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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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ВАКС назначил чиновнику Минобороны, подозреваемому в предложении 24 млн грн взятки, меру пресечения в размере 496 тыс. грн залога, - САП

ВАКС назначил чиновнику Минобороны, подозреваемому в предложении 24 млн грн взятки, меру пресечения в размере 496 тыс. грн залога, - САП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника управления Министерства обороны, подозреваемому в предложении предоставления неправомерной выгоды в сумме 24 млн грн за положительное заключение аудиторской проверки директору Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 496 тыс. грн. На подозреваемого также возложен ряд процессуальных обязанностей", - говорится в сообщении.

Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Как уже сообщалось, по поручению министра обороны осуществляется аудит выполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины". Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.

Автор: 

взятка (6143) Минобороны (9275) САП (2058) Антикоррупционный суд (1200)


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Топ комментарии
+5
Потому что судья стал богаче на 23.5 млн
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22.12.2021 19:20
+4
просили за обвиняемого всем Минестерством Оборонки..
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22.12.2021 18:51
+3
вакс-зброд пдрасів.
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22.12.2021 19:18
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просили за обвиняемого всем Минестерством Оборонки..
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22.12.2021 18:51 Ответить
Ну и на куя создавали этого монстра?
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22.12.2021 18:51 Ответить
Чому не 24 млн.?
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22.12.2021 18:52 Ответить
Потому что судья стал богаче на 23.5 млн
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22.12.2021 19:20 Ответить
Не за багато призначив з 24млн? Це вже правосуддя,чи ще ні?
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22.12.2021 18:54 Ответить
вакс-зброд пдрасів.
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22.12.2021 19:18 Ответить
Ну и правильный залог! Один хрен бабло из одного кабинета- в другой перетекло. А коридорчик- не изменился.
Ну... и кто тут собрался бороться с коррупцией? Борец- подрывает основы обороны страны!
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22.12.2021 19:26 Ответить
хай живе український суд , найгуманійший в світі !
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22.12.2021 19:27 Ответить
якось дофуя багато. А чого не 30 тисяч??? А все остальне з запропонованого хабара на кишеню до ВАКСу "уплыло"???
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22.12.2021 19:40 Ответить
вот это по-нашему по-бразильски! аж 2% от суммы!!!судью не обидели?
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22.12.2021 19:44 Ответить
Судья должен отработать свои вложения. Ибо он не судья
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22.12.2021 19:51 Ответить
я знаю какая реакция была бы у японцев.
они все кричали б.
маляци, маляци!!! так дельзять! уляяяяяяяяя.
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22.12.2021 19:51 Ответить
вот китайцы бы не кричали, вывели на площадь и в расход
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22.12.2021 20:38 Ответить
тю. трeба заставу таку саму як хабар!!
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22.12.2021 19:54 Ответить
Ну це ж не директора Кузні на Рибальському саджати , це там - катерами на параді зелупа кичиться , а директорові - щось до мільярда застави ....
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22.12.2021 20:53 Ответить
 
 