Украину в первой половине января.

Автор: 

Зеленский (20185) Порошенко (19584) Арахамия (987) Гетманцев (409) Европейская Солидарность (1051) Вениславский (262) Головань Игорь (113) Верещук (504) Безуглая (290)


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Топ комментарии
+63
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22.12.2021 18:45
+60
Крутий хід-от зечмошніки обсеруться🤣
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22.12.2021 18:27
+53
Да, троллинг зачетный. Вообще, зря Клоун, решил раскручивать тему госизмены, да еще и прикрутив к ней соплями, схему с донецким углем. Он ведь сам использует туже самую схему, добавиви в цепочку Лукашенко! Только если в схеме Порошенко, налоги с этих сделок, оседали в украинском бюджете, то в клоунской схеме эти деньги оседают у Лукашенко. Т.е. по сути Клоун финансирует и Луганду и Лукашенко + обдирает украинский бюджет
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22.12.2021 18:41
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Страница 3 из 3
на мою думку пан Головань цим по суті закрив судове засідання ще до його початку) ні президент, ні слуги на добит не прийдуть) бо прийдеться визнати себе зрадниками)
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22.12.2021 19:46 Ответить
Не - уже не проконает.
Они обязаны прийти - если нет - то привод.
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22.12.2021 19:59 Ответить
та ДБР ручная контора щас, им проще будет спустить это дело медленно и тихо за полгодика чем прогнуться перед Голованем и Новиковым)
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22.12.2021 20:02 Ответить
Зебидло прораховує варіант "по-бєспрєдєлу", то я можу прояснити зеленим *********, що за годину від подібної події - буде залучено значну точкову силу й стада нац.гвардії не допоможуть. Просто попередження. зеКріт перейшов всі червоні лінії - і люди 100 днів вже не будуть чекати поки зенаркоман там щось навчиться, чи в чомусь ще раз зрадить нашу Україну, а гострять ножі та чистять зброю. Вони готуються. Ми готуємося в 10 разів більше.
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22.12.2021 20:29 Ответить
у заяві так) але навіть не буду змушувати себе пояснювати тобі, немає шансів на дискусію)
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22.12.2021 20:04 Ответить
Пошла вода в хату
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22.12.2021 19:53 Ответить
я как увидел после известий по пидозре на Прямом довольного Ганапольского понял что "это жужу не спроста") адвокаты Порошенко из реально уже начали стебать в открытую)
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22.12.2021 19:55 Ответить
дядя, для обдаренных - "из реально" = "их реально" - ну да очепятка, выдыхай)
по первому... было бы там чтото серйозное был бы кипишь, а так убежавший резко утром понедельника в отпуск генпрокурор это раз, "невстановленні особи в невстановленний час невстановленним способом вчинили злочин" реалі? это два. Госдеп быстрее закроет богодельню на банковой чем будет смотреть на януковичей 2.0)
потому Ганапольский и доволен, по сути зеленые хотели попиарится перед плебсом (тобой и твоими друзьями), а по сути попиарят Пороха. Люди у нас сердешные, всегда переживают за угнетенных.
А так?
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22.12.2021 20:19 Ответить
да, только рашики и мы имеем ввиду абсолютно разное) они нам говорят этим, что мы быдло безродное и не нация, а мы имеем ввиду то что американцы не будут стоять и смотреть как вся их помощь украинцам и Украине сливается в унитаз и поддержит оппозицию, подстегнув власти нынешние к адекватости новыми санкциями, не одним же Портновым единым)
видишь, слова схожи, а смысл разный) але яка різниця, так?)
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22.12.2021 20:41 Ответить
а зеля думав шо в казку потрапив
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22.12.2021 19:55 Ответить
Бу-у-га-га-га-ааа
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22.12.2021 19:59 Ответить
А не проще в свидетели Медведчука? Как на это смотрите АДВОКАШКИ,?
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22.12.2021 19:57 Ответить
Добавлю, а то без меня хотели хлопнуть, Семенчинка, друга его, забыл как его, а эти на горшок в то время ходили, к чему они. Горбатого лепят адвокатушки, нам шоу не надо и так хватает.
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22.12.2021 20:03 Ответить
Порошенко конечно же расфигачит эту всю зелёную шоблу с их надуманными пидозрами хоть с судом, хоть без, но 73 процента дебилов которым Порошенко мешает жить всеравно останутся и будут думать что они правы в своём дерьме
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22.12.2021 20:01 Ответить
Так и до очных ставок дойдет.
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22.12.2021 20:07 Ответить
Расфигачит, обезательно расфигачит. Но пока "в бега", и вернусь возможно в январе, возможно в январе годика через два.
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22.12.2021 20:58 Ответить
По факту єто начало процесса в США.... против банді Коломойского и Приватбанка,в котором фигурирует и Голобородька....а то шо Гройсман и Ахметов тогда по факту спасли єнергетику Украині купив Антрацит...то дело давно минувших дней...,Зебыдло делает сейчас тоже самое покупая это дерьмо у Лукашеску и Путлера...стадо баранов... Венедиктова маладца...точно разобрала это дерьмо по косточкам вовремя слиняв в отпуск Новогодний...
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22.12.2021 20:10 Ответить
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22.12.2021 21:02 Ответить
Бубочку в ГБР, свидетелем? Да вы что, смеётесь??? Он же два слова в одну фразу слепить не может! Оно ж наваляет в штаны столько, что ни одно УДО отстирать не в состоянии!!
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22.12.2021 20:15 Ответить
І шо. Прийдуть, скажуть шо вугілля імпортували коли їх ще на посадах не було. І підуть
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22.12.2021 20:16 Ответить
Думка зедурника, який і абетку не читав. Продовжуй далі, ми хоч посміємося!
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22.12.2021 20:32 Ответить
Да нет)все не так просто -если так скажут ,то и дела нет
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22.12.2021 20:32 Ответить
Ну разве что под коксом. Там оно нагрворит такого, что Ермак повесится!)))
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22.12.2021 20:17 Ответить
Ого. Сєруня Лєщєнко всю ботоферму кинув, плюс Медведчуківці надриваються.
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22.12.2021 20:21 Ответить
Даси номерок свого драпдилера?
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22.12.2021 20:38 Ответить
Жду не дождусь, когда команда Пороха, размажет ОПГ зели по стенке.
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22.12.2021 20:24 Ответить
Обычно такие ждуны, ждут по заграницам. Как и их "божок".
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22.12.2021 21:38 Ответить
Что ты комне лепишься как банный лист. Когда нечего сказать, лепишь что попало?
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22.12.2021 21:53 Ответить
Люблю наблюдать за неадекватами. Верунами. Ждунами.
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22.12.2021 23:25 Ответить
подмойся
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22.12.2021 22:56 Ответить
це ЗЕ твій - "бох" ? ти ******** коли подумав що клоун може бути адекватною людиною. світа Зеленського керує на свій інтерес. ти з цих покидьків - малоросів зрадників
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23.12.2021 01:44 Ответить
Корисніше викликати Мєдвєдчука,Ахмєтова і )(уйла подєльніков зрадника Порошенка.
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22.12.2021 20:31 Ответить
Як погода в Донецьку?
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22.12.2021 20:38 Ответить
Разве Порошенко не убежал??Неужели))
А прямой эфир этого шоу будет?
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22.12.2021 20:47 Ответить
Дурачок - и в Африке дурачок.
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22.12.2021 21:09 Ответить
Передбачувано,як черговий раз олігарх сивоноге сцикло дременуло з України .🤣🤣🤣
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22.12.2021 20:51 Ответить
Зебилье с интеллектом как у детей в 5-6 лет радуется что Порошенко в бегах))) Та он просто свою личную программу и новогодний праздник не считает нужным менять и портить из-за такого тупого дерьма как зелень)))
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22.12.2021 21:03 Ответить
Зебил а твои мозги так и не осилили мову выучить?
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22.12.2021 22:22 Ответить
зебилоид , не скиглы
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22.12.2021 22:57 Ответить
ФБР уже разобралась, теперь смотрит кто кроты, нравится все происходящее очень.
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22.12.2021 21:04 Ответить
фсем барыгам - чепляйтесь.
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22.12.2021 21:07 Ответить
астаются только Мальдивы.
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22.12.2021 21:08 Ответить
Слишком много чести зебилью чтоб Петру Алексеевичу прерывать свой новогодний отпуск.
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22.12.2021 21:15 Ответить
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22.12.2021 21:16 Ответить
Список однозначно не полный.

Если только по статьям "предьявы" Пороху - то смотреть сюда, это "в особо крупных", но уже о Зеле и его подельниках. И кого тогда надо сажать?

"...Вся моя інфа з митної бази. Даю пару скрінів митної бази, щодо імпорту [Беней из РФ !] антрациту на трипільську ТЕС в 2020 році. Джерело: "
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23.12.2021 02:37 Ответить
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22.12.2021 21:28 Ответить
Какой красивый ход) Переиграли как надо)
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22.12.2021 21:50 Ответить
"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", - резюмирует Головань. Источник:
приедут с Мальдив вместе с подозреваемым - и сразу дадут показание! Что, они будут нарушать свой график???
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22.12.2021 22:03 Ответить
Гениально! Нужно действительно тщательно разобраться в фактах и очевидцев преступления нужно срочно допросить.
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22.12.2021 22:44 Ответить
медведчука також водили по судах. А потім забули, жодного допиту не провели.Правильно говорять, Порох їм потрібен щоб сидів дома. Медведчук тим часом швиденько провернув скаргу в Європу і селяві. Через два роки Венікова таки приземлиться. А Порох то непосидющий.
А у поців потихеньку втрачається сіра речовина в містці, де в людей голова, Це від тривалого вживання всілякої дряні, яку привозив у Києві, як і Москві, Гогі. Дивився його колуарні зустрічі з нашими послами, яку змавпували у рейху, де вона відбулась місяць назад. Там вже клініка, аби до весни добрався.
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22.12.2021 23:14 Ответить
З того, що змогла дізнатися з тексту підозри, по ходу, на Пороха нічого не нарили. Це по-перше. А по-друге - шукали дуже ретельно, намагалися з усіх сил.
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23.12.2021 13:27 Ответить
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